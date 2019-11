Exame aponta lesão e Fred está fora do Fla-Flu

No treino desta quinta-feira (06), Fred sentiu dores na coxa direita e está fora do clássico diante do Flamengo. A previsão é que o atacante volte aos gramados em até, no máximo, dez dias.

Poupado dos últimos dois jogos, Fred ficou treinando durante oito dias, visando o Fla-Flu. Entretanto, no treino desta quinta-feira, o capitão, treinando finalizações, sentiu dores na coxa direita, mesmo local que o deixou de fora por cinco meses.

''Foi durante o treinamento de ontem (quinta), ele sentiu um pouquinho, mas continuou treinando. Ficou nas finalizações, aí faltando alguns minutos ele pediu para sair. Hoje, falou para os médicos e preferimos investigar'' – afirmou Renato Gaúcho, técnico do Flu.

Com dores na coxa direita, Fred não treinou nesta manhã de sexta-feira (07) e foi direto para uma clínica na Zona Sul do Rio de Janeiro realizar exames. O resultado apontou um edema na parte posterior da coxa.

Walter pode ser titular

Com o desfalque de Fred, Walter poderá ser titular no Fla-Flu. O jogador, a príncipio, ficará como opção no banco de reservas, mas pode começar jogando. Outra opção para Renato Gáucho é o atacante Michael, que já balançou as redes duas vezes no Carioca.

Sendo assim, o provável time será: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivélton e Calrinhos; Valência, Diguinho, Jean e Conca; Rafael Sobis e Walter (Michael). O Tricolor tem 13 pontos e é o terceiro colocado do estadual.