Avaí x Criciúma, Campeonato Catarinens

19h15 Obrigado por acompanhar a transmissão de Avaí x Criciúma pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense 2014, na VAVEL Brasil.

19h07 O próximo jogo do Avaí é contra a equipe do Figueirense, no Orlando Scarpelli, no próximo domingo. Já o Criciúma recebe a Chapecoense, no Heriberto Hulse, também no domingo.

19h02 Todos os jogos da 5ª rodada encerrados: Juventus 0 x 1 Joinville, Chapecoense 2 x 0 Metropolitano, Atlético de Ibirama 1 x 1 Figueirense, Brusque 0 x 0 Marcílio Dias e Avaí 0 x 0 Criciúma.

49' TERMINA O JOGO! Fim de jogo na Ressacada, Avaí 0 x 0 Criciúma.

45' Betinho recebe a bola e mando para o gol, a bola vai para fora.

45' O jogo na Ressacada vai até os 49' do 2º tempo.

18h55 TEM GOL NA RODADA! A Chapecoense faz o segndo com gol de Régis. Agora: Chapecoense 2 x 0 Metropolitano.

42' CARTÃO AMARELO PARA BOCÃO! O jogador cometeu falta ao para uma boa jogada do Criciúma.

39' CARTÃO AMARELO PARA ESCUDERO! Ele cometeu falta em Bocão que tentava um contra-ataque para o Avaí.

38' CARTÃO AMARELO PARA EVERTON! Ele cometeu falta em Cléber Santana.

37' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! Sai: Lucca; Entra: Fernando Karanga.

18h45 TEM GOL NA RODADA! A Chapecoense faz 1 x 0 Metropolitano com Bérgson. Já o Figueirense empata com o Atlético de Ibirama com gol de Marcos Assumção.

28' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ! Sai: Tinga; Entra: Révson.

27' QUASE! No bate e rebate o Avaí quase abre o placar.

23' A bola volta a rolar na Ressacada.

22' PARADA TÉCNICA!

21' Marquinho toca para Felipe Alves dentro da área, o jogador acaba perdendo a chance de abrir o placar.

21' SUBTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! Sai: João Vitor; Entra: Maylson.

19' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ! Sai: Julio César; Entra: Marquinhos.

18' FALTA! Julio César faz falta em Paulo Baier do Criciúma.

11' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! Sai: Rodrigo Silva; Entra: Lulinha.

11' Lucca em contra-ataque manda a bola para o gol mas é interrompido pela defesa do Avaí.

9' Em contra-ataque Bocão chuta para o gol e a bola bate na defesa. No rebote Betinho cruza para a área mas a bola vai para fora.

4' QUASE! Em cruzamento para a área Cléber Santana cabeceia para o gol. A bola passa muito perto da trave.

18h12 TEM GOL NA RODADA! O Atlético de Ibirama abre o placar contra o Figueirense com gol de Rodrigo Couto. Atlético de Ibirama 1 x 0 Figueirense.

0' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ! Sai: Luciano; Entra: Felipe Alves.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola para Avaí 0 x 0 Criciúma.

17h57 Resultados da 5ª rodada do Campeonato Catarinense até o momento: Juventus 0 x 1 Joinville (FINAL), Chapecoense 0 x 0 Metropolitano (INTERVALO), Atlético de Ibirama 0 x 0 Figueirense (INTERVALO), Brusque 0 x 0 Marcílio Dias (INTERVALO) e Avaí 0 x 0 Criciúma (INTERVALO).

49' TERMINA O 1º TEMPO! Avaí 0 x 0 Criciúma.

46' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO MAIA! O jogador fez falta dura em Lucca do Criciúma.

41' O Criciúma cobra escanteio, Ronaldo Alves sobe e manda a bola para fora. Tiro de meta para o Avaí.

38' Eduardo Costa derruba João Vitor que esá caido em campo. O jogador recebe atentimento médico no momento.

31' NA TRAVE! Luciano manda a bola para o gol. Galatto espalma e a bola bate na trave.

31' FUROU! A bola chega na área e Betinho tenta mandar pro gol, mas acaba furando.

27' Bocão chega na área tenta cruzamento, mas a bola vai para escanteio.

24' Recomeça o jogo na Ressacada.

21' PARADA TÉCNICA! O arbitro para o jogo para os jogadores se hidratarem.

17h24 Até o momento todos os jogos da rodada do Catarinense sem gols.

17' PARA FORA! Cléber Santaca cobra falta de fora da área e manda a bola muito longe do gol.

16' FALTA! Betinho gira entre dois jogadores do Criciúma e acaba sofrendo falta.

12' Até o momento nenhuma grande chance para as duas equipes.

5' DIEGO! Paulo Baier manda a bola para a área em cobrança de falta. No rebote o goleiro do Leão consegue fazer a defesa.

17h08 No sábado (8) Juventus e Joinville abriram a rodada. O Joinville ganhou a partida pelo placar de 1 x 0.

3' O Avaí chega com Tinga, ele toca para Betinho que chuta para fora.

17h06 Além de Avaí e Criciúma, temos no mesmo horário: Atlético de Ibirama x Figueirense, Chapecoense x Metropolitano e Brusque x Marcílio Dias. Todos válidos pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense.

0' APITA O ARBITRO! Rola a bola para Avaí x Criciúma na Ressacada.

16h58 No momento faz sol na cidade de Florianópolis. Temperatura é de 34ºC.

FOTO No sábado os atletas do Criciúma fizeram o último treinamento antes do jogo contra o Avaí. As atividades comandadas por Ricardo Drubscky foram feitas em campo reduzido.

15h56 Ricardo Drubscky “Acreditamos que vamos fazer um jogo muito melhor contra o Avaí. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não é fácil montar um time harmonioso com um grupo de formação tão recente. Estamos lutando contra as dificuldades”.

FOTO Na sexta-feira os jogadores do Criciúma participaram de atividades em uma academia.

15h53 Além de torcer pelas derrotas de Metropolitano e Figueirense, o Criciúma precisa de uma vitória para voltar a liderança do Catarinense 2014.

FOTO Julio Rondinelli chegou ao Avaí em 2011. Ele ajudou a montar o time que foi campeão estadual de 2012.

15h50 Depois da derrota para o Joinville, e de protestos por parte da torcida. O gerente de futebol do Avaí, Julio Rondinelli, pediu desligamento do cargo neste sábado (8).

FOTO Como de costume, o Avaí fará no jogo de domingo mais uma homenagem para uma cidade de Santa Catarina. Desta vez quem vai estampar a camisa do goleiro sera a cidade de Itapiranga, no Oeste Catarinense.

15h48 Avaí e Criciúma já se enfrentaram 117 vezes no Catarinense. Foram 37 vitórias do Leão da Ilha, 49 vitórias do Tigre, e 31 empates.

15h44 Com a derrota o Criciúma perdeu a liderança do Catarinense para o Metropolitano e caiu para 3ª colocação.

Confira os gols do jogo entre Metropolitano e Criciúma:

Confira os gols do jogo entre Avaí e Joinville:

15h39 As duas equipes buscam se recuperar das derrotas sofridas na última rodada. O Avaí perdeu para o Joinville pelo placar de 2 x 0. O Já o Criciúma perdeu para o Metropolitano por 3 x 0.

15h36 Boa tarde torcedor! Hoje você acompanha a transmissão em tempo real da partida Avaí x Criciúma , pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense. Fique com a gente!