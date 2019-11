Botafogo x Bonsucesso, Campeonato Carioca

19h05. Obrigado por acompanhar a transmissão de Botafogo x Bonsucesso no jogo reprogramado da 6ª rodada do Campeonato Carioca. A crônica está disponível em nosso site; não se esqueça de curtir a página da VAVEL Brasil no facebook e de nos seguir no twitter @VAVEL_Brasil.

19h00. Com o resultado, o Botafogo sobe para a nona colocação na tabela, mas ainda está distante dos líderes. O Bonsucesso desce para a décima quarta posição e espera a próxima rodada para tentar obter a primeira vitória no certame.

46' FIM DE JOGO! O árbitro apita e encerra o jogo em Moça Bonita. Botafogo 2 x 0 Bonsucesso.

45' Boa jogada individual de Allano, que corta o zagueiro e rola a bola para o centro da área. Gegê chega atrasado e não consegue finalizar.

42' Alex chega pela linha de fundo e faz cruzamento para a área, mas Lopes desvia.

40' Após bom passe de Gegê, Henrique recebe em condições de bater para o gol, mas finaliza pra fora.

38' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: SAI: Renato ENTRA: Allano

38' BOA OPORTUNIDADE! Airton chega à linha de fundo e rola a bola para Gegê, que finaliza forte. Lopes faz boa defesa e evita o terceiro gol.

35' Botafogo trabalha a bola pelo meio e Gegê recebe na área. O meia não consegue dominar e é desarmado.

30' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: SAI: Ronny ENTRA: Gegê

30' SUBSTITUIÇÃO NO BONSUCESSO: SAI: Marlon ENTRA: Rick

29' Jogo segue sem nenhuma grande oportunidade para nenhum dos dois lados.

27' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: SAI: Bolatti ENTRA: Airton

25' SUBSTITUIÇÃO NO BONSUCESSO: SAI: Lipe ENTRA: Somália

25' Lançamento para Henrique, no meio da área. O atacante não alcança e a bola sobra para Lopes.

20' Jogadores retornam ao gramado. A posse de bola é do Bonsucesso, que chega à área do Botafogo mas não consegue finalizar. A bola sobra para Helton Leite, que sai jogando.

20' Parada técnica.

18' Junior Cesar é derrubado perto da área do Bonsucesso. Após a cobrança, a bola é cabeceada para fora.

14' Bonsucesso sai rápido pelo lado do campo e a bola foi alçada para a área do Botafogo. Dankler desviou para escanteio antes da finalização. Na cobrança, Helton Leite defendeu sem dificuldade.

11' CARTÃO AMARELO PARA LOPES! O árbitro puniu a entrada do goleiro no volante Alvinegro com cartão amarelo.

11' GOOOOOOOOOL! Na cobrança, Bolatti chuta forte e amplia a vantagem.

11' OUTRO PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Alex apostou na jogada individual e finalizou forte. Lopes defendeu, e no rebote, Lopes derrubou Bolatti.

8' GOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Henrique cobra o pênalti e abre o marcador em Moça Bonita.

8' PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Luiz Otávio derruba Henrique dentro da área e o árbitro marca.

5' Após novo erro de passe do Botafogo, o Bonsucesso sai em contra-ataque com Lipe, que não conseguiu finalizar.

4' Ronny recebe a bola na entrada da área e finaiza de pé esquerdo, pra fora.

2' Na sequência da jogada, Victor Hugo tenta jogada individual e é desarmado.

2' Após erro de passe de Bolatti, o Bonsucesso recupera a bola e sai em contra-ataque. Renan cruza, mas Lipe não alcança a bola.

0' APITA O ÁRBITRO! Começa o segundo tempo.

18h05. Botafogo e Bonsucesso voltam para o segundo tempo sem alterações.

17h58. O público em Moça Bonita é fraco.

17h54. Ronny: "Tá difícil. Mas tem que ter um pouco mais de tranquilidade que o gol chega naturalmente."

45' Fim do primeiro tempo.

45' Junior Cesar finaliza forte de fora da área e Lopes faz boa defesa.

43' CARTÃO AMARELO PARA DANIEL! O meia do Botafogo matou o contra-ataque do adversário com falta em Victor Hugo, que saiu de maca para atendimento fora de campo.

41' Bonsucesso trabalha a bola e chega rápido ao campo de ataque, mas Yago finaliza para muito longe do gol.

40' Junior Cesar corre e cruza para o capitão Renato, que finaliza, mas não acerta o alvo.

38' Yago arrisca de fora, e Helton Leite defende com tranquilidade.

37' Ronny cruza para Henrique, que cabeceia para fora.

35' Ronny tenta jogada individual, mas é desarmado pela zaga.

32' Lipe recebe bola na frente, mas o auxiliar assinala impedimento.

30' Botafogo pressiona. Junior Cesar cruza para dentro da área. Renato não consegue dominar e a sobra fica com Bolatti, que finaliza por cima do gol.

28' Henrique recebe a bola e finaliza fraco de fora da área. Lopes recolhe a bola sem problemas.

27' Victor Hugo levanta a bola, mas o arqueiro Alvinegro sai do gol e intercepta a bola.

24' Helton Leite afasta a bola, cedendo novo escanteio. Na cobrança seguinte, consegue despachar a bola para o campo de ataque.

24' Allan arrisca de fora e consegue escangteio para o Bonsucesso.

23' Nill e Renan tabelam buscando a linha de funda. Dankler intecepta, mas não consegue dominar a bola.

20' No retorno dos jogadores ao gramado, o primeiro chute do Bonsucesso: Renan finaliza e Helton Leite defende.

20' Parada técnica.

18' Após nova cobrança de escanteio, a bola é afastada e não há perigo para o Bonsucesso.

17' SUBSTITUIÇÃO NO BONSUCESSO! Sai: Wilson Entra: Renan

17' Renato cobra o primeiro escanteio do jogo. Rodrigo Souto divide, e é outro escanteio para o Botafogo.

15' QUASE! Alex cruza para Henrique, que dentro da área, tenta finalizar de letra. Victor Hugo tira em cima da linha. Esta foi a melhor chance da partida até agora.

13' Bolatti lança a bola para Daniel, mas a zaga do Bonsucesso pressiona e o Bota não consegue chegar à área adversária.

11' Junior Cesar cruza a bola, que sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o bonsucesso.

11' FALTA PARA O BOTAFOGO! Ronny dividiu bola com Yago na intermediária e foi derrubado. Junior Cesar se prepara para a cobrança.

8' Bonsucesso tenta chegada pelo meio, mas a zaga afasta.

6' Na cobrança, Ronny chuta fraco e Lopes defende com facilidade.

5' FALTA PARA O BOTAFOGO! Daniel faz boa jogada pelo meio e é derrubado, perto da área do Bonsucesso.

3' Bonsucesso chega pela esquerda, sem sucesso. A bola sobra para a zaga alvinegra, que sai jogando com passes curtos.

2' Na cobrança, apenas tiro de meta para o Botafogo.

1' FALTA PARA O BONSUCESSO! Num dos primeiros lances da partida, Rodrigo Souto faz falta em Alexandre Carioca, que cai e é atendido por massagistas do Bonsucesso.

0' ROLA A BOLA! O árbitro dá início à partida em Moça Bonita.

16h59. O Botafogo entra em campo.

16h55. Jogadores do Bonsucesso em campo, aguardando apenas a chegada do Botafogo.

15h58. Ricardo Barreto: “Assim como o Botafogo, o Bonsucesso precisa reagir rapidamente neste Campeonato Carioca para se afastar da zona de rebaixamento. Com obediência tática e aplicação podemos fazer um grande jogo nesta quinta-feira e surpreender o nosso adversário, que tem muita qualidade e grande tradição. Estou confiante para o jogo”.

15h56. De 1929 a 2012, Botafogo e Bonsucesso se enfrentaram 105 vezes, com 75 vitórias para o Botafogo, 10 vitórias para o Bonsucesso e 20 empates. O placar mais elástico foi um 10x0 aplicado pelo Botafogo em 1939.

15h53. VIDEO: O último Botafogo x Bonsucesso aconteceu em 2012, pela 6ª rodada da Taça Guanabara, no Engenhão. Vitória do Fogão, por goleada.

FOTO: O goleiro Lopes conhece bem o rival: foi revelado pela base alvinegra e atuou pelo Botafogo por seis temporadas.

FOTO: O presidente Maurício Assumpção informou que os torcedores não devem esperar nenhuma cara nova no Botafogo, devido a condição financeira do clube. Zeballos deve ser a última novidade.

15h47. Renato: "O Botafogo vem conseguindo fazer bons jogos, mas a bola não está entrando. Não tenho a menor dúvida de que este time mais uma vez vai conseguir apresentar um bom futebol contra o Bonsucesso e começar a mudar a nossa realidade no Campeonato Carioca. Quando as coisas começarem a acontecer vamos mudar o conceito em relação a essa equipe".

15h45. O Glorioso volta a jogar a Libertadores apenas no dia 26. Durante a pausa, a equipe titular também deve disputar alguns jogos do Estadual. A estreia dos titulares pode acontecer contra o Duque de Caxias, já no próximo domingo (16).

FOTO: Os jogadores Alvinegros que se prepararam para enfrentar o Bonsucesso são os reservas. As novidades são a estreia de Junior Cesar e Ronny.

15h40. As duas equipes tem campanhas ruins no Carioca: o Botafogo, atual campeão, ocupa apenas a décima segunda colocação. Os dois possuem cinco pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. o Bonsucesso ocupa o décimo quarto lugar na tabela e ainda não venceu na competição.

VIDEO: Confira os gols de Botafogo e Friburguense

15h32. Os dois times vem de resultado ruim na última rodada: O Bonsucesso empatou por 1x1 contra o Resende; o Botafogo foi derrotado pelo Friburguense pelo placar de 1x0.

15h30. Bem-vindo, torcedor! Hoje você acompanha a transmissão em tempo real de Botafogo x Bonsucesso , em jogo reprogramado da 6ª rodada do Campeonato Carioca.