Figueirense x Avaí, Campeonato Catarinens

20h53. Encerramos aqui a transmissão do clássico Figueirense x Avaí , obrigado pela companhia! A crônica da partida e de todas as outras da 6ª rodada do Campeonato Catarinense no nosso site.

20h48. Apesar da derrota, o Figueirense continua no topo da tabela do Campeonato Catarinense. Com a vitória, o Avaí sobe para a sétima colocação.

20h46. Raul Cabral: "Se tem alguém que merece essa vitória, é o Emerson Nunes. Essa vitória veio pra lavar a alma".

20h41. Revson, sobre a cobrança de falta que originou o segundo gol: "Pedi pro Cleber Santana pra cobrar a falta, estava confiante, vinha treinando isso. É uma das minhas características."

61' APITA O ÁRBITRO! Termina o segundo tempo do clássico e o Avaí se mntém vivo no Catarinense.

59' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ! Sai:Diego Jardel Entra: Pablo

57' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO! Por demorar para repôr a bola.

56' Thiago Heleno recebe bom cruzamento de Marcos Assunção, mas cabeceia por cima da meta.

54' Além do tempo adicional devido a confusão, mais 5 de acréscimos.

52' O Figueirense pressiona. Marcos Assunção arrisca de longe, sem direção.

49' Caso sofra o empate, o Avaí não tem mais chances de alcançar o G4.

48' Árbitro determina mais 11 minutos de jogo. Vamos até os 56.

46' VOLPI SALVA! Cleber Santana saia na cara do gol, mas o goleiro tirou de carrinho já fora da área.

44' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! Sai:Nem Entra: Clayton

42' NA TRAVE! Marcos Assunção recebe bola de Ciro. O volante chutou forte de fora da área e a bola parou no travessão.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ! Após a cobrança da falta T. Volpi soltou a bola, que sobrou para Paulo Sérgio empurrar para o fundo das redes.

39' FALTA PARA O AVAÍ! A posição é propícia para a cobrança direto para o gol. Revson vai para a cobrança.

35' CARTÃO AMARELO PARA VITOR JUNIOR!

35' CARTÃO AMARELO PARA ANTÔNIO CARLOS!

35' Antônio Carlos faz falta em Vitor Júnior e os dois jogadores se estranham. O árbitro teve de intervir com cartões.

33' Boa chegada do Figueirense. Assunção novamente alça a bola para a área, mas a defesa do Avaí consegue afastar o perigo.

31. SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! Sai:Wesley Entra: Vitor Junior.

31. SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! Sai: Lúcio Maranhão Entra: Ciro.

30' BOA CHANCE! Após receber cruzamento na área, Lúcio Maranhão quase empurra a bola para o fundo da rede de carrinho.

27' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ! Sai: Tinga Entra:Revson.

27' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ! Sai: Roberto Entra: Paulo Sérgio.

26' A partida recomeça, após 10 minutos de paralisação.

23' Todos os atletas foram expulsos após a grande confusão, iniciada após o Figueirense ter marcado um gol que posteriormente foi anulado pela arbitragem. Os atletas se estranharam e os quatro expulsos se envolveram nos primeiros lances de agressão.

18' CARTÃO VERMELHO PARA DUDU!

18' CARTÃO VERMELHO PARA EDUARDO COSTA!

18' CARTÃO VERMELHO PARA ÉVERTON SANTOS!

18' Policiamento em campo para conter os ânimos. Mais atletas expulsos.

16' CARTÃO VERMELHO PARA MARQUINHOS! O meia avaiano agrediu Éverton Santos e foi expulso pelo árbitro.

16' CONFUSÃO NO JOGO! Confusão generalizada entre os atletas. Reservas invadem o campo e também participam da briga.

13' Bocão arranca na direção do gol do Figueirense, mas é desarmado por Marcos Assunção, que manda a bola para a lateral.

11' Marquinhos levanta a bola para a área, mas a zaga afasta sem problemas e sai jogando. Marcos Assunção lança Wesley, que domina com o braço e mata a jogada.

10' CARTÃO AMARELO PARA DUDU! Por falta em Roberto.

9' FALTA PARA O AVAÍ! Roberto puxa contra-ataque e é derrubado por Dudu.

8' Primeira chegada do Avaí. Diego Jardel bate de longe, sem perigo.

7' Marcos Assunção levanta a bola para área, mas esbarra no zagueiro Marquinhos.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! É de Éverton Santos. Em jogada iniciada pela direita, a bola sobrou para o atacante, que finalizou no ângulo.

4' O Furacão toca a bola no campo de ataque, mas não alcança espaços para finalizar.

3' A defesa afasta e cede lateral. Figueirense cobra e finaliza, mas Diego fica com a bola

2' FALTA PARA O FIGUEIRENSE! Wesley é derrubado por Eduardo Costa.

0' APITA O ÁRBITRO! Começa o segundo tempo.

19h38. As duas equipes já voltaram ao gramado. O Avaí foi recebido com gritos de 'lanterna, lanterna' pela torcida dos donos da casa.

19h36. Raul Cabral: "A gente vai manter a mesma marcação. Temos que tomar cuidado com a bola parada e com a velocidade e bola parada do Figueirense."

19h27. Pelo Figueirense, Marcos Assunção foi o destaque da primeira etapa.. No Avaí, Marquinhos,Tinga e Antônio Carlos foram os melhores.

19h25. Os atletas do Figueirense acreditam que o empate seria um resultado mais justo. Apesar de estar atrás no placar, os mandantes mantiveram a partida equilibrada durante toda a primeira etapa.

19h22. A estratégia de promover um jogo mais pesado pelo meio de campo deu certo para o Avaí, que impediu grandes chegadas de perigo do Figueirense. Os visitantes, porém, não causaram grandes preocupações ao goleiro Thiago Volpi.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Cleber Santana tenta chutar de longe, mas não leva perigo.

44' Tinga realiza boa jogada individual e consegue o escanteio em cima do marcador.

43' Marcos Assunção levanta nova bola para a área, mas a zaga do Avaí afasta o perigo.

42' Na cobrança, Tinga chega à linha de fundo mas cruza a bola direto pra fora.

42' CARTÃO AMARELO PARA NEM! Após puxar a camisa de Tinga.

40' Jogadores diminuem um pouco a intensidade e a marcação forte do Avaí no meio de campo dita o ritmo do jogo.

39' Figueirense cobra o tiro de meta, mas não consegue criar oportunidades. O Avaí chega ao ataque, mas consegueapenas arremesso lateral.

37' Marquinhos cobra o segundo escanteio, do outro lado do campo. A defesa afasta a bola e no rebote, Cleber Santana chuta pra fora. Tiro de meta e o Figueirense sai jogando.

35' Na cobrança, o Figueirense afasta, cedendo escanteio. Marquinhos cobra, o Avaí insiste e consegue novo escanteio.

34' Tinga sai jogando e é desarmado com falta.

33' FALTA PARA O FIGUEIRENSE! Na cobrança, Marcos Assunção sai jogando curto e toca com Nem. Na sequência do lance, Tinga faz o desarme.

32' Marcos Assunção levanta a bola na área. Diego sai da baliza e se choca com atleta alvinegro. Sai de campo para receber atendimento, mas volta sem maiores preocupações.

29' Marcos Assunção e Roberto reclamam com o árbitro.

28' Marcos Assunção desarma Roberto. Everton Santos tenta chegar ao ataque com Wesley, mas os dois são desarmados no momento da finalização. Na sequência, contra-ataque do Avaí.

27' No lance seguinte, Everton Santos finaliza, mas Diego defende com facilidade.

26' Cobrança de escanteio para o Figueirense. Marcos Assunção levanta a bola na área, mas a zaga é incapaz de acertar a meta.

25' Início de jogo é pesado e marcado por muitas faltas, de ambas as equipes.

23' No lance seguinte, Lúcio Maranhão chega na área e no momento da finalização, é travado pela zaga.

21' Figueirense chega o ataque. Após o rebote, Marcos Assunção finaliza, mas a bola passa não acerta o alvo.

19' Depois da cobrança, os visitantes recuperam a bola e voltam a pressionar o Figueirense. Primeiro Tinga tentou finalizar, depois Marquinhos, mas a zaga conseguiu afastar o perigo.

18' FALTA PARA O FIGUEIRENSE! Após passe de Roberto, Eduardo manda para a rede, mas o árbitro já havia marcado falta de ataque do Avaí.

17' A cobrança não leva perigo e na sequência do lance, o Avaí sai no contra-ataque e consegue o escanteio. Marquinhos cobra mas o Leão não preocupa o goleiro Thiago Volpi.

16' CARTÃO AMARELO PARA TINGA! Por reclamação na hora da cobrança de falta.

15' Confusão no momento da cobrança de falta. Marcos Assunção reclama do posicionamento da barreira, enquanto o time inteiro do Avaí avança sobre o árbitro para reclamar da marcação.

14' FALTA PARA O FIGUEIRENSE! Wesley foi derrubado perto da linha da área, e Marcos Assunção se prepara para a cobrança.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ! Tinga foi derrubado e na cobrança de falta, Marquinhos levantou a bola para Antônio Carlos abrir o placar, de cabeça.

9' CARTÃO AMARELO PARA THIAGO HELENO! Por falta em Bocão.

9' FALTA PARA O AVAÍ! Bocão arrancou em velocidade e foi desarmado com falta por Thiago Heleno.

8' Escanteio para o Figueirense. Marcos Assunção cobra e Marquinhos escora de cabeça, sem perigo.

6' A estratégia de povoar o meio campo dá certo, e as duas equipes tem dificuldade em chegar com perigo.

4' No lance seguinte, o camisa 10 avaiano arrisca de fora da área e consegue o escanteio. Na cobrança, fortemente vaiado pelos torcedores do time da casa. A investida não tem sucesso e a zaga afasta.

3' CARTÃO AMARELO PARA MARQUINHOS! Por reclamação excessiva.

2' Avaí tenta pressionar a arbitragem, após lance de Nem em Marquinhos.

0' APITA O ÁRBITRO! Rola a bola para o Clássico de Florianópolis e o Figueirense dá o pontapé inicial.

18h26. Avaí já está no gramado. No momento, é cantado o hino de SC. Em seguida, o Hino Nacional.

18h26. Raul Cabral, técnico interino do Avaí: "Um dos três meias vai dar suporte como segundo atacante. A gente procurou povoar o meio para ter uma segurança defensiva maior."

18h24. Figueira entrando em campo.

17h30. No Figueirense, Rivaldo é dúvida e Nem é especulado como volante titular. O zagueiro Nirley cumpre suspensão e fica fora da partida. Do lado do Avaí, nenhuma baixa.

17h25. Vinícius Eutrópio já vivenciou o confronto dentro de campo e conta como é participar de fora das quatro linhas. “Como jogador você gosta, mas tira a adrenalina quanto começa o jogo, você tá correndo. No comando é mais puxado, a responsabilidade é maior, você tem que interagir com todos. Não digo que o frio na barriga aumenta, mas a gente sente a responsabilidade porque você tem a sua missão”.

FOTO: A maior goleada aconteceu em 1938, em vitória do Avaí: 11 a 2 sobre o Furacão.

17h18. O primeiro encontro foi polêmico e os jogadores do Leão abandonaram o gramado antes do término da partida, devido a um pênalti assinalado a favor dos rivais, que irritou os atletas. Um mês antes da partida, nove jogadores do Furacão abandonaram o time para jogar pelo rival Avaí.

17h14. Figueirense x Avaí é a rivalidade mais antiga do estado. A primeira partida foi disputada em 13 de abril de 1924 e terminou em 4 a 3 para o Figueira. Desde então, pelo Catarinense, foram 159 jogos. 42 vitórias do Avaí, 60 do Figueirense e 57 empates.

FOTO O Leão continua a tradição de homenagear cidades de Santa Catarina no uniforme de seu goleiro. Neste domingo a homenageada é Doutor Pedrinho, cidade do Vale do Itajaí.

VIDEO O último Figueirense x Avaí aconteceu na Série B de 2013, e terminou em goleada do Furacão. Confira os gols da partida:

FOTO Já o Figueira tem motivos para se mostrar otimista na sua volta à Série A: a bola parada tem sido uma arma letal e Marcos Assunção, exímio batedor de faltas, vem sendo um dos destaques do alvinegro no Catarinense.

17h00. A péssima campanha custou o cargo do treinador Emerson Nunes, demitido após a derrota para o Brusque. Para seu lugar, o ex-jogador avaiano Paulo Turra foi contratado no dia seguinte. “O momento não me assusta”, garantiu o novo comandante. Entretanto, a responsabilidade de comandar a equipe no clássico será do auxiliar Raul Cabral, ex-treinador da base do Figueira.

VÍDEO: O Figueirense conquistou a liderança na última rodada, em cima do Joinville. Veja os gols da partida:

16h55. O Figueirense mantém uma campanha sólida e é o líder do campeonato, enquanto cabe ao Avaí segurar a lanterna. Em caso de derrota, o Leão da Ilha está matematicamente fora do quadrangular final.

16h53. Entram a campo os dois maiores vencedores do Campeonato Catarinense: O Avaí acumula 16 títulos, enquanto o Figueirense tem 15.

16h50. Boa tarde, torcedor! Hoje você acompanha a transmissão em tempo real, entre Figueirense x Avaí , em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Catarinense.