Atlético-PR x Sporting Cristal, Copa Libertadores

Obrigado a todos que puderam acompanhar a partida entre Atlético-PR e Sporting Cristal. Logo mais, a crônica da partida. Continuem acessando a VAVEL Brasil e fiquem por dentro da Copa Libertadores e de outros campeonatos! Boa noite e até a próxima.

Com a suada vitória de hoje, o Atlético-PR entrará no grupo 1 da Copa Libertadores, junto com Universitario (PER), The Strongest (BOL) e Vélez (ARG).

QUE JOGO FOI ESSE! Teve de tudo nesse Atlético-PR x Sporting Cristal, hein? Gols, expulsões, penalidades e, ao fim do jogo, muita festa do time e da torcida Atleticana!

NA TRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVE, AQUINO PERDE O PÊNALTI E O ATLÉTICO PARANAENSE ESTÁ CLASSIFICADO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, É DO FURACÃO! Manoel faz 5 a 4 para o CAP.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRISTAL! Muñez também converte.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MOSQUITO CONVERTE O PÊNALTI!

PERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEU! Calcaterra cobra mal e a bola vai pra fora! TÁ TUDO IGUAL!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CAP! Natanael cobra bem e empata. Se o Sporting fizer, acabou!

WEEEEEEEEEEEEEEEEEEVERTON! Goleiro defende a cobrança de Delgado e mantém o Atlético-PR vivo.

PERDEEEEEEEEEEEEU! Nathan cobrou e Penny, novamente, defende o pênalti.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORTING! Advíncula converte! 3 a 2.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! Mérida converte. 2 a 2.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORTING! Cazulo coloca o time peru ano na frente.

PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNY! Deivid cobra e o goleiro do Sporting defende.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORTING! Lobatón empata. 1 a 1.

Éderson abre as cobranças de pênalti. 1 a 0 Atlético.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FURACÃO!

Primeira cobrança de pênaltis é do Furacão! Éderson na bola.

No fim do jogo, Marcelo saiu lesionado. Atacante saiu do gramado de maca, chorando.

Ortíz acabou sendo expulso no lance do pênalti.

E QUE FRIEZA! Éderson cobra bem o pênalti e o jogo vai para os pênaltis!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!

Éderson na cobrança!

49' Árbitro vê mão na bola de Ortíz e marca o pênalti.

49' PÊNALTI PRO ATLÉTICO-PR NO ÚLTIMO MINUTO DE JOGO!

47' O espanhol cobra mal e a bola vai pra fora.

46' FALTA PRO ATLÉTICO-PR! Mérida na cobrança.

QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

44' Sporting Cristal sem pressa nenhuma em campo. Classificação do time peruano está quase encaminhada.

40' AMARELO para Deivid, do Atlético-PR.

37' CARTÃO AMARELO para Manoel, zagueiro do Furacão.

35' MEXE O CAP! Entra: Nathan, sai: Sueliton.

34' Mérida arrisca, a bola desvia no defensor do Sporting Cristal e morre nas mãos do goleiro Penny. Espanhol é o destaque do Atlético-PR no segundo tempo!

33' Jogo de ataque contra defesa na Vila Capanema. Segue 1 a 1.

30' ESPAAAAAAAAAALMA PENNY! Marcelo manda uma bomba e o goleiro do Sporting faz uma excelente defesa!

29' Mérida cobra falta e a bola vai pra fora.

27' SUBSTITUIÇÃO NO SPORTING CRISTAL! Entra: Advíncula, sai: Ávila.

26' UUUUUUUUUH! Mérida cruza e Manoel cabeceia por cima.

25' ÚLTIMA ALTERAÇÃO DO CAP! Entra: Mosquito, sai: Paulo Dias.

21' Manoel finaliza e a bola vai pra fora.

Agora o Sporting Cristal tem nove jogadores em campo e o Atlético-PR vai pra cima em busca do gol da virada.

19' MAIS UM EXPULSO! Cossio leva o segundo amarelo e tá fora de campo!

DEU NEM TEMPO DE COMEMORAR! Em bobeada da defesa do Furacão, o atacante Ávila empata o marcador na Vila Capanema!

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORTING CRISTAL!

15' É GOL DE ZAGUEIRO! Mérida cobra falta e Manoel desviou de cabeça, abrindo o placar!

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!

13' Com a vantagem do empate, o Sporting Cristal aproveita pra ganhar um tempo com as bolas paradas.

11' MUDANÇA NO SPORTING! Sai: Yotún, entra: Muñez.

9' Em cruzamento de Mérida, Manoel cabeceia pra fora.

8' QUASE, MARCELO! O camisa 7 tenta o chute mas a bola vai pra fora. CAP melhor em campo!

7' PRESSÃO DO ATLÉTICO-PR! Mérida finaliza e o goleiro Penny faz a defesa.

6' Falta pro Atlético-PR! Mérida e Manoel na bola.

4' PRA FORA! Natanael finaliza mas teve desvio. Em cobrança de escanteio de Mérida, a zaga do Sporting afasta.

2' Sporting chegou com perigo mas Manoel travou o chute. É escanteio!

COMEÇOU A SEGUNDA ETAPA!

CAP MEXEU NO INTERVALO! Entrou: Fran Mérida, saiu: Douglas Coutinho.

Várias faltas, cartões e duas expulsões, além de chances criadas de ambos os lados. Jogo está bem interessante e tem tudo pra melhorar no segundo-tempo!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Atlético-PR 0-0 Sporting Cristal. Resultado vai dando aos peruanos a classificação para a fase de grupos da Taça Libertadores.

Dois minutos de acréscimo!

44' Lobatón cruza mas Weverton vai no alto e pega a bola com tranquilidade.

INACREDITÁVEL! Marcelo cruza na medida mas Ederson não alcança a bola.

41' Ávila finaliza mas pega mal na bola, sem assustar o goleiro Weverton.

ACABOU DE ENTRAR E JÁ AMARELOU! Aquino comete infração e é advertido com cartão.

MEXE O SPORTING CRISTAL! Entra: Aquino, sai: Leguzamón.

PRESSÃO ATLETICANA! Marcelo, mais uma vez, chutou com a perna direita e a bola passa perto da meta.

QUASE, ATLÉTICO! Marcelo tentou a finalização mas o goleiro Penny faz uma bela defesa.

31' Natanael cruza mas Cossio afasta o perigo.

AMARELO para Ávila, atacante do Sporting Cristal. Jogo com muitas infrações.

29' Torcida pede pênalti em cima de Ederson mas o árbitro manda o jogo seguir.

MAIS UM AMARELADO! Desta vez, Cossio foi advertido.

Devido a expulsão de Zezinho, o treinador do CAP, Miguel Portugal, pede para Douglas Coutinho recuar um pouco mais.

CARTÃO AMARELO para Penny, do Cristal. Goleiro foi punido devido a demora para repor a bola.

ESTÃO EXPULSOS! Zezinho e Balbín se desentendem e o árbitro decide mandar os dois para o chuveiro! Atlético-PR e Sporting Cristal com dez em campo.

16 minutos de um jogo muito nervoso, mas também com chances criadas de ambos os lados. Segue 0 a 0.

RESPONDEU O SPORTING! Ávila finalizou com perigo mas teve desvio!

12' QUASE, EDERSON! O atacante do CAP finaliza com a perna esquerda mas pega mal na bola, mandando-a por cima.

11' Marcação muito forte do Sporting Cristal, time peruano comete várias faltas.

9' Zezinho cruza e Manoel cabeceia pra fora.

9' Primeiro escanteio do jogo é pro Atlético-PR! Zezinho na cobrança.

Jogo começou muito pegado, com várias infrações de ambos os lados.

AMARELO também para Cleberson, zagueiro do Furacão.

CARTÃO AMARELO para Cazulo, volante do Sporting Cristal.

4' Marcelo Cirino chega ao ataque do Sporting Cristal e foi travado na hora do chute.

1' Sporting Cristal chega pela primeira vez ao ataque mas Natanael afasta o perigo.

ROLOU A BOLA NA VILA CAPANEMA!

Hino brasileiro sendo executado, falta pouco pra bola rolar!

Times entrando em campo!

Mesmo em pequeno número, torcida do Sporting Cristal se faz presente na Vila Capanema.

Estádio Durival de Britto recebendo um bom público para o jogo de logo mais. Faltam 30 minutos para a bola rolar, fique conosco!

Do outro lado, o Sporting Cristal vem com três zagueiros. Time peruano deve jogar na retranca durante boa parte da partida.

Atlético-PR vem num 4-3-3 com Douglas, Ederson e Marcelo Cirino formando o trio de ataque. Time bastante ofensivo.

SPORTING CRISTAL ESCALADO! Penny; Ortiz, Balbín, Delgado; Calcaterra, Cazulo, Yotún, Lobatón, Cossio; Leguzamón, Ávila.

DESFALQUE CONFIRMADO! O volante João Paulo, do Atlético-PR, foi vetado pelo departamento médico devido a gripe e febre.

RESERVAS DO CAP: Santos, Dráusio, Olaza, Otávio, Fran Mérida, Nathan e Mosquito.

FURACÃO ESCALADO! Weverton; Sueliton, Manoel, Cleberson e Natanael; Deivid, Paulo Dias e Zezinho; Douglas Coutinho, Ederson e Marcelo.

Lembrando que quem garantir a classificação entrará no grupo 1, onde estão Universitario (PER), The Strongest (BOL) e Vélez (ARG).

Para avançar à fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético-PR precisa vencer a partida de hoje por pelo menos dois gols de diferença. Já o Sporting Cristal depende apenas de um empate para se classificar. Caso o resultado do primeiro confronto se repita, a partida irá para a prorrogação.

Estádio Durival de Britto já está pronto para a partida de logo mais entre Atlético-PR e Sporting Cristal.

FIQUE DE OLHO: Marcelo, atacante do Atlético-PR. O camisa 7 do Furacão foi um dos grandes destaques da boa temporada de 2013 e inclusive rejeitou propostas para poder jogar a Libertadores pelo clube: "Tive algumas propostas tentadoras de grandes clubes, mas o fato de ficar em Curitiba, uma cidade em que estou adaptado, e poder jogar a Libertadores, sem dúvidas, pesou na hora da minha decisão".

FIQUE DE OLHO: Irven Ávila, atacante do Sporting Cristal. Convocado em 2013 pela seleção peruana, o jogador de 23 anos foi o grande destaque da equipe na temporada. Baixinho de 1,67m, marcou quatro gols em seis jogos na última edição da Libertadores.

Na primeira partida entre Atlético-PR e Sporting Cristal, realizada em Lima, os peruanos saíram de campo com a vitória pelo placar de 2 a 1. Confira os gols:

A equipe do Sporting Cristal fez o reconhecimento do gramado do Estádio Durival de Britto, palco da partida de hoje, e o classificou como muito pesado e mal conservado. Chamaram a atenção também em controlar a posse da bola em um gramado precário, fator que pode fazer toda a diferença durante o espetáculo.

"Precisamos dar essa alegria ao torcedor que ficou tantos anos sem participar da fase de grupos da Libertadores então eu espero que eles apoiem, eles sabem da diferença que eles fazem, comprovaram isso no ano passado. Com o apoio da nossa torcida temos tudo para sair de campo com a classificação" concluiu Zezinho.

Zezinho, meio-campo do Atlético-PR, falou sobre a sua expectativa para o jogo de hoje à noite: "Começamos o ano com jogos decisivos e sabemos a importância da partida de hoje, diante do nosso torcedor, acho que não vai valer de nada se não buscarmos essa classificação e nisso que a equipe está focada. O gol marcado fora de casa no primeiro jogo foi importante então esperamos resgatar aquela força que tivemos o ano passado e vamos em busca da classificação".

Sem grandes reforços para a atual temporada, o Atlético-PR viu jogadores que se destacaram na brilhante campanha de 2013 deixarem o clube nesta janela: Paulo Baier (Criciúma), Éverton e Léo (Flamengo) e Luiz Alberto (Boavista) são umas das perdas.

Boa noite, caros leitores! Começa agora mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Acompanhe conosco a partida entre Atlético-PR x Sporting Cristal, válida pela fase preliminar da Copa Libertadores, que definirá quem avança para a fase de grupos do torneio continental.