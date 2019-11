Flamengo x Macaé, Campeonato Carioca

Confira a crônica pós jogo da goleada do Flamengo sobre o Macaé aqui!

Encerramos por aqui a nossa transmissão. Agradecemos a todos que acompanharam junto com a gente. Continuem conosco pelo Twitter e curtam a fan page no Facebook. Até a próxima!

18h59 O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, contra o Boavista, às 17h, em Moça Bonita. No mesmo dia, às 19h, o Macaé enfrenta o Friburguense no Moacyrzão.

18h58 O Flamengo derrota o Macaé por 5 a 2, com quatro gols de Hernane e um de Negueba. Marquinho e Waldir descontaram para o Macaé. Com o resultado, o Flamengo chega a 13 pontos e se garante na liderança do Campeonato Carioca. O Macaé, com quatro, segue em 12º.

18h58 Hernane: "É um dia abençoado hoje, então só tenho que agradecer a Deus. Esperava um ou dois gols para acabar com esse jejum, mas fui abençoado".

45' FIM DE JOGO NO ESTÁDIO RAULINO DE OLIVEIRA! O Flamengo vence o Macaé por 5 a 2.

45' Jogada individual de Negueba, que arranca, dribla dois zagueiros e bate rasteiro, no canto direito de Felipe Sanchez.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! NEGUEBA MARCA O SEU EM LINDA JOGADA INDIVIDUAL!

42' CARTÃO VERMELHO PARA ERNANI! Por entrada dura em Amaral.

41' Waldir recebe na esquerda, se livra de Léo Moura e Wallace e chuta. A bola desvia em Samir e engana Felipe. 4 a 2.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MACAÉ! WALDIR MARCA!

39' BOA! Muralha chega pelo meio de campo, chuta e o goleiro do Macaé, Felipe Sanchez faz bela defesa.

37' CARTÃO AMARELO PRA GEDEIL! O jogador está suspenso e é desfalque do Macaé para a próxima partida.

36' QUASE! Amaral chuta de fora e Felipe Sanchez faz linda defesa, colocando para escanteio.

35' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai: Elano, entra: Negueba.

33' Na cobrança da falta, Ernani bateu para tranquila defesa de Felipe, que espalmou para escanteio.

31' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai: Paulinho, entra: Samir.

30' CARTÃO VERMELHO PARA ERAZO! O zagueiro foi expulso por segundo cartão amarelo e está fora do próximo jogo.

29' Muralha erra passe para Erazo, que derruba o adversário para evitar o gol e sai de maca. Falta perigosa para o Macaé.

28' Alecsandro, do Flamengo, está no aquecimento.

27' Muralha faz tabelinha com Hernane mas a zaga macaense intervém.

25' QUASE! Muralha chutou de longe e a bola passou perto do gol de Felipe Sanchez.

24' CARTÃO AMARELO PARA WALLACE! Por falta em Hernane.

23' Ernani recuperou a bola e chutou para mais uma defesa do goleiro rubro-negro. Outro escanteio.

21' Wallace faz boa jogada com Leozinho e Paulinho manda a bola pra linha de fundo. É escanteio pro Macaé.

21' Segue o jogo!

21' SUBSTITUIÇÃO NO MACAÉ! Sai: Dos Santos, entra: Leozinho.

20' Jogo paralisado para a parada técnica.

19' Waldir pega sobra de bola e finaliza, mas a bola sai a esquerda do gol de Felipe, na linha de fundo.

18' É marcada a falta para o Macaé, Ernani cobra e o goleiro Felipe, mais uma vez, salva o Flamengo.

16' Léo Moura avança e toca pra Muralha, que ajeita o chute mas é desarmado.

15' NA TRAVE! Cléber Carioca escora de cabeça e Marco Goiano acerta cabeceio na trave.

14' DEFESA! Ernani bate a falta e Felipe faz boa defesa para o Flamengo.

14' Falta marcada para o Macaé. Filipe Machado e Ernani vão pra cobrança.

12' Wallace cruza e João Carlos domina, mas é cercado por zagueiros do Flamengo.

11' Passe feio em profundidade para Paulinho, que se encontrava em posição irregular. Auxiliar marca.

8' Escanteio para o Macaé é marcado, Felipe sai e segura a bola com firmeza.

7' Gabriel arranca pela lateral em linda jogada individual, entra na área e manda nos pés de Hernane que finaliza sem dó.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DO BROCADOOOOOOOOR, DE NOVO!

4' CARTÃO AMARELO PARA ERAZO!

3' CARTÃO AMARELO PARA O CLÉBER CARIOCA! Por falta em Gabriel.

1' No Flamengo, sai Carlos Eduardo e entra Gabriel. No Macaé, sai Marco Goiano, entra Ernani.

0' APITA O ÁBITRO PARA O SEGUNDO TEMPO DE FLAMENGO X MACAÉ!

18h04 Times em campo para início da etapa complementar.

17h50 Hernane: "Fui abençoado. Tive uma chance, desperdicei, e logo na sequência vieram três, estou feliz"

46' Apita o árbitro! Fim de primeiro tempo, Flamengo 3 x 1 Macaé. 3 gols de Hernane.

45' Léo Moura ganha duas divididas de bola e dá um passe monumental para Hernane fazer o terceiro dele na partida.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! TERCEIRO DE HERNANE!

42' Marquinho chega pela esquerda, mas auxiliar marca impedimento para o Macaé.

42' Macaé ataca perigosamente neste fim de primeiro tempo.

40' Waldir deu dois belos dribles em André Santos e Erazo, e cruzou para a área. A bola caiu no pé de João Carlos, que tocou para Marquinho diminuir o placar.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MACAÉ! MARQUINHO DIMINUI!

37' Neste momento o Flamengo vai vencendo o Macaé por 2 a 0, dois gols de Hernane.

36' Flamengo trabalha pelo meio de campo, recua para a zaga, tentando diminuir o ritmo de jogo.

33' Elano avança na área e cruza, mas zaga do Macaé afasta.

31' Falta marcada a favor do Flamengo, André Santos bate e vai nas mãos do goleiro do Macaé.

29' André Santos leva a bola pelo meio campo, toca para Muralha que, ao tentar driblar, perde a posse.

28' Elano bate falta, André Santos recebe passe e faz falta. Árbitro marca.

26' Felipe Sanchez sai mal, Amaral pega sobra de bola e toca para o Brocador fazer o segundo gol para o Flamengo.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! OUTRA VEZ, HERNANE!

24' Erazo começa boa jogada pelo meio, Elano recebe mas perde a posse de bole perto da entrada da grande área.

23' Falta perigosa batida pelo Macaé com Marco Goiano, passa acima do travessão de Felipe.

22' Machado bate falta com curva, mas goleiro Felipe defende de manchete.

21' Volta o jogo!

20' Jogo paralisado para a parada técnica.

17' Elano faz belo cruzamento, mas goleiro Felipe Sanchez defende.

16' Felipe Sanchez inicia jogada mandando bola nas mãos do goleiro adversário.

14' Léo moura avançou pela direita e tocou para Elano, que mandou para Hernane finalizar.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DELE, O PRIMEIRO GOL DO BROCADOR EM 2014!

12' Flamengo troca passes na defesa, iniciando jogadas pelas laterais.

11' Escanteio para o Flamengo.

10' OPA! Waldir dá uma arrancada e dá a bola no pé de João Carlos que manda pra fora!

7' DEFEEEEEEEEEEEEEEEEENDE FELIPE! Marco Goiano bate mal o pênalti, Felipe faz uma defesa expetacular e no rebote Marco Goiano manda na trave! Que lance!

7' CARTÃO AMARELO PARA LÉO MOURA! Por pênalti marcado.

6' PÊNALTI PRO MACAÉ! Léo Moura dá o bote no momento errado e faz penalidade máxima.

3' PRIMEIRO IMPEDIMENTO DO JOGO! Hernane toca pra Léo Moura, mas a assistente marca impedimento.

1' Flamengo troca passes e disputa posse de bola com o Macaé.

0' APITA EDUARDO GUIMARÃES! BOLA ROLANDO ENTRE FLAMENGO X MACAÉ!

16h57 Flamengo em campo!

16h55 Time do Macaé já em campo. O Flamengo ainda está no vestiário.

16h47 Se o Flamengo vencer, ele segue na primeira colocação. Caso não vença, terá que torcer por um tropeço do Vasco no clássico contra o Botafogo, daqui a pouco, às 19h30m, no Maracanã.

16h32 Aos poucos, a torcida rubro-negra vai chegando no Estádio da Cidadania nesta tarde de muito calor em Volta Redonda.

16h20 Paulo Henrique Filho, técnico do Macaé, vai a campo praticamente a mesma equipe que perdeu para o Volta Redonda no meio de semana. A exceção é o desfalque do lateral-direito Daniel, suspenso. Régis fica com a vaga.

16h12 O Macaé entra em campo com a seguinte escalação: Felipe Sanchez; Régis, Filipe Machado, Cléber Carioca, Marco Goiano; Gedeil, Digão, Marquinho, Ernani; Leozinho e João Carlos.

16h10 Lucas Mugni e Everton seguem com pendências. Para que o argentino possa jogar, o Flamengo ainda deve acertar uma taxa com a Ferj. Já o nome do brasileiro sequer aparece no Bira.

16h05 Outro recém-contratado que deve ter sua estreia no jogo de logo mais é o lateral-direito Léo. Vindo do Atlético-PR, ele disputará vaga com seu xará, Léo Moura., ídolo do torcedor flamenguista. Mesmo começando no banco de reservas, pode ter sua chance. "É uma honra, é meu ídolo, sou fã dele, e disputar a posição com ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida", disse Léo.

16h00 A novidade para este confronto é o zagueiro recém-contratado Frickson Erazo, que terá sua primeira oportunidade como titular no lugar de Samir. Em entrevista, não mostrou vaidade com a chance dada pelo técnico Jayme de Almeida: "O importante é que o Flamengo tenha um grupo forte."

15h57 O Flamengo entra em campo com a seguinte escalação: Felipe; Léo Moura, Wallace, Erazo, André Santos; Amaral, Muralha, Elano, Carlos Eduardo; Paulinho, Hernane.

VÍDEO: Último confronto entre Flamengo e Macaé. Nesta ocasião, o Flamengo venceu por 3 a 1, com dois gols de Hernane e um de Nixon, pelo Campeonato Carioca. A partida aconteceu no dia 20/04/2013, no estádio Cláudio Mocyr, em Macaé.



15h52 O Macaé, que está na 10ª colocação no campeonato com 4 pontos, vem de uma derrota em casa para o Volta Redonda, na última rodada, e busca a vitória contra o time da Gávea.

15h50 Líder do campeonato e ainda invicto, o Rubro-negro tem a confiança elevada após a vitória sobre o Friburguense na última rodada.

15h47 Na tarde deste domingo, o Flamengo enfrenta o Macaé, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e procura manter a liderança do Carioca.

15h45 Boa-tarde, torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir das 17h00 a transmissão em tempo real do jogo entre Flamengo x Macaé, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Torça com a gente!