Resultado Cruzeiro 3x1 Villa Nova no Campeonato Mineiro 2014

Fidélis marca contra, Dagoberto desencanta na temporada e Marcelo Moreno marca na reestreia como titular; Mancini descontou para o Villa Nova.

FIM DE JOGO! CRUZEIRO VENCE O VILLA POR 3 A 1 NO MINEIRÃO!

44' Teremos mais três minutos!

41' Willian arrisca e Braz defende firme.

38' Última alteração da partida. No Villa, sai Leo Mineiro e entra Rafael Gomes.

36' Lucas Silva tem boa chance mas chuta forte demais.

35' BRAAAAAAAZ!!!! Everton Ribeiro faz linda jogada pela esquerda, cruza na cabeça de Willian que exige mais uma linda defesa de Braz!

34' Árbitro marca muitas faltas, travando a partida.

30' Time celeste sai jogando errado, Lucas fica com a bola e encontra Mancini livre na pequena área e o ex-atleticano não desperdiça!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VILLA NOVA!!! MANCINI

28' No Cruzeiro, sai Ricardo Goulart e entra Julio Baptista.

25' Marlone é derrubado na área mas o árbitro não marca pênalti! No contra-ataque, Lucas chuta para defesa fácil de Fábio.

24' BRAZ! Egídio cruza, Willian desvia e o goleiro vai buscar!

22' Goulart recebe, faz fila mas adianta demais e a bola fica com Braz.

20' Sai Dagoberto, que fez bom jogo, entra Marlone para fazer sua estreia.

19' UH! Troca de passes espetacular entre Dagoberto e Everton Ribeiro, que deixa Willian de frente pro gol e manda pra fora.

18' Mancini arrisca de fora da área e Fábio defende!

17' Na cobrança, Souza cabeceia para fora.

17' Escanteio pro Cruzeiro!

14' QUASE WILLIAN! Na cobrança da falta, Willian manda perto do ângulo esquerdo do gol do Villa.

13' No Villa, sai Paulo Henrique e entra Lucas.

12' Falta perigosa em Everton Ribeiro!

11' Egídio cobra falta pra área, Dedé manda de cabeça por cima do gol.

10' Dagoberto cruza forte e Goulart cabeceia pra fora.

9' Mancini chega pela esquerda, toca para Léo que é desarmado.

6' Cruzeiro segue dominando. Villa não mostra forças. Ricardo Goulart está jogando mais avançado.

2' Everton Ribeiro lança Goulart, que estava impedido.

0' Segundo tempo rolando!

Villa também muda. Sai Igor e entra Roger, que pertence ao Atlético-MG.

E o Cruzeiro volta com alteração. Marcelo Moreno aparenta ainda não ter condições de jogar 90 minutos. Vem Willian em seu lugar.

Destaque para o gol de Marcelo Moreno, que chorou na comemoração.

Cruzeiro joga bem, domina os espaços e vai para o intervalo vencendo por 3 a 0. Merecido. Villa até tenta algo, mas não consegue acionar seus atacantes.

Fim de primeiro tempo!

45' Teremos mais um minuto.

42' Primeiro gol do boliviano no retorno à Raposa.

41' Everton Ribeiro faz um cruzamento ESPETACULAR para MARCELO MORENO completar de cabeça!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!!!!!!!!!! E ELE FEZ

38' Ferrugem chuta de longe e manda por cima com bastante perigo!

33' Atacante celeste faz boa jogada individual, tira dois defensores e chuta rasteiro, no canto, fazendo um belíssimo gol. Dagoberto!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!!!!!!!! É DE DAGOBERTO

32' Mancini chuta de longe e Fábio faz boa defesa

30' BRAAZ DE NOVO! Em jogada idêntica a anterior, goleiro do Villa faz defesa espetacular. Que fase do Moreno!

28' BRAAAAZ! Everton Ribeiro faz grande jogada pela direita, toca para Marcelo Moreno finalizar de esquerda e exigir boa defesa do goleiro adversário.

27' Cruzeiro tenta entrar na área do Villa mas não consegue. Segue 1-0

24' QUASE! Egídio vai bem à linha de fundo, cruza rasteiro, Moreno fura e Goulart não aproveita!

21' FÁBIO! Mancini cobra a falta e goleiro do Cruzeiro espalma!

20' Falta perigosa de Dedé sobre atacante Léo.

18' Em muitos momentos o Villa tem a bola, mas não encontra espaços para penetrar na defesa celeste.

14' Marcelo Moreno chuta de longe e a bola vai fraca.

10' Souza dá pelo passe para Egídio, que arrisca chute e Braz defende, na volta a bola bate em Fidélis e entra. É gol contra!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9' Lucas Silva arrisca de fora da área e manda pra fora.

7' Cruzeiro tenta puxar contra-ataque com Egídio, que recebe falta. Enquanto isso, Leo Mineiro do Villa está caído no gramado.

5' QUASE! Dagoberto faz jogada espetacular passando no meio de dois defensores, chuta e Braz faz boa defesa.

4' Chiquinho faz boa arrancada pela esquerda, tenta cruzamento e manda nas mãos de Fábio.

3' Time celeste troca passes e vai tentando encontrar espaços no campo de ataque.

1' Lateral é cobrado por Ceará direto pra área, Everton Ribeiro tenta finalizar mas manda pela linha de fundo.

0' Bola rolando no Mineirão!

"É o momento de pegar confiança para o resto da temporada", diz Marcelo Moreno.

Times já no gramado. Mineirão recebe um público muito baixo nesta quarta, devido ao horário e alto preço dos ingressos.

No Villa Nova, Léo Mineiro é a novidade, já que volta de suspensão. Ele forma dupla de ataque com Paulo Henrique.

VILLA NOVA ESCALADO: Braz; Chiquinho, Welton Felipe, Sidmar, Fábio Fidélis; João Paulo, Ferrugem, Igor, Mancini; Leo Mineiro, Paulo Henrique.

Em relação ao jogo passado, Cruzeiro vem com um novo ataque. Willian e Borges dão lugar a Dagoberto e Marcelo Moreno, dupla preferida dos torcedores.

CRUZEIRO ESCALADO: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo, Egídio; Lucas Silva, Souza; Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto; Marcelo Moreno.

Foto: Vista das tribunas de imprensa do Mineirão. Em instantes, Cruzeiro x Villa Nova.

Igor Junio Benevenuto será o dono do apita nesta partida no Mineirão.

LEIA MAIS: No último jogo antes da estreia internacional, Cruzeiro recebe o Villa Nova no Mineirão

O time de Nova Lima está há 15 anos sem vencer o clube celeste. Nesse período de seca para os alvirrubros, aconteceram 21 partidas. O Cruzeiro venceu 14 e o empate não saiu do placar em sete oportunidades. No total, Villa e Cruzeiro se enfrentaram 236 vezes, 119 vitórias azuis contra 45 do Leão. Os empates estão na casa dos 72.

No Villa enquanto Léo é novidade no ataque, retornando de contusão, o lateral André Luiz foi vetado e o técnico Paulinho Kobayashi deverá improvisar o zagueiro Fábio Fidélis na ala-esquerda. Os destaques do Villa ficam por conta dos ex-atleticanos Mancini e Welton Felipe, que deverão estar em campo como titulares.

O Cruzeiro divulgou a lista de jogadores inscritos na fase de grupos da Copa Libertadores. A novidade ficou por conta de Alex, que ganhou a vaga de Vinícius Araújo (vendido ao Valência), já a ausência por conta do goleiro Rafael.

Vilson está em fasa final do tratamento de uma tendinite no joelho. O zagueiro está nos planos do clube celeste e os últimos detalhes do contrato ainda estão sendo discutidos para que um vínculo seja assinado, conforme apurou o Superesportes. Ainda segundo o veículo, o contrato será de 3 meses, com opção de renovação por mais três temporadas.

Os cruzeirenses contam com a volta de Dagoberto, poupado do último jogo por conta de cansaço muscular, entrará no lugar de Willian. Já Borges será desfalque por conta de lesão detectada, dando lugar a Marcelo Moreno. Além de Borges, Samudio, Nilton e Rafael (que será submetido a cirurgia no joelho) também ficarão de fora do jogo.

Já o Villa Nova com 3 pontos busca uma sequência de resultados positivos. Na última rodada venceu o Guarani por 1x0 em casa. Mas na primeira rodada, perdeu para o atual líder da competição, o Boa Esporte, por 2x1 fora de casa.

O Cruzeiro com 4 pontos no campeonato busca sua segunda vitória no, provavelmente, último jogo com os titulares nesta primeira fase (visto que o clube poupará os principais jogadores para a disputa da Libertadores). Na última partida o time celeste ficou no 0x0 com a Caldense fora de casa.

Boa noite torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe agora todas as emoções da partida entre Cruzeiro e Villa Nova que se enfrentam no Mineirão pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro de 2014.