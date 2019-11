Ponte Preta x Corinthians, Campeonato Paulista

19h05 Encerramos aqui a nossa transmissão ! Fique ligado na VAVEL e acompanhe todas as notícias do esporte. Além disso, fiquem ligados também no nosso Twitter e Facebook . Até a próxima!

19h04 Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, dia 5: a Ponte Preta vai a Ribeirão Preto enfrentar o Comercial, às 19h30; já o Corinthians volta ao Pacaembu para receber o Bragantino, às 22 horas.

19h02 Já a Ponte Preta reage no grupo C, chegando a seis pontos e indo ao terceiro lugar.

19h00 Com a terceira derrota seguida, o Corinthians manteve seus seis pontos e está em quarto lugar no grupo B. O clube pode cair para a lanterna, se o Ituano vencer sua partida pendente, contra a própria Ponte no próximo dia 12.

49' Fim de jogo em Campinas: a Ponte Preta vence o Corinthians por 2x1 e instala de vez a crise no time paulista.

47' Público no Moisés Lucarelli: 4897 pagantes, com renda de R$ 87.280,00.

46' Paulo André faz falta, leva o segundo cartão amarelo e o cartão vermelho. Uma tarde desastrosa em Campinas.

46' Mais quatro minutos de acréscimo.

45' Última mudança no Corinthians: Romarinho sai, e entra Rodriguinho.

41' A Ponte Preta toca a bola no seu campo de defesa sem sofrer qualquer incômodo da marcação corinthiana.

40' Fernando Bob é outro que leva cartão amarelo. As equipes não criam mais nenhuma chance de gol. A vitória da Ponte Preta parece certa.

38' Expulsão direta: Gil chuta Rossi, que estava caído, e leva cartão vermelho.

36' Última troca na Ponte: sai Bruno Silva e entra Eliseu.

35' O árbitro mostra cartão amarelo para Rossi.

34' Emerson recebe bom passe de Douglas, se livra da marcação e cruza rasteiro da direita - mas a defesa da Ponte tira a bola da área.

33' Outra mudança na Ponte Preta: sai Alemão, entra Tchô.

32' Segunda mudança no Corinthians: sai Danilo, entra Douglas.

31' No outro jogo das 17 horas pelo Paulistão, o Palmeiras aumenta sobre o São Paulo: 2x0, gol de Allan Kardec.

28' Ferrugem cobra a falta no meio do gol e Valter defende fácil

27' Adrianinho sofre falta de Fágner e o corinthiano leva cartão amarelo. Princípio de tumulto dentro de campo.

24' A Ponte Preta também muda: sai Ademir, entra Rossi.

23' Primeira mudança no Corinthians: sai Guerrero, entra Alexandre Pato.

[VIDEO] Ferrugem coloca a Ponte Preta de novo na frente no Moisés Lucarelli:

18' O jogo esquenta: Paulo André leva chapéu de Adrianinho e faz a falta: cartão amarelo para o zagueiro.

17' O jogo é interrompido para Ferrugem, que sofreu falta de Danilo.

15' A partida recomeçou de forma idêntica à primeira etapa: gol da Ponte Preta e pouca produçãoofensiva do Corinthians, que ainda não ameaçou.

9' Jogo é paralisado para atendimento a Roberto, que sofreu um pisão involuntário de Guerrero após defendeu o chute do peruano.

8' PERDEU, GUERRERO!!! Romarinho deixa Guerreru livre na entrada da área e Roberto defende o chute àqueimaroupa! No rebote, Guerrero tenta de novo, para novo milagre do goleiro da Ponte!

7' Uendel cobra falta nas mãos de Roberto.

4' Ele recebeu passe perfeito de Alemão, passou por Gil e chutou firme no gol: a Ponte Preta volta à frente do placar!

3' GOOOOLLL! É DE FERRUGEM! É DA PONTE PRETA!

0' Começa o segundo tempo no Moisés Lucarelli!

18h05 Os jogadores estão de volta ao campo.

17h57 Uma partida já foi encerrada hoje: Audax 4x2 Portuguesa (pela manhã). No mesmo horário de Ponte Preta x Corinthians, estão jogando Palmeiras x São Paulo. Às 19h30, dois jogos encerram a rodada: Paulista x XV de Piracicaba e Penapolense x Mogi Mirim.

17h55 A rodada do Campeonato Paulista começou ontem, com cinco jogos: Ituano 0x0 São Bernardo, Oeste 0x1 Linense, Santos 5x1 Botafogo, Comercial 1x2 Rio Claro e Bragantino 2x0 Atlético Sorocaba.

46' Fim de primeiro tempo! Empate no Moisés Lucarelli!

45' Emerson tabela com Danilo, invade a área pela esquerda, mas a bola escapa e sai pela linha de fundo.

44' Teremos um minuto de acréscimo.

[VIDEO] Uendel cabeceia bonito e empata o jogo para o Corinthians:

40' Guilherme faz falta no meio-campo e é o primeiro corinthiano a levar cartão amarelo na partida.

35' É PRESSÃO! O Corinthians avança a marcação e aperta a Ponte Preta! Fágner recebeu bom passe e cruzou na área, mas a defesa campineita evitou o arremate!

33' ROBERTO SALVA! Uendel levanta bola em cobrança de falta e Emerson cabeceia de costas no ânguloesquerdo do gol, mas o goleiro da Ponte Preta se estica todo e evita a virada corinthiana!

31' Após boa troca de passes, Guilherme acerta cruzamento mágico na cabeça de Uendel, que da entrada da área conseguiu encobrir Roberto e mandar a bola no fundo do gol! É o empate em Campinas!

31' GOOOOLLLL! É DE UENDEL! É DO CORINTHIANS!!!

30' A Ponte Preta troca passes durante quase um minuto e arrisca duas vezes a gol, sendo bloqueada pela defesa corinthiana. Domínio discreto dos campineiros, que não se traduz em chances de gol.

27' Ferrugem chuta bonito, por cima do gol de Valter.

25' O árbitro interrompe a partida para reidratação dos jogadores.

24' No clássico da rodada, o Palmeiras abre o placar contra o São Paulo: 1x0, com gol de Valdivia.

[VIDEO] Confira o gol de Alemão, que vai dando a vitória para a Macaca na partida:

21' Alemão recebe passe na entrada da area e chuta torto,

20' O Corinthians troca passes do meio-campo e tenta neutralizar a Ponte Preta. O jogo tem seu ritmo diminuído.

17' Guilherme é outro que tenta de fora da área, mas o chute sai por cima. O Corinthians não consegue armar jogadas de perigo.

15' Emerson arrisca de longe, mas a bola vai para fora.

12' Magal chuta de longe e obriga Valter a fazer boa defesa!

11' Bruno Silva faz falta forte em Emerson e também leva cartão amarelo.

10' Silvinho recebe bom passo de Ferrugem e tenta o cruzamento, mas Gil bloqueia. Escanteio para a Ponte.

7' Emerson cobra escanteio, mas ninguém aproveita a saída de gol ruim do goleiro Roberto. Chance perdida.

4' Por subir no alambrado na comemoração,. Alemão leva cartão amarelo.

3' Ademir escapou com facilidade pela esquerda, cruzou da linha de fundo e Alemão só tocou no canto direito de Valter!

3' GOOOLLL! É DE ALEMÃO! É DA PONTE PRETA!!!

1' Primeira falta já é marcada. Os dois times começaram correndo muito e querendo mostrar vontade em campo.

0' Apita o árbitro! Comneça o jogo!

16h56 Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

16h55 Os times já estão em campo. Logo logo, começa Ponte Preta x Corinthians.

16h45 No banco, Mano Menezes conta com: Danilo Fernandes, Cléber, Douglas, Alexandre Pato, Ramírez, Jocinei e Rodriguinho.

16h44 Já o Corinthians vai começar o jogo com Walter; Fagner, Gil, Paulo André e Uendel; Ralf, Guilherme, Danilo e Romarinho; Emerson e Guerrero.

16h41 No banco de reservas, Vadão terá à disposição: Daniel, Raphael Silva, Gabriel, Elizeu, Tchô, Matheus Olavo e Rossi.

16h40 A Ponte Preta foi confirmada: Roberto, Ferrugem, César, Diego Sacoman e Magal; Bruno Silva, Fernando Bob e Adrianinho; Silvinho, Ademir e Alemão.

16h35 O Corinthians já está no Moisés Lucarelli, se preparando para a partida. (Foto: Agência Corinthians)

16h00 O empate é um resultado desastroso para ambas as equipes. Por causa disso a partida promete muitos lances de ataque e vontade dos atletas. A equipe que vencer esse jogo diminuirá um pouco a pressão, enquanto que a derrotada poderá ver uma crise se iniciando. O jogo promete, e muito!!

15h58 Já no Corinthians, houve uma ameaça de greve para o jogo de hoje, por conta da invasão protagonizada por um grupo de integrantes de organizadas. Mas os atletas voltaram atrás e o clube confirmou que entrará em campo. E com novidades. A equipe que deve entrar em campo conta com: Walter; Fagner, Gil, Paulo André e Uendel; Ralf, Guilherme, Danilo e Romarinho; Emerson Sheik e Paolo Guerrero.

15h56 Na Ponte Preta, o técnico Vadão fará sua estréia após a demissão de Sidney Campos. Sob forte pressão, a equipe que começa apartida deve ser a seguinte: Roberto, Ferrugem, César, Diego Sacoman e Magal; Bruno Silva, Fernando Bob e Adrianinho; Ademir, Silvinho e Alemão.

15h55 Já no Corinthians, a situação também ficou complicada após a derrota no clássico para o Santos, por 5x1. Um grupo de 150 pessoas invadiu o CT Joaquim Grava na manhã desse sábado, supostamente para protestar contra as atuações da equipe. Houve relatos de tentativas de agressão, assaltos e depredação do patrimônio do clube, mas a Polícia somente monitorou a situação, sem prender ninguém. Para não serem feridos, os jogadores se esconderam em um vestiário, ficando trancados lá até a saída do grupo.

15h54 Na Ponte Preta, o clima esquentou após a derrota de 4x1 para o XV de Piracicaba – um dos seus maiores rivais regionais. A diretoria agiu, demitindo o técnico Sidney Moraes após quatro jogos e trazendo Oswaldo Alvarez, o Vadão, que parte para sua quarta passagem pelo clube. Mesmo assim, a torcida protestou no último treino da equipe.

15h53 [VIDEO] O último jogo entre os dois times aconteceu no dia 18 de setembro de 2013, em Campinas, pelo último Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Ponte Preta venceu por 2x0. Relembre os melhores momentos dessa partida, onde os gols foram marcados por Felipe Bastos e Adaílton:

15h51 Mesmo considerando os jogos apenas no estádio Moisés Lucarelli, a vantagem ainda permanece sendo corinthianas. Em 39 jogos, são 20 vitórias do Corinthians, 10 empates e nove vitórias da Ponte Preta. O Corinthians marcou 53 gols e a Ponte marcou 36 gols.

15h50 Na história geral do confronto Ponte Preta x Corinthians, porém, a equipe de São Paulo leva grande vantagem. Desde 1951, pelo Campeonato Paulista, foram 90 confrontos, o Timão obteve 51 vitórias, 19 empates e 20 derrotas. Nesses jogos, os paulistas marcaram 151 gols, e os campineiros, 87.

15h49 O empate tem sido um resultado pouco visto neste confronto. A última vez em que não houve um vencedor no confronto, pelo Campeonato Paulista, foi em 25 de março de 2009. Esse foi, aliás, o único empate nos últimos 20 anos de disputas entre Corinthians e Ponte Preta. Desde 1994, as equipes jogaram 21 vezes, com sete vitórias para os paulistas e 13 para os campineiros.

15h48 Antes de cair para o Corinthians nas quartas-de-final, a Ponte Preta havia feito boa campanha na primeira fase, onde terminou em 4º lugar com 38 pontos. Por conta disso, após a eliminação, ganhou o direito de disputar o Torneio do Interior. Venceu o Linense nas semifinais e a Penapolense nas semifinais, ganhando o troféu.

15h47 O Corinthians é o atual campeão paulista. No ano passado, após ter terminado a primeira fase em 5° lugar, com 35 pontos, a equipe do Parque São Jorge passou nas quartas-de-final pela Ponte Preta. Na semifinal, venceu o rival São Paulo nos pênaltis, depois de um empate sem gols. E na final, contra o Santos, venceu o primeiro jogo no Pacaembu por 2 a 1 e, na Vila Belmiro, empatou por 1 a 1, garantindo o 27º troféu do torneio e a hegemonia estadual.

15h45 Boa tarde, leitor! A partir de agora você acompanha todas as emoções do jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2014 entre Ponte Preta x Corinthians e em tempo real com a VAVEL.