O gigante voltou: o retorno do Botafogo à Libertadores

Eram jogados 34 minutos do segundo tempo. Elias, que teve seu nome clamado pela torcida, enfia excelente bola para Wallyson que, sozinho, entra livre e de frente para o gol. O camisa 19 ajeita o corpo e finaliza, a bola desvia no goleiro Ramírez e, lentamente, vai seguindo seu caminho, morrendo no fundo das redes. No placar, 3 a 0 Botafogo. Nas arquibancadas, o suspiro de alívio e a expressão de felicidade em cada botafoguense presente no estádio. No campo, uma equipe redonda que não parou de atacar mesmo com o resultado garantido. O Botafogo está de volta à Copa Libertadores da América.

Primeiramente, um parágrafo destinado ao Deportivo Quito/EQU. O placar de 1 a 0 conquistado no primeiro jogo da eliminatória era muito pouco para a grande prepotência da equipe equatoriana. Fiéis ao desafio de manter a vantagem conquistada, apostaram no manual padrão da Libertadores: catimba, cera e retranca. Logo nos primeiros minutos do confronto acompanhamos o goleiro Ramírez fazendo graça e provocando os atacantes alvinegros. Pedaladas dentro da grande área com a bola sob controle, chutes no vácuo em cobranças de tiro de meta e deboches após cada finalização errada botafoguense ditavam a postura de sua equipe. A brincadeira acabou ainda no primeiro tempo quando Wallyson balançou as redes pela primeira vez, mostrando que seriedade também vence jogo.

Falando em Wallyson, não podemos deixar de comentar sobre o iluminado da noite. Aposta do técnico Eduardo Húngaro, o camisa 19 entrou na equipe titular ocupando o lugar de Rodrigo Souto e deu conta do recado. Cheiro de Libertadores, assim podemos defini-lo. Artilheiro da competição sul-americana pelo Cruzeiro em 2011, o atacante curou a principal deficiência alvinegra no jogo de ida: a falta de velocidade. Sem Vitinho, Hyuri, Vitor Júnior ou qualquer outro, Wallyson foi o mais acionado na partida enquanto caia pelas pontas do campo. No primeiro tempo, desperdiçou uma oportunidade clara após bela jogada de Lodeiro, mas nada que estragasse o show que estaria por vir. Hat-trick. Com velocidade e categoria caiu nas graças da torcida, do treinador, e marcou seu nome na heroica classificação do Botafogo.

Elias. Simplesmente, Elias. Não terá o mesmo destaque ou foco que Wallyson, mas fez por merecer os elogios após ter seu nome gritado pelas arquibancadas. O argentino El Tanque Ferreyra, contratado junto ao Olimpia no ínicio do ano, deveria ser sinônimo de referência dentro da grande área. Não foi. Pelo contrário, errou tudo que podia errar e matou todos os ataques que teve oportunidade antes de deixar o campo vaiado. Sua cabeçada no pé da trave, ainda no primeiro tempo, não foi o suficiente para salvar a péssima atuação do camisa 9 que já começa a ser perseguido pela torcida. Por outro lado, Elias entrou para mudar a história do jogo. Se os créditos das finalizações vão para Wallyson, o mérito da criação de jogadas vai para o camisa 25. Posicionamento correto no segundo e quarto gol onde iniciou as descidas ofensivas, além do passe perfeito para Wallyson, enfiado entre os zagueiros, no terceiro balançar de redes. Elias não pode ser reserva enquanto Ferreyra seguir apresentando um futebol fraquíssimo.

Já no fim do encontro, o Consórcio Maracanã soava nos alto-falantes a seguinte informação: "Público Presente: 50.638; Público Pagante: 45.158." O maior público de uma equipe carioca em seu retorno à Libertadores, um dia histórico. Mais um 50 mil corações botafoguenses empurravam o alvinegro e criavam uma atmosfera ensurdecedora no estádio. Arrepiante, segundo os presentes na ocasião. O apoio das arquibancadas tem que continuar, agora, na fase de grupos da competição. Pergunte para cada botafoguense que saiu sorrindo na noite da última quarta-feira (05) se não valeu a pena? Pergunte-os também se a vontade de estar presente no próximo jogo existe? Tenho certeza que a resposta será animadora. Próximos compromissos? Pelo Campeonato Carioca, o adversário é o Friburguense, no próximo sábado (08), às 17h, em Moça Bonita. Já pela Libertadores, teremos Brasil e Argentina em campo na terça-feira (11), quando o Botafogo enfrenta o San Lorenzo, às 20h, no Maracanã. Compareça.

Para encerrar, o torcedor botafoguense viu o ano de 2014 começar com as devidas manchetes em destaque. "Rafael Marques deixa o Botafogo e acerta sua ida à China". "Oswaldo de Oliveira será apresentado no Santos na próxima quarta-feira". "Seedorf anuncia que será treinador do Milan e se retira dos gramados" Classificado para a pré-Libertadores, o alvinegro veria seu treinador, seu principal atacante e o craque do time se despedirem da equipe no início da temporada. Jorge Wagner e Ferreyra foram contratados para ocupar os lugares deixados dentro de campo. Fora dele, Eduardo Húngaro, promovido das categorias de base, assumiu a responsabilidade e abriria um capítulo especial nesta classificação.

O Botafogo não chama atenção pelos nomes renomados em seu elenco e não detém de super-craques no time. Porém, o novo treinador conseguiu organizar sua equipe de tal modo que o conjunto botafoguense virou a principal arma nas competições que disputa. O dedo de Eduardo Húngaro funcionou contra o Deportivo Quito e suas substituições mudaram o rumo do jogo. Agora, é aguardar a fase de grupos e torcer. Um excelente futuro se aproxima para o Botafogo em 2014.