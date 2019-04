Vasco x Botafogo, Campeonato Carioca

Partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca 2014 e disputada no estádio do Maracanã. (RJ)

FOTO: Thalles comemora com seus companheiros de time, o gol que deu a vitória ao Vasco por 1 a 0 diante do Botafogo no Maracanã.

21h38 Na próxima rodada, o Vasco visita o Volta Redonda na quarta-feira, às 22h (de Brasília), no Raulino de Oliveira. Já o Botafogo receberá o Bonsucesso na quinta, às 17h, em Moça Bonita. Antes, porém, às 22h da quarta-feira, o alvinegro decide uma vaga na fase de grupos da Libertadores contra o Deportivo Quito, do Equador, no Maracanã.

21h37 Com a vitória, o Vasco se manteve em segundo lugar com 11 pontos e na cola do Flamengo, com 13. Já o Botafogo, estacionado com 5, cai para nono na tabela e fica mais longe dos líderes.

48' Apita o árbitro. FINAL DE JOGO NO MARACANÃ!

47' Daniel cruza, bola rebate e fica com Martín Silva.

45' CARTÃO AMARELO PARA MARTÍN SILVA! Por demora em cobrar o tiro de meta.

45' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO!SAI: Edmílson; ENTRA: Danilo

44' Daniel toca para Henrique, que divide com o zagueiro, e a bola sai em tiro de meta para o Vasco.

43' Wallyson tabela com Daniel na entrada da área e chuta forte, mas longe do gol de Martín Silva.

43' Wallyson é desarmado por André Rocha, e Thalles sai jogando para o Vasco.

42' Elias recebe na direita, tenta o drible em Guiñazu, mas acaba desarmado.

42' Botafogo tem três minutos para empatar, mas o Vasco está muito bem no jogo.

41' Henrique é lançado na área, mas é flagrado em impedimento.

40' Botafogo fica pouco com a bola e já não mostra forças.

Público e renda: 13.083 presentes; 9.208 pagantes; renda R$ 351.540,00; cadeiras cativas 1.181 e gratuidades 1.326

38' SAAALVAA MARTÍN SILVAA!! Wallyson recebe na esquerda, passa por André Rocha, invade a área e chuta sem ângulo, mas a bola ia no cantinho até parar em grande defesa do goleiro vascaíno.

36' CONFUSÃO NO CAMPO!! Em dividida entra Henrique e Guiñazu, volante deixa a mão no rosto do atacante, que revida por baixo.

35' Na cobrança, bola é alçada na área, Renan sai mal do gol, mas o Vasco não aproveita.

34' Edmílson sofre falta na lateral direita do campo. Vem bola na área do Botafogo.

33' QUAAASEEE!! William Barbio ataca pela esquerda e rola para Marlon livre na meia-lua da área. O lateral arrisca o chute da entrada da área, mas manda para fora.

32' Vasco puxa o contra-ataque, Barbio toca para Edmílson, mas atacante segura o jogo e volta a bola. Botafogo se recompõe.

31' Thalles recebe lateral na área, mas agora é desarmado por Anderson.

30' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!SAI: Gegê; ENTRA: Henrique.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE THALLES!! Marlon toca para Edmílson, que se livra de Dankler com um toque na bola e cruza na medida para Thalles ganhar de Anderson pelo alto e, de cabeça, fazer 1 a 0!

27' UUUUUUUUUUUUUH!! Wallyson dá um bolão para Alex na direita. Ele chega cruzando de primeira e acha Elias livre na área. O atacante sobe sozinho e cabeceia tirando tinta do travessão, na melhor chance do jogo.

26' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!SAI: Renato; ENTRA:Daniel.

24' SAAAAAALVA RENAAN!! Thalles cruza, Edmílson consegue o desvio na primeira trave, mas Renan voa para fazer a defesa antes que a bola chegue a William Barbio. Só da Vasco no jogo.

23' Rodrigo Souto acha Elias livre na esquerda, mas juiz dá novo impedimento do atacante. Desta vez acertou.

22' No campo de ataque, Marlon erra o passe para Barbio, e a bola sai em lateral para o Botafogo.

22' Fellipe Bastos sai de campo vaiado pela torcida do Vasco. Torcida aprovou a substituição feita pelo Adílson.

21' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO!SAI: Fellipe Bastos; ENTRA:Thalles.

20' Jogo recomeça.

20' Tempo técnico dado pela arbitragem.

19' Elias recebe na direita, mas juiz marca impedimento duvidoso do atacante alvinegro.

18' Botafogo tenta pressionar, mas Alex erra o cruzamento da direita.

18' André Bahia tenta o lançamento para o ataque, mas Rodrigo tira de cabeça.

17' Luan carrega com liberdade, chega à intermediária e arrisca o chute, mas pega mal na bola e sequer assusta Renan.

13' Na sobra, bola é alçada na área, e Elias cabeceia por cima do gol de Martín SIlva.

13' SAAAAAALVA MARTIN SILVAAA!! Na cobrança de falta, Gegê bate colocado, mas Martín Silva vai buscar no ângulo!

11' André Rocha cruza da direita, mas Renan tira mais uma de soco.

11' Gegê erra o passe na saída de bola, e Botafogo não consegue atacar.

10' QUE ISSO, GUIÑAZU?? Vasco ronda a área do Botafogo, mas com dificuldade para entrar. Até que Guiñazu tenta uma virada de jogo bizarra, para ninguém, e manda pela linha de fundo.

9' André Rocha cruza para Edmílson, mas zaga do Botafogo consegue tirar o perigo.

8' Marlon tenta o chuta de longe, mas Dankler não dexa a bola chegar até Renan.

7' William Barbio é lançado na direita, mas acaba fazendo falta em Anderson, que tomou a frente da jogada.

6' Wallyson tenta puxar o contra-ataque, é marcado, volta o jogo, mas erra o passe.

6' Tudo bem com o goleiro, e jogo recomeça.

5' Renan cai em campo neste momento, árbitro autoriza o atendimento médico, e jogo fica parado.

2' Na cobrança, Bastos cruza na área fechadinho, e Renan sai de soco de novo para afastar.

2' Fellipe Bastos sofre falta de Anderson. Vem bola na área do Botafogo.

1' Na primeira jogada, Wallyson erra o passe para Elias.

0' Começa o segundo tempo.

SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!SAI: Octávio; ENTRA:Wallyson.

SUBSTITUIÇÃO NO VASCO!SAI: Bernardo; ENTRA:Pedro Ken.

47' Termina o primeiro tempo.

47' André Rocha cruza de novo, e André Bahia corta para escanteio

47' Juiz não sinalizou acréscimo, mas jogo já vai para 47 minutos.

45' Vasco ronda a área até André Rocha cruzar na área, mas André Bahia tira de cabeça.

44' Elias recebe na esquerda, leva para o meio e arma o chute, mas é travado por baixo por Guiñazu, de carrinho. O volante fica com a bola e é aplaudido pela torcida.

44' André Rocha cruza da direita, e a bola passa tanto por Edmílson quanto por William Barbio, que furou a finalização.

43' Na cobrança, Gegê cruza forte demais, direto pela linha de fundo. Elias faz cara de quem não gostou.

42' CARTÃO AMARELO PARA GUIÑAZU! Por falta em Alex.

41' Fellipe Bastos é desarmado por Octávio na saída de bola. Elias abre para Octáveio na esquerda, ele cruza na área, mas Luan tira de cabeça.

40' CARTÃO AMARELO PARA ARANDA! Por falta em Alex.

39' Na cobrança, Gegê bate mal, na primeira trave, e Guiñazu tira de cabeça.

39' No contra-ataque, Elias tenta virar o jogo para Gegê, mas bola bate em Guiñazu e sai em escanteio

38' Bernardo cobra o escanteio, mas Elias ajuda a defesa e tira de cabeça.

37' William Barbio recebe na linha de fundo pela direita, tenta o drible em Anderson, mas o lateral alvinegro corta para escanteio.

36' QUE ISSO, ANDRÉ ROCHA??? André Rocha faz a finta em Fabiano, leva para o meio, mas se empolga e arrisca o chute longe do gol de Renan.

35' Botafogo tenta a resposta: Elias avança, invade a área e tenta o passe para Gegê, mas toque sai mal feito, e Luan corta.

34' MAIS UMA VEZ, RENAAN!! Edmílson recebe na área, gira o corpo, abre espaço e bate bonito para outra grande defesa de Renan.

34' Edmílson é derrubado por Octávio na lateral do campo. Meia do Botafogo abusa das faltas.

31' Aranda arrisca o chute de longe, mas manda muito longe do gol.

31' Dankler quase se atrapalha de novo na defesa. Octávio erra o passe na saída de bola, e Vasco recupera.

29' Octávio cobra curtinho, Renato tenta virar o jogo para Elias, mas a bola sai forte demais e sai pela linha lateral do campo.

28' Renato é derrubado na direita de ataque e sofre falta. Vem bola na área do Vasco.

28' Em cobrança de falta da lateral esquerda de ataque, Fellipe Bastos arrisca o chute direto, mas pega mal na bola e manda rasteira pela linha de fundo.

27' Pressão do Vasco no jogo. O Botafogo rifa a bola e não consegue ser impor.

26' SAAAAAALVA RENAN!! Guiñazu acha Marlon livre na área. Ele rola para trás para a chegada de Fellipe Bastos, que solta a pancada de primeira, mas Renan vai buscar no ângulo. Que defesa!

25' Vasco mostra paciência no jogo, troca passes no campo de defesa e recua até Martín Silva.

24' Na cobrança, bola passa por todo mundo e chega para Marlon na lateral esquerda. Ele passa por dois, invade a área, mas num bate rebate em meio aos zagueiros deixa a bola limpa para saída de Renan.

23' DOMÍNIO DO VASCO!! Edmílson recebe na área e rola para Bernardo, que fura o chute. Mas ele ainda consegue o passe para Marlon, que chega batendo, a bola desvia e sai em escanteio.

22' Bernardo recebe desta vez pela esquerda, invade a área e tenta o cruzamento por baixo, mas dá de graça para a zaga adversária.

22' Jogo recomeça.

22' Tempo técnico assinalado pela arbitragem. Jogo até agora morno, com apenas uma finalização a gol.

21' SOLTA A BOLA, BERNARDO! Zaga do Botafogo bate cabeça, e Vasco fica no dois contra dois no ataque. Mas Bernardo prende demais a bola, com Edmílson livre no lado esquerdo, e acaba desarmado.

20' Gegê cruza na área, direto nas mãos de Martín Silva.

20' Octávio pedala no bico da grande área, Alex passa na velocidade e faz o cruzamento, mas Rodrigo chega no carrinho, desvia a bola e facilita o trabalho da defesa.

18' André Rocha tabela pela direita, recebe no fundo e cruza na área, mas Renan sai de soco para afastar.

17' CARTÃO AMARELO PARA ALEX! Por falta dura em Barbio.

16' Gegê desce pela esquerda, Fabiano cruza na área para Elias, mas zaga do Vasco consegue tirar o perigo.

15' Octávio é marcado por dois na saída de bola, não consegue o drible, mas consegue ganhar o lateral.

15' Bola volta a rolar novamente.

13' Anderson cai em campo e recebe atendimento médico. Jogo paralisado.

12' OOOH SEU JUIZ? Barbio recebe no ataque, e bandeirinha assinala o impedimento. Mas o árbitro manda o lance seguir.

12' Bernardo cobra na área, André Rocha cabeceia para o meio da área, mas zaga do Botafogo afasta o perigo.

10' Edmílson é lançado na esquerda, corta para o meio e chuta forte para defesa segura de Renan.

9' Guiñazu entra de carrinho na bola, faz o desarme, e torcida faz a festa no Maracanã.

7' Botafogo insiste nos lançamentos longos nestes primeiros minutos.

7' Octávio recebe lançamento na esquerda, mas é flagrado em impedimento.

6' Edmílson tenta o giro sobre André Bahia, mas cai e perde a bola.

5' Vasco se fecha na marcação e dificulda saída de bola do Botafogo.

5' Na cobrança, Renato cruza na cabeça de Rodrigo Souto, que testa por cima do gol de Martín Silva.

4' Zaga consegue afastar.

3' William Barbio tenta o ataque pela direita e é derrubado. Vem bola na área do Botafogo.

1' Elias protege a bola na entrada da área e sofre falta de Aranda. É a primeira falta do jogo e pode levar perigo ao gol do Vasco.

0' Botafogo joga todo de branco, enquanto o Vasco usa uniforme todo preto.

0' Bola rolando no Maracanã.

19h30 Agora, é a vez do Vasco pisar no gramado do Maracanã sob aplusos de sua torcida.

19h30 O Botafogo entra em campo neste momento e recebe vaia da maioria vascaína.

FOTO: Setor central do estádio. Maracanã não receberá um grande público na noite de hoje.

FOTO: Ônibus do Vasco entrando no Maracanã.

FOTO: Movimentação em volta do estádio no momento, são pequenas.

FOTO: Ônibus de Vasco e Botafogo já estão no Maracanã.

VÍDEO: O último confronto entre as equipes foi em 2013. Botafogo e Vasco empataram em 2 a 2 no Maracanã. O cruz-maltinos conseguiram um empate heróico após estarem perdendo por 2 a 0. Jomar e Pedro Ken fizeram para o Vasco, enquanto Dankler e Lodeiro marcaram para os alvinegros.

VÍDEO: Os gols de Cabofriense 2 x 1 Botafogo pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

VÍDEO: Os gols de Audax 0 x 4 Vasco pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

18h33 Com apenas cinco pontos no Campeonato Carioca, o Botafogo pode se ver distante da zona de classificação para as semifinais em caso de um novo revés, pois vem de um mau resultado contra a Cabofriense na rodada passada. Mesmo assim, o foco de todos no clube é a classificação para a Fase de Grupos na Libertadores.

18h33 Já do lado do Botafogo, o clima é de incerteza para o clássico. O técnico Eduardo Hungaro não confirmou a escalação, mas deve optar por um um time reserva, poupando os titulares para o duelo de volta pela Pré-Libertadores com o Deportivo Quito-EQU.

18h32 “Temos que pensar somente no nosso lado. Time reserva ou não, o Botafogo será forte nesta partida. Acho que clássico não tem favorito, e quem errar menos vai acabar saindo com a vitória no Maracanã”, declarou.

18h32 O atacante William Barbio rechaçou qualquer tipo de facilidade pelo fato de o Botafogo estar cansado ou poupar seus titulares. O jogador destacou que o adversário tem um elenco de qualidade e prega atenção.

18h32 O treinador adiantou que Bernardo (com mais chances) ou Pedro Ken será seu substituto. No restante, a escalação é a mesma dos últimos jogos. “Não vai fugir do que vem sendo observado. Aguardo o exame do Montoya e existe a possibilidade do Bernardo ou Pedro Ken. Só que ainda há um tempo para se decidir”, disse.

18h31 No Vasco, o técnico Adílson Batista tem somente uma dúvida para a partida. O colombiano Montoya dificilmente terá condição de atuar no clássico, pois sentiu um desconforto muscular no meio de semana.

18h31 Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo, no Maracanã, no primeiro clássico do Campeonato Carioca desta temporada. Para esta partida, as equipes vão a campo em momentos diferentes. Enquanto os cruz-maltinos estão embalados após duas goleadas pelo Estadual, os alvinegros vêm de duas derrotas, sendo a última pela Pré-Libertadores.

18h30: Sejam muito bem-vindos a mais uma trasmissão deste primeiro clássico do Campeonato Carioca.. Acompanhe a partir das 19h30, todas as emoções de Vasco x Botafogo, aqui na VAVEL Brasil.