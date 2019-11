Palmeiras x São Paulo, Campeonato Paulista

18h58 Nós vamos ficando por aqui, amigos. Continuem na VAVEL para ler a crônica da partida. Além disso, siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook. Até a próxima!

18h58 O Verdão continua líder do grupo D, com 15 pontos. O São Paulo também continua líder do grupo A, com 9 pontos.

18h56 Na próxima rodada, o Palmeiras vai a Piracicaba enfrentar o XV, quarta, às 22h. O São Paulo joga no Morumbi, quinta, diante do Paulista, às 19h30.

18h56 Rogério Ceni: "O jogo de hoje mostra o tanto que temos que evoluir"

18h55 Palmeiras é 100% no Paulista, e São Paulo sofre sua segunda derrota.

Fim de jogo! Com gols de Alan Kardec e Valdivia, o Palmeiras vence o São Paulo por 2 a 0!

47' Torcida grita OLÉ no Pacaembu!

45' 5 minutos de acréscimo!

44' FERNANDO PRASS! Maicon chuta de fora da área e o goleiro fez grande defesa.

44' No Palmeiras, sai Mazinho e entra Diogo.

42' Jadson cobrou falta e a bola passou por todo mundo e saiu.

40' Fábio de Jesus Mendes entrou.

39' Luíz Flávio de Oliveira, árbitro da partida, se sentiu mal e saiu.

38' São Paulo sentiu o gol e não consegue jogar mais.

35' TIROU O ZAGUEIRO! Palmeiras chegou dentro da área com Marquinhos Gabriel, que cruzou e a zaga afastou.

Canta a torcida palmeirense no Pacaembu!

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PAAAAAAAAALMEIRAAAAAAAAAAS! ALAN KARDEC! O atacante colocou no canto esquerdo de Rogério e saiu para comemorar. 2 a 0 Verdão!

Rodrigo Caio derrubou Alan Kardec. Pênalti claro!

Pênalti para o Palmeiras no Pacaembu!

31' CARTÃO AMARELO PARA ÁLVARO PEREIRA!

31' Marquinhos Gabriel é ABRAÇADO por Rodrigo Caio dentro da área, mas o árbitro não marca nada.

30' No São Paulo, sai Ganso e entra Ewandro.

29' Ganso lançoi para Ademilson que não alcançou.

28' No Palmeiras, Wellington sai machucado e entra Francis.

27' Jogo fica bastante morno. Palmeiras tenta administrar e São Paulo não consegue atacar.

26' CARTÃO AMARELO PARA JUNINHO!

FOTO: Valdivia comemora seu gol.

25' No Palmeiras, Marquinhos Gabriel entra e Leandro sai.

23' Em vídeo da TV LANCE!, Rogério Ceni tentou dar uma rasteira em Valdivia na comemoração do gol.

21' São Paulo tenta chegar, mas o Verdão se fecha.

23. 694 pessoas no Pacaembu, para uma renda de R$ 911.880,00

VÍDEO: o gol de Valdívia, para o Palmeiras.

18' No São Paulo, sai Osvaldo e entra Jadson.

18' Luís Fabiano toma cartão amarelo por tentar colocar a mão na bola.

17' Álvaro Pereira cruzou e Luís Fabiano quase consegue desviar para o gol.

15' Maicon tentou um passe que deixaria Ademilson na cara do gol, mas a zaga do Palmeiras foi bem e interceptou.

14' Kardec lançou para Valdivia, mas Rogério saiu e pegou.

13' Wesley armou o chute mas foi travado por Wellington.

12' CARTÃO AMARELO PARA RODRIGO CAIO!

11' Osvaldo cruza e a bola vai nas mãos de Fernando Prass.

10' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRO!

9' Alan Kardec cai na área e pede pênalti. Árbitro manda levantar.

8' ROGÉRIO! Mazinho cobra a falta de muito longe, a bola passa por todo mundo e Rogério espalma.

7' Gilson Kleina fica bravo com o árbitro Luiz Flávio de Oliveira.

6' Luis Ricardo toca para Luis Fabiano, que não alcança.

5' Jogo fica duro e com muitos carrinhos neste momento.

3' Após chutão, Leandro ganha da zaga, domina, toca para Valdivía, mas o passe foi interceptado.

2' Juninho cruzou e a zaga do São Paulo afastou.

1' Palmeiras começa a segunda etapa tocando a bola.

Apita o árbitro: começa a segunda etapa!

18h03 Sem alterações nas duas equipes!

18h02 Os times já estão de volta ao gramado para o segundo tempo!

18h Pelo Campeonato Italiano, que você acompanha todas as notícias aqui na VAVEL, a Juventus faz 1 a 0 para cima da Inter de Milão. Lichtsteiner fez.

17h49 Wesley: "Não foi comigo não, o Luís só tem que parar de reclamar da arbitragem um pouco"

17h48 Luís Fabiano: "Wesley me deu uma porrada sem bola"

Fim de primeiro tempo! O Palmeiras vai vencendo o São Paulo por 1 a 0, gol de Valdívia!

44' Maicon lança para Luís Fabiano, que não alcança.

41' Marcelo Oliveira dá um lindo lançamento para Leandro, mas Rogério saiu e tirou de cabeça.

40' Neste momento, Palmeiras se fecha e espera o Tricolor.

38' Luís Ricardo arrancou, tocou para Ademilson, mas errou o passe.

Informação: Souza deve chegar amanhã no São Paulo e fará sua estreia já no meio de semana.

35' Palmeiras marca muito forte e o jogo acaba ficando morno.

33' Tricolor toca a bola de pé em pé tentando achar um espaço.

31' São Paulo erra muitos passes neste momento.

30' Osvaldo ganha de Lúcio na velocidade e cruza. A bola foi nas mãos de Fernando Prass.

29' Leandro recebe de Wesley dentro da área mas deixa a bola passar.

27' São Paulo tenta voltar ao jogo e pressionar o Palmeiras.

25' ROGÉRIO! Mazinho chuta de longe e Rogério faz grande defesa!

Explode a torcida verde no Pacaembu!

23' GOOOOOOOOOOOOL DO PAAAAAAAAALMEIRAAAAAAAS! Mazinho cruzou e Valdívia desviou no canto! O VERDÃO FAZ 1 A 0!

21' Falta para o Palmeiras!

19' Wesley chega na linha de fundo, cruza mas zagueiro trava.

19' Palmeiras toca a bola no campo de defesa.

18' Falta dura de Ademilson em Wesley!

17' PRA FORA! Luís Fabiano recebe de Maicon e chuta forte. A bola vai na rede pelo lado de fora.

16' ROGÉRIO SENSACIONAL! Valdívia deixou Leandro na cara do gol. O atacante chutou forte no canto para a defesa do goleiro.

15' Jogo, neste momento, fica muito brigado no meio do campo.

14' Gilson Kleina pede para que seus jogadores parem de correr com a bola.

12' Ademilson tentou passe para Luís Ricardo, mas a bola correu muito e saiu.

11' Luís Fabiano recebeu belo passe de Osvaldo, briga no ombro com ombro com Wendel, mas árbitro marca a falta.

10' Luís Ricardo chegou na linha de fundo, cruzou mas a zaga tirou, mais uma vez.

10' Álvaro Pereira cobra escanteio e a zaga tira.

9' Primeiro chute ao gol do jogo é de Luís Fabiano, que arriscou de longe. A bola desviou e subiu.

8' Bela trama do ataque do São Paulo, mas Osvaldo perdeu na meia-lua.

7' Luís Fabiano tentou entrar no meio da zaga, mas caiu e o árbitro mandou levantar.

6' Wendel perdeu, Osvaldo arrancou, mas Lúcio tirou.

5' Leandro cai no meio do campo e árbitro não marca nada.

5' Primeiros 5 minutos de muito estudo.

4' São Paulo deixa apenas Luís Fabiano no campo de ataque quando o Palmeiras sai com a bola.

3' Osvaldo cruzou e a bola passou por todo mundo. Fernando Prass saiu mal.

2' Valdivia iria deixar Alan Kardec sozinho, mas Rodrigo Caio cortou o passe.

1' Torcida palmeirense vaia Rogério Ceni já no primeiro minuto.

Apita o árbitro: começa a partida!

16h58 Hino nacional finalizado. Tudo pronto para o grande clássico. Venha conosco e acompanhe todas as emoções!

16h57 Hino nacional no estádio do Pacaembu!

16h55 Sol muito forte na Capital Paulista nesta tarde. Jogadores irão sofrer com o forte calor.

16h54 São Paulo em campo com o seu segundo uniforme.

16h54 São Paulo na boca do túnel.

16h52 O Palmeiras já está em campo! Detalhe: de branco!

16h51 Agora, às 17h, somente duas partidas serão disputadas: Palmeiras x São Paulo, que você acompanha aqui, e Ponte Preta x Corinthians.

16h50 Arquibancada amarela está lotada. A verde, no entanto, tem alguns espaços vazios.

16h46 São Paulo confirmado: Rogério Ceni; Luis Ricardo, Rodrigo Caio, A. Carlos e Alvaro Pereira; Wellington, Maicon e PH Ganso; Ademilson, Luis Fabiano e Osvaldo

16h45 Palmeiras confirmado: Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Wellington e Juninho; Marcelo Oliveira, Wesley, Valdivia e Mazinho; Leandro e Alan Kardec

16h44 Torcida do São Paulo lota o setor destinado a ela.

16h41 A torcida vai chegando e a expectativa para o clássico aumentando. Grande jogo esta tarde no Pacaembu!

16h36 Este é o segundo clássico do Campeonato Paulista 2014. No primeiro, o Santos venceu o Corinthians por 5 a 1.

16h30 Informação de que 22 mil ingressos foram vendidos até a manhã deste domingo. Chegaremos ao 30 mil, provavelmente.

FOTO: Pacaembu agora há pouco.

VÍDEO: na última partida entre as duas equipes, em 2013, São Paulo e Palmeiras ficaram no empate em 0 a 0, no Morumbi,

FOTO: PH Ganso era dúvida para o jogo de logo mais, mas está confirmado.

14h18 Até hoje, eram 20 mil ingressos para a partida de logo mais. Teremos casa cheia no Pacaembu.

14h14 Em Campeonatos Paulistas, o São Paulo venceu o Palmeiras 66 vezes, o Verdão venceu 51, além de 46 empates. O Tricolor marcou 244 gols, média de 1,50 por jogo. O Alviverde marcou 208, 1,28 por jogo.

14h06 O São Paulo também é líder de seu grupo, o A. O Tricolor soma 9 pontos, com 3 vitórias e uma derrota. O destaque do Tricolor até então é Luís Fabiano, que marcou três gols na partida diante do Rio Claro, que o Tricolor venceu por 6 a 3.

14h04 O Palmeiras é o líder do grupo D do Campeonato Paulista com 12 pontos. Em quatro jogos foram quatro vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento. O grande destaque da equipe é Valdivia, que fez uma bela partida diante do Atlético Sorocaba e parece voltar a mostrar o grande futebol que o consagrou.

14h Muito boa tarde, torcedor! A partir de agora você acompanha todas as emoções de um dos clássicos de maior rivalidade do Brasil: Palmeiras x São Paulo. A partida, que acontecerá no Pacaembu, tem início previsto para as 17h.