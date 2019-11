Resultado Volta Redonda 1-2 Vasco da Gama no Campeonato Carioca 2014

Encerramos aqui a transmissão de Volta Redonda 1x2 Vasco. Acompanhe a crônica desta partida dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigado pela companhia e pela audiência, tenha uma ótima noite e até a próxima.

"Domingo nós temos que vencer e trabalhar duro porque no próximo final de semana, já temos o Flamengo pela frente.", lembrou Thalles.

"O torcedor tem o direito dele, assim como eu tenho o meu, que é o de jogar bem, acertar, mas acho que existe uma implicância comigo. Se eu erro, sou mais cobrado do que os outros, mas é isso.", falou Fellipe Bastos.

"Jogo difícil, a sequência des jogos acaba pesando no quesito físico, mas o importante é que estamos conseguindo os resultados.", falou Pedro Ken.

No Raulino de Oliveira, 1.444 pagantes.

48' TERMINA O JOGO!

46' Guiñazu dá um carrinho na linha de fundo, evitando um escanteio. A torcida aplaude e canta "Uh, urrú, Guinãzu é Pitbull.

43' CARTÃO AMARELO PARA BERNARDO! Por carrinho perigoso.

39' Diego Renan recebe livre, mas finaliza mal, para longe do gol.

37' João Paulo cruza e Preto cabeceia para baixo. Martín Silva defende com o pé.

35' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Thalles, ENTRA: Edmilson

34' SUBSTITUIÇÃO NO VOLTA REDONDA! SAI : Glauber; ENTRA: Marcus Vinícius

33' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Willian Barbio; ENTRA: Danilo

32' Fellipe Bastos encontra Thalles em um rápido ataque do Vasco, mas o atacante estava bem marcado e só consegue lateral.

29' Tiago Amaral cruza e Martín Silva bate roupa novamente. O goleiro se choca com Bruno Barra e cai no gramado, se queixando de dores.

28' Em contra-ataque do Voltaço, Tiago Amaral cruza para a área e Diego Renan salva, colocando para escanteio.

27' Bruno barra tenta cruzar para a área, mas Luan chega firme afastando pela linha de fundo.

26' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Henrique; ENTRA: Diego Renan

23' Na cobrança de escanteio, Bernardo bate na primeira trave, e a zaga afasta.

20' SUBSTITUIÇÃO NO VOLTA REDONDA! SAI: Zé Augusto; ENTRA : Dudu

18' Fellipe Bastos arma contra-ataque para o time do Voltaço e a torcida se desespera.

16' Bernardo cruza e Rodrigo, sozinho, cabeceia por cima.

15' SUBSTITUIÇÃO NO VOLTA REDONDA! SAI: Rodrigo Dantas; ENTRA: Preto

14' CARTÃO AMARELO PARA GUINÃZU! Por reclamação.

13' Bernardo cruza e Rodrigo, sozinho, cabeceia por cima.

10' Fellipe Bastos toca para Bernardo, que dá o passe para Thalles, mas Marcelo corta.

6' MARTÍN SILVAAAAA! Tiago Amaral tenta tocar por cobertura, mas o goleiro sai com muita frieza e fica com a bola.

5' Rodrigo Dantas tenta o domínio na entrada da área, mas Luan afasta.

3' Glauber cobra uma falta da entrada da área e Martín Silva faz uma boa defesa.

2' CARTÃO AMARELO PARA THALLES! Na cobrança de escanteio de Fellipe Bastos, o árbitro paralisa e dá falta de ataque do Vasco.

0' BOLA ROLANDO NOVAMENTE PARA O SEGUNDO TEMPO!

"O período em que fiquei nos profissionais no ano passado me ajudou muito, então não sinto muito a responsabilidade", fala Thalles, autor de um dos gols do Vasco.

45' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO DE JOGO!

44' Rodrigo Paulista recebe bola na direita, cruza, mas a zaga do Vasco afasta.

41' Voltaço faz rápida jogada, cruza para Lionel, mas o zagueiro Rodrigo corta bonito.

40' Wiliam Barbio chuta de fora da área, a bola bate na defesa e sai. Escanteio para o Vasco.

38' Laionel cruza para Rodrigo Dantas, mas a arbitragem marca impedimento.

36' Wiliam Barbio tenta passar pelo meio de dois jogadaores na grande área, cai, mas o árbitro não marca nada. A torcida cruzmaltina reclama muito de pênalti.

34' Após a cobrança de escanteio do lado esquerdo, a bola sobrou para Rodrigo Dantas cabecear para fora. O atacante porém, estava impedido.

31' GOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Em jogada rápida pela direita, Thalles faz o cruzamento para trás e encontra Bernardo, que chuta para o gol.

30' Lionel impede a cobrança rápida de falta para o Vasco e é advertido pelo árbitro.

27' Bernardo arrisca de longe e a bola sai fraca, ficando nas mãos de Gatti.

25' Tiago Amaral tenta o chute na área, mas é travado por Guiñazu. A bola sobra com Martín Silva, que defende tranquilo.

22' GOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Em bela tabela com Fellipe Bastos, Bernardo encontra Thalles, que marca.

18' Vasco não consegue criar chances de gol na partida.

17' Bernardo tenta lançamento para Henrique, mas coloca muita força na bola, que sai pela lateral.

12' Bernardo tenta de primeira após cruzamento de Henrique, mas erra a bola.

9' GOOOOOOOOOOOOL DO VOLTA REDONDA! Tiago Amaral se livra de três e acerta um belo chute.

7' João Paulo faz boa abertura pelo lado esquerdo do campo de ataque, mas a defesa do Vasco se recupera.

2' Na cobrança da falta para o Voltaço, Gláuber levanta e Martín Silva sai de soco. Mas o jogo já estava paralisado. O árbitro deu falta de ataque.

0' BOLA ROLANDO NO RAULINO DE OLIVEIRA

O Vasco entra em campo com seu uniforme número dois, branco.

No banco, estão: Mota, Cris, Arthur, Dudu, Leo Oliveira, Marcos Vinicius e Preto.

O Volta Redonda vai a campo com Gatti, Rodrigo Paulista, Marcelo, Gilberto e João Paulo; Bruno Barra, Laionel, Zé Augusto e Glauber; Rodrigo Dantas e Tiago Amaral.

No banco da equipe do Vasco estarão: Jordi, Rafael Vaz, Diego Renan, Abuda, Danilo, Dakson e Edmilson.

O técnico Adílson Batista surpreendeu e escalou o time do Vasco com: Martín Silva, André, Luan, Rodrigo, Henrique; Pedro Ken, Guinãzu, Fellipe Bastos, Bernado; Thalles e Willian Barbio.

Os árbitros da partida desta quarta-feira (5) são: Raphael Silvano Ferreira Silva; árbitro assistente n°1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho; árbitro assistente n°2: André Roberto Smith Silveira; 4° árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano.

Nesta terça-feira (4), Juninho convocou uma coletiva para anunciar sua aposentadoria do futebol. Confira os bastidores:

Após alguns dias de negociação, o meia Douglas, 31 anos, acertou a saída do Corinthians e já tem transferência apalavrada para defender o Vasco em 2014. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, Bruno Paiva. Detalhes finais para a assinatura do contrato serão definidos para a oficialização da transferência.

Já o Vasco tem uma sequência de três vitórias seguidas, sobre o Friburguense, Audax e Botafogo, dois deles com goleada. O time está com 11 pontos em 5 jogos, tendo a zaga menos vazada e um dos ataques mais positivos do Campeonato. Nesta quarta-feira (5) pode alcançar 14 pontos, sendo o vice-líder.

A diretoria do time da Cidade do Aço irá aproveitar a oportunidade de jogar contra o Vasco para iniciar os festejos pelos 38 anos de sua fundação. O Volta Redonda, fundado em 9 de fevereiro de 1976, fará evento no Raulino de Oliveira para celebrar o aniversário do clube.

O Volta Redonda faz campanha ruim neste início de Campeonato Carioca: são somente cinco pontos em cinco jogos disputados, com apenas uma vitória conquistada. Até o momento, o Voltaço jogou contra apenas um time considerado grande e perdeu por 1 a 0 para o Flamengo.

Apesar da mudança de última hora no time do Vasco, o poderio do ataque deve ser mantido. O Cruzmaltino já marcou 13 gols na competição, sendo que nos dois últimos jogos, Bernardo e Thalles garantiram a vitória sobre Audax e Botafogo, respectivamente. O meia marcou dois gols na quarta rodada, enquanto Thalles resolveu a parada contra o Alvinegro.

"Acabei sendo um pouco prejudicado por ter sido um dos últimos a me apresentar. Tive de recuperar isso com os outros jogadores já treinando há alguns dias, já em outro ritmo. Até fiquei fora da primeira partida e trabalhei para me recondicionar. Agora estou muito bem, acho até que já estou no mesmo nível do pessoal. Estou preparado para jogar se o Adilson precisar.", disse Pedro.

Pedro Ken, que acabou expulso em sua primeira oportunidade como titular este ano, diante do Macaé pela segunda rodada, pode ganhar uma nova chance. É que o técnico Adilson Batista pretende dar descanso a alguns titulares depois de cinco jogos desgastantes pelo Campeonato Carioca. Se a oportunidade aparecer, Pedro Ken garante: agora sim está pronto fisicamente para ajudar o Vasco.

Alguns jogadores já atuaram com as camisas dos dois times que jogarão na noite desta quarta-feira (5): Éverton, Fabrício Carvalho, Dedé, Júnior Baiano, Jonílson, Victor Boletta, Donizete, Alemão, Cláudio Adão, Madson e Robson Luiz.

No último confronto entre as equipes, dia 17 de Março de 2013, o Volta Redonda ganhou pelo placar de 1x0 do Vasco, com gol do zagueiro André Alves, em São Januário, válido pela Taça Rio do Campeonato Carioca de 2013.

Na história do confronto Volta Redonda x Vasco, o Gigante da Colina tem larga vantagem, com 37 vitórias. O Voltaço tem apenas 6 vitórias e ainda aconteceram 11 empates entre as equipes.

Expulso na última rodada, o atacante Sassá é o único desfalque no time do Volta Redonda. No time do Vasco, o atacante Everton Costa sofreu um estiramento na panturrilha esquerda e segue fora do time. Reginaldo, com desconforto muscular, também continua em tratamento. Já o meia Jhon Cley ainda se recupera de uma artroscopia no joelho.

Sejam muito bem-vindos, torcedores, a mais uma transmissão nesta 6ª rodada do Campeonato Carioca 2014. A partir das 22h estaremos transmitindo, em tempo real , todas as emoções de Volta Redonda x Vasco, aqui na VAVEL Brasil.