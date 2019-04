Sem convencer, Bahia bate Jacuipense

Depois de uma estréia vexatória no Campeonato Baiano quando perdeu para o Galícia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, o Bahia fez sua segunda partida na competição na noite desta quarta-feira (12), com a responsabilidade de ganhar e apresentar um bom futebol a sua torcida. O triunfo veio, mas a torcida saiu do Estádio de Pituaçu insatisfeita, ouviram-se vaias após o jogo. Jogando em Pituaço (carinhosamente chamado pela torcida), o Esquadrão venceu a Jacuipense por 1 a 0. A torcida saiu na bronca após a substituição de Maxi Biancucchi por Nadson, e de Anderson Talisca por Hélder. Insatisfeitos, torcedores chamaram o técnico de "burro". Após o apito final, a cena se repetiu.

Com o resultado, o Bahia soma três pontos e ocupa a vice-liderança do grupo 2. Tricolor terá uma semana de folga, o Bahia voltará a campo no dia 19 (quarta-feira), quando enfrenta o Vitória da Conquista, na Arena Fonte Nova. A Jacuipense segue sem vencer e está na lanterna do grupo 1.

Com um começo muito intenso, o Bahia assustou logo aos 8 minutos: Um dos destaques de 2014, Anderson Talisca acertou um lindo voleio, de fora da área, num rebote da zaga. Aos 14, foi a vez de Maxi, que recebeu cruzamento na medida do lateral-direito Madson, que vinha sendo criticado por parte da torcida no ano passado. O argentino cabeceou com perigo, e exigiu uma boa defesa de Márcio Greick. Dono do jogo, o Bahia conseguiu o único gol da partida: Talisca cruzou pelo lado esquerdo e Wilson Pittoni aproveitou o cruzamento no meio da área e mandou para o fundo das redes. Depois do tento, o Bahia cansou de perder chances claras e a partida acabou no 1x0.

No segundo tempo, o Bahia teve grande chance de matar a partida. Rhayner deu ótima chance para Maxi Biancucchi acabar com o seu incômodo jejum com a camisa do Bahia, mas o argentino demorou em finalizar e teve chute interceptado pela zaga. Após o lance, Biancucchi foi substituído, para dar lugar a Nadson, jogador da divisão de base. Na metade do segundo tempo, Fahel foi substituído por Wangler, meia vindo do Grêmio, que pouco aproveitado no ano passado. Aos 32, a Jacuipense quase empata: o lateral Bruno avançou pelo lado esquerdo e arriscou de longe: a bola explodiu na trave de Marcelo Lomba. Com a pressão do time do interior, o técnico Marquinhos Santos recuou ainda mais o time para segurar o resultado, substituindo Anderson Talisca por Hélder. O Bahia manteve seu jogo, do meio campo para o ataque, mas o placar se manteve o mesmo: Jacuipense 0x1 Bahia.