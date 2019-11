Esportivo x Grêmio, Campeonato Gaúcho

E ficamos por aqui com a transmissão de Esportivo 1x3 Grêmio. Acompanhe em nosso site, Facebook e Twitter, todas os resultados dos estaduais pelo Brasil. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!

Com a vitória, Grêmio se isola na liderança do Grupo B, enquanto o Esportivo entra na zona de rebaixamento do Gaúchão.

48' FIM DE JOGO! Esportivo 1x3 Grêmio.

47' Wendell cobra a falta pela linha de fundo.

47' Falta para o Grêmio.

46' Lançamento para Jean Deretii, mas Kal corta.

45' Assis recebe e tenta o giro sobre Werley. Atacante comete falta em defensor gremista.

44' Teremos 3 minutos de acréscimo!

43' Grêmio troca passes no campo de ataque.

41' BLITZ DO ESPORTIVO! Assis sobe para o cabeceio e Werley salva. Na sequência, Ceará pega o rebote e manda uma bomba, por cima do gol!

39' Everaldo tenta a jogada individual, mas é interceptado.

38' Assis é lançado, mas está em posição de impedimento.

37' Depois do gol, Esportivo começa a pressionar o Grêmio em seu campo de ataque.

36' Wendell sofre falta.

35' GOOOOOOOOOOOL DO ESPORTIVO! BRANDÃO! Bola erguida na primeira área e centroavante manda para o fundo do gol, sem chances para Busatto. Desconta o Esportivo!

34' Esportivo cobra a falta. Barone cruza e Werley tira.

33' Riveros arrisca de longe e a bola vai direto pela linha de fundo.

32' Luan toca para Adriano, que perde para Brandão.

31' Falta é cobrada e Jean Deretti tira.

30' Falta para o Esportivo.

29' Kal erra o reposicionamento e entrega a bola nos pés de Riveros, que não aproveita a chance.

28' Falta de Assis sobre Riveros.

27' Claytinho cobra e a zaga corta.

26' Escanteio para os donos da casa!

25' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Jean Deretti Sai: Maxi Rodríguez

24' Falta é cobrada e Busatto faz a defesa.

23' Pressão do Esportivo. Sequência de chutes a gol e Busatto salva! Na sequência, é falta para os donos da casa.

22' Escanteio é cobrado e Adriano, um pouco desajeitado, tira.

22' Claytinho cruza para Assis e Wendell manda para a linha de fundo. Escanteio.

21' SUBSTITUIÇÃO NO ESPORTIVO Entra: Ceará Sai: Ygor.

20' Everaldo pega de primeira e manda uma bomba. Mas a bola passa por cima do gol.

17' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Everton Sai: Alan Ruiz

16' Luan arrisca de longe uma bomba. Mas a bola sai pela linha de fundo.

16' Maxi Rodríguez cobra e o goleiro tira.

15' Escanteio para o Grêmio.

14' Grêmio troca passes.

13' Maxi Rodríguez cobra falta ao levantar para a área. Mas a bola passa por todo mundo. Tiro de meta.

10' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Adriano Sai: Ramiro

9' Claytinho cruza e Assis cabeceia por cima do gol. Tiro de meta.

8' Assis cruza para a área e Wendell corta.

7' Alan Ruiz cobra. A bola bate na barreira e sobra para Luan, mas jogador está em posição de impedimento.

7' Falta agora para o Grêmio.

6' Falta para o Esportivo.

5' Claytinho cobra e Alan Ruiz corta.

5' Escanteio para o Esportivo.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! EVERALDO! Jogada iniciada com M. Rodríguez, que lança Moises na lateral. O jogador deixa a bola livre para Everaldo mandar para o fundo do gol! 3x0!

3' Wendell sofre falta.

2' Maxi Rodríguez tenta a jogada individual, mas Claytinho intercepta.

0' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! Saída de bola do Esportivo.

O Esportivo tem duas alterações: Entra: Assis Sai: Ricardo Maria

Entra: Kal Sai: Luther

As equipes estão de volta para o segundo tempo.

Luan: "Conseguimos fazer o gol no começo do jogo, isso deixou tudo mais fácil para a equipe. Agora vamos administrar o resultado".

Flávio Campos: "Estamos com um a menos, mas virar não é impossível. Vamos tentar reagir".

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Esportivo 0x2 Grêmio.

45' Maxi Rodríguez cobra o escanteio, mas a zaga corta.

45' Escanteio para o Grêmio!

44' Teremos 1 minuto de acréscimo!

43' Jogada de ataque do Esportivo, mas Brandão é flagrado em posição de impedimento.

42' Moisés cobra a falta. Jogador pega mal na bola e isola! Tiro de meta.

42' Luan sofre falta.

41' Everaldo sofre falta no meio-campo.

40' Ricardo Maria cruza para Afonso, que chuta em cima de Alan Ruiz.

38' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Alan Ruiz cobra a falta na cabeça de Werley, que manda para o fundo das redes!

37' CARTÃO AMARELO PARA BARONE!

37' Alan Ruiz sofre falta de Barone.

36' Afonso faz cruzamento para Brandão e Busatto fica com a bola.

33' Ricardo Maria cobra e a zaga corta.

32' Escanteio para o Esportivo.

31' Busatto erra na cobrança do tiro de meta e toca para Ricardo Maria, que chuta. O goleiro fica com a bola.

30' Falta para o Esportivo. A bola vai direto nas mãos de Busatto.

29' Ricardo Maria cobra. O zagueiro Jean Pierre cabeceia e Busatto fica com a bola.

28' Falta de Moises em Ricardo Maria.

25' CARTÃO VERMELHO PARA AGENOR! Jogador derruba Wendell e leva o cartão amarelo. Como já havia recebido o primeiro cartão, leva o vermelho. Está na rua!

24' CARTÃO AMARELO PARA WENDELL!

23' NA TRAVE! Ramiro acha Luan, que domina e manda por cobertura. A bola bate no poste direito. QUASE!

23' Esportivo troca passes e Ricardo Maria cruza para a área. Busatto fica com a bola.

22' Moisés acha Everaldo, que chuta cruzado. A bola passa muito perto do gol. Luan também chegava no lance, mas não alcança.

21' Ramiro cruza para Everaldo, que cabeceia. Goleiro do Esportivo faz a defesa.

20' Brandão invade a área, passa por Werley e cabeceia por cima do gol. Quase o empate!

19' Maxi Rodríguez cobra a falta. Ele levanta para a área e Riveros manda de cabeça por cima do gol. Tiro de meta.

18' Everaldo sobre falta.

17' Levantamento feito e Riveros corta.

17' Afonso cruza para Brandão, a bola bate na barreira e sobra para Igor, que manda uma bomba de fora da área. Busatto faz a defesa e manda para escanteio!

15' Agenor entra na área e acha Igor, mas Busatto intervém e fica com a bola.

14' Brandão arrisca chute, mas a bola para na barreira gremista.

14' Ricardo Maria cobra e Everaldo tira.

14' Igor cruza para Brandão e Bressan desvia para a linha de fundo. Escanteio.

13' Falta para o Esportivo.

11' Brandão domina e sobe ao ataque, mas jogador está em posição de impedimento.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Maxi Rodríguez cobra a penalidade no canto direito de Vinícius. Está aberto o placar!

5' CARTÃO AMARELO PARA AGENOR! Por pênalti em Luan.

5' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! Luan invade a área, e na hora do chute, é puxado por Agenor dentro da área.

4' Agenor comete falta em Maxi Rodríguez.

3' O próprio Claytinho cobra a falta. A bola fica na barreira.

2' Falta de Maxi Rodríguez em Claytinho.

2' Maxi Rodríguez acha Everaldo, que domina e chuta para o gol. A bola desvia na barreira e fica fácil para a defesa de Vinícius.

1' Primeira chegada do Grêmio. Luan recebe cruzamento e cabeceia com perigo para o gol.

0' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Saída de bola com o Grêmio.

Tudo pronto para a bola rolar.

O público é pequeno no Estádio Montanha dos Vinhedos. Cerca de 2.000 pessoas presentes.

Esportivo em campo!

Nesse momento, Grêmio entra no gramado!

O dono do apito será Marcio Chagas da Silva, auxiliado por Carlos Henrique Selbach e Elio de Andrade.

Na última rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Internacional.

A equipe de Bento Gonçalves dispensou o meia Cássio e os volantes Vina e Alisson. O único desfalque é o capitão Wesley Ladera, com lesão no joelho desde a primeira rodada.

Já o Esportivo vai para a partida com que tem de melhor, pois sua situação não é nada boa no Gaúchão. Na última rodada, perdeu de 3 a 0 para o São Luiz e amargou a 13º colocação geral no campeonato.

Nesta tarde, o torcedor gremista terá a oportunidade de assistir, pela primeira vez, o argentino Alan Ruiz, contratado junto ao San Lorenzo, como titular. Além disso, os garotos Luan e Wendell, que se destacaram nos últimos jogos, também estarão em campo. O atacante Dudu, que já treinou com bola no Olímpico, deverá ficar no banco de reservas.

Como atuou durante a semana pela Libertadores, o técnico Enderson Moreira decidiu poupar alguns titulares para o jogo de logo mais. Marcelo Grohe, Pará, Rhodolfo, Edinho, Zé Roberto e Barcos assistiram a partida pela televisão.

Sobre a situação dos times no campeonato: os gremistas ocupam a liderança do Grupo B, com 12 pontos. Já os donos da casa estão na sétima posição do Grupo A, com seis pontos obtidos.

A partida será no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Boa tarde, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL BRASIL o confronto entre Esportivo e Grêmio, pela oitava rodada do Gaúchão. Siga em tempo real!