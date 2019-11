Wallyson garante a classificação do Botafogo em cima do Dep. Quito

Em um jogo de nervos, o Botafogo jogou com o coração na ponta da chuteira para garantir a classificação à fase de grupos da Copa Libertadores. Em plena quarta-feira, às 22h da noite, o Maracanã recebeu mais de cinquenta mil torcedores alvinegros para apreciar o espetáculo, que terminou com vitória suada do Glorioso. No placar agregado, o confronto terminou com 4 a 1 para o Botafogo. Wallyson foi o destaque da partida, marcando três dos quatro gols do Alvinegro. O jogador não vinha sendo titular, e foi opção de Eduardo Hungaro para o jogo. Henrique, questionado pelos poucos gols com a camisa do Botafogo, completou o placar.

As duas equipes começaram a partida pressionadas. Para o Botafogo, era o jogo do ano. Em uma mobilização única, o Botafogo foi empurrado por sua torcida como nunca antes. mais de cinquenta mil torcedores acompanharam e incentivaram a equipe de perto. O momento era delicado e uma derrota iniciaria uma crise: Eduardo Hungaro começou a ser criticado por parte da torcida; as críticas à direção aumentaram, e depois de 17 anos de fora da Libertadores, a derrota seria o estopim da crise.

A proposta do Deportivo Quito era não se amedrontar e voltar ao Equador com uma vitória histórica. Um novo maracanazzo, nas palavras dos próprios equatorianos. A proposta era apostar na pressão para forçar o erro de passe Alvinegro e garantir a classificação na casa do adversário. A tática, porém, falhou, e o Deportivo Quito se viu pressionado pelo time de Eduardo Hungaro e sua numerosa torcida, e pouco pôde fazer diante do adversário.

O Botafogo se classifica para o Grupo 2 da Libertadores, e na primeira fase, enfrenta ndependiente del Valle (ECU), San Lorenzo (ARG) e Unión Española (CHI). Pelas competições nacionais, o próximo desafio do Botafogo é o Bonsucesso, pelo Campeonato Carioca; o Deportivo Quito recebe o Manta, pelo campeonato equatoriano.

Em jogo nervoso, Botafogo abre o placar apenas no final da primeira etapa

O jogo começou dentro do esperado: O Deportivo Quito fechado em seu campo e o Botafogo comandando as ações de ataque na partida. Entretanto, a primeira oportunidade foi do Deportivo Quito: depois de Dória deixar a bola passar, Estupiñán ficou na cara de Jefferson. Coube a Bolívar conter o atacante no jogo de corpo e deixar a bola para o arqueiro alvinegro.

O Botafogo apoiou suas ações ofensivas no jogo aéreo, aproveitando-se da boa presença de área do centroavante ‘El Tanque’ Ferreyra, que, ajeitando de cabeça, deu segmento às principais jogadas ofensivas do time da casa. A primeira chance clara saiu de um pivô do argentino. Wallyson recebeu a bola e conseguiu invadir a área pela direita, mas a finalização acabou tocando a rede pelo lado de fora.

A dupla Ferreyra-Wallyson se entendeu bem e foi a principal ameaça ao Deportivo Quito. Ferreyra fez valer de sua altura e força, e foi o alvo da maioria das jogadas alvinegras. Wallyson, ocupando a ponta-direita, deu a velocidade e dinâmica necessárias ao ataque, e foi o jogador que mais arriscou. Aos 17 minutos de jogo, Wallyson novamente se infiltrou na zaga adversária e conseguiu escanteio. Na cobrança, Ferreyra cabeceou a bola, que beijou o travessão e sobrou para Dória, que não conseguiu finalizar e desperdiçou a principal oportunidade Alvinegra na primeira etapa.

O Botafogo se sentiu confortável com a postura ofensiva, e o que se viu em sequência foi um amplo domínio Alvinegro, que conseguiu bloquear as ofensivas do Quito antes de os equatorianos chegarem perto da área. Jefferson trabalhou pouco, e a primeira grande oportunidade dos visitantes surgiu apenas aos trinta minutos do primeiro tempo, em contra-ataque, mas o atacante Vega desperdiçou a oportunidade, finalizando para longe do gol.

O gol saiu apenas aos trinta e sete minutos do segundo tempo. A torcida começava a ficar impaciente e já não cantava mais como no começo do jogo. Eis que finalmente a jogada aérea do Botafogo funcionou: Edilson cruzou e Jorge Wagner, de cabeça, ajeitou para Wallyson, que de primeira, chutou para o gol. A torcida se reacendeu, voltou aos cânticos. Nos minutos seguintes, empurrado pela torcida, mais pressão do Botafogo.

Wallyson marca mais duas vezes e garante a classificação

A segunda etapa começou rápida, e antes dos dez minutos, houve chances de gol para os dois lados. O Deportivo Quito, no primeiro lance da partida, forçou Jefferson a sair da área para garantir a defesa, e na sequência, o pivô de Ferreyra quase termina com gol de Jorge Wagner, mas o veterano foi travado pela zaga no momento decisivo. Minutos depois, Bolívar cabeceou livre para o gol, mas a zaga do Deportivo novamente cortou o lance.

O estilo de jogo das duas equipes não mudou e se viu mais do mesmo: o Deportivo Quito se defendendo e o Botafogo acionando o jogo aéreo; e na velocidade de seu ponta direita. Ferreyra foi substituído por Elias, e a substituição não demorou a surtir efeito. O atacante, minutos depois de ter entrado, tocou de cabeça para Lodeiro, que enfiou a bola para Wallyson, artilheiro da Libertadores de 2012, e fez valer sua experiência.

O artilheiro da Libertadores de 2012 fez valer sua experiência. Dentro da área, cortou o zagueiro e chutou colocado, tirando a bola do goleiro. O gol dava a vitória ao Botafogo, e reacendeu a torcida. A torcida voltou a cantar, em coro, “Fogo, eu te amo”, mas o Botafogo não diminuiu o ritmo, e não deixou o Deportivo Quito jogar. Após boa jogada de Julio Cesar, Lodeiro perdeu a chance de matar o jogo. Livre, na área, isolou a bola. Ao contrário do uruguaio, Wallyson definiu a partida quando teve nova chance. Elias deixou o companheiro na cara do gol, e sozinho diante do goleiro, marcou seu terceiro gol na partida aos trinta e quatro minutos do segundo tempo.Wallyson deixou o campo para a entrada de Henrique; saiu ovacionado pelos torcedores e marcou seu nome na história do Botafogo.

Mesmo com a ampla vantagem, o Botafogo não tirou o pé. Eduardo Hungaro optou pela entrada de Rodrigo Souto no lugar de Jorge Wagner, e mesmo com uma formação menos ofensiva, o Botafogo teve ímpeto de marcar novamente: Henrique, já nos acréscimos, fechou o placar. E o Botafogo, que vinha criticado pelas atuações no Campeonato Carioca, conseguiu driblar a aparente má fase que vinha se apresentando.

(Fotos: Fred Huber/GloboEsporte.com. Vitor Silva/SSPress e SergioMoraes/Reuters)