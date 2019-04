Nike anuncia terceira camisa do Santos

A Nike anunciou nesta terça-feira (04) o terceiro uniforme que será utilizado pelo Santos na temporada de 2014.

Como é ano de Copa de Mundo realizada no Brasil, a fornecedora de uniforme, que veste também a Seleção Brasileira, resolveu homenagear o país com um modelo que predominantemente amarelo.

O modelo traz a gola preta, mesma cor da parte superior e mangas da camisa. Uma faixa em “V” branca separa a parte superior preta da inferior amarela. O calção será preto e as meias amarelas com detalhes em preto e branco. O uniforme segue o padrão da linha Nike com a tecnologia Dri-Fit que extrai o suor do corpo para fora do tecido e ajuda na evaporação.

Outra característica da parceria entre Nike e Santos e a referência histórica no uniforme. Para 2014, será um retângulo alvinegro com a ilustração da bandeira oficial do Santos com a frase “Nascido pra jogar futebol”, na parte interna da gola.

A provável estreia do uniforme deve ser no próximo dia 11 de fevereiro na partida diante do Comercial pelo Campeonato Paulista na Vila Belmiro.