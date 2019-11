Atlético-PR anuncia a contratação de Adriano

A assessoria de imprensa do Atlético-PR confirmou, na manhã desta segunda-feira, a contratação de Adriano, que estava desde o fim de novembro recuperando a forma física no CT do Caju. Após um longo período trancado nas instalações da equipe e um único deslize que, por pouco, não jogou fora a oportunidade do jogador, Adriano assinou com a equipe paranaense até o final da Libertadores um contrato redigido com salário "baixo" e bônus por produtividade.

A situação clinica do jogador já é bem melhor que, por exemplo, em sua última passagem por um clube em que contou com oportunidades para inclusive atuar, que é o Corinthians. Adriano teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) e, consequentemente, inscrito na Libertadoes.

Diretoria também oficializou a chegada de mais um reforço



Matias Mirabaje, jovem de 24 anos porém com duas copas Libertadores em seu currículo, foi também anunciado nesta Terça-feira após ter seu nome publicado no BID e inscrito no torneio sul-americano. O uruguaio chegou ao Atlético depois de ter passado por San Lorenzo e Argentinos Juniors, cobrando raça e muita entrega na Copa Libertadores. O jogador disputrá posição com Felipe, Fran Mérida, Zezinho, Nathan, Paulo Dias, Deivid e João Paulo.

Lista de jogadores inscritos na Libertadores:

Goleiros:

Santos, Weveron e Renan Rocha;

Laterais:

Sueliton, Lucas Olaza, Natanael, Jean Felipe e Carlos César.

Zagueiros:

Manoel, Cleberson, Dráusio, Lucas Alves e Léo Pereira.

Volantes:

Deivid, João Paulo, Paulo Dias, Zezinho e Otávio.

Meias:

Fran Mérida, Nathan, Mirabaje, Felipe e Marcos Guilherme;

Atacantes:

Ederson, Douglas Coutinho, Mosquito, Crislan, Marcelo, Bruno Mendes e Adriano.