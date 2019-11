Corinthians x Palmeiras, Campeonato Paulista

CRÔNICA: Corinthians e Palmeiras empatam no jogo da paz

18:10 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Corinthians 1x1 Palmeiras. Em instantes a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

18:05 Sabia que a VAVEL Brasil está no Facebook e no Twitter? Confira, curta, siga e compartilhe!

18:02 Com este resultado, o Palmeiras continua na liderança do Grupo D, chegando agora a 20 pontos conquistados em oito jogos. Já o Corinthians continua na lanterninha do Grupo B, com oito pontos conquistados em oito jogos.

17:59 O derby paulista, grande clássico entre Corinthians e Palmeiras, termina empatado em 1 a 1. Após primeiro tempo morno, a segunda etapa foi recheada de ótimas oportunidades em ambos os lados, grandes defesas de Cassio e Prass, polêmicas, muitos cartões amarelos e presenteada com gols de Romarinho e Alan Kardec.

17:57 Lúcio: "Achei o resultado justo, saímos perdendo, tivemos a sabedoria e calma e chegamos no empate".

17:56 Guilherme: "Não estamos satisfeitos com o resultado, tivemos mais chances que eles e merecíamos a vitória. Infelizmente não conseguimos. Estamos saindo de cabeça erguida, quarta tem mais".

FIIIIIIM DE JOGO NO PACAEMBU! Termina o derby paulista! Corinthians 1x1 Palmeiras!

47' Wesley cobra cruzado e Cassio realiza a defesa tranquilo.

46' CARTÃO AMARELO PARA GUERRERO, por falta em Lúcio. Falta perigosa para o Palmeiras!

VÍDEO: Confira o gol de Alan Kardec, o gol de empate do Palmeiras.

44' O quente derby paulista vai se encaminhando empatado para o seu final!

43' CARTÃO AMARELO PARA MENDIETA, por falta em Renato Augusto.

42' Mais três minutos de acréscimo! Vamos até 48.

41' Lúcio e Gil batem boca e o árbitro Raphael Claus chega para apaziguar a situação.

39' CARTÃO AMARELO PARA LÚCIO, por evitar que Guerrero saísse jogando.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO PALMEIRAS! Alan Kardec! O avançado alviverde recebe cruzamento de Diogo, que acabou de entrar, e testa para o fundo do gol! Corinthians 1x1 Palmeiras!

37' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai: Wellington, Entra: Diogo.

35' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai: Romarinho, Entra: Jocicei. Romarinho, que vai sendo o nome do Corinthians na partida, deixa o campo muito aplaudido! (Bruno Secco)

34' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai: Bruno Henrique, Entra: Ramires (Bruno Secco)

33' Jadson sai de campo muito aplaudido pela fiel torcida.

32' Lúcio tenta sair jogando, mas perde a bola para Renato Augusto. Wendel logo recupera para o Palmeiras.

31' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai: Jadson, Entra: Renato Augusto.

30' Valdivia tenta enfiada para Mendieta, mas é interceptado.

29' Mano Menezes conversa com Renato Augusto. O meia não joga desde agosto do ano passado.

29' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai: Leandro, Entra: Mendieta.

28' Mendieta vem aí!

27' Marquinhos Gabriel tenta rolar para Alan Kardec, mas Ralf chega no corte.

26' UUUUH! Wesley dribla Bruno Henrique e chuta de fora da área. A bola passa por cima do gol de Cassio.

VÍDEO: O gol de Romarinho, primeiro do Corinthians no jogo.

25' Quase o time inteiro do Palmeiras no seu campo de ataque. É o Verdão em busca do empate.

24' Público no Pacaembu: 23.317 torcedores.

23' Este foi o quinto gol de Romarinho, em quatro jogos contra o Palmeiras.

22' Aproveitando que Leandro é atendido no gramado, Gilson Kleina passa instruções para seus comandados (Bruno Secco)

20' Marcelo Oliveira recebe de Valdivia, mas a arbitragem flagra o impedimento.

19' Cassio! Marquinhos Gabriel recebe de Valdivia e chuta de canhota, para defesa do goleiro corinthiano.

17' Festa da torcida do Corinthians no Pacaembu! (Bruno Secco)

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO CORINTHIANS! Romarinho! Contra o Palmeiras, é sempre ele! Guilherme realiza jogada pela direita, toca para Fagner que toca cruzado. Romarinho, aparece pelo meio e completa para o fundo do gol! Corinthians na frente do Palmeiras!

15' Clima esquenta mais ainda no Pacaembu. Bate-boca entre Guerrero, Leandro e Raphael Claus.

14' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRO, por falta em Bruno Henrique.

13' PRAAAAAAASS!!! Guilherme toca para Guerrero que aparece livre na cara do goleiro. O peruano chuta colocado, mas Prass vai no canto esquerdo e evita o gol corinthiano!

12' FERNANDO PRAAAAAASS! Romarinho fica cara a cara com o goleiro do Verdão, chuta forte, mas Prass realiza grande defesa!

11' Em cobrança de escanteio, Cassio sai mal, mas a bola acaba passando por Lúcio.

10' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai: Mazinho, Entra: Marquinhos Gabriel.

9' Cassio! Wesley tenta chuta de longe, a bola pega efeito e o goleiro corinthiano se joga para realizar a defesa.

8' Mazinho recebe cruzamento de Lúcio, mas domina no braço. A arbitragem marca a falta.

7' PRASS! Bruno Henrique tenta tirar, falha, Romarinho fica com a sobra quase na pequena área e o goleiro palmeirense realiza grande defesa!

6' Gilson Kleina reclama muito na beira de campo, por causa de um lateral marcado a favor do Corinthians. Jadson havia sido o último a dar o toque. (Bruno Secco)

5' Kardec tenta cruzamento, mas é interceptado por Gil.

4' QUAAASE! Mazinho cruza para Leandro que, de primeira, chuta por cima do gol de Cássio!

3' Corinthians começa a segunda etapa com tudo, pra cima do Palmeiras!

2' NO TRAVESSÃÃÃÃO! Guilherme dribla Wellington pela direita, penetra a área do Palmeiras e solta a bomba no travessão! Quase o Corinthians abre o placar!

1' UUUUUUH! Jadson recebe de Guerrero e arrisca de fora da área. Passou perto!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para Corinthians 0x0 Palmeiras!

17:07 Tudo pronto para o início do segundo tempo!

17:06 Gilson Kleina: "O time colocou a bola no chão e conseguimos jogar no campo deles. Tivemos uma ou duas chances. Agora é manter o que apresentamos no final do primeiro tempo".

17:05 Mano Menezes: "Estamos jogando por uma bola, o Palmeiras é uma grande equipe, gostei da equipe no primeiro tempo".

17:00 Sem alterações para a segunda etapa.

16:57 Tivemos poucas chances de gol no primeiro tempo, as principais saíram dos pés de Mazinho e Leandro, pelo lado do Palmeiras. Será que teremos gols na segunda etapa do derby paulista? Continue ligado conosco, e !

16:55 Primeiro tempo morno no Pacaembu. Corinthians e Palmeiras preferiram se estudar mais na primeira etapa do que partirem para o ofensividade. A bola ficou, a maior parte do tempo, no meio do campo. Destaque para os desarmes realizados por Wellington, Lúcio e Gil.

16:52 Marcelo Oliveira: "Primeiro tempo equilibrado, precisamos acertar mais o passe pra chegar no gol".

16:51 Jadson: "A equipe conseguiu trabalhar bem, atendemos o que o Mano pediu para nós. Vamos tentar melhorar no segundo tempo. Tentarei ficar no segundo tempo".

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Corinthians 0x0 Palmeiras.

45' Na cobrança, Lúcio afasta o perigo.

44' Jadson tenta cruzamento mas Wellington desvia. Escanteio!

44' Mais um de acréscimo!

43' Esta 8ª rodada do Paulistão começou na quinta-feira (13), com a vitória do Botafogo-SP em cima do Mogi Mirim, por 3 a 1. Na sexta, o XV de Piracicaba venceu o Oeste por 3 a 2, e no sábado, tivemos: Audax-SP 0x0 Rio Claro, Atlético Sorobaca 1x0 Ponte Preta, Comercial 0x0 São Bernardo e São Paulo 0x0 Portuguesa.

42' UUUUUH! Leandro aproveita sobra de Kardec e arrisca de fora da área. Essa passou perto!

41' Corinthians fechado no campo de defesa. Palmeiras vai trocando passes entre seus defensores.

40' Romarinho tenta o chute, mas é interceptado por Lucio.

39' Kardec tenta arriscar de fora da área, mas Cássio defende tranquilo.

38' Mazinho cobra o escanteio, a bola faz curva, passa por todos da área e vai para fora.

37' UUUUUUUH! Kardec arrisca de fora da área, a bola desvia e é escanteio para o Palmeiras.

36' Bom desarme! Romarinho avança pelo lado esquerdo do campo, mas Marcelo Oliveira chega seco no desarme.

35' Valdivia tenta cruzamento, mas Gil chega no corte.

34' Guilherme e Jadson trabalham a bola pelo meio do campo.

33' Em tentativa de ataque, Guerrero acaba cometendo falta em Lúcio.

31' Apenas uma chance real de gol até agora, que partiu dos pés de Mazinho, bem defendida por Cássio. Corinthians e Palmeiras se estudam muito, consequentemente a partida fica truncada.

Shaqiri é vetado e desfalca Bayern no jogo contra o Arsenal, pela Champions

30' Wesley tenta cruzamento mas Fagner corta.

29' Falta de Guerrero em Lúcio.

28' Valdivia toca para Juninho e Jadson intercepta.

27' Guilherme rouba bola no meio do campo, carrega, mas Wellington consegue cortá-lo antes do toque para Romarinho.

25' CASSIO! Valdivia dá ótimo passe para Mazinho, que solta a bomba, para boa defesa do goleiro corinthiano!

24' Leandro carrega sozinho, penetra na área corinthiana, mas Jadson faz o corte.

22' UUUUUUUH! Romarinho recebe cruzamento, dá um toquinho para Guerrero que, cara a cara com Prass, manda pra fora!

21' O Mago sofreu uma pancada na cabeça e é atendido pelos médicos do Palmeiras. Detalhe: quem atingiu o palmeirense foi o árbitro Raphael Claus, em uma trombada.

20' Valdivia está caído no gramado, jogo parado.

19' Corinthians trabalha a bola no campo de defesa.

18' Jadson tenta chute de fora da área, mas é interceptado.

17' CARTÃO AMARELO PARA VALDÍVIA, por falta em Bruno Henrique.

16' Jadson tenta cruzamento para Ralf, mas Wellington faz o corte.

16' Corinthians mantém a posse de bola no campo de ataque do Palmeiras.

15' Marcelo e Mazinho vão trabalhando a bola no campo de ataque.

14' Gilson Kleina passa instruções para seus comandados na beira do gramado.

13' Marcelo Oliveira tenta enfiada pelo meio, mas Cássio intercepta.

12' Palmeiras trabalha a bola no campo de ataque.

11' CARTÃO AMARELO PARA JADSON, por falta em Fernando Prass.

11' Fernando Prass sai jogando pela lateral direita e Jadson chega no corte. O goleiro palmeirense está caído no gramado.

10' Marcelo Oliveira está fora do gramado, sangrando. Palmeiras com um a menos em campo.

9' Mazinho cruza, mas Cássio afasta com um soco.

8' Falta de Guilherme em Kardec.

7' UUUUH! Uendel tenta cruzamento, mas a bola passa por todo mundo.

6' Romarinho, carrasco do Palmeiras nos últimos confrontos, recebe falta.

5' Palmeiras trabalha a bola no campo de defesa.

3' Pé alto de Kardec em Ralf. Jogo começa nervoso.

2' Falta de Felipe em Uendel.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Corinthians x Palmeiras!

16:02 Tudo pronto para o início do jogo!

16:01 Agora sim, os jogadores de Corinthians e Palmeiras, intercalados, respeitam um minuto de silêncio contra o racismo. #FechadoComOTinga

FOTO: Gaviões da Fiel, torcida do Corinthians (Bruno Secco)

15:57 A ideia de colocar os jogadores intercalados não foi para frente. Corinthians e Palmeiras respeitam o hino nacional cada um na sua fileira, separados pelo árbitro. (Bruno Secco)

15:55 Bruno Henrique, estreante pelo lado do Palmeiras: "Estou muito feliz de estar aqui, ansioso para chegar a hora do jogo, quero ganhar o jogo e ganhar os três pontos hoje".

15:54 Gilson Kleina: "Estamos em um início consistente, mas nao entramos na zona de conforto, pois ainda não ganhamos nada".

15:53 Sob muitas vaias, o Palmeiras sobe ao gramado do Pacaembu e sauda, neste instante, a sua torcida.

15:52 O Corinthians entra em campo segurando uma faixa com a seguinte mensagem: "Adversário não é inimigo, rivais só em campo".

15:48 Corinthians escalado! Cassio, Fagner, Felipe, Gil, Uendel, Ralf, Guilherme, Bruno Henrique, Jadson, Romarinho, Guerrero.

15:45 Quem apita o clássico de hoje é Raphael Claus, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho van Gasse. Mauricio Antonio Fioretti é o quarto árbitro.

15:43 Público até então razoável no Pacaembu.

15:41 O Palmeiras está desde 2011 sem vencer o Corinthians. Foram cinco clássicos, com dois empates e três vitórias do Timão. Será que o Porco quebrará hoje este tabu?

15:39 As torcidas de Corinthians e Palmeiras vão chegando ao estádio do Pacaembu.

15:37 Confirmado: Cássio de volta ao Corinthians! O goleiro do Timão está, inclusive, treinando no gramado do Pacaembu.

FOTO: Torcida do Corinthians chegando ao Pacaembu. (Facebook)

FOTO: Torcedores do Palmeiras rumando para o estádio do Pacaembu. (Twitter)

15:30 Trinta minutos para o início do clássico! Continue ligado conosco, neste Corinthians x Palmeiras! #RivaisSóNoCampo (Facebook)

15:29 Bruno Cesar começa no banco de reservas. Deve entrar na segunda etapa, estreando assim contra seu ex-clube.

15:28 Palmeiras escalado! Fernando Prass, Wendel, Lúcio, Wellington e Juninho; Marcelo Oliveira, Wesley, Valdivia e Mazinho; Leandro e Alan Kardec.

15:25 Quem também poderá ter novidades entre seus onze iniciais é o Corinthians. Jadson, apresentado oficialmente na manha deste sábado (15) Bruno Henrique, também recém-contratado pela equipe; Renato Augusto e Cássio, que se recuperavam de lesões, também poderão ser novidades. Felipe deve entrar na vaga de Paulo André, negociado com um clube chinês durante a semana.

Gilson Kleina sobre o derbi: "É um jogo diferente e especial"

15:18 Gilson Kleina, comandante do Palmeiras, comentou sobre a possível estreia do meia: "O Bruno, por mais que vinha jogando na Arábia, ele está fazendo uma readaptação de intesidade nos treinos. Não podemos tirar as características dele, que tem uma leitura de jogo indiscutível, mas hoje temos um nível de exigência física que precisa ser compatível para que ele possa produzir".

15:15 Bruno Cesar, nova contratação do Palmeiras para a temporada, poderá estrear no Verdão no clássico de hoje. O anúncio será feito apenas momentos antes da partida.

LEIA MAIS: Felipe Alves brilha e Palmeiras fica no empate com Osasco Audax no Pacaembu

LEIA MAIS: Mirita marca a favor, contra, é expulso e Corinthians e Mogi Mirim ficam no empate

15:10 Na última rodada, o Palmeiras recebeu o Audax-SP no Pacaembu e ficou no empate, por 1 a 1, perdendo assim seu 100% de aproveitamento. Já o Corinthians foi até Mogi e ficou no empate contra o time da casa, também por 1 a 1.

15:08 Corinthians acaba de chegar ao Pacaembu, palco do clássico de logo mais!

15:05 A maior vitórias do Corinthians na história do clássico foi no Paulistão de 1982, quando derrotou o clube alviverde por 5 a 1. Já a maior vitórias do Palmeiras na história do confronto foi no Torneio Rio-São Paulo de 1933, quando o Porco derrotou seu adversário, fora de casa, por 8 a 0.

15:01 O Palmeiras acaba de chegar ao Pacaembu!

14:55 Jogando como mandante, o Corinthians levou vantagem: 68 vitórias, 35 empates e 31 derrotas. Porém, quando o Palmeiras mandou seus jogos, acabou obtendo mais que o dobro de vitórias que o seu adversário: 70 triunfos, 49 empates e 29 derrotas.

14:45 No histórico de confrontos, Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram em 282 oportunidades, tendo o Porco como maior vitosioso. O Palmeiras venceu o Corinthians 101 vezes, enquanto houveram 84 empates e 97 vitórias do Timão.

VÍDEO: Os gols do último duelo entre Corinthians e Palmeiras, em 2013:

14:35 No último jogo entre os dois times, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista de 2013, realizado em 17 de fevereiro de 2013, Corinthians e Palmeiras ficaram no empate. Os gols daquele jogo foram marcados por Emerson Sheik, Romarinho, Vilson e Vinícius.

14:25 Após quase um ano sem se enfrentarem, já que o Palmeiras jogou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2013, os dois times voltarão a protagonizar um dos maiores clássicos do planeta.

14:15 Este derby paulista reúne duas equipes que vivem momentos distintos no Campeonato Paulista. O Corinthians, mandante da partida de logo mais, é o lanterninha do Grupo B, com oito pontos conquistados em oito jogos. Já o Palmeiras é o líder disparado do Grupo D, com 19 pontos conquistados em sete partidas disputadas.

14:00 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 8ª rodada do Campeonato Paulista de 2014! E hoje é dia de clássico! Corinthians e Palmeiras duelarão daqui a pouco, às 16h00, no Pacaembu, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !