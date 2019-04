Botafogo-PB e Náutico ficam no empate e fazem contas para passar de fase

O ambiente do jogo desta terça-feira (4) era totalmente favorável ao Botafogo-PB. Os paraibanos jogavam com torcida única em casa. No entanto, não conseguiram aproveitar tais benefícios e ficaram apenas no empate em um gol com o Náutico. O meia Doda abriu o placar para o Bota e o atacante Hugo empatou para o Timbu.

A maratona de jogos das duas equipes continua nesta quinta-feira (6). E o pior: tanto o Botafogo quanto o Náutico têm que fazer contas para passarem de fase. Aliás, só um deles passará, ou ambos cairão fora.

O Belo irá a Recife enfrentar o Sport e, além de vencer, terá que torcer para o Náutico não sair vitorioso em seu compromisso. O Alvirrubro irá a Sobral jogar contra o Guarany-CE, líder do grupo D da Copa do Nordeste. Para depender apenas de si, a matemática do Timbu é vencer por pelo menos dois gols de diferença - neste caso, igualaria o Guarasol no saldo de gols, mas superaria no de gols pró. Se vencer pela diferença de um gol, terá que torcer para o rival Sport tropeçar no Bota.

Primeiro tempo sem gols

Marcelo Vilar, técnico do time da casa, manteve praticamente a mesma base a qual venceu o Guarany por 1 a 0 no último domingo (2). A única mudança foi Ferreira no lugar de Toninho. Já no lado visitante, o treinador Lisca fez duas mexidas em relação à equipe goleada pelo Sport na Arena Pernambuco: sacou Gideão e João Ananias e pôs Alessandro e Hélder, respectivamente.

O Náutico tinha consciência da importância do jogo para as pretensões no campeonato e partiu para cima, mas não demorou muito para o Botafogo-PB controlar as ações no meio-campi e ter o domínio da peleja em seus pés.

Um lance polêmico se desenhou aos 22 minutos, quando Pedro Carmona foi derrubado na área e pediu a marcação do pênalti, mas o árbitro Suelson Diógenes nada marcou. Os jogadores timbus ficaram na bronca com o juiz. A lamentação parece ter servido de incentivo para o time, que voltou a se impor e a criar jogadas de poder ofensivo, mas pecava no último passe.

Com os alvirrubros começando a gostar do jogo, os botafoguenses passaram a apostar nas bolas aéreas. No entanto, não obteve sucesso. O número baixo de finalizações - comparando-se com o de cartões distribuídos, foi menor - justificou o placar em branco ao término da primeira etapa.

A rede balançou na segunda etapa

Os pernambucanos voltaram "desligados" no intervalo. Não tardou muito e foram castigados. Aos seis minutos, Doda driblou o zagueiro Flávio, invadiu a área e obrigou Alessandro a efetuar grande defesa. No lance seguinte, o mesmo Doda recebeu lançamento de Frontini e fez acontecer no Almeidão: 1 a 0 Botafogo.

Depois de sair atrás no marcador, o Timbu partiu para o tudo ou nada. Quase sofreu as consequências com os contra-ataques do adversário, mas conseguiu chegar ao empate quando o relógio marcava 20 minutos. Pedro Carmona invadiu a área, cruzou rasteiro e o atacante Hugo, livre de marcação, empurrou para as redes, marcando seu primeiro gol com a camisa vermelha e branca do time de Recife.

Após o descuido da zaga que resultou no gol alvirrubro, o Xerife da Paraíba resolveu investir nas jogadas ofensivas, mas a afobação e o nervosismo atrapalharam os mandantes. Tanto é que o atacante Warley chegou a ser punido com um cartão amarelo por ter simulado uma penalidade máxima. Apostando nos contra-golpes, o Timba não deixava de errar o último passe.

E terminou assim: Botafogo-PB 1 a 1 Náutico. Resultado "salgado" para as duas equipes, que não subiram na tabela, mas que as mantém vivas na competição. O CNC foi a cinco pontos e alcançou o Sport. Entretanto, leva desvantagem no saldo de gols (-3 x 1). O BFC foi a quatro pontos e continua na lanterna do grupo D do Nordestão. Os quatro pontos retirados pela CBF e pelo STJD estão fazendo muita falta aos botafoguenses.