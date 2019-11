São Paulo x Paulista, Campeonato Paulista

21h27 Vamos ficando por aqui. Fique ligado na VAVEL para ler a crônica da partida. Até a próxima!

Fim de jogo no Morumbi! Com gols de Luís Fabiano e Antônio Carlos, o Tricolor venceu o Paulista no Morumbi.

45' No São Paulo, sai Ademilson e entra Boschilia.

44' Cruzamento na área e Diego Silva cabeceia para fora.

43' Três minutos de acréscimo!

41' São Paulo claramente espera a partida acabar e segura o jogo.

39' Pitt avança, chuta e a bola vai pra fora.

38' Jogo fica morno neste momento.

37' Luís Fabiano sai aplaudido e entra Ewandro.

34' Com problema no olho, Antônio Carlos sai e Paulo Miranda entra.

33' A bola bateu na barreira.

32' Falta perigosa para o Paulista.

29' No Paulista, sai Dinélson e entra Márcio Pitt.

26' JULIANO TIRA COM CARRINHO! Ganso fez grande jogada, tocou para Luís Fabiano dentro da área que tentou driblar o goleiro Juliano, que deu o carrinho e tirou a bola do atacante.

25' Torcida do São Paulo canta contra a diretoria e a contratação de Alexandre Pato.

23' PRA FORA, OSVALDO! Álvaro Pereira, mais uma vez, cruzou na cabeça de Osvaldo e o atacante cabeceou por cima. Quase o segundo.

22' 6.593 torcedores no Morumbi.

21' Maicon fez grande jogada, driblou dois zagueiros e chutou de esquerda no alto. Grande defesa de Juliano.

20' Álvaro Pereira recebeu lançamento, cruzou e a bola passou pelo pequeno Ademilson.

19' Mudou de novo o Paulista: sai Raúl e entra Umberto.

18' No Paulista, sai Esquerdinha e entra Carlão.

16' FOI SÓ FALAR: GOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAULO! Administrando? Que nada! Após grande jogada de Osvaldo, o camisa 17 cruzou para o fabuloso que chutou de direita para o fundo do gol.

15' São Paulo vai administrando a partida.

13' Bola ficou viva na área do Paulista e a zaga do time de Jundaí tirou.

11' TRAVADO! Ademilson recebeu grande passe, dominou, invadiu a área e chutou. O zagueiro travou na hora certa.

10' Osvaldo cruzou e Rodrigo Caio cabeceou para fora.

10' São Paulo vai apostando na velocidade e chegando com perigo ao gol do Paulista.

7' DEFENDEU! Álvaro Pereira faz grande jogada, chega na linha de fundo e cruza para Luís Fabiano. O fabuloso chutou e Juliano fez grande defesa.

6' Primeiro impedimento marcado no ataque do Paulista.

4' Grande jogada do ataque são-paulino que terminou com o chute interceptado de Wellington.

3' RASPOU A TRAVE! Cruzamento na área de Álvaro Pereira e Ganso colocou o pé direito na bola. A bola passou raspando devagar e foi pra fora.

1' Jogo começa bastante truncado.

Começa o segundo tempo!

20h32 Times já voltaram ao campo!

20h17 Luís Fabiano: "eles continuam com a mesma proposta de ficar marcando atrás"

Fim de primeiro tempo. Com gol de Antônio Carlos, o Tricolor vai vencendo o Paulista por 1 a 0.

46' Gansou tentou o chute e a bola subiu.

46' Falta para o São Paulo.

43' Depois do gol, a partida ficou morna e o nenhuma das duas equipes conseguem levar perigo.

40' Ganso conseguiu o drible mas não chutou, pois a bola estava na perna ruim, a direita.

38' PRA FORA! Osvaldo cruzou e Luís Fabiano cabeceou. A bola foi pra fora.

37' Rogério Ceni faz mais uma defesa tranquila.

36' Osvaldo cruzou, Ganso fez o corta-luz e a zaga do Paulista tirou.

34' Luís Fabiano recebeu na entrada da área e chutou. A bola foi fraca e o goleiro Juliano pegou tranquilamente.

33' Dinélson tentou o chute mas Rogério estava atento e pegou.

31' PRA FORA! Ademilson saiu do zagueiro, avançou e cruzou para Osvaldo, que chutou por cima do gol.

30' Álvaro Pereira cobrou a falta e o zagueiro apareceu por trás da zaga para colocar no fundo das redes.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃAAAAAAO PAAAAAAAULO! O ZAGUEIRO ARTILHEIRO ANTÔNIO CARLOS FEZ!

29' CARTÃO AMARELO PARA ESQUERDINHA por colocar a mão na bola.

27' Torcedor do São Paulo com uma faixa escrita "Pato não!"

26' Paulista tentou chegar, mas o cruzamento saiu errado e o Tricolor tem tiro de meta.

23' Em uma sequência de jogadas, o São Paulo tentou o gol, mas em todas a zaga do Paulista foi bem.

21' PERDEU! INCRÍVEL! Wellington arrancou, tentou o passe para Álvaro Pereira, mas foi travado. No entanto, Jô tentou cortar o passe e deu a bola no pé do uruguaio, que dominou, girou e chutou para fora. Quase o primeiro.

20' CARTÃO AMARELO PARA LUSMAR por falta no meio do campo.

20' Tocida vaia o time são-paulino.

19' Osvaldo cruza, Antônio Carlos é derrubado na área e torcida pede pênalti. Juíz manda seguir.

19' São Paulo toca a bola no campo de ataque e tenta chegar ao gol do Paulista.

17' Rodrigo Caio escorrega mas, mesmo no chão, estica a perda e tira a bola de Deivid.

15' PRA FORA! Cruzamento na área e Umberto cabeceou. A bola foi pra fora.

14' Escanteio para o Paulista.

14' Partida é bastante faltosa.

11' Cobrança de escanteio do Tricolor e a zaga do Paulista afastou. De pouco em pouco o clube do Morumbi vai tentando chegar.

9' Bola é recuado para o goleiro Juliano, mas Luís Fabiano quase pega. O goleiro conseguiu o chute para o campo de ataque.

8' Paulista é melhor que o São Paulo neste momento.

7' Ganso cruzou, Álvaro Pereira tentou dominar dentro da área, mas a zaga tirou.

5' Paulista toca a bola no campo de defesa.

4' David Batista chegou mais uma vez, mas agora Antônio Carlos apostou corrida com o atacante e afastou.

2' ROGÉERIO! David recebeu dentro da área, dominou, girou e chutou no alto. O capitão foi buscar e fez uma linda defesa.

1' Primeira falta do jogo em Luís Fabiano.

1' Cruzamento na área do São Paulo, mas a bola passou por todo mundo.

Apita o árbitro: começa a partida!

19h25 Hino nacional no Morumbi.

19h23 O Paulista também já está em campo!

19h22 São Paulo sobe para o gramado diante de público pequeno no Estádio do Morumbi.

19h20 O dia está bonito na cidade de São Paulo, apesar do forte calor, que deve prejudicar o rendimento dos jogadores.

18h55 Já o Paulista também não vem mostrando grande futebol. A equipe de Jundiaí ainda não venceu na competição e espera pelo menos uma empate esta noite, no Morumbi.

18h54 Nas cinco primeiras partidas do Campeonato Paulista, o Tricolor mostrou um grande futebol em apenas duas, diante de Rio Claro e Mogi Mirim. Já no clássico diante do Palmeiras, o São Paulo perdeu e a torcida pichou os muros do CT na Barra Funda.

18h52 Para o jogo de logo mais, o São Paulo não tem nenhum desfalque, no entanto, o atacante Pabón, recém-contratado, só irá estrear no domingo. No Paulista, os desfalques são Ewerton e Patrik, que estão suspensos.

18h51 Na quarta-feira (5), uma notícia surgiu e espantou a todos: Pato está prestes a acertar com o Tricolor, em troca, Jadson iria para o Corinthians. Mais detalhes aqui.

18h47 Pelo Campeonato Paulista, São Paulo x Paulista se enfrentaram 25 vezes, com 15 vitórias do São Paulo, 3 vitórias do Paulista e 7 empates. Na úiltima partida, o Tricolor venceu por 2 a 0, em Jundiaí.

18h45 No grupo A da competição, o Tricolor Paulista é líder, com 9 pontos. Em segundo vem o Linense, que também joga hoje, mas diante do Santos, com 7 pontos. Já o Paulista está no grupo C, onde é o último colocado com apenas 2 pontos.

