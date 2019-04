Santa Cruz vence Vitória da Conquista e se classifica no Nordestão

Nesta quarta-feira (5), o Vitória da Conquista recebeu o Santa Cruz no Estádio Lomanto Júnior, em partida válida pela sexta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste 2014. Enquanto o time mandante já começou o jogo eliminado, a Cobra Coral buscava vencer para se garantir na segunda etapa da competição, na fase eliminatória. Em um duelo parelho, o Santa conseguiu a vitória por 1 a 0, dois dias após completar 100 anos de tradição no futebol nacional.

Agora, o tricolor pernambucano está classificado à segunda fase, na segunda posição do Grupo B, ao lado do CSA, primeiro colocado. Bahia e Vitória da Conquista estão eliminados da competição. O adversário do Santa Cruz sairá do grupo D, que conta com Sport, Náutico, Botafogo-PB e Guranny-CE. A chave ainda está indefinida e os quatro times têm possibilidades de ingressar na segunda fase.

Diferente do que foi comentado às vésperas do jogo, o Bode Alviverde não facilitou a vida da Cobra Coral, demonstrando que o profissionalismo deve estar acima de tudo, bela postura do time do técnico Evandro Guimarães.

Jogo bastante equilibrado na etapa inicial

Logo no primeiro ataque, por muito pouco o Santa Cruz não passou à frente. Depois de confusão na área do Bode, Raul cruzou para Renatinho. O baixinho, livre de marcação, cabeceou e a bola carimbou o travessão do goleiro Augusto. A pressão demonstrou a que veio o Mais Querido na partida. Apesar disto, o Vitória da Conquista respondeu. Aos 6 minutos o lateral Paulo Vitor teve grande chance, mas finalizou fraco, nas mãos de Tiago Cardoso.

Aos 13, Luciano Sorriso cobrou falta perigosa, porém, o arqueiro Augusto defendeu com certa tranquilidade. Com 20 minutos, o Bode Alviverde teve chance claríssima. Paulinho cruzou na cabeça de Wander, que cabeceou uma bola que saiu tirando tinta da trave de Tiago Cardoso. Em contrapartida, o Santa não perdia tempo. Aos 25, Caça-Rato deu belo passe para Renatinho, que quase abriu o placar.

A altura do gramado prejudicava um pouco o time tricolor, enquanto os jogadores do time da casa, acostumados com o campo, levavam sutil vantagem.

Aos 33 minutos, Oziel tentou surpreender com um chute muito forte, mas, o goleiro do Bode fez a defesa em dois tempos. Aos 41, o atacante Wellington quase faz um golaço para os donos da casa. O atacante recebeu passe e bateu colocado para Tiago Cardoso fazer a grande defesa do primeiro tempo. Pouco depois disso, o árbitro encerrou a etapa inicial.

Gol do Santa e classificação no segundo tempo

Com o empate parcial, somado a uma vitória parelela do Bahia, o Santa Cruz estava sendo eliminado do Nordestão. O que gerou grandes expectativas para a segunda etapa, afinal, só interessava a vitória ao Mais Querido. Apesar disto, quem começou a segunda etapa assustando foi o Vitória da Conquista. Moisés cabececou bola perigosa aos 3 minutos, o “Paredão” Coral salvou novamente.

O capitão do Bode Alviverde chegou novamente com perigo, aos 7 minutos, mas a bola saiu por fora da meta tricolor. O Santa não estava bem na partida, e precisava urgentemente de alguma mudança. Com isto, aos 15 minutos, o técnico Vica colocou Pingo na vaga de Renatinho, deixando seu time com três atacantes. Pouco depois, Jefferson Maranhão entrou na vaga de Raul.

Mesmo sem conseguir criar muitas chances, o Mais Querido chegou ao gol que abriu a contagem no Lomantão. Luciano Sorriso cobrou falta e o zagueiro Renan Fonseca, cabeceou de costas para deixar o Santa em vantagem. Foi o suficiente para tranquilizar o time de Vica em meio a forte chuva que caia em Vitória da Conquista.

Aos 40 minutos, o “Paredão” do Santa ainda salvou outra vez. Depois de uma falha da zaga Coral, Tiago Cardoso espalmou a bola para longe, garantindo os três pontos e a classificação do Mais Querido à segunda fase. Com três minutos a mais, o árbitro cearense encerrou a peleja, cravando o tricolor como o primeiro pernambucano classificado na Copa do Nordeste.