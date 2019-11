Os dez atos do Grêmio em 2014

Fim da seca de um título nacional e a procura por um lugar ao sol. É somente isso que os gremistas buscam. Desde 2001 sem levantar um caneco fora da província, o Grêmio tem alvo, Libertadores; plano B, Copa do Brasil e válvula de escape, Campeonato Brasileiro, para acabar com o tabu e tentar recolocar o nome da equipe no topo dos maiores vencedores do país. Inúmeros jogadores passaram, dezenas de técnicos tentaram, mas nenhum foi capaz de dar uma volta olímpica com a camisa tricolor, desconsiderando os regionais. Pior ainda foi ver o rival ganhar os mesmos títulos internacionais, acrescidos de uma Sul-Americana e duas Recopas.

Em outubro de 2012 a tentativa derradeira de redenção veio na figura quase divina de Fábio Koff, eleito para assumir o clube pela terceira vez. No primeiro ano à frente da equipe, nem turno de Gauchão apareceu. Mesmo sem conquistar um título sequer na atual gestão, Koff mostra que tem competência de sobra. Desde 2002-2003 o Grêmio não emplacava duas participações seguidas em Libertadores, o que mudou neste ano. Obviamente a chance de ter disputado o torneio em 2013 se deve aos méritos do ex-presidente Paulo Odone, que comandou o clube em 2012 e assegurou a vaga do time. Sorte de Koff e do Grêmio.

Além de Koff, somente Cacalo, em 1997-1998, teve a oportunidade de jogar duas vezes consecutivas a competição mais importante da América do Sul. Antes dele, Koff já tinha essa experiência em dobro: dirigiu o clube em 1982 e 1983 (ano do primeiro título) e 1995 (bi-campeonato) e 1996. Credenciais não faltam.

Se o atual presidente é praticamente unanimidade, o mesmo não vale para o atual grupo. É difícil ver um gremista acreditando que “esse ano vai”, o que há tempos não se via pelo Rio Grande do Sul. Em comparação com o ano passado, por exemplo, a gangorra da confiança do torcedor inverteu progressivamente. Os impactantes nomes de Barcos, Vargas, André Santos, Dida e Cris inflacionaram a folha salarial do tricolor, que se viu obrigado a enxugar os investimentos e voltar a apostar nas categorias de base e nomes menos badalados. A fórmula é conhecida e já deu resultado, com o próprio Koff, mas o terror de entrar na fila pelo décimo quarto ano é grande.

Neste início de temporada o grupo principal do Grêmio volta a sofrer dos mesmos problemas apresentados em 2013. O ataque ainda é o ponto mais preocupante, mesmo que Barcos tenha aproveitamento de um gol por jogo dentro da Arena. Já o parceiro Kléber vive a pior fase desde sua chegada em 2012. Em contrapartida, os torcedores já podem ver a influência positiva de Enderson Moreira em alguns aspectos, diferente do criticado Renato Gaúcho. A permanência de Rhodolfo, o atento e criativo Rui Costa e a surpresa Edinho são outros assuntos a serem elucidados.

Grêmio em 10 atos

1 – Rui Costa

Ele não foi rei na Fiorentina, tampouco ídolo em Milão e muito menos Deus no Benfica, mas o nome é bem parecido com o ex-jogador da Seleção Portuguesa. Rui Costa dos Santos, atual diretor-executivo do Grêmio, não construiu sua carreira com chutes precisos e potentes, diferente do xará aposentado Rui Manuel César Costa, demitido do cargo de diretor esportivo do Benfica.

Se os atributos não são os mesmos, o executivo do Grêmio surpreende pela criatividade e conhecimento do mercado nas contratações. Foi ele que tratou da vinda dos jogadores que atuaram no tricolor em 2013. O impacto dos nomes e os gastos são modestos em comparação à temporada anterior. Neste ano, o desconhecido Pedro Geromel e o promissor Alan Ruíz foram as surpresas trazidas pelo dirigente.

Mas foi com a permanência de Rhodolfo que Rui Costa foi reconhecido pelos torcedores. Os moldes da negociação que manteve o zagueiro em Porto Alegre e levou o volante Souza ao São Paulo surpreenderam a todos.

2 – Enfim, Marcelo Grohe

É impossível não citá-lo. Parece que finalmente chegou a hora de Marcelo Grohe. O goleiro chegou ao clube com treze anos de idade e vai para a sua nona temporada pelo Grêmio. Durante este tempo Marcelo viu Eduardo Martini, Galatto, Saja, Victor e Dida utilizarem a camisa número 1 do tricolor. Em 2014 mais uma ameaça: Júlio César. Porém, o negócio não se concretizou.

Após os boatos, Rui Costa foi categórico:

- O goleiro da Libertadores é Marcelo Grohe.

A direção ainda busca um goleiro, mas para a reserva de Grohe, que enfim terá uma temporada inteiramente sua. Com a lesão de Galatto, em 2006, Marcelo foi titular durante algumas partidas, participando do título do Campeonato Gaúcho de 2006, dentro do Beira-Rio. No ano seguinte virou o reserva imediato de Saja, colocando Galatto como terceira opção. Somente em 2012, após a venda de Victor, o goleiro voltou a jogar com freqüência. No ano passado o arqueiro defendeu o pênalti cobrado por Morantes da LDU e garantiu a classificação do Grêmio para a fase de grupos.

3 – Sai Souza, fica Rhodolfo

Está aí a faca de dois gumes do Grêmio. Precisou liberar o volante Souza para permanecer com o principal responsável pelo ferrolho implantado por Renato Portaluppi em 2013. Enquanto Souza protegia o meio-campo, Rhodolfo virava referência de segurança para a equipe, que teve a segunda defesa menos vazada do Brasileirão.

Mesmo com o desempenho abaixo do que foi apresentado em 2012 por conta da função mais defensiva, Souza era titular absoluto de Renato e provavelmente se manteria na equipe de Enderson.

4 – Edinho

Um Mundial, uma Libertadores, uma Recopa, uma Sul-Americana e três gauchões. Quase sete anos do lado vermelho de Porto Alegre. 286 partidas e seis gols, um deles o de empate no Gre-Nal 359, em 2003, que deu o 36º Campeonato Gaúcho do Internacional.

A contratação foi muito mais impactante pela ligação com o Internacional, não pelo futebol e experiência de Edinho. Se as cores da camisa mudaram, o estilo guerreiro, combativo e de faltas em exagero permanece. Surpresa somente com o gol marcado contra o Aimoré, na sua estréia. Com a saída de Souza, o volante/zagueiro herdou a camisa 5 e a posição do antecessor.

5 – Jovens em alta

A aposta em jovens jogadores volta a permear o trabalho de Fábio Koff. Danrlei, Roger e Renato Gaúcho são exemplos de sucesso desta fórmula. No ano passado Bressan, Ramiro e Alex Telles, todos oriundos do Juventude, eram titulares. Hoje, os dois primeiros continuam, enquanto Wendell, 19 anos, assumiu a vaga de Alex Telles, vendido para o Galatasaray.

Na última quarta-feira, Jean Deretti e Luan, ambos com 20 anos, mudaram a partida e se destacaram contra o Veranópolis. Além de dar um acréscimo de velocidade e produtividade, a intensa movimentação dos dois melhorou o rendimento não só do Grêmio, mas também de Barcos e Zé Roberto, muito apagados na primeira etapa.

Na lista de inscritos para a Libertadores de 2014, que será entregue na segunda-feira, pelo menos nove jogadores com até 20 anos deverão estar presentes. São eles: Wendell, Ramiro, Alan Ruíz, Deretti e Luan, Lucas Coelho, Guilherme Biteco, Breno e Matheus Biteco. Nomes como Mamute, Tinga e Everton também possuem chances.

6 – Kléber

Lesão. Insuficiência. Improdutivo. Uma palavra para resumir cada ano do Gladiador. Contratado para ser a principal estrela da Arena – um ano antes da inauguração do estádio – o jogador ainda não correspondeu às esperanças da torcida e ao alto salário recebido. Em 2012 foi a lesão e a volta antes do previsto. No ano seguinte passou um turno inteiro sem gols e com pouca produção ofensiva. Agora, o estopim da relação. Na última quarta-feira, contra o Veranópolis, Kléber foi vaiado e xingado do primeiro ao último minuto enquanto esteve em campo. Durante o jogo, nada além das habituais faltas sofridas.

Nesta sexta-feira os médicos confirmaram um estiramento no ligamento colateral medial no joelho direito. Com a lesão, Kléber desfalca o Grêmio no Gre-Nal e em pelo menos dois jogos da Libertadores. A parada é de aproximadamente um mês.

7 – O novo treinador

O time burocrático e retrancado de Renato Gaúcho não se repete nesta temporada. O tripé de volantes deu lugar a dois jogadores com vocação ofensiva. Na volância, Edinho atua como cão de guarda e Ramiro com mais liberdade para aparecer no campo de ataque e pelos flancos para jogar com Pará ou Wendell. Diferente de Renato, Enderson sabe o que tem no banco e quando deve utilizar as peças. Dos seis gols marcados pelo grupo principal, dois saíram de bola parada, o que não acontecia com Renato, nem com Luxemburgo. Contra Juventude e Veranópolis, as substituições tiveram resultado. Jean Deretti melhorou o time nas duas partidas. Luan só jogou contra o VEC e deu outro dinamismo para equipe. Além da velocidade, os dois se destacam com os dribles curtos e a bola enfiada em profundidade.

8 – Geral do Grêmio

A relação turbulenta entre o presidente Fábio Koff e a Geral do Grêmio continua na mesma situação. Para o segundo Gre-Nal da Arena, neste domingo, apenas a banda, alguns trapos e instrumentos estarão liberados.

9 – Água no chopp

No que deveria ter sido o último jogo do Olímpico, um chato 0x0 entre os times não garantiram a flauta colorada, nem a vitória de despedida do Olímpico. No domingo, não tem escapatória. O Grêmio vence ou empata e acaba com a campanha perfeita do Internacional, ou os colorados derrotam o tricolor e garantem o pioneirismo por vencer o primeiro clássico no Olímpico e o primeiro na Arena.

10 – Libertadores

Nem tudo é Gre-Nal. Independente do que aconteça neste domingo e no decorrer do Gauchão, o ano do Grêmio se resume a Libertadores. E é na próxima quinta-feira, contra o Nacional-URU, que se inicia a competição mais desejada da América. Se não for ela, será a Copa do Brasil. Se esta não vier, que seja o Campeonato Brasileiro. Caso contrário, o Gauchão só servirá como prêmio de consolação.

Mesmo que o torcedor não se empolgue, a competição também é importante por ser mais uma opção de receita devido às premiações pagas por classificação, possibilidade de estádio lotado e cota de televisão.

O traiçoeiro Newell’s Old Boys e o tradicional Nacional uruguaio já ligam o pisca alerta tricolor. Atlético Nacional da Colômbia fecha o grupo da morte e obriga o Grêmio a abrir o olho, já que na última Libertadores e Sul-Americana o tricolor foi eliminado pelos conterrâneos de Shakira. Independiente Santa Fé, em 2013, e Millionarios, em 2012, enterraram o sonho gremista. Nas duas ocasiões, o Estádio El Campín foi o palco.