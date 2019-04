Botafogo acredita que jogo contra Friburguense seja importante para manter o ritmo

O jogo do próximo sábado (8), contra o Friburguense, pelo Campeonato Carioca, pode ser a chance de o Botafogo se aproximar dos líderes do Campeonato. Entretanto, para Elias e Bolatti, a partida tem um significado diferente: pode ser o jogo que confirmará sua participação no time titular que enfrenta o San Lorenzo (ARG), pela Copa Libertadores da América.

No jogo contra o Deportivo Quito, Elias convenceu a torcida e foi aplaudido, mas começou o jogo no banco de reservas. No Campeonato Carioca, deve ter mais oportunidades, e avalia a partida como forma de ganhar ritmo, pensando no jogo de quarta-feira. Em declarações ao GloboEsporte.com, opinou sobre o jogo e revelou a motivação em jogar bem no sábado.

“Agora meu pensamento é este jogo do Carioca. Precisamos somar pontos. Será importante também para eu ganhar mais ritmo, já é uma preparação para o jogo de terça-feira, contra o San Lorenzo. Sabemos que o Friburguense é forte, complicado, mas vamos em busca destes três pontos”, comentou.

O caso de Mario Bolatti é diferente. O argentino foi contratado para ser titular nos jogos da Libertadores, mas seu primeiro jogo pela competição acontecerá apenas na terça-feira. O volante, que sofreu com lesões em sua chegada ao Alvinegro, tem apenas uma aparição na temporada e quer jogar contra o Friburguense pensando em retomar o ritmo de jogo e conquistar seu lugar na equipe principal do Botafogo.

"Esses jogos são importantes, mas tenho que ir com calma. Estou voltando de lesão agora e preciso pegar ritmo. Para mim, vai ser bom, mas claro que todo mundo quer jogar a Libertadores. Mas ainda temos o jogo contra o Friburguense antes de enfrentar o San Lorenzo”, disse Bolatti.

O jogo acontece no próximo sábado às 17h, em Moça Bonita. O Botafogo ocupa a décima posição na tabela, e o Friburguense a décima terceira.