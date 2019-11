Chapecoense e Figueirense fazem duelo de Série A no Catarinense

Chapecoense e Figueirense se enfrentam hoje pelo Campeonato Catarinense em momentos distintos: enquanto o Verdão não venceu ainda e está em penúltimo lugar, o Furacão vem de vitória e, com alguma combinação de resultados, pode terminar a rodada na liderança. A partida no Estádio Índio Condá, em Chapecó, acontecerá às 22 horas, com arbitragem de Célio Amorim.

O último confronto entre as duas equipes foi na Série B do ano passado: em Chapecó, a partida terminou empatada em 1 a 1. Nesse ano, além do jogo de hoje, haverão no mínimo mais dois confrontos entre os rivais, já que ambos conseguiram o acesso para a Série A 2014.

Técnico da Chape muda o ataque para tentar a primeira vitória

Depois de um histórico 2013, com o vice da Série B, o torcedor da Chapecoense ficou mal-acostumado. No Catarinense até agora foram dois empates e uma derrota, e o time está em penúltimo lugar, distante quatro pontos da zona de classificação.

Tentando reverter esse começo ruim, o técnico Gilmar dal Pozzo apontou para mudanças no ataque da equipe: com Tiago Luís recuperado de lesão, a equipe de Chapecó deve ir a campo com: Nivaldo, Fabiano, André Paulino, Rafael Lima, Fabinho Gaúcho; Wanderson, Dedé, Willian Arão, Nenén; Tiago Luís (Wescley), Bergson (Rodrigo Gral).

Marcos Assunção entra no time titular

Marcos Assunção chegou com status de grande contratação da temporada no Figueira e logo no primeiro jogo correspondeu: entrou substituindo Paulo Roberto ainda no primeiro tempo e, cobrando falta, marcou o primeiro gol na vitória do Figueirense por 3 a 2 sobre o Metropolitano. Na partida de hoje em Chapecó, o volante vai fazer sua primeira partida como titular, já que Paulo Roberto não se recuperou a tempo de viajar à Chapecó.

A única dúvida na escalação alvinegra é para o dono da camisa 10: Giovanni Augusto ou Vitor Júnior. Vinícius Eutrópio deve mandar a campo o Figueirense com: Tiago Volpi, Leandro Silva, Nirley, Thiago Heleno, Marquinhos Pedroso; Marcos Assunção, Rivaldo, Vitor Júnior (Giovanni Augusto), Wesley, Everton Santos; Lúcio Maranhão.

Perigoso nas bolas paradas, Marcos Assunção será titular contra a Chapecoense (Foto: Luiz Fernando/FFC)