Internacional x Cruzeiro-RS, Campeonato Gaúcho

Ficamos por aqui com a transmissão de Internacional 4x1 Cruzeiro-RS. Acompanhe as crônicas e repercussões de todos os estaduais em nosso site e curta a nossa página no Facebook. Você também pode nos seguir no twitter. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa noite e até a próxima!

Rafael Moura, sobre a comemoração: "Estravazei na hora do gol, foi um desabafo. Peço desculpas aos torcedores que me aplaudiram, mas retribui as vaias da minoria."

49' FIM DE JOGO NO ESTÁDIO DO VALE! INTERNACIONAL 4x1 CRUZEIRO

47' W. Paulista cruza para Otávio, mas Fábio fica com a bola.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

45' GOOOOOOOOOOOOL DO INTER! FABRÍCIO MARCA PARA O COLORADO! 4x1!

45' Escanteio para o colorado.

45' Inter troca passes.

44' Alex toca para Alan Patrick, que chuta para o gol. Fábio fica com a bola.

43' Fabrício cruza e Alex cabeceia para fora.

41' SUBSTITUIÇÃO NO INTER Sai: D'alessandro Entra: Alan Patrick

41' CARTÃO AMARELO PARA W. PAULISTA!

40' Devido ao calor intenso, jogo fica mais lento e cai tecnicamente.

39' Vanderson tenta o drible, mas é desarmado por Willians.

38' Juan comete falta no meio-campo.

37' Alex cobra e a zaga tira.

36' Escanteio para o Inter.

35' SUBSTITUIÇÃO NO INTER Sai: Rafael Moura Entra: W. Paulista

34' Falta para o Inter.

33' Aranguiz arranca, cruza para D'alessandro e Carlão tira como dá!

31' SUBSTITUIÇÃO NO INTER Sai: Jorge Henrique Entra: Otávio.

30' Contra-ataque colorado.Aranguiz recebe na frente, chuta forte e Fábio faz a defesa!

29' Jeanderson levanta para Paulo Sérgio e Paulão corta.

28' Falta para o Inter.

25' Parada técnica.

24' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Sai: Reinaldo Entra: Claudinho

23' Fabrício arrisca de longe e Fábio faz a defesa.

21' GOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! GILBERTO FAZ O TERCEIRO! 3x1

20' Matheus manda para Paulo Sérgio, mas erra o último passe. Bola com o Inter.

18' Júlio Abu cobra falta e a bola passa pela linha de fundo.

17' PERDEU! Henrique, livre na área, erra o chute na cara do gol de Muriel. Desperdiçou.

14' GOOOOOOL DO INTERNACIONAL! RAFAEL MOURA BOTA O COLORADO NA FRENTE! 2x1 Alex cruza na medida para He-Man, que manda para o fundo das redes. Na comemoração, jogador faz sinal para a torcida e é vaiado.

10' Abu avança sobre Juan, mas perde o domínio.

8' PERDEU! Cruzeiro perde de fazer a virada. Matheus chuta e Henrique avança ao gol de Muriel. Jogador perde o domínio da bola e desperdiça chance.

7' GOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! REINALDO DEIXA TUDO IGUAL! 1x1!

6' Escanteio para o Cruzeiro.

5' Henrique tenta Paulo Sérgio, mas Muriel sai adiantado e salva o Inter novamente. Quase o empate do Cruzeiro!

4' Leandro Rodrigues manda uma bomba no canto e Muriel salva!

3' Juan tenta Aranguiz, mas a bola fica com Fábio.

1' Falta para o Inter.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Mudanças no Cruzeiro: Sai: Thiago Correa Entra: Henrique

Sai: Thiago Matos Entra: Matheus

Vanderson:"Não podemos errar como aconteceu no primeiro tempo. É preciso melhorar na segunda etapa."

D'alessandro:"Estamos colocando em prática o trabalho realizado durante a semana. Mas temos que manter a cautela diante do Cruzeiro."

Rafael Moura:"Tive a oportunidade de colocar a bola para trás e o D'alessandro chuta muito bem. E fez o gol."

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Internacional 1x0 Cruzeiro!

47' Alex chuta de longe. A bola sai pela linha de fundo.

46' GOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! D'ALESSANDRO ABRE O PLACAR! 1x0! Rafael Moura toca para D'alessandro, que manda para o fundo das redes. Está aberto o placar no Estádio do Vale!

45' Jorge Henrique sente dores e é atendido pelos médicos. Otávio aquece.

44' CARTÃO AMARELO PARA REINALDO!

44' Jogadores do Cruzeiro trocam passes, buscando se livrar da marcação colorada.

43' CARTÃO AMARELO PARA PAULO SÉRGIO!

42' Jeanderson cobra e Muriel tira.

42' Escanteio para o Cruzeiro.

41' Jeanderson toca para Paulo Sérgio e Paulão intercepta.

40' Chileno cobra e Paulão cabeceia para fora. Tiro de meta.

40' Aranguiz na cobrança de falta.

39' Juíz assinala falta de ataque do Cruzeiro.

38' D'alessandro cruza buscando Aranguiz e a zaga salva.

36' D'alessandro cobra muito forte. Na sequência, Carlão tenta o cruzamento, mas toca mal na bola e é apenas tiro de meta.

35' Mais um escanteio para o Inter na partida.

34' Thiago Corrêa cobra e Carlão tenta o cabeceio, mas a bola sai pela linha de fundo.

33' Escanteio para o Cruzeiro.

31' Mais uma parada técnica.

30' Escanteio é cobrado e a bola fica com Fábio.

30' Mais um escanteio para o Inter!

29' D'alessandro cobra mal e a bola sai pela linha de fundo.

28' Escanteio para o Inter.

27' Jorge Henrique tenta Fabrício, mas jogador não alcança o cruzamento.

26' Fabrício cruza e Carlão tira.

25' D'alessandro cobra curtinho e manda para Gilberto. Lateral cruza para Rafael Moura, que se choca com o goleiro do Cruzeiro. É marcada falta de ataque.

23' Escanteio para o Inter.

23' Aranguiz cruza e Jeanderson tira.

22' Em lance, a bola bate na mão do jogador Reinaldo. Jogadores colorados pedem pênalti, mas toque foi acidental.

21' Gilberto toca para Aranguiz que cruza para Jorge Henrique cabecear. Fábio defende!

20' Jeanderson avança e toca para Leandro Rodrigues. Juíz para o lance.

19' Fábio! Triangulação entre D'alessandro, Fabrício e Aranguiz. Camisa 10 colorado manda um chutaço e o goleiro do Cruzeiro salva.

18' D'alessandro lança para Jorge Henrique e a zaga tira.

18' Paulão sofre falta.

15' Parada técnica para a reidratação dos jogadores.

14' Falta para o Cruzeiro-RS.

13' Jorge Henrique tenta o lançamento para D'alessandro. Fábio é quem fica com a bola.

12' Aproveitando o contra-ataque, Abu avança e manda para Paulo Sérgio, que chuta forte. Muriel defende!

11' D'alessandro cobra e Fabrício manda de cabeça. Fábio faz a defesa!

10' Escanteio para o Inter.

9' Cruzeiro troca passes.

6' D'alessandro toca para Fabrício, que cruza para Aranguiz. O chileno cabeceia por cima do gol de Fábio. Tiro de meta.

5' Triangulação entre Fabrício, Alex e Jorge Henrique. Alex tenta a finalização, mas a bola sai pela linha de fundo.

4' Anderson tenta jogada com Paulo Sérgio, mas a defesa colorada afasta.

2' Falta de Rafael Moura em Léo Carioca.

1' Leandro Rodrigues toca para Paulo Sérgio que chuta para o gol. A bola explode em Paulão.

0' COMEÇA O JOGO!

Teremos um minuto de silêncio.

Internacional em campo!

Cruzeiro no gramado!

Banco do Inter: Agenor, Raphinha, Ernando, Augusto, Alan Patrick, Otávio e Wellington Paulista.

Jean Pierre Gonçalves Lima apita a partida, auxiliado por Maurício Coelho Silva Penna e Alexandre Antonio Kleiniche.

No CT Parque Gigante, na capital gaúcha, o time de Abel Braga deu atenção à bola parada em seu último treinamento. O objetivo foi de ter um time mais veloz em campo nesta noite, contando com o avanço dos laterais Gilberto e Fabrício.

Já a equipe do Cruzeiro não possui baixas em sua escalação. Há apenas dúvidas em alguns setores.

Mas também há estreias: o zagueiro Paulão, o volante Aranguiz e o lateral direito Gilberto.

O Inter tem dois desfalques para o jogo de logo mais. O goleiro Dida sofreu lesão muscular e não tem previsão de retorno e, Claudio Winck, destaque a equipe sub-23, está suspenso.

A equipe de Luis Antônio Zaluar perdeu apenas na estreia do Gaúchão, para o Pelotas. Depois, venceu o São José e empatou as duas últimas partidas.

Os donos da casa estão na liderança do Grupo A com 12 pontos enquanto o Cruzeiro, no Grupo B, possui 5 pontos e ocupa a terceira posição.

A partida será no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Pela primeira vez em 2014, o colorado virá com o time principal a campo. Objetivo é manter os 100% de aproveitamento na competição.

Boa noite, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL BRASIL o jogo entre Internacional e Cruzeiro-RS pela 5º rodada do Campeonato Gaúcho. Siga em tempo real!