Guia VAVEL da Copa Libertadores: Atlético-MG

O torcedor ateticano jamais vai se esquecer do ano de 2013. Também, pudera, o Atlético-MG conquistou a Copa Libertadores da América pela primeira vez, e foi da maneira que toda a massa alvinegra conhece: sofrido, suado, chorado, e com fortes emoções, que deixaram o caneco ainda mais importante para a metade preta e branca de Minas Gerais. Como prêmio, o Galo está de volta a competição em 2014.

No último ano, muito embora a conquista da Libertadores tenha sido o melhor momento do clube na temporada, o Atlético-MG ainda conquistou o bicampeonato estadual. No decorrer do futebol pelo Brasil, o Galo realizou uma campanha sem interesses no Campeonato Brasileiro, terminando na oitava posição com 59 pontos. Também disputou a Copa do Brasil, e mesmo tendo entrado no torneio somente na fase de oitavas de final, os mineiros acabaram eliminados precocemente pelo Botafogo.

Depois da Libertadores, o grande foco do time, da diretoria alvinegra, e da torcida atleticana, era o Mundial de Clubes. Entretanto, tudo o que era sonhado pelos alvinegros, tornou-se em pesadelo. O Atlético-MG foi eliminado ainda na fase semifinal pelo Raja Casablanca, do Marrocos, após perder por 3 a 1. Na decisão do terceiro lugar, venceu o Guangzhou Evergrande, da China, por 3 a 2, e levou o terceiro lugar no torneio.

Para a temporada 2014, o Atlético-MG está com novo treinador: Paulo Autuori substitui Cuca, que foi para o futebol chinês. O grupo ainda falta se encontrar dentro de campo, e também, fora dele. O time se apresentou em duas frentes: primeiro os jogadores que saíram de férias após o Campeonato Brasileiro e não disputaram o Mundial, e depois aqueles que foram até o Marrocos. O elenco é praticamente o mesmo do ano passado, com alguns retornos de jogadores que estavam emprestados a outros clubes, como o volante Fiilipe Soutto, os meias Renan Oliveira e Marion, além dos atacantes André e Leonardo.

Como novidade, a diretoria atleticana reforçou o elenco com quatro jogadores. O primeiro deles foi Claudinei, volante que veio do América-MG. Pouco depois, chegou o lateral-esquerdo Pedro Botelho, vindo do Atlético-PR. Também chegaram dois zagueiros: Edcarlos, ex-comandado de Autuori nos tempos de São Paulo, e o argentino Nicolás Otamendi, que chega por empréstimo junto ao Valencia-ESP.

Paulo Autuori, o comandante

Paulo Autuori, de 57 anos, é carioca do Rio de Janeiro-RJ. Trabalha como treinador desde 1974, quando treinou a Portuguesa-RJ. Seu período de destaque começou em 1995, quando levou o Botafogo a conquista do Campeonato Brasileiro. Em 1997, levantou sua primeira Taça Libertadores da América comandando o Cruzeiro. Oito anos depois, repetiu o feito como treinador do São Paulo. De quebra, ainda faturou o Mundial de Clubes no mesmo ano, o terceiro da história tricolor paulista.

Ronaldinho Gaúcho, o maestro

Não é necessário pensar muito para decidir ou descrever quem é o craque do Atlético-MG. Ronaldinho Gaúcho chegou ao clube mineiro em julho de 2012, em uma negociação relâmpago e que assustou a todos no futebol brasileiro. R10 começou no Grêmio, passou pelo PSG da França e fez história no Barcelona-ESP onde foi eleito por duas vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA. Em seguida, teve passagem discreta pelo Milan-ITA. Retornou ao Brasil para jogar no Flamengo, e depois de um ano e meio no Rio de Janeiro, assinou com o Galo. Pelo alvinegro, Ronaldinho fez 68 jogos e marcou 24 gols.

Como o Atlético-MG joga

Durante dois anos, o Atlético-MG atuou no mesmo esquema de jogo, bastante semelhante com o que era executado pela Seleção Espanhola, campeã do mundo de 2010, e depois por várias equipes pelo mundo afora. A tática imprimida é o 4-2-3-1, trabalhado por Cuca enquanto treinador do Galo. Com forte presença dos laterais, dois meias abertos, como se fossem os antigos pontas, e um com exclusiva responsabilidade de criar as jogadas, além de um único centroavante. Mesmo com a mudança de técnico, Autuori ainda não sinalizou nenhuma mudança na composição tática do time.

A equipe base do Galo é: Victor, Marcos Rocha, Léo Silva, Réver e Lucas Cândido; Pierre, Leandro Donizete, Fernandinho, Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli; Jô;

Em 2013, a conquista inédita

Quando o torcedor atleticano lembra da Taça Libertadores da América de 2013, histórias para contar é o que não faltam. Missão mais ingrata é a de definir qual foi o grande momento do time na competição. Muitos vão dizer que foi o segundo jogo contra o Tijuana-MEX no Independência. O empate em 1 a 1 dava a classificação para o Atlético-MG, mas nos acréscimos veio a penalidade máxima os mexicanos. Aos 49 minutos, Riascos bateu no centro do gol e o goleiro Victor pegou com a perna esquerda. A partir daquele momento, o camisa 1 foi apelidado de São Victor.

Mas, todo momento de grande êxtase é a conquista do título. Na segunda partida da decisão, o jogo foi no Mineirão, em Belo Horizonte. O Atlético-MG precisava de dois gols para levar a final para a prorrogação. Apenas no segundo tempo é que os gols saíram. Jô, a um minuto, e Leonardo Silva, aos 43 minutos, colocaram por terra a vantagem dos paraguaios do Olímpia.

Na prorrogação, muita pressão, chances de gol para o Atlético, mas o placar não foi alterado. Assim como nas semifinais contra o Newell's Old Boys-ARG, a decisão teria que ser nos pênaltis. Victor defendeu a primeira cobrança paraguaia. O Galo não perdeu nenhuma oportunidade, com o zagueiro Leonardo Silva convertendo a quarta batida. Na quinta e última chance do Olímpia, Gimenez chutou e a bola foi na trave. O Mineirão explodiu em alegria, o mesmo aconteceu em toda a cidade de Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, o Brasil e todos os atleticanos espalhados pelo mundo.