Na noite desta sexta-feira (14), a FERJ definiu que Marcelo de Lima Henrique será o árbitro da partida entre Fluminense e Boavista. Ele será auxiliado por Thiago Henrique Neto Corrêa Farina (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ).

LEIA MAIS: Com o retorno de Fred, Flu enfrenta o Boavista buscando manter a liderança no Carioca.

Atuante pela FERJ, CBF e detentor do escudo Fifa, Marcelo de Lima Henrique já apitou 22 jogos do Fluminense. Foram 9 vitórias tricolores, 3 empates e 10 derrotas. Esta será a segunda vez que o árbitro apitará o confronto entre as duas equipes. Na primeira ocasião, no dia 01 de fevereiro de 2012, o Boavista levou a melhor e venceu o tricolor carioca pelo placar de 2 a 1. Ao longo da história, os adversários em questão já se enfrentaram 11 vezes, com cinco vitórias tricolores, quatro empates e dois triunfos para a equipe de Saquarema.

Embalado na competição, o Fluminense enfrenta o Boavista no próximo sábado (15), às 19h30, no Maracanã, buscando manter a liderança da Taça Guanabara. Já a equipe de Saquarema, 6ª colocada com 12 pontos conquistados em sete partidas, segue em busca dos três pontos para conseguir uma vaga entre os quatro primeiros que se classificam para a próxima fase.

O primeiro Flu e Boavista de Marcelo de Lima Henrique