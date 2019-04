De pênalti, Criciúma ganha e assume a liderança do Catarinense

PARTIDA VÁLIDA PELA 3ª RODADA DO CAMPEONATO CATARINENSE, REALIZADA NO ESTÁDIO HERIBERTO HULSE, EM CRICIÚMA - SC.

Ao contrario do que era esperado, o Brusque não deu moleza para o Criciúma. O time do Vale explorou muito as jogadas de contra-ataque, além disso, o time não deu nenhum chutão e mostrou bom posicionamento. Já as principais jogadas do Criciúma vinham da bola parada, principalmente com o veterano Paulo Baier.

O jogo

O primeiro tempo de partida começou com o time da casa controlando o jogo. O Criciúma tinha a maior posse de bola e fazia a maior parte das jogadas ao gol nos primeiros minutos de partida. Logo no primeiro minuto de jogo o atacante Lucca recebeu na entrada da área e chutou com perigo, mas a bola acabou batendo na defesa do Brusque, indo para escanteio.

O Brusque tentava chegar ao ataque, mas não obtinha sucesso, as jogadas eram paradas pela defesa do Criciúma. A primeira chance do time do Vale foi aos 16 minutos, quando Kiko deu um giro dentro da área e chutou cruzado, mas Ronaldo Alves tirou a bola. A partir deste momento o Brusque começa a ter maior iniciativa na partida, chegando várias vezes na área do adversário.

Aos 24 minutos Eydison fica frente a frente com o goleiro Galatto, que acaba defendendo o chute do atacante do Brusque. Aos 29 foi a vez do Tigre levar perigo, Lucca, na frente do goleiro do Brusque, bate de primeira, mas o chute acaba sendo defendido. Ao final da primeira etapa o Brusque teve uma de suas melhores chances de gol, Eurico bateu da entrada da área e quase marcou.

Segundo tempo

Na segunda etapa o Brusque começou pressionando a equipe da casa, logo aos dois minutos de jogo a bola sobrou na defesa do Criciúma, e o goleiro Galatto demorou para sair do gol, Eydison ficou com a bola e tocou para trás, Aldair chutou, mas a bola bateu na defesa do Criciúma. Na sequencia o Brusque continuou chegando ao ataque, principalmente através do atacante Eydison. O Criciúma não conseguia concretizar as jogadas, perdendo muitas bolas para o adversário.

Aos nove minutos Paulo Baier mandou um chute forte de fora da área, mas o goleiro Wanderson acabou defendendo. Na metade da segunda etapa o Tigre começou a tomar maior iniciativa na partida levando maior perigo ao Brusque. Ainda assim o time do Vale chegava até o gol adversário, Eydison sozinho perdeu a chance de abrir o placar. Ele recebeu a bola dentro da área e acabou cabeceando para fora.

O gol da partida saiu aos 31 minutos de jogo, quando Paulo Baier invadiu a área adversária e o arbitro da partida marcou pênalti em uma falta sofrida pelo jogador do Tigre, e na cobrança da penalidade, Baier marcou. Aos 38 Thiago Humberto entra dentro da área e cai, o juiz entende que não aconteceu nada e mandou seguir o jogo.

Após ter sofrido o gol, a equipe do Brusque começa a encontrar dificuldades para chegar à área do Criciúma, o time da casa aperta a marcação e começa a jogar mais fechado.

No final da partida as duas equipes tiveram boas oportunidades, Paulo Baier tentou encobrir o goleiro Wanderson, mas o jogador do Brusque se recuperou e mandou a bola para longe. O Brusque teve chance com chute de Eydison, mas que acabou sendo defendido por Galatto.

Com o resultado o Criciúma consegue a sua segunda vitória no Campeonato Catarinense e assume a liderança da competição. O próximo desafio do Tigre é contra o Metropolitano, em Blumenau. Já o Brusque enfrenta o time do Juventus, em Itajaí.