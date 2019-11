Duque de Caxias x Botafogo, Campeonato Carioca

Confira a crônica deste jogo clicando aqui!

FOTO: Ferreyra marcou o primeiro gol e sofreu o pênalti do segundo, convertido pelo Jorge Wagner. (Foto: Vitor Silva/SSPress)

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Volta Redonda na quinta-feira, no Maracanã, às 19h30m. O Duque de Caxias joga contra o Resende, nesta quarta-feira, às 16h, no Estádio do Trabalhador.

Com o resultado, o Botafogo chega a 11 pontos ganhos e ocupa agora a oitava colocação no campeonato. O Duque de Caxias, com dois, segue em último lugar, na zona de rebaixamento.

Jorge Wagner, meia do Botafogo: "A gente sabe que o torcedor quer o melhor do time, mas passamos algumas dificuldades com um time fechado. O importante foi que insistimos e conseguimos sair com a vitória".

Ferreyra, atacante do Botafogo: "É importante ganhar, fiz um gol. Não fizemos um bom jogo, mas vencemos".

48' FINAL DE JOGO!! O Botafogo vence de virada o Duque de Caxias por 2 a 1, com gols marcados por Ferreyra e Jorge Wagner. Dória, contra, fez o gol do Duque de Caxias.

47' CARTÃO AMARELO PARA LENON!

47' Na cobrança, Bolatti afasta o perigo.

46' Falta para o Duque de Caxias.

45' Árbitro sinaliza quatro minutos de acréscimo.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! Na cobrança, Jorge Wagner bateu rasteiro, sem chances para Andrade, que até acertou o canto, mas não chegou na bola.

43' CARTÃO AMARELO PARA ELINTON ANDRADE!

42' PÊNALTI! Andrade derruba Ferreyra dentro da área. Pênalti para o Botafogo.

41' Junior Cesar cruza, Ferreyra ajeita de cabeça para Wallyson, mas o árbitro marca impedimento.

40' Leandro Cruz avança em velocidade e toca para Lenon que, na cara do gol, chuta por cima.

39' SUBSTITUIÇÃO NO DUQUE DE CAXIAS!SAI: Sampson; ENTRA: Arzayus.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! Jorge Wagner tabela com Bolatti e cruza para Ferreyra, que finaliza com força e empata a partida!

36' Jorge Wagner tenta passe para Ferreyra, mas erra novamente.

34' Público em Volta Redonda: 1.678 torcedores

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DUQUE DE CAXIAS!! Leandro Teixeira chuta rasteiro, Dankler tenta afastar, mas chuta em cima de Dória e a bola entra. Abre o placar o Duque!

31' Edílson arranca em velocidade, mas erra o cruzamento e a bola sai pela linha de fundo.

30' Mais um escaneio para o Botafogo.

29' Edílson cruza e a zaga do Duque de Caxias afasta.

28' Na cobrança, Jorge Wagner cruza, e a defesa do Duque de Caxias afasta.

28' Escanteio para o Botafogo.

27' SUBSTITUIÇÃO NO DUQUE DE CAXIAS!SAI: Rodrigues; ENTRA: Alan.

27' Leandro Cruz tenta jogada individual, mas é desarmado pela defesa do Botafogo.

26' Jorge Wagner avança pela direita e tenta o chute. Andrade faz a defesa e não dá rebote.

23' André Gomes tenta o passe, Dankler se choca con Juninho e a bola sobra para Leandro Cruz na cara do gol, mas o árbitro marca impedimento.

22' Leandro Cruz avança pela esquerda e cruza, mas a bola passa por todo mundo.

21' Edílson avança pela direita e cruza. Bolatti, livre de marcação, tenta o chute, mas erra por muito.

20' Recomeça o jogo.

20' Jogo interrompido para a parada técnica.

20' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!SAI: Marcelo Mattos; ENTRA: Bolatti.

19' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!SAI: Lodeiro; ENTRA: Júnior César.

17' Wallyson avança pela esquerda e tenta o chute, mas a bola bate na zaga.

16' Na cobrança da falta, Leandro Cruz levanta a bola e Dankler afasta.

15' CARTÃO AMARELO PARA GABRIEL! Por falta em Bruno Neves.

14' Marcelo Mattos perde a bola para Juninho, mas o Duque de Caxias não consegue atacar.

13' SUBSTITUIÇÃO NO DUQUE DE CAXIAS!SAI: Gleisson; ENTRA: Leandro Teixeira.

12' Edílson cruza, Ferreyra cabeceia e Andrade faz grande defesa.

10' Na cobrança, Edílson bate e Dudu afasta o perigo.

9' Falta para o Botafogo.

9' Jorge Wagner tenta mais um passe em profundidade para Wallyson, mas erra. Andrade fica com a bola.

8' Juninho recebe de Rodrigues e bate colocado. A bola passa perto do gol de Jefferson.

6' Na cobrança da falta, Jorge Wagner cruza e Gleisson alivia para a defesa.

5' CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ GOMES!

5' Jorge Wagner tenta lançamento longo para Wallyson, mas a bola cai nas mãos de Andrade.

4' Lodeiro tenta o lançamento para Edílson, mas Rodrigues fica com a bola.

3' Jorge Wagner tenta o passe em profundidade para Ferreyra, mas André Gomes afasta a bola.

1' Juninho tenta o chute de fora da área, mas a bola sai sem perigo para Jefferson.

0' Jorge Wagner cruza da esquerda, mas Andrade fica com a bola.

0' Recomeça a partida! Os dois times voltam com as mesmas formações.

Dudu, lateral do Duque de Caxias: "O primeiro tempo foi igual. Agora, é voltar no segundo tempo para conseguir a vitória".

Jorge Wagner, meia do Botafogo: "Faltou a gente caprichar um pouco mais aqui na frente, para a bola chegar com qualidade nos atacantes".

46' Fim de primeiro tempo.

44' Wallyson tenta o cruzamento para a área, Guti afasta com o peito, mas a torcida pede pênalti.

43' CARTÃO AMARELO PARA DÓRIA! Por atrapalhar reposição de bola de Andrade.

42' Na cobrança, Edílson levantou e a bola passou por todo mundo.

42' CARTÃO AMARELO PARA RODRIGUES! Por falta em Lodeiro.

42' Lodeiro dribla Rodrigues e é derrubado. Falta para o Botafogo.

41' Julio Cesar tenta lançamento para Ferreyra, que não domina a bola.

39' Leandro Cruz tenta passe em profundidade para Gleisson, mas Dória fica com a bola.

37' QUE CHANCE! Ferreyra recebe a bola na cara do gol e chuta para bela defesa de Andrade. No rebote, o Tanque chuta em cima da zaga. Foi a melhor chance do Botafogo na partida.

36' Ferreyra tenta cruzar para Wallyson, mas Andrade fica com a bola.

35' André Gomes levanta na segunda trave, mas Guti não consegue cabecear para a área.

35' Falta para o Duque de Caxias.

34' Walysson finaliza de fora da área, mas a bola sai pela linha de fundo.

33' Wallyson cruza para a área, mas Ferreyra não alcança.

32' Leandro Cruz tenta o chute, mas a bola sai por cima do gol.

31' Leandro Cruz tenta avançar pela direita, mas é desarmado por Gabriel.

30' Wallyson cruza, Lodeiro domina e tenta passe de bicicleta para Ferreyra, mas a bola passa pelo centroavante do Botafogo.

29' Edilson vai até a linha de fundo e cruza, mas Andrade faz a defesa.

28' Sampson cruza para a área e Gleisson consegue a finalização, mas a bola sai por cima do gol de Jefferson.

27' Jorge Wagner tenta o cruzamento, mas Dudu afasta. A bola ainda bate em Wallyson e sai em tiro de meta para o Duque de Caxias.

26' Wallyson tenta o passe em profundidade para Ferreyra, mas Emerson afasta a bola.

25' Julio Cesar avança pela esquerda e toca para Jorge Wagner, que domina, mas chuta por cima.

24' Nesse momento, o Botafogo tenta tocar mais a bola e diminui a velocidade do jogo.

23' Rodrigues cruza, Gleisson cabeceia para trás, mas a bola bate no braço dele e o árbitro marca a falta.

22' Dória lança Edílson, que domina mal e perde a jogada para Rodrigues.

21' Edílson tenta chute de longe, mas a bola passa longe da meta de Andrade.

20' Recomeça a partida.

20' Jogo interrompido para a parada técnica.

20' UUUUUUUUH! Gabriel pega sobra de bola e chuta para o gol de fora da área. A bola assusta Andrade.

19' CARTÃO AMARELO PARA SAMPSON! Por falta em Lodeiro. É o primeiro do jogo.

18' Leandro Cruz tenta mais um cruzamento, e Dankler afasta novamente.

17' Guti tenta lançamento para a área, mas Dankler ganha de Gleisson pelo alto.

16' Jorge Wagner cruza para a área, mas Ferreyra finaliza torto, por cima do gol.

15' Junior Cesar toca para Lodeiro, que tenta ajeitar para Wallyson bater da entrada da área. Mas Rodrigues afasta o perigo.

14' Edílson tenta lançamento para Ferreyra, mas Guti se antecipa.

13' Na cobrança, Jorge Wagner cruza e a defesa afasta.

13' Chuva começa a apertar em Volta Redonda.

12' Falta para o Botafogo.

11' O Botafogo começa a pressionar a saída de bola do Duque de Caxias.

10' QUASE! Na cobrança curta, Lodeiro se livra de dois marcadores e bate para o gol. A bola sobra para Dankler,. Mas o zagueiro perde a chance de abrir o placar sozinho.

9' Edílson avança pela direita e cruza, mas a bola bate na zaga. Escanteio.

6' Dória tenta lançamento para Wallyson, mas Dudu afasta.

5' Juninho chuta da intermediária, mas a bola sai fraca, pela linha de fundo.

3' NÃO VALEU! Após a cobrança, Gleisson toca para as redes, mas o árbitro anula o gol, marcando toque de mão.

3' Escanteio para o Duque de Caxias.

2' Na cobrança, Jorge Wagner levantou, Andrade afastou de soco e a defesa do Duque de Caxias ficou com a bola.

2' Falta para o Botafogo. Jorge Wagner na bola.

1' Rodrigues lança para Leandro Cruz, que estava em condição legal, mas o assistente marcou impedimento.

0' Julio Cesar tenta lançamento para Lodeiro, mas Andrade fica com a bola.

0' Bola rolando, saída para o Botafogo.

18h30 Sendo respeitado um minuto de silêncio.

18h30 Tudo pronto para a bola rolar.

18h27 No momento, chove em Volta Redonda, local da partida.

18h26 Botafogo e Duque de Caxias já estão no gramado de Volta Redonda.

18h11 Daniel de Souza Macedo apita a partida, auxiliado por Silbert Faria Sisquim e Daniel de Oliveira Alves.

18h08 Já no banco do Botafogo, as opções são: Helton Leite, André Bahia, Junior Cesar, Bolatti, Daniel, Henrique e André.

18h08 Caso queria mexer, o técnico do Duque de Caxias terá no banco de reservas: Raphael Mello, Alan Pires, Alan Henrique, Neves, Leandro Teixeira, Washinton e Victor Arzayus.

18h05 Botafogo também confirmado: Jefferson, Edílson, Dankler, Dória e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Jorge Wagner e Lodeiro; Wallyson e Ferreyra.

18h05 Escalação do Duque de Caxias confirmada: Andrade, Dudu, Guti, Emerson e Rodrigues; Lenon, André Gomes, Juninho e Sampson; Leandro Cruz e Gleisson. Técnico: Sérgio Farias.

17h04 "Estamos vivendo um momento difícil na competição, mas a contratação do Sérgio mostra que estamos agindo para reverter este quadro. É um profissional de alto nível, premiado, de inúmeras conquistas e com competência para treinar grandes clubes do futebol brasileiro. Acreditamos que é a pessoa certa para o momento", afirmou Jouber Andrade, vice-presidente de futebol, ao site oficial do Duque de Caxias.

17h03 A diretoria fechou com Sérgio Farias, que conta com um currículo vencedor. Ele foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia, além de acumular passagens como treinador na seleção brasileira de base.

17h03 Já o Duque de Caxias não quer ficar por muito tempo na lanterna do Campeonato Carioca. Em situação delicada, o time não se poupou para contratar um novo treinador.

17h02 "Está todo mundo bem e descansado. Se o Duda [Eduardo Hungaro] precisar e quiser colocar os titulares em campo, não terá problema nenhum. Depende dele. De qualquer forma, vamos encarar a partida com seriedade", completou o camisa 6.

17h02 "Não adianta ser hipócrita e dizer que estamos pensando muito no Carioca, se não estávamos jogando com os titulares. Não jogávamos a Libertadores há 17 anos e, nesse tempo, vários clubes deixaram de escalar titulares no Estadual. Agora, todo mundo está cobrando o Botafogo para escalar titulares. Não dá para entende", criticou o lateral esquerdo Julio Cesar.

17h01 Mesmo em grande fase na Libertadores, o Botafogo está preocupado fraco desempenho no Carioca. Assim, os titulares deverão ser utilizados com alguma frequência. Além do Duque de Caxias, eles deverão atuar diante Volta Redonda e Fluminense, ambos os jogos no Maracanã – o clássico ainda não é uma certeza, já que será apenas a três dias do duelo contra o União Española, no Chile, pela Libertadores.

17h01 E os titulares serão utilizados em um momento em que o time reserva não conseguiu dar conta do recado. Em seis jogos, eles conseguiram apenas uma vitória, justamente na última rodada – 2 a 0 no Bonsucesso, em Moça Bonita.

17h00 O Botafogo encara o Duque de Caxias neste domingo, às 18h30, em Volta Redonda, com forte opressão por vitória. Sem utilizar os titulares na maioria dos jogos do Carioca, o Alvinegro terá força máxima no estádio Raulino de Oliveira. E nenhum outro resultado é esperado diante do lanterna da competição diante do time que vem de bons resultados na Libertadores.

17h00 Sejam muito bem-vindos a mais uma trasmissão desta 8ª rodada do Campeonato Carioca. Acompanhe a partir das 19h30, todas as emoções de Duque de Caxias e Botafogo aqui na VAVEL Brasil.