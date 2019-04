Atlético-MG encara o Nacional de Muriaé em busca da primeira vitória

É bem verdade que a cidade de Sete Lagoas não é tão longe assim, mas os torcedores atleticanos finalmente poderão matar às saudades do Atlético-MG jogando em casa, e do Estádio Independência. O Galo encara o itinerante Nacional, que foi de Nova Serrana, passou por Patos de Minas, e agora é de Muriaé, neste domingo (2), às 17hs.

O time treinado pelo técnico Paulo Autuori estreou no campeonato no meio de semana contra o debutante Minas Boca, e acabou saindo de campo com o empate por 0 x 0. Contra o Nacional, o treinador espera um Atlético mais solto e com menos erros. Os jogadores retornaram aos treinamentos em janeiro em duas partes. Os que não disputaram o Mundial de Clubes chegaram primeiro. Os que entraram de férias no fim de dezembro, voltaram no dia 21.

Paulo Autuori terá o primeiro contato com o Independência como treinador do Atlético e deverá provar da mística e da pressão que o campo do bairro do Horto provoca no time e em seus adversários.

Mudanças no time

Declaradamente visando a disputa da Taça Libertadores da América, que começa para o Atlético-MG no próximo dia 11, contra o Zamora, em Barinas, na Venezuela, o técnico vai colocando em campo o que ele tem de melhor dentro do elenco para ritmo de jogo aos jogadores que deverão formar o time titular.

Para o jogo de amanhã, o técnico ainda tem problemas com a lateral esquerda. Todos os jogadores que o elenco possui para a posição, Pedro Botelho, Eron e Richarlyson, estão lesionados. No último jogo, Autuori improvisou na vaga o lateral direito Michel, mas o mesmo teve problemas de adaptação, ainda não tenha comprometido em campo.

No jogo deste domingo, Autuori entrará com Dátolo na lateral esquerda. Mesmo não sendo da posição, uma vez que o argentino é um meia-esquerda, as vezes, um ponta, como nos tempos de Boca Juniors-ARG, o meia não deverá sentir tanto ao atuar no setor por ser canhoto.

Autuori também não terá Ronaldinho Gaúcho. O treinador continuará com Guilherme atuando como criador de jogadas do time. R10 assinou renovação de contrato com o clube no último dia 31, mas ainda está impossibilitado de jogar, pois foi expulso no jogo contra o Guangzhou Evergrande-CHI, pelo Mundial de Clubes, e acabou suspenso por duas partidas pela Fifa. Seu retorno será contra o Zamora-VEN, no dia (11), às 22hs, em Barinas.

Estreante no campeonato

O Nacional de Muriaé vai estrear no Campeonato Mineiro neste final de semana. A estreia que seria no último dia 26 contra o Tombense, foi adiado para o dia 25 de fevereiro. Menos mal para a equipe da Zona da Mata mineira, já que ficou sem treinador antes mesmo do estadual começar. Tuca Guimarães deixou o comando técnico da equipe após uma ligação do presidente dos bufalos Amarildo Ribeiro.

Imediatamente, o Nacional anunciou Marcelo Cabo como substituto. O treinador comandou o Tombense na temporada passada e levou a equipe de Tombos às semifinais do Campeonato Mineiro, quando o time parou frente ao Atlético, adversário deste domingo. O time não sofreu mudanças e contará com o elenco montado pelo antigo técnico.

Ficha técnica

Atlético: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Dátolo; Pierre, Josué, Diego Tardelli, Guilherme e Fernandinho; Jô. TÉCNICO: Paulo Autuori

Nacional: João Carlos; Leandrinho, Marcio Alemão, Américo e Badé; Marcão, Hildo, Léo Medeiros e Junior Lemos; Guilherme e Celsiney. TÉCNICO: Marcelo Cabo

Data: 02/02/2014

Horário: 17hs

Local: Estádio Independência

Árbitro: Wanderson Alves de Souza