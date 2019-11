Baier perde pênalti, mas Criciúma bate a Chapecoense e segue no G4

Buscando permanecer no G4, Criciúma e Chapecoense se enfrentaram neste domingo (16), no Estádio Heriberto Hülse, pela 6ª rodada do Campeonato Catarinense. Melhor para o time da casa, que venceu por 2 a 1 e conseguiu a manutenção da posição entre os classificados para o quadrangular final. A Chapecoense, porém, caiu na tabela e precisa voltar a vencer para sonhar com a vaga.

A Chape, agora fora do G4 e com um jogo a mais - já disputou antecipadamente a sétima rodada -, foca agora no Avaí, lanterna do estadual e próximo adversário da equipe, no domingo (23). Já o Criciúma enfrenta o Marcílio Dias, na quarta-feira (19), pela sétima rodada.

Criciúma começa melhor e abre o marcador na etapa inicial

Armado como um time muito veloz pelo treinador Ricardo Drubscky - com Lucca e Lulinha formando a dupla de ataque -, o Criciúma começou pressionando a equipe visitante. Aos 3 minutos, Eduardo cruza na medida para Paulo Baier, que desperdiça na pequena área. Dois minutos mais tarde, os dois voltam a agir em conjunto, e na finalização Ricardinho explode no travessão defendido por Nivaldo.

Porém, depois do início espetacular de partida, a mesma foi amornando. Poucas chances eram criadas e o jogo passou a ser muito disputado no meio-campo. A Chapecoense conseguiu igualar o volume de jogo da equipe da casa, mas não assustava Galatto tão frequentemente. Pelo contrário, Ricardinho voltou a passar perto de abrir o placar, dessa vez com um chute de longe.

Quando o jogo parecia ficar totalmente equilibrado, eis que surge Lulinha. Baier cobra escanteio na área, Rafael Donato ajeita de cabeça e o atacante dá uma bicicleta perfeita no canto esquerdo de Nivaldo, que só ficou olhando. Criciúma na frente, 1 a 0. O gol, marcado aos 34 minutos, foi o último lance do primeiro tempo que realmente arrancou reações do torcedor mais inquieto presente nas arquibancadas do estádio. Heber Roberto Lopes apontou o centro de campo aos 46, dando a etapa inicial como finalizada.

Chapecoense consegue o empate no início, mas vê a vantagem se perder no fim

Com um atacante no lugar de um volante, Gilmar dal Pozzo armou a equipe da Chapecoense para o segundo tempo. E deu certo. O Verdão voltou voando e conseguiu o empate logo aos 3 minutos, quando Fabiano escorou de cabeça após falta cobrada por Willian Arão e deixou tudo igual em 1 a 1. Na pressão, os visitantes passaram perto de marcar mais duas vezes antes dos 10 minutos, ambas nos pés de Tiago Luís, que desperdiçou frente a frente com Galatto.

Novamente, passado o início fulguroso, tudo voltou a ficar igual no Heriberto Hülse. Poucas chances criadas e consequentemente poucas finalizações eram o panorama da partida. Aos 21, João Vitor arriscou de longe e passou perto, mas era muito pouco para duas equipes que buscavam a vitória para se manterem na briga. Aos 34, o goleiro Galatto quase pôs tudo a perder numa saída errada, consertada posteriormente por Serginho.

Quando tudo se encaminhava para um empate, aos 42 minutos Baier chuta e o goleiro dá rebote nos pés de Gustavo, que na hora da finalização é agarrado por Fabiano. Pênalti para o Tigre e cartão vermelho para o defensor da Chapecoense, por ser o último homem da defesa. Na cobrança Paulo Baier, e a bola explode no travessão. Mas o meia contou com a sorte. Atento, Serginho estava lá para concluir de cabeça no rebote, Criciúma 2 a 1. A festa nas arquibancadas do "Majestoso" anunciava o fim da partida e a permanência do Tigre entre os quatro primeiros, mesmo tendo uma partida a menos. Já para a Chape, o campeonato volta no próximo fim de semana, diante do Avaí.

Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma EC