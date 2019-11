Flamengo x Fluminense, Campeonato Carioca

Confira a crônica deste clássico clicando aqui!

VÍDEO: Veja os gols de Flamengo 0 x 3 Fluminense.

FOTO: Walter estreia com gol pelo Fluminense.

FOTO: Classificação atualizada. Por enquanto, Flu dorme na liderança.

VÍDEO: Confira o lindo drible de Conca em cima do zagueiro Wallace.

48' TERMINA O JOGO. Depois de um ano o Fluminense volta a vencer um clássico. Os tricolores vão dormir na liderança.

46' CARTÃO AMARELO PARA GABRIEL! Por falta em Wagner.

45' Três minutos de acréscimo.

44' UHHH!!! Mugni recebe na área, gira e chuta colocado. Cavalieri faz excelente defesa.

43' UHHHH!!! Walter pega da entrada da área e manda uma bomba na trave. Chiquinho pega a sobra e chuta rasteiro.

42' Amaral cobra falta de longe e manda por cima.

41' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE!SAI: Valência; ENTRA: Wagner.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! Chiquinho avança pela esquerda, cruza na medida e Walter escora para o fundo do gol. Gol do Walter na estreia.

39' Amaral tenta outro chute de fora da área e manda para fora.

36' Mugni cobra escanteio na medida para Wallace, que cabeceia para fora.

35' Chiquinho pega contra-ataque, toca na frente para Diguinho, e o impedimento é marcado.

34' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE!SAI: Rafael Sóbis; ENTRA:Chiquinho.

33' Na cobrança de escanteio Cavalieri tira.

33' Léo Moura cruza na medida para Hernane, mas Gum aparece para cortar.

32' Conca cobra falta direto na barreira.

30' CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ SANTOS! Por falta em Bruno.

30' Rafael Sobis chuta, bola para fora.

29' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE!SAI: Michael; ENTRA: Walter.

28' A torcida do Fluminense começa a gritar "olé".

25' Walter se prepara para entrar. Será a entreia pelo Fluminense.

25' CARTÃO AMARELO PARA MURALHA! Por falta em Sóbis.

24' Jean arrisca de fora da área e manda para fora. Tiro de meta.

22' Muralha dá bonito passe para Paulinho, mas Cavalieri chega e protege a bola. Tiro de meta.

20' Bola rolando novamente.

20' Parada para o tempo técnico.

20' Escanteio cobrado, Cavalieri resvala, Gabriel fica com a bola e chuta rasteiro: na rede pelo lado de fora.

19' Léo Moura cruza na área, antes de a bola chegar Hernane cai na área com a mão no rosto. A defesa tricolor joga para escanteio. O atacante do Fla levanta e reclama muito. Escanteio para o Fla.

18' UHHHH!!! Bruno faz boa jogada pela direita, cruza para Sobis, que deixa para Carlinhos. Ele chuta com força, por cima do gol.

17' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO!SAI: Everton; ENTRA: Gabriel.

16' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO!SAI: Elano; ENTRA: Lucas Mugni.

15' Conca cobra o escanteio, a bola passa por Felipe, mas ninguém aparece para finalizar. O goleiro do Flamengo fica no chão e pede atendimento médico.

14' QUE BOMBA!!! Conca chuta de fora da área com muita força, Felipe espalma e a bola cai em direção ao gol. O goleiro manda para escanteio.

14' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH!! O Fluminense avança com liberdade, Carlinhos corta para o meio e chuta rasteiro. A bola passa perto.

12' Elano cruza na área, Gum tenta tirar, e Cavalieri fica com a bola.

11' Amaral mata no peito e chuta com força de fora da área. Bola para fora.

10' Depois do atendimento médico fora de campo, Conca está de volta.

9' Leó Moura cruza na área, Valencia afasta.

8' Conca fica caído no gramado e pede atendimento. O meia levou uma bolada na cabeça na cobrança da falta.

7' Elano cobra a falta, e a barreira pula e tira.

6' O Fluminense faz muitas faltas perto da área.

6' CARTÃO AMARELO PARA ELIVÉLTON! Por derrubar Hernane na frente da área.

5' Léo Moura cruza na área, Cavalieri defende.

4' O Fluminense pega contra-ataque, Carlinhos cai e pede falta. O árbitro manda seguir.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! Conca cobra falta na área, Gum cabeceia, Felipe espalma e Elivelton manda para o fundo gol na sobra.

2' Elano cobra a falta com perigo, mas manda por cima do gol.

1' André Santos é derrubado por Jean na entrada da área. Boa chance para o Flamengo.

0' Começa o segundo tempo.

0' Nem Flamengo, nem Fluminense mexeram na volta para o segundo tempo.

0' Times voltam para o segundo tempo. O Fluminense trocou de uniforme. Agora joga com camisa e meiões brancos.

''O Flamengo começou melhor o jogo. A proposta do Fluminense era de se defender bem para depois atacar, porém, não estava tendo velocidade nesta transação de defesa para o ataque. Após a parada técnica, o Renato Gaúcho acertou o time e o Tricolor melhorou no jogo. Michael, após belo passe de Conca, está dando esta vitória parcial de 1 a 0 para o Fluminense.'' - Rodrigo Rodrigues, colunista da VAVEL Brasil.

"Flamengo foi melhor no começo do primeiro tempo, mas o Fluminense cresceu, muito em função da boa atuação de Conca, que tem tido bastante espaço pra trabalhar no meio-campo e deu a assistência pro gol do Michael. Fla foi pouco criativo e Elano precisa aparecer mais no jogo." Luan Claudio, Coordenador do Flamengo na VAVEL Brasil

"O jogo mudou a partir do tempo técnico. Conca vai ditando o ritmo e dele saiu a assistência para o gol do Michael que, com 3 gols em 4 partidas, vai deixando a torcida do Fluminense com cada vez menos saudade de Fred. Já no Flamengo, Éverton é o motor da equipe e já desperdiçou duas boas chances. Esperança de um excelente segundo tempo." Marcello Neves, editor-geral da VAVEL Brasil.

FOTO: Michael (20) de braços abertos comemorando seu gol.

VÍDEO: O gol de Michael, que vai dando a vitória para o Fluminense neste primeiro tempo.

Everton, questionado se sofreu pênalti, disse: “O juiz disse que não, mas vamos melhorar. Ainda estou sentindo um pouco a falta de ritmo de jogo, mas aos poucos vou me soltando”.

Michael, autor do único gol da partida: “A gente procura aproveitar bem as oportunidades, ninguém quer a lesão do Fred, ele é querido, mas a oportunidade apareceu e tenho que aproveitar quando possível”.

46' Final de primeiro tempo.

46' Na cobrança, Elano manda por cima do gol de Cavalieri.

45' Falta perigosa para o Flamengo.

45' Amaral chute de longe. Cavalieri espalma e volta a defender.

44' Teremos um minuto de acréscimo.

43' Everton fica com a bola na área, cai e a torcida pede pênalti. O juiz manda seguir.

41' QUAAAASEEEE!! Léo Moura toca para a área, Hernane protege e deixa para Everton. Quase na pequena área, ele chuta com força. A bola vai por cima e passa com muito perigo.

40' André Santos cruza da esquerda, Gum sobe e não alcança, e a bola passa direto para área.

39' Carlinhos puxa Léo Moura, o juiz dá tiro de meta e o lateral do Fla reclama muito.

36' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH!! Conca pega contra-ataque, espera Michael sair do impedimento, gira no meio de três adversários e toca na medida para o atacante. Michael chuta cruzado, perto do gol do Flamengo

35' Após chutão para a frente, o árbitro marca falta de Hernane. O atacante não gosta e reclama.

32' Muralha tenta chutar de longe, mas manda sem força, fácil para Diego Cavalieri.

31' Fluminense pega contra-ataque, Conca tem duas opções, mas decide chutar. Bola para fora.

31' Léo Moura avança e cruza. Jean tira.

29' QUE ISSO, ANDRÉ SANTOS?? Bola invertida para André Santos, mas o lateral não consegue dominar. Ele fura!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! Conca levanta na medida, Michael sobe mais que a defesa do Flamengo e cabeceia com precisão.

26' Wallace cai de mal jeito e pede ao departamento médico do Flamengo uma proteção para o braço.

25' Elano bate falta com categoria, mas manda para fora.

24' Gum faz falta em Hernane. Boa oportunidade para o Flamengo.

24' Ainda muito recuado, o Fluminense não consegue chegar com frequência na área do Flamengo.

21' Jogo recomeça.

21' Tempo técnico dado pelo árbitro.

21' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH!! Jean rouba a bola, toca para Sobis, que chuta com força. A bola passa perto.

19' Elano cobra falta direto para o gol, Cavalieri sai de soco para tirar.

18' Paulinho pedala, corta, mas é parado com falta.

17' Conca pede para trocarem suas chuteiras.

15' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH!! PEGOU BONITO! Bruno tira de cabeça e a bola cai na medida para André Santos. Ele pega de primeira e acerta a trave. Quase!

14' LINDO DRIBLE DE CONCA!! O argentino gira o corpo e dá uma linda caneta no adversário.

13' QUAAASEEE!! Léo Moura consegue avançar pela direita, cruza na área e Elano aparece livre. Ele cabeceia por cima do gol.

12' Rafael Sobis chuta mal na falta, direto na defesa do Fla.

11' Diguinho faz jogada individual e é derrubado. Falta para o Fluminense. Vem bola na área.

10' Fluminense bem postado defensivamente, porem a transição para o ataque é lenta. Enquanto isso, o Fla é mais agudo mas não consegue finalizar a gol.

8' O Flamengo toca a bola na defesa. Jogo morno até agora.

6' Flu troca passes e a torcida do Flamengo vaia.

4' Paulinho tenta o chute de fora. Bola para fora.

4' Elano cobra com força, a bola passa pela área.

3' Flamengo pega o contra-ataque, Hernane se atrapalha mas ganha o escanteio.

3' Sobis tenta cruzar para Michael e acerta a defesa.

2' Rafael Sobis cobra falta na área, a defesa do Flamengo tira.

1' Fluminense tenta a investida, Erazo corta.

0' Bola rolando no Maracanã.

0' Tudo pronto para a bola rolar.

FOTO: Time do Flamengo também em campo.

FOTO: Time do Fluminense entra em campo.

FOTO: Presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello no Maracanã.

FOTO: Zagallo foi ao estádio assinar o Livro de Ouro.

FOTO: O livro de Ouro do Maracanã

FOTO: Setor Central do Maracanã.

FOTO: Setor Norte do Maracanã.

FOTO: Vestiário do Fluminense.

18h54 No Fluminense, havia uma expectativa do atacante Walter começar jogando na vaga do lesionado Fred, mas o técnico Renato Gaúcho optou pelo jovem Michael, deixando o camisa 18 no banco de reservas. Já no Flamengo, o meia Carlos Eduardo foi barrado pelo técnico Jayme de Almeida, o estreante Everton entrará em seu lugar.

18h53 Flamengo também confirmado: Felipe; Leonardo Moura, Wallace, Erazo, André Santos; Amaral, Muralha, Everton, Elano; Paulinho, Hernane.

18h50 Fluminense confirmado para o clássico: Diego Cavalieri, Bruno, Gum, Elivelton e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Jean e Conca; Sobis e Michael.

FOTO: Entrada do Maracanã. O estádio não receberá um grande público hoje à noite. (Créditos: Fim de Jogo)

FOTO: Torcida do Flamengo exibe faixa em protesto contra o preço dos ingressos.

FOTO: Os ônibus de Flamengo e Fluminense já estão estacionados dentro do Maracanã. (Créditos: Fim de Jogo)

FOTO: Filhos de Everton vestem camisas do Flamengo (Foto: Arquivo Pessoal)

FOTO: Fluminense deixa concentração rumo ao Maracanã.

FOTO: Confusão entre as torcidas em frente ao Setor Sul (Créditos: Fim de Jogo)

FOTO: Bilheteria do Flamengo. (Créditos: Fim de Jogo)

FOTO: Bilheteria do Fluminense. (Créditos: Fim de Jogo)

Veja o preço dos ingressos:

Sul

Preços: Inteira R$ 100 (ST: R$80) / Meia R$50,00 (ST: R$40) / ST Tradição R$90 (meia: R$45)

Leste Superior

Preços: Inteira R$ 120 (ST: R$100) / Meia R$60,00 (ST: R$50) / ST Tradição R$110 (meia: R$55)

Leste e Oeste Inferior

Preços: Inteira R$ 150 (ST: R$120) / Meia R$75,00 (ST: R$60) / ST Tradição R$140 (meia: R$70)

Maracanã Mais (serviço incluído)

Preços: Inteira R$ 300 (ST: R$250) / Meia R$170,00 (ST: R$145) / ST Tradição R$280 (meia: R$160)

17h38 Com isso, como protesto, a torcida organizada do Fluminense ameaçam 'boicotar' o Flamengo não comparecendo ao estádio. Ficando apenas ao lado de fora do Maracanã. Apenas um torcedor irá colocar a faixa da Torcida Organizada.

17h36 As rusgas entre os clubes já se arrastam desde que estourou a confusão judicial no fim Brasileirão-2013. De um lado, o Flamengo passou a criticar o Fluminense por se salvar do rebaixamento com a decisão do STJD, que puniu o próprio Fla e a Portuguesa, em um julgamento do qual do Flu participou como interessado. Do outro, o Tricolor chegou a sugerir que o rival teria instigado torcedores a entrar com liminares na Justiça Comum para derrubar as penas impostas na esfera desportiva.

17h35 Diante do cenário e o espanto do torcedor pelos preços, o Fluminense fez questão de emitir uma nota na qual se eximiu de qualquer participação na política de preços adotada para o clássico. A título de comparação, o ingresso mais barato para o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo custava R$ 60 (a inteira), e R$ 250 o mais caro.

17h35 Os argumentos usados pelo Flamengo para os valores adotados, e um percentual menor de desconto para sócios-torcedores, são de que esse clássico é o primeiro do Rubro-Negro na competição e o único como mandante na primeira fase. Além disso, será a última partida antes da estreia da equipe na Libertadores, com direito a titulares em campo.

17h34 Antes do início do Estadual, a Ferj preferiu não estipular um teto no valor dos ingressos nos jogos dos grandes. Com isso, os mandantes tiveram carta branca para definição, como está previsto no regulamento da competição, mas sem um limite de preço.

17h34 O Fla-Flu já começou antes mesmo da bola rolar. A brecha dada pela FERJ serviu como prato cheio para o Flamengo inflacionar os preços do clássico contra o Fluminense. Para a partida, o Rubro-Negro estipulou R$ 100 como valor mínimo (inteira), o que assustou até o rival tricolor.

17h03 Pelo lado do Fluminense, o atacante Fred, com dores na coxa direita, será desfalque. O jogador deixou o treino de sexta-feira mais cedo para realizar exames e Michael deve jogar no setor. Porém, a grande expectativa é quanto a entrada do artilheiro Walter, principal contratação para esta temporada.

17h03 Em termos de escalação as duas equipes são mistérios. O Flamengo, enfim, conseguiu regularizar a situação do meia Everton. Sendo assim, ele ocupará o posto de Carlos Eduardo.

17h02 Também ciente do equilíbrio da partida, o técnico do Fluminense Renato Gaúcho espera o apoio dos torcedores. “Tenho convicção de que a torcida do Fluminense mais uma vez vai comparecer para nos dar o máximo de apoio. O clássico é muito importante por conta de tudo o que envolve uma partida dessas. Além disso, somar mais três pontos pode ser fundamental nesta nossa caminhada para atingir o primeiro objetivo, que é a classificação para as semifinais”.

17h02 O técnico do Flamengo Jayme de Almeida, não vê favoritos. “Ambos tem grande qualidade e estão atravessando um momento positivo na competição. Portanto, qualquer coisa pode acontecer”

17h01 Jean, volante do Fluminense, concorda. “O Fluminense tem jogado sempre de maneira ofensiva, lutando para conseguir construir os resultados e as vitórias de que precisa para se classificar para as semifinais. O Flamengo lidera e tem o ataque mais positivo do Campeonato Carioca. Portanto, podemos esperar uma partida de muita qualidade, movimentação e procura pelos gols”.

17h01 ''São duas equipes que jogam em busca do gol e acredito que isso vai ser muito positivo para os torcedores que comparecerem. Os dois times querem o resultado e sabem da importância de se ganhar um clássico para pegar embalo para o restante da competição. Pelo que têm apresentado até o momento têm tudo para fazerem um grande confronto.'' - disse o lateral Léo Moura.

17h00 Em um jogo cercado de expectativas por conta das boas campanhas das equipes, Flamengo e Fluminense fazem o clássico da sétima rodada do Campeonato Carioca neste sábado, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro, embalado pela goleada de 5 a 2 aplicada no Boavista, lidera com 16 pontos, três a mais que o Tricolor, que vem de um 3 a 1 sobre o Audax, a sua quarta vitória consecutiva no torneio.

17h00 Sejam muito bem-vindos a mais uma trasmissão desta 5ª rodada do Campeonato Carioca. Acompanhe a partir das 19h30, todas as emoções de Flamengo e Fluminense aqui na VAVEL Brasil.