Grêmio x Internacional, Campeonato Gaúcho

Com esse resultado, Grêmio e Inter se mantém líderes de seus grupos e não serão ultrapassados na rodada.

Edinho: "Gre-Nal é especial. Agora estou do lado azul. A equipe lutou bastante e merecia sair de campo com um resultado melhor."

Maxi Rodríguez: " Temos que jogar melhor. Fomos melhores no 1º tempo e temos que melhorar no segundo tempo."

Fabrício: "Gre-Nal é assim, é complicado. Mas fomos melhores."

49' FIM DE JOGO NA ARENA! Grêmio 1x1 Inter.

48' D'alessandro cobra mal.

48' Falta para o Inter!

47' Público total: 24.572 torcedores.

46' D'alessandro cobra levantando para a área. Grohe fica com a bola.

46' W. Paulista sofre falta de Rhodolfo.

45' Teremos 4 minutos de acréscimo!

44' SUBSTITUIÇÃO NO INTER Entra: W. Paulista Sai: Rafael Moura

43' Alan Ruiz acha Deretti na área, mas Muriel tira.

43' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Alan Ruiz Sai: Zé Roberto

42' Alan Patrick cobra. Paulão recebe e erra o passe. Na sequência, Inter pega o rebote e pressiona em cruzamentos.

41' D'alessandro manda uma bomba e Grohe salva! Escanteio.

41' SUBSTITUIÇÃO NO INTER Entra: Alan Patrick Sai: Alex

40' Riveros toca para Maxi Rodríguez, que cruza. Muriel fica com a bola.

39' Alex invade a área e cai. Juíz manda seguir.

38' Aranguiz cobra direto pela linha de fundo.

37' Falta para o Inter.

37' Otávio e Werley se desentendem em campo.

36' CARTÃO AMARELO PARA FABRÍCIO! Por reclamação pós-pênalti

34' GOOOOOOOL DO GRÊMIO! BARCOS DEIXA TUDO IGUAL NA ARENA! Centroavante cobra pênalti e empata o clássico 399!

33' CARTÃO AMARELO PARA D'ALESSANDRO!

33' CARTÃO AMARELO PARA PAULÃO!

33' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! Paulão faz o domínio com a mão e é marcada penalidade máxima!

32' Zé Roberto cobra e Rafael Moura tira.

31' CARTÃO AMARELO PARA GILBERTO! Por falta em Zé Roberto.

31' Falta para o Grêmio.

30' CARTÃO AMARELO PARA RAFAEL MOURA! Por falta em Rhodolfo.

29' Jean Deretti faz a jogada mas é interceptado por Willians.

28' Grohe sente dores e é atendido pelos médicos. Mesmo assim, continua no jogo.

27' Werley comete falta em Otávio.

26' Escanteio para o Grêmio. Muriel tira de soco.

25' Zé Roberto cobra e Paulão tira.

24' Falta para o Grêmio.

23' SUBSTITUIÇÃO NO INTER Entra: Otávio Sai: Jorge Henrique

20' Willians manda uma bomba e bola passa por cima do gol. Tiro de meta.

18' D'alessandro cobra escanteio e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta.

17' Fabrício ganha do marcador e cruza para a área. Cava escanteio.

14' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO: Entra: Maxi Rodríguez Sai: Luan

Entra: Jean Deretti Sai: Ramiro

13' Pressão do Inter. Riveros tira como dá.

12' Após intensa troca de passes gremistas, Luan cruza para a área, mas a bola vai pela linha de fundo.

11' Barcos avança sobre Paulão e tenta Luan, que não alcança o passe.

10' Rafael Moura acha Fabrício que chuta na cara do gol. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta.

9' Zé Roberto cobra curto para Wendell que cruza e Willians corta.

8' Luan avança em contra-ataque e Willians corta. Escanteio.

7' Ramiro arrisca de longe e Muriel salva!

6' Jorge Henrique cobra, Aranguiz manda a bomba e Marcelo Grohe faz a defesa.

6' D'alessandro tabela com Fabrício e toca para Rafael Moura, que chega com perigo e cava escanteio.

5' Grêmio pressiona.

4' Paulão fura na jogada, e por pouco Zé Roberto chega para marcar. Muriel se adianta e fica com a bola.

3' Barcos avança, toca para Luan, mas Gilberto intercepta.

2' Pará avança em contra-ataque e toca para Wendell, que perde o domínio.

1' Aranguiz cobra, Rafael Moura chegava para marcar e Grohe salva! Escanteio.

1' Edinho comete falta em D'alessandro.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída de bola do Grêmio.

Equipes retornam para o segundo tempo, sem nenhuma alteração.

FOTO Werley recebe a camisa de homenagem aos seus 100 jogos vestindo a camisa do Grêmio

Fabrício: "Acreditei na jogada e fui feliz. Tomamos um sofoco no começo e vamos conversar no vestiário."

Werley: "Pecamos na hora do gol. Vamos volta e empatar."

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0x1 Inter.

47' Zé Roberto tenta Wendell e Juan corta.

44' GOOOOOOL DO INTERNACIONAL! FABRÍCIO ABRE O PLACAR NA ARENA! Willians manda para Fabrício, livre na grande área que manda cruzado e forte, sem chances para Grohe! 1 a 0

44' CARTÃO AMARELO PARA LUAN! Por cometer falta em Jorge Henrique.

43' Wendell cobra e Juan afasta.

43' Escanteio para o Grêmio.

42' D'alessandro cobra direto pela linha de fundo.

41' Falta para o Inter.

41' Alex cobra para Rafael Moura e Paulão, mas ambos não alcançam.

40' Escanteio para o Inter.

39' D'alessandro passa por dois marcadores e cruza para a área, Marcelo Grohe fica com a bola.

38' CARTÃO AMARELO PARA RAMIRO! Por cometer falta em Jorge Henrique.

37' Luan dribla dois, cruza para a área e a bola fica com Ramiro, que não chuta a gol, tocando para Pará. Lateral cruza novamente e a bola fica com o goleiro do Inter.

36' Zé Roberto cobra escanteio e Fabrício corta.

35' Edinho, do meio-campo, manda uma bomba para o gol de Muriel. SALVA O GOLEIRO DO INTER!

33' D'alessandro levanta para a área e a bola cai nos braços de Marcelo Grohe.

32' Zé Roberto tenta levantamento para a área, mas a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta.

30' D'alessandro cobra e Barcos corta.

29' Gilberto cruza, a bola bate em Rhodolfo e sai pela linha de fundo. Escanteio.

28' Alex cobra escanteio. Barcos afasta.

27' D'alessandro cobra a falta. Ele levanta para a área, sofre desvio e é escanteio.

27' Gilberto sofre falta.

26' Riveros cruza para a área e Muriel fica com a bola.

25' Jogo recomeça.

23' Parada técnica.

22' Rafael Moura acha Aranguiz e Rhodolfo salva dentro da área.

21' Jorge Henrique é derrubado por Edinho. Falta.

21' Gilberto passa por Luan, mas fica em Wendell.

20' Pará acha Zé Roberto, que toca para Ramiro, mas volante é desarmado por Aranguiz. Bola com o Inter.

19' Riveros cai no gramado e sente muitas dores.

18' Zé Roberto cobra o escanteio e Fabrício corta.

17' Zé Roberto cobra a falta. Ele levanta para a área e tem desvio de Paulão para a linha de fundo. Escanteio!

16' Aranguiz toca para Willians, que comete falta em Wendell.

14' PERDEU! Barcos dribla dois e erra na hora do chute. Riveros estava livre no lance, mas o argentino não viu.

13' Lançamento para Jorge Henrique, mas Marcelo Grohe fica com a bola.

12' Luan tenta avançar sobre o campo do Inter, mas perde o domínio.

10' Zé Roberto cobra a falta. A bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo. Tiro de meta!

10' Luan é derrubado por Willians. Falta.

9' Aránguiz entra na área, chuta rasteiro e Marcelo Grohe salva!

9' Pará é derrubado dentro da área, após disputa com Fabrício. Torcida grita, mas o jogo continua!

8' Edinho comete falta em D'alessandro.

7' Jorge Henrique arrisca de longe e Marcelo Grohe faz a defesa!

6' Barcos lança Luan e Paulão corta.

6' Luan sofre falta no meio-campo.

5' Lançamento muito forte para Aranguiz, que não alcança.

4' Ataque do Grêmio. Luan arrisca de longe e a bola passa muito perto do gol de Muriel. Tiro de meta!

4' Pará levanta para a área e Juan corta.

3' Wendell tenta a jogada individual, mas é desarmado. Na sequência, Alex tenta passar por Ramiro e perde o domínio.

2' Zé Roberto sofre falta de Fabrício.

1' Gilberto sofre falta.

0' COMEÇA O GRE-NAL 399!

1 minuto de silêncio antes da bola rolar.

Enderson Moreira e Abel Braga se abraçam antes do jogo começar.

Inter também está no gramado!

O zagueiro Werley é homenageado pelo clube pelos seus 100 jogos com a camisa do Grêmio.

Grêmio em campo!

18:30. Grêmio e Inter estão diferentes em suas escalações em relação ao último duelo, em agosto de 2013. Por parte dos colorados, apenas quatro jogadores estiveram em campo e o técnico era Dunga. Já os gremistas não tiveram sete jogadores em campo do atual elenco e o comandante do time era Renato Portaluppi.

Dos 25 mil ingressos colocados a venda, 14 mil haviam sido vendidos até a noite de sábado (8). Ainda é possível adquirir entradas na Arena ou pelo site do clube. Os colorados tem direito a 1,5 mil lugares no estádio rival.

Os rodoviários na cidade de Porto Alegre estão em greve e isso deve prejudicar a presença de público na Arena. Sem ônibus, as opções para os torcedores são táxis, trensurb e as lotações. A torcida do Inter terá 14 ônibus à disposição, fretados pela diretoria do clube.

18:00. O Grêmio divulgou em seu site oficial uma nota pedindo bom comportamento aos seus torcedores no clássico. Tudo porque o time corre risco de perder mandos de campo após um rojão da sua torcida ser arremessado em direção ao goleiro do Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, no campeonato estadual.

O dono do apito será Leandro Vuaden, auxiliado por José Javel Silveira e Rafael da Silva Alves.

A Arena sediará o seu segundo Gre-Nal. O primeiro, pelo Brasileirão de 2013, terminou empatado em 1 a 1, gols de Damião e Barcos.

Para o duelo, o único desfalque fica por conta de Dida, goleiro que atuou no rival em 2013, lesionado. No restante da equipe, força máxima.

Já o Internacional não tem compromisso com Libertadores da América. Ao contrário, possui o foco unicamente no Campeonato Gaúcho.

Mas o certo é que o time do Grêmio terá dois desfalques para o duelo. Kleber está com lesão no joelho e, Bressan, de última hora, nem concentrou com o plantel. Na vaga do Gladiador entra Jean Deretti e Werley pega a posição do zagueiro.

Os gremistas, com duelo marcado para a próxima quinta-feira (13) pela Libertadores da América, fazem mistério em relação a escalação. Há a possibilidade de time misto para o jogo de logo mais.

Desde 2010, as duas equipes não colocavam força máxima em um primeiro clássico na temporada. Nessa última ocasião, o Inter saiu de campo vitorioso por 1 a 0.

Ambas as equipes estão em posições confortáveis na tabela do Gaúchão. Os gremistas lideram o Grupo B com três pontos na frente do segundo colocado, o Caxias. O Inter também é líder, mas do Grupo A, com seis vitórias em seis jogos.

Esse será o primeiro Gre-Nal do ano. Enquanto Abel Braga já possui experiência nesse tipo de confronto, Enderson Moreira vai para o seu primeiro clássico à frente do Grêmio.

O Gre-Nal 399 será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Boa noite, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL BRASIL o duelo entre Grêmio e Internacional, válido pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Siga em tempo real!