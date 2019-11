Botafogo x Deportivo Quito, Copa Libertadores

Confira a crônica deste jogo clicando aqui!

''Botafogo mereceu a vitória. Foi agressivo o tempo inteiro e não deu chances para o Deportivo Quito jogar. Vale lembrar que, o técnico alvinegro Eduardo Húngaro foi muito feliz na escolha de Wallyson, que entrou na vaga de Rodrigo Souto. A equipe ficou bem mais rápida e ofensiva. O atacante teve uma noite mágica, marcando três gols e comandando a goleada alvinegra. Os laterais Edílson e Júlio César também tiveram papel fundamental na vitória, sendo as principais válvulas de escape do time. É Botafogo na Libertadores de 2014!'' - Rodrigo Rodrigues - colunista da VAVEL Brasil.

VÍDEO: Veja os gols de Botafogo 4 x 0 Deportivo Quito.

FOTO: Wallyson marcou três gols e foi o destaque da goleada do Botafogo no Maracanã.

47' TERMINA O JOGO!! BOTAFOGO ESTÁ NA LIBERTADORES 2014!!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! Julio Cesar cruza, Elias cabeceia, Henrique também testa e no rebote de Ramirez bota de pé direito na rede!!! Que massacre!

Público presente:50.638; Público pagante: 45.158; Renda: R$ 2.197.300,00

43' Edílson, na raça, recupera bola perdida e consegue escanteio. Torcida aplaude.

42' Com o jogo resolvido, torcedor solta o grito no Maracanã.

40' Lara dá voleio bizarro na entrada da área.

39' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!SAI: Jorge Wagner; ENTRA: Rodrigo Souto.

38' Torcida grita "olé", e Edílson dispara a bomba!!! Para fora!

38' SUBSTITUIÇÃO NO DEPORTIVO QUITO!SAI: Feraud; ENTRA: Santiago Morales.

36' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!SAI: Wallyson; ENTRA: Henrique.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! Elias dá passe primoroso, lindo, milimétrico, e Wallyson carrega a bola, espera reação do goleiro e coloca na rede!!! O Botafogo está na fase de grupos!!!

32' Deportivo chega com mais perigo ao ataque. Botafogo precisa tomar cuidado.

31' Wallyson é de longe o jogador mais efetivo, acionado e com vontade em campo.

29' Calderon, após cobrança de escanteio, cabeceou com perigo, mas a bola parou nas maõs de Jefferson. Deportivo precisa de um gol.

28' Gandula joga uma segunda bola em campo durante ataque do Deportivo. Juiz manda seguir.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! Lodeiro lança Wallyson, que invade a área, tem calma e bota na rede!!! É o segundo dele no jogo!!!!

20' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!SAI: Juan Ferreyra; ENTRA: Elias.

20' UUUUUUUUUUUUUUUUH!! Wallyson dispara de fora da área, e bola carimba a trave!

18' Ferreyra emperra mais um ataque do Botafogo, com falta. Torcida se desespera.

17' Jorge Wagner levanta na área, e Wallyson cabeceia por cima.

16' Ferreyra ajeita para Wallyson, que dispara um foguete. Bola vai para escanteio!

15' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO MATTOS! Por reclamação com a arbitragem.

13' Bolívar agora levanta Lara. Botafogo está nervoso em campo.

13' CALMA EDÍLSON!! O lateral está completamente destemperado, irritando-se com tudo. Corre um sério risco de ser expulso.

12' Edílson fica no chão após tomar uma pregada de Calderón. Logo se levantou.

11' Wallyson ganha mais uma na velocidade. Ele e Edílson são os melhores do Botafogo disparadamente.

9' SUBSTITUIÇÃO NO DEPORTIVO QUITO!SAI: Estupiñán; ENTRA: Christian Lara.

8' Júlio César vai a linha de fundo e cruza para Lodeiro mandar por cima. Enquanto isso, Estupiñán não tem condições de voltar.

6' Partida recomeça.

5' Estupiñán deixa o gramado mancando, amparado por Vayas Cardoso.

4' CARTÃO AMARELO PARA EDÍLSON! Por falta dura em Estupiñán.

3' QUAASEEE!! Jorge Wagner levanta, Bolívar, totalmente livre, cabeceia, e Romero bota para escanteio!

1' Bravo, que substituiu Olivo, joga mais ofensivamente e vai empurrar o Deportivo para o campo de defesa do Botafogo.

0' Jefferson erra saída do gol, mas Dória o corrige e isola!

0' Começa o segundo tempo!

0' SUBSTITUIÇÃO NO DEPORTIVO QUITO!SAI: Freddy Olivo; ENTRA: Miguel Bravo.

VÍDEO: O gol de Wallyson. No momento, o Botafogo precisa de mais um gol para passar de fase. Resultado de 1 a 0 leva a partida para as penalidades.

FOTO: Placar do estádio confirma o resultado do primeiro tempo.

FOTO: Torcida lota o Maracanã. Por enquanto, partida indo para as penalidadades.

Wallyson, autor do gol: "Primeiro pensamento era o primeiro gol e, graças a Deus, saiu. A gente tem o segundo tempo todo para fazer mais e sair classificado".

47' Final de primeiro tempo. Wallyson vai dando a vitória ao Botafogo no primeiro tempo.

45' Goleiro Ramirez está no chão há mais de um minuto.

43' QUE ISSO, GOLEIRO?? Após cruzamento da direita, a bola passa por El Tanque e sobra pela esquerda para Wallyson. O goleiro Ramírez saiu para proteger a bola mas o atacante foi mais esperto. Botafogo não aproveitou.

41' Edílson experimenta em cobrança de falta de muito longe, e bola passa à esquerda de Ramirez.

40' CARTÃO AMARELO PARA ROMERO! Por falta em Wallyson.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! Após levantamento de Edílson, Jorge Wagner ajeita de cabeça e Wallyson marca num sem-pulo lindo! Golaço!!!

36' Posse de bola: Botafogo - 62%; Deportivo Quito - 38%. Finalizações: Botafogo - 7; Deportivo Quito - 5

34' Jogo vai ficando morno e a torcida começa a mostrar sinais de impaciência. Resultado de 0 a 0 classifica o Deportivo.

32' CARTÃO AMARELO PARA ESTUPIÑÁN! Por retardar cobrança de falta do Botafogo, tirando a bola do local da cobrança.

31' Em contra-ataque, Vega chega com boas condições, mas chuta muito mal, longe do gol.

30' Edílson cobra a meia altura e a zaga corta.

29' Lodeiro sofre mais uma falta, dessa vez pela esquerda. Mais bola na área do Deportivo.

28' Na cobrança, juiz marca falta de ataque.

27' Arrancada de Edílson pela direita e é derrubado. Falta boa para o Botafogo!

26' Wallyson tenta passe para Júlio César, mas a bola sai pela linha de fundo.

25' Na cobrança, Jorge Wagner cruza, El Tanque cabeceia e quase marca!!!

24' Jorge Wagner tenta levantar na área e a bola bate no defensor e sai. Escanteio para o Bota.

24' Em cruzamento pela direita, Ramiréz fica bom a bola.

22' Em cobrança de falta, árbitro marca outro impedimento de Calderón.

19' CARTÃO AMARELO PARA CALDERÓN! Por falta dura em Edílson.

17' NA TRAAAAVEEEEEEE!! Em cobrança de Edílson, Dória cabeceia e a bola bate na trave, no rebote, a zaga equatoriana consegue afastar. QUE CHANCE!

17' Wallyson tenta cruzamento pela direita mas é travado. Primeiro escanteio para o alvinegro.

16' Gabriel tenta chute de muito longe, mas pega muito fraco na bola.

14' UUUUUUUUUUUUUUUUH! Lodeiro faz boa jogada pela direita e a bola dobra para Wallyson, que chuta pela rede do lado de fora.

12' Torcida tenta empurrar, cantando "Fogo, eu te amo! O meu sangue ferve por você!"

11' Calderón arrisca, Bolívar cochila, e Estupiñán por pouco não chega para marcar.

11' Deportivo Quito consegue boa troca de passes no ataque, mas erra o último passe e a bola sobra limpa para Jefferson.

10' Em cobrança de falta, Dória cabeceia por cima. Tiro de meta para o Deportivo.

9' Lodeiro arrisca de longe e o goleiro Ramírez, estranhamente, faz a defesa.

8' Calderon recebe livre, mas o juiz marca o impedimento. Primeiro da partida.

6' Botafogo é melhor, e torcida alvinegra dificilmente fica em silêncio nesse início.

4' Lodeiro no bico da grande área pela direira foi calçado, mas o árbitro manda seguir.

3' Jorge Wagner chega duro em Calderón.

2' QUAAAASEEEE! Júlio Cesar cruza na medida pela esquerda e Lodeiro, livre, cabeceou por cima.

1' Olivo é retirado de maca para atendimento.

0' Marcelo Mattos entra rasgando em dividida com Olivio com menos de um minuto de jogo.

0' Bola rolando!

22h02 Tudo pronto para a bola rolar.

FOTO: Mosaico da torcida do Botafogo com a frase: ''O gigante acordou''

FOTO: Escalações de Botafogo e Deportivo Quito.

FOTO: Estádio totalmente tomado por botafoguenses.

FOTO: Mais torcedores direto do Maracanã. Expectativa grande para o jogo.

FOTO: Torcida do Botafogo faz a festa no Maracanã.

FOTO: Setor Sul do Maracanã.

FOTO: Setor central do estádio. Maracanã com as cores preto e branco.

FOTO: Setor Norte do estádio.

FOTO: Fila para entrar no estádio está imensa. Expectativa de um grande público na noite de hoje.

VÍDEO: O gol de Deportivo Quito 1 x 0 Botafogo, marcado pelo Estupiñán, pelo jogo de ida da fase de grupos. Botafogo precisa fazer dois gols e não levar nenhum para se classificar para a próxima fase.

21h26 Ainda pouco, o sistema de som do Maracanã passou as orientações do mosaico para a torcida.

21h24 Muito torcedor do Botafogo chegando pela São Francisco Xavier, a movimentação está intensa. Trânsito pela UERJ bem complicado agora.

FOTO: Preparação para o grande mosaico que a torcida do Botafogo preparou para hoje à noite.

FOTO: Torcedores aguardam o início de jogo no lado de fora do estádio.

FOTO: Torcedora rival passa próximo aonde estavam localizados os torcedores alvinegros.

FOTO: Mais cedo, torcedores posaram para fotos animados com o jogo de daqui a pouco.

FOTO: Torcida vai chegando aos poucos no estádio. Movimentação ao lado de fora do Maracanã é grande.

FOTO: Torcida do Botafogo em peso no lado de fora do Maracanã, palco da partida.

20h35 O vitorioso deste confronto vai ingressar na próxima etapa no Grupo 2, onde terá pela frente o San Lorenzo, da Argentina, o Unión Española, do Chile, e o Independiente del Valle, do Equador.

20h34 O comandante do time equatoriano, satisfeito com o desempenho de seus comandados, deverá manter a formação do jogo de ida. Ele estudava a possibilidade de escalar desde o começo o veterano meia Christian Lara, principal contratação para a Libertadores, mas como o jogador não suporta os 90 minutos, deverá entrar no decorrer do segundo tempo.

20h34 Pelo lado do Deportivo Quito, o técnico Juan Carlos Garay diz conhecer os caminhos para levar sua equipe à classificação. "O Botafogo é uma equipe que tem muita posse de bola e que sempre procura a hora certa de encontrar espaços. Vamos precisar saber bloquear esse tipo de jogo para assumirmos o controle da partida. Se nos fecharmos bem vamos forçar os erros de passe de nosso adversário e isso vai fazer com que o Deportivo Quito tenha a seu favor a chance do contra-ataque", analisou o treinador.

20h33 O Botafogo não está definido para este jogo. O volante argentino Mario Bolatti, que se recupera de uma inflamação num dos dedos do pé direito, segue de fora e, com isso, Rodrigo Souto permanece entre os titulares. Assim, a única modificação em relação ao jogo de ida será a entrada do atacante Wallyson no posto do volante Gabriel. Húngaro deseja tornar o time mais ofensivo e adotará o esquema com dois atacantes, tendo como referência o argentino Juan Ferreyra, o El Tanque.

20h33 O zagueiro Bolívar, porém, alerta para a necessidade do Botafogo manter a concentração. "Sabemos que podemos nos classificar, que temos potencial para isso. Mas existe um adversário perigoso do outro lado, que já nos venceu e não foi por acaso. Precisamos ficar atentos ao longo dos 90 minutos, jogando de maneira vertical em busca da vitória, mas sem corrermos riscos. É fundamental valorizarmos a posse de bola", disse o xerife.

20h32 "Respeitamos o Deportivo Quito e os seus profissionais, mas temos condições de conquistar a classificação atuando no Maracanã. Poderíamos ter tido uma melhor sorte em Quito, mas não aconteceu. Aqui não podemos desperdiçar a chance de matar o jogo", receitou o meia Jorge Wagner.

20h32 Os jogadores do Botafogo acreditam que a partida desta quarta pode ser um divisor de águas para a equipe, que vem sendo alvo de críticas. Todos estão confiantes na classificação.

20h31 "Trabalhamos até este momento com o pensamento de termos sucesso neste jogo contra o Deportivo Quito e alcançarmos a fase de grupos da Libertadores. Essa é a nossa prioridade e queremos muito essa classificação. O torcedor do Botafogo que comparecer ao Maracanã vai ter a certeza de que verá uma equipe determinada e que fará de tudo em campo pela vitória", disse Húngaro.

20h31 Uma eliminação pode ser considerada uma tragédia para o Botafogo, pois o time está apostando a temporada na competição continental. Por determinação da diretoria o clube vem disputando o Campeonato Carioca com uma equipe reserva justamente para valorizar o torneio, e o técnico Eduardo Húngaro tem consciência da responsabilidade que carrega nas costas.

20h30 O Botafogo faz seu jogo mais importante da temporada nesta quarta-feira (5), às 22 horas (de Brasília), contra o Deportivo Quito, no Maracanã, pela volta da pré-Libertadores. O Alvinegro foi derrotado na ida por 1 x 0 e agora precisa ganhar por dois ou mais gols de vantagem para se classificar, enquanto que forçará a disputa de pênaltis se devolver o 1 x 0. Aos equatorianos basta o empate e até mesmo derrota por um gol de diferença, a partir de 2 x 1, já que os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate.

20h30 Sejam muito bem-vindos a mais uma trasmissão desta fase de grupos da Copa Libertadores. Acompanhe a partir das 22h, todas as emoções de Botafogo e Deportivo Quito aqui na VAVEL Brasil.