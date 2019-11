Guia VAVEL da Copa Libertadores: Flamengo

O Flamengo chega à Libertadores 2014 como atual campeão da Copa do Brasil, um título que para muitos foi inesperado, mas que salvou a temporada ruim do rubro-negro no ano passado. No Brasileirão, o time ficou na 16ª colocação, após perder quatro pontos por conta da escalação irregular de André Santos em uma partida e por pouco não foi rebaixado.

Em 2014, a expectativa é de que seja um ano de bons rendimentos do Flamengo nos campeonatos nacionais e internacionais. O elenco foi bem reforçado, mesmo tendo sofrido as duras perdas do volante Elias, um dos pilares do time e que voltou ao Sporting e do também volante Luiz Antônio, jogador importante no esquema de Jayme de Almeida no ano passado. Elias, ainda tem pendências com o clube português e pode voltar ao Flamengo, mas a situação é difícil para o clube carioca. Já Luiz Antônio, moveu uma ação contra o rubro-negro para receber alguns vencimentos, que segundo ele, estavam atrasados, mas até agora só sofreu derrotas na justiça e está sem clube.

Se não contratou nenhuma grande estrela, o Flamengo fez contratações pontuais, mesclando jogadores experientes na competição, como o meia Elano e o atacante Alecsandro, campeão da Libertadores em 2013 com o Atlético-MG, com boas apostas como a dupla Léo e Éverton, que fizeram boa temporada no Atlético-PR e o volante Feijão, revelação do Bahia. O Fla ainda buscou o zagueiro Erazo no Barcelona de Guayaquil e o habilidoso meia Lucas Mugni, no Colón, da Argentina, se mostrando atento ao mercado sul-americano.

Mesmo com a ausência de Elias, o Flamengo reforçou bem seu elenco e o próprio treinador Jayme de Almeida tem gostado do que viu nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, onde titulares e reservas foram bem. A missão na Libertadores será difícil, com adversários complicados já na fase de grupos, onde enfrentará Bolívar (BOL), León (MÉX) e Emelec (EQU) mas o rubro-negro deve garantir vaga nas oitavas.

Jayme de Almeida, o comandante

Depois de assumir o Flamengo em uma fase conturbada após a demissão de Mano Menezes, Jayme de Almeida conduziu o time ao título da Copa do Brasil e de quebra conseguiu livrar o rubro-negro do rebaixamento no Brasileiro. Agora, em seu maior desafio na carreira como técnico, comandará o Flamengo na Libertadores, competição em que o clube tem colecionado decepções nas últimas participações. Conhecedor do elenco, principalmente dos jovens jogadores, Jayme pode ser o diferencial mais uma vez, para levar o Fla a uma boa campanha na competição.

Hernane, o artilheiro

Quando chegou do Mogi Mirim por empréstimo, em 2012, Hernane não despertou a mínima confiança na torcida rubro-negra. Vindo de um time do interior de São Paulo, o Brocador havia marcado 16 gols em 22 partidas com a camisa do Mogi na temporada, mas, mesmo assim, não inspirava confiança na torcida. Logo na sua estreia, contra o Coritiba, Hernane marcou um gol e começou uma fase brilhante com a camisa do Mengão. Em sete jogos na temporada, marcou três gols.

Comprado em definitivo em 2013, Hernane não demorou muito para se estabelecer na equipe: na estreia do Campeonato Carioca, marcou dois gols diante do Quissamã.Em 57 partidas com a camisa do Rubro-Negro, Hernane marcou 40 gols em 2013 e foi o artilheiro da equipe na conquista da Copa do Brasil, tendo marcado oito gols, um deles no segundo jogo da grande final, contra o Atlético Paranaense, no Maracanã.

Como o Flamengo joga

Como na maioria dos times de hoje, o Flamengo é armado no 4-2-3-1 pelo treinador Jayme de Almeida. Com laterais (Léo Moura e André Santos) que apoiam bastante, Amaral faz o “trabalho sujo” no meio-campo, ficando como o protetor da defesa. O outro volante, que deverá ser Muralha, tem passe refinado e também ajuda na armação das jogadas. Na linha de três, Elano, Paulinho e Carlos Eduardo (ou Mugni) têm a missão de municiar ao artilheiro Hernane, que precisa que a bola chegue para marcar seus gols.

Equipe base: Felipe; Léo Moura, Wallace, Samir (Erazo) e André Santos; Amaral, Muralha, Elano e Mugni; Paulinho e Hernane;