Com estreias e time reserva, Botafogo encara o Bonsucesso buscando reabilitação

Dois dias após vencer o San Lorenzo, no Maracanã, na estreia da fase de grupos da Libertadores, o Botafogo volta a campo para encarar o Bonsucesso, ambas estão entre as cinco piores equipes do Campeonato Carioca e buscam se afastar das últimas colocações. O alvinegro deverá contar com a estreia do meia Ronny, ex-Palmeiras e do goleiro Helton Leite, ex-Criciúma, além de Júnior César, recém contratado ao Atlético-MG, que jogou alguns minutos na terça-feira.

Treinador alvinegro explica 'planejamento'

'Existe um planejamento, e dependendo dos resultados do estadual, haverá revisão. Contra o Bonsucesso, atuará a equipe quem vem jogando o estadual, mas contra o Duque de Caxias no final de semana, talvez retorne o time titular' afirmou o técnico Eduardo Húngaro.

Meio-campo fará sua estreia com a camisa alvinegra

Após passagem apagada pelo Palmeiras, Ronny espera repetir as boas atuações de 2012 com a camisa do Figueirense, ano em que o jogador fez mais de 15 gols na temporada. Ronny deverá atuar pelo lado do campo, com Renato no meio e Daniel na outra ponta.

Lopes reencontrará seu ex-time

O goleiro, que passou seis anos no Botafogo, retornou ao futebol carioca em 2014, após passagens pelo Norte e Nordeste. Lopes ficou marcando no alvinegro carioca por uma jogada no clássico contra o Flamengo em 2006, quando ele dribla o atacante Luizão e arranca em velocidade até o meio-campo, fazendo o lançamento ao meia Zé-Roberto.