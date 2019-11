Campeonato Carioca: Bangu x Fluminens

19:16 Encerramos aqui mais uma transmissão. Muito obrigado a todos que acompanharam. Uma boa noite e até a próxima!

19:15 Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Audax, na terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Bangu enfrenta a Cabofriense, fora de casa, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília).

19:08 Publico pagante em Moça Bonita: 1202 (1590 presentes). Renda: R$29.980

19:03 DIGUINHO, DO FLUMINENSE: "No primeiro tempo fizemos um bom jogo, tivemos muito a posse de bola. No segundo tempo demos uma caída, o que é normal, o calor é forte, o gramado tava alto, mas estamos, aos poucos, nos aproximando do ideal."

48' FIM DE JOGO EM MOÇA BONITA! O Fluminense venceu o Bangu por 1 a 0 com gol do Michael. É a terceira vitória consecutiva do Flu e a segunda derrota seguida do Bangu no Campeonato Carioca. Agora, o Tricolor é o vice-líder da competição com 10 pontos, mesma pontuação do líder Flamengo que leva a melhor no saldo de gols, e o Bangu é o 10º colocado com 5 pontos.

47' Bangu tentou um ultimo ataque mas a bola ficou com Diego Cavalieri

46' Conca arruma escanteio para o Flu. A equipe segura a bola na linha de fundo

45' O Fluminense equilibra a partida no final

41' CARTÃO AMARELO PARA GUM!

41' Biro-Biro tentou puxar contra-ataque mas foi desarmado. Renato reclamou!

40' Falta perigosa para o Bangu. Wellington Silva já entrou cometendo a infração.

39' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Saiu Bruno, entrou Wellington Silva

36' Heitor foi arriscar de fora da área e mandou a bola fora do estádio Moça Bonita

36' Com a entrada do Biro-Biro, Renato Gaúcho pediu para que Rafael Sobis jogue de centroavante.

35' Em sua primeira participação, Biro-Biro lançou Chiquinho, mas a bola ficou nas mãos do goleiro Rafael.

35' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Saiu Michael, entrou Biro-Biro

33' DIEGO CAVALIERI ESPETACULAR!!! Almir cobrou falta colocada muito bem, mas o goleiro do Fluminense estava atento e fez uma grande defesa! Quase o empate do Bangu em Moça Bonita

31' Gum comete falta na entrada da área. Falta muito perigosa a favor do Bangu!

30' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Saiu Carlinhos, entrou Chiquinho.

29' Felipe Foca arriscou de longe e mandou pra fora. Tiro de meta para o Fluminense

28' Contra-ataque do Fluminense, Sobis chutou de fora e assustou o goleiro Rafael. Quase o segundo!

28' Christian cobrou pra área mas Gum afastou

27' Carlinhos comete falta perigosa em Felipe Foca

27' Vai mudar o Fluminense. Carlinhos está sentindo e vai sair. Chiquinho no aquecimento!

24' SUBSTITUIÇÃO NO BANGU: Saiu Wendel, entrou Rodrigo Pinho.

22' Conca tocou para Sobis que tentou a finalização, mas foi bloqueado por Heitor.

20' A partida recomeçou.

20' SUBSTITUIÇÃO NO BANGU: Saiu Rafael Sales, entrou Heitor.

20' PARADA TÉCNICA!

19' QUAAAASE O SEGUNDO!!! Michael recebe belo passe de Conca e desperdiça uma grande chance.

19' O Bangu está com menos dois em campo.

18' Os jogadores do Bangu começam a demonstrar câimbras.

17' Conca arruma escanteio para o Flu

16' QUE SUSTO! Diego Cavalieri foi repor a bola rapidamente e acertou o Elivelton. A bola voltou na direção do gol, mas ele defendeu.

16' Almir cobrou a falta direto nas mãos do Diego Cavalieri.

15' Gum comete falta em Willen na entrada da área. Boa chance para o Bangu.

13' O Fluminense deixa o Bangu com mais posse de bola e só assiste.

10' Bruno faz boa jogada pela ponta, entra na área, mas erra o passe para Michael. Tiro de meta para o Bangu.

6' O Bangu chega com perigo, Felipe Foca arrisca de longe e Diego Cavalieri faz grande defesa!

5' Conca tentou tabela com Carlinhos que errou o passe

1' Juninho cruzou mas Gum afastou o perigo

1' SUBSTITUIÇÃO NO BANGU: Saiu Douglas Tuchê, entrou Felipe Foca

18:06 BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

18:05 CONFIRA O GOL DO MICHAEL!

18:00 No momento, o Fluminense é o vice-líder do Campeonato Carioca. Uma vitória por 3 gols de diferença hoje diante do Bangu da a liderança ao Tricolor. O Flamengo é o líder no saldo de gols, ambos tem 10 pontos.

17:56 JEAN, DO FLUMINENSE: É muito difícil, horrível jogar aqui às cinco horas num calor desse, mas a gente é profissional, tem que seguir direitinho. Jogo é complicado, mas vamos manter a posse de bola para tentar fazer o segundo.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Fluminense vai vencendo o Bangu por 1 a 0, gol do Michael.

44' O árbitro Carlos Eduardo Nunes Braga deu +1 minuto de acréscimo.

42' QUAAAASE!!! Rafael Sobis cobra bem e a bola passa raspando na trave! Quase o segundo do Fluminense.

41' Falta perigosa para o Fluminense!

39' Almir cruza mas Elivélton corta o perigo.

38' Conca faz boa jogada, Sobis vira o jogo para Bruno que erra o passe

37' Carlinhos tenta tabela com Sobis mas o passe sai errado

35' Conca tenta tabela com Michael que erra o passe

32' Conca cobra escanteio e Gum cabeceia para fora.

29' Bangu tentou responder na sequência, mas o chute de fora da área do Christiano desviou no próprio companheiro e saiu sem perigo em tiro de meta para Diego Cavalieri.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO FLUMINENSE!!! MICHAEL! Jean cruza perfeitamente na cabeça do Michael que não perdoou! O Fluminense abre o placar em Moça Bonita, 1 a 0.

23' Renato Gaúcho é advertido verbalmente por reclamar de um possível toque de mão.

23' Cobrança sem perigo, mas o Flu tem lateral

22' Escanteio para o Fluminense

21' Sobis cobra fechado e Gum cabeceia para fora, sem perigo.

20' CARTÃO AMARELO PARA DOUGLAS TUCHÊ! Falta perigosa para o Fluminense.

20' PARADA TÉCNICA!

20' NA TRAAAAAAVE!!! Conca deu belo passe e Rafael Sobis acertou um belo chute na trave! Quase o primeiro do Fluminense.

16' Bruno faz jogada individual pelo meio e arrisca de longe e de canhota, mas a bola vai longe. Tiro de meta para o goleiro Rafael.

15' Escanteio cobrado fechado, mas a bola ficou com o goleiro Rafael. Fluminense começa a assustar na partida!

15' Juninho se atrapalhou com Diguinho e Michael chutou prensado com zagueiro pra fora. Escanteio pro Flu!

12' Rafael Sobis cobrou falta pra área do Bangu mas ninguém concluiu e a bola ficou sem perigo nas mãos do goleiro Rafael

10' QUE PERIGO!!! Em boa tabela entre os atacantes, Willen deixou Wendel em boas condições e quase o Bangu abre o placar em Moça Bonita!

9' Conca arriscou de longe mas Rafael defendeu

8' Christiano cobrou escanteio para o Bangu mas a bola passou por todo mundo e não levou perigo

6' O calor é muito forte e as equipes começam com ritmo de jogo bem lento

5' Almir arriscou a primeira finalização do jogo mas a bola foi longe e sem perigo para Diego Cavalieri

4' Carlinhos tentou jogada na linha de fundo mas errou o passe e o Bangu recuperou a bola

3' O gramado do estádio Moça Bonita continua em péssimo estado!

2' Willian comete a primeira falta do jogo

17:01 COMEÇOU O JOGO!

16:59 As equipes já estão em campo! Vai rolar a bola em Moça Bonita.

16:58 Muito calor no Rio de Janeiro. Em Bangu, sensação térmica de 40º graus. A umidade do ar beira aos 19%. Além de calor, clima muito seco.

16:55 Boa tarde, pessoal! A partir de agora estamos iniciando a transmissão da partida entre Bangu e Fluminense, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O Fluminense busca sua terceira vitória seguida no campeonato. Se vencer, e dependendo dos resultados, o Tricolor pode se tornar líder. O Bangu, por outro lado, busca sua segunda vitória, e espera surpreender o Flu assim como surpreendeu o Botafogo ao conseguir um empate.