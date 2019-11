Fluminense x Audax, Campeonato Carioca

21:55 - Encerramos aqui a nossa transmissão ! Fiquem ligados na VAVEL e acompanhem todas as notícias do esporte. Além disso, atentem também ao nosso Twitter e Facebook . Até a próxima!

[VIDEO] Vejam aqui todos os gols da partida :

21:31 - Com a vitória, o Flu chega à liderança provisória da competição, com 13 pontos. Não vencia quatro partidas seguidas desde 2012! Já o Audax permance com 2 pontos, amargando a lanterna.

47' - Fim de papo! O árbitro Rodrigo Nunes de Sá apita, e termina o jogo! O Flu vence o Audax por 3 a 1!

43' - GOOOOOOOOOOOL!!!!!! É o terceiro do Flu! Na cobrança de escanteio, curta, a bola chega até Wagner, que levanta na área para Elivelton cabecear pras redes! O goleiro Yamada ainda tocou nela, mas não conseguiu evitar. Flu vence por 3 a 1!

42' - Parece replay! Rafael Sóbis deixa Biro Biro livre, novamente, na esquerda da área, mas a zaga intervém a tempo.

41' - Amarelou para Marcos Junior, que fez falta dura no ataque do Flu. Cartão nele.

40' - Quase o terceiro do Flu! Tabelinha entre Sóbis e Biro Biro, deixa o último na cara do gol. Ele chuta, de esquerda, pra fora, na saída de Yamada.

39' - Wshington luta pela esquerda e consegue um escanteio para o Audax. Na cobrança, muito aberta, a bola sai pela linha lateral.

36' - GOOOOOOOOOOOL! E é da virada do Fluminense! Na pressão, Wagner cabeceia, Conca disputa, se antecipa ao goleiro Yamada, e a bola sobra para o zagueiro Gum, que completa para o gol vazio! 2 a 1 para o Flu!

33' - Wagner joga a bola pela lateral, para o atendimento do lateral Adriano, do Audax, interrompendo o ataque tricolor.

32' - Conca briga pela bola, insiste e sofre a falta pelo ataque, do lado esquerdo.

30' - Substituição no Flu: sai o volante o William, para a entrada de Marcos Junior.

29' - Essa passou perto! O volante Willian chuta de longe, e a bola sai muito perto do gol!

28' - Olha o Audax dando trabalho! Wellington cruza pela esquerda, Washington quase chega na bola, mas Elivelton afasta antes.

27' - Gum, praticamente jogando todo no ataque, abre na esquerda para Chiquinho, que chuta forte. Yamada faz firme defesa.

26' - Na cobrança, Wagner encontra Sóbis na entrada da área. O atacante arrisca, e a bola sai pelo lado do poste.

25' - Jean cruza na área, mas a zaga do Audax afasta em escanteio.

22' - Subiu a bandeira! Não vale o gol de Michael! Rafael Sóbis recebe cruzamento de Wagner, na área, e deixa Michael livre para marcar. O atacante, no entanto, estava um pouco à frente. Gol corretamente anulado.

21' - No retorno ao jogo, Conca leva pro meio e finaliza de pequena esquerda. A bola vai por baixo, e o goleiro Yamada executa a defesa em dois tempos.

[VIDEO] - Veja o golaço de bicicleta do meia Wagner, do Flu, que até agora vem definindo o empate da partida:

20' - Parada técnica chamada pelo árbitro!

18' - Substituição no Flu: entra Biro Biro, para a saída do "amarelado" Wellington Silva. Assim Jean vai para a lateral direita.

17' - O Flu chega e quase marca! Triangulação entre Jean, Michael e Wagner termina com o chute do meia, de esquerda, passando perto da trave de Yamada. É pressão total, ataque contra defesa!

15' - Substituição no Audax: sai Luquinha, lesionado, para a entrada de Wellington. É a terceira e última mexida da equipe.

13' - No contra-ataque, o Audax surpreende o Flu. Luquinha vai ao fundo, pela direita, e cruza para o Washington. A zaga tira o perigo pelo canto.

12' - Quase o segundo do tricolor! Jean lança na área para Wagner, que ajeita para trás, de cabeça, para Conca. O argentino chuta forte, de primeira, e a bola sai pela rede do lado de fora, com muito perigo.

11' - Substituição no Audax: sai Klauber, para a entrada de Acácio.

10' - Wagner e Wellington Silva tabelam pela direita, o lateral cruza, mas a zaga afasta.

8' - Na cobrança, S´´obis bate direto na barreira.

7' - É falta perigosa para o Flu! Jean tenta levantar, de primeira, no meio da área. A bola bate no braço esticado de Willian, que já tem cartão amarelo, mas não foi advertido. Falta frontal.

6' - Luquinha levanta a bola na área, mas passa por todo mundo, com enorme perigo.

5' - Wagner cobra o escanteio direto para Jean, na entrada da área. O meia arrisca chute rasteiro. O goleiro Yamada encaixa a bola firme, fazendo a defesa.

4' - Conca abre o jogo na direita para Wellington Silva. O lateral leva até o fundo, cruza, mas é bloqueado. Escanteio para o Flu.

2' - Wellington Silva passa a bola para William, que arriasca de longe. A bola sobe muito. Tiro de meta para Yamada.

0' - Adilson levanta a bola na área. O centroavante Washington raspa de cabeça, a bola bate em William e sai para escanteio.

20:39 - Começa o 2º tempo!

20:38 - O Audax volta para o segundo tempo com novo uniforme, agora branco. O jogo vai recomeçar!

[VIDEO] Gol do Audax, que abriu o placar e marcou pela primeira vez em toda competição. Veja aqui:

46' - O árbitro apita, e é o fim do primeiro tempo. Por enquanto, Fluminense e Audax vêm empatando em 1 a 1.

44' - GOOOOOOL!!!!!!!! É um golaço do Fluminense!!! Na cobrança de escanteio de Sóbis, o goleiro Yamada sai mal, e a bola sobre para Wagner. O meia, de bicicleta, com reflexo, puxa a bola e manda para a rede, de mansinho. É o empate tricolor!

43' - Chiquinho tabela com Conca e cruza, e a zaga tira em escanteio.

41' - Agora o Audax é quem chega perigosamente. Washington prepara de cabeça para a chega de Klauber. O volante chuta de primeira, mas a bola sai pra fora.

41' - Rafael Sóbis recebe na entrada da área, puxa para o meio e chuta no canto. O goleiro Yamada faz ótima intervenção, e a zaga afasta.

40' - Cartão amarelo duplo! Wagner e Willian discutem e são advertidos pelo árbitro.

39' - Conca enfia a bola para Michael, que faz o pivô e escora para Jean. O meia chuta de primeira, a bola é desviada e sai pela linha de fundo com muito perigo.

38' - Novo lance de perigo do Flu! Conca toca para Jean, na ultrapassagem pelo lado direito. O meia chuta cruzado, e o goleiro Yamada encaixa a bola.

35' - Errou feio o bandeira! Conca enfia linda bola para Chiquinho na esquerda, mas o auxiliar Marcelo Oliveira da Costa assinala o impedimento. O lateral tricolor, no entanto, tinha muita condição de jogo.

32' - Duas vezes Conca e duas vezes Sóbis! O argentino encontra Sóbis livre na esquerda, que cruza rasteiro. A zaga afasta parcialmente, a bola volta para Conca, que acha novamente Sóbis livre. Novo cruzamento do atacante, mas a bola foi afastada.

31' - Em seu primeiro lance, Wagner cruza na área, a bola desvia na zaga e sobre pra Gum, que cabeceia por cima do gol.

30' - Substituição no Fluminense: sai o jovem Rafinha, para a entrada de Wagner.

28' - O Flu chega pela direita, com Wellington Silva, que levanta na área. Michael briga com a zaga, e a bola sai em escanteio.

27' - Substituição no Audax: sai Michel, para a entrada de Adriano Barbosa.

24' - Expulsão! David Modesto perde o tempo da bola, acerta Rafinha e comete falta forte. É o segundo amarelo do lateral, que vai mais cedo para o vestiário. O Audax agora tem um jogador a menos.

22' - GOOOOOOOL!!!!!!! É do Audax! Na cobrança de escanteio, Leandro Camilo cabeceia no canto, Cavaieri ainda tocou na bola, mas a bola entrou. Está aberto o placar em Volta Redonda!

21' - Perigo na defesa do Flu. No bate rebate após o escanteio, a bola sobra para Washington, livre, cruzar. Gum chega a tempo e afasta.

20' - O árbitro Rodrigo Nunes de Sá apita para a parada técnica.

19' - De novo o Flu chega com Wellington Silva. O lateral carrega pela direita, após receber de Jean, e enfia a bola para Rafinha. O jovem perde a passada e não alcança.

18' - Rafael Sóbis cruza na área, mas Michael, por muito pouco, não consegue alcançar, e a bola sai pelo fundo.

15' - Pintou cartão para o Flu. Agora é Wellington Silva que é advertido pelo árbitro ao cometer uma falta puxando a camisa do adversário.

13' - Wellingon Silva desce pela direita, carrega para o meio e abre para Chiquinho cruzar na esquerda. A bola passa pelo alto e ninguém alcança.

11' - Gum lança com o pé esquerdo para Rafael Sóbis, que puxa a bola para a canhota e chuta rasteiro. Defesa firme do goleiro Yamada!

10' - Luquinha cobra escanteio, William afasta parcialmente, a bola sobre para Washington, mas Gum tira a bola da área.

7' - Novo cartão amarelo para o Audax! Dessa vez, para o lateral David Modesto.

6' - Rafael Sóbis levanta a bola na área, em cobrança de falta, mas a zaga afasta.

5' - Amarelou! Klauber faz falta dura em Coca e leva o primeiro cartão do jogo.

4' - Primeiro lance de perigo e é do Audax! Adilson arrisca de longe, e Cavalieri espalma para o lado.

19:33 - Começa o jogo!

19:32 - O argentino Conca, com a ausência de Fred, assume a faixa de capitão tricolor.

19:31 - Agora sim, o Audax sobe pro campo. Quase tudo pronto para o início!

19:29 - Os jogadores do Flu já estão no gramado, aquecendo para a partida. O Audax ainda não subiu e certamente atrasará o início da partida.

18:51 - Em contrapartida, o Audax tenta desesperadamente sair da lanterna da competição, com apenas 2 pontos conquistados até aqui.

18:49 - A vitória do Fluminense, no confronto de logo mais, fará com que o clube chegue a 13 pontos lhe dará a liderança provisória do campeonato ao ultrapassar o Flamengo e o Vasco. A expectativa é grande pelo lado tricolor para alcançar esse objetivo.

18:47 - Depois de um início trôpego, o Flu tenta manter a boa fase, vindo de três vitórias seguidas, o que não ocorria há nove meses, quando fez 1 a 0 no Caracas, pela Libertadores, e 2 a 0 no Bangu e 4 a 1 no Volta Redonda, ambos pelo Carioca..

18:45 - Além dos destaques ofensivos, a defesa do Fluminense rendeu elogios de Renato Gaúcho e também da imprensa. Gum, Elivelton e, principalmente, Diego Cavalieri vêm se apresentando bem nos últimos jogos. Não leva gol há dois jogos.

18:43 - Outro grande atrativo tricolor é a presença do centroavante Michael, que até agora entrou como titular em duas partidas no campeonato e marcou gol em ambas. O seu faro de artilheiro, inclusive, deu a vitória ao Flu diante do Bangu, na rodada disputada no último fim-de-semana. Veja o gol:

18:42 - O meia Jean também vem apresentando bom futebol, dando esperanças de um 2014 diferente para o torcedor tricolor.

18: 40 - A grande atração do confronto, mais uma vez, é a presença do argentino Conca. O meia atuou em todas as partidas do Fluminense no ano até o momento e já marcou dois gols desde o seu retorno.

18:37 - Será apenas o segundo jogo da história do confronto. O primeiro embate entre os clubes aconteceu em 2013, no Engenhão, numa vitória magra do Flu por 1 a 0, com gol do atacante Wellington Nem, hoje jogando no futebol ucraniano. Relembre o gol que decidiu aquela partida:

18:35 - Já o Audax vai para jogo com alguns desfalques importantes, dentre eles o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, que já passou por Vasco, São Paulo e Botafogo.

18:32 - O Flu vai a campo com uma equipe mista pela segunda vez na competição, através de um rodízio de jogadores promovido pelo treinador desde a partida contra o Bangu. O técnico Renato Gaúcho optou por poupar os jogadores Bruno, Carlinhos, Valencia, Diguinho e Fred.

18:30 - Começamos agora as transmissões para a partida envolvendo Fluminense e Audax, pela 6ª rodada do Cariocão. Sejam bem-vindos e venham com a gente curtir o confronto!