Vasco da Gama x Flamengo, Campeonato Carioca

Encerramos aqui a transmissão de Vasco 1x2 Flamengo. Acompanhe a crônica desta partida dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigado pela companhia e pela audiência, tenha uma ótima noite e até a próxima.

Com esse resultado, o Flamengo fica em segundo lugar, com 19 pontos e encostado no líder Fluminense. O Vasco, com 15 pontos, está na quarta posição, atrás também da Cabofriense, que ocupa o terceiro lugar.

Momento do gol não dado do Vasco. A bola entra completamente, mas juiz não percebe.

"É muito bom marcar o gol. Isso mostra que é um grupo, não só os onze titulares. Fui feliz, fiz o gol", falou o autor do gol da vitória do Flamengo, Gabriel.

"A gente conseguiu imprimir o mesmo ritmo até a metade do segundo tempo. No final, no contragolpe, o Gabriel entrou descansado e fez o gol. Não é desculpa, mas o gol de falta não dado mudou o jogo. Houve ainda a confusão no intervalo", disse Pedro Ken.

49' TERMINA O JOGO!

46' Bernardo arrisca de fora da área, e a bola passa por cima do gol de Felipe.

44' GOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Da entrada da área, Gabriel bate cruzando. Há desvio em Guiñazu, que tira Martín Silva da jogada e entra.



42' Público pagante: 13.245; Público Presente: 16.972; Renda: R$ 858.505,00

41' Alecsandro arranca com a bola, Martín Silva e Rodrigo se atrapalham e Everton chuta para fora.

37' André Santos dá um chutão, e a bola sobra a Hernane. De cabeça, o centroavante tenta encobrir Martín Silva, mas a bola sai fraca.

36' SUSBTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Douglas; ENTRA: Bernardo.

34' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Elano; ENTRA: Alecsandro

33' Everton avança pela esquerda, cruza e a defesa do Vasco cede escanteio.

26' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Aranda; ENTRA: Pedro Ken.

25' Gabriel arranca pela direita e, ao invadir a área, é desarmando por Diego Renan.

23' Willian Barbio arranca pelo meio, se desequilibra, a bola sobra para Edmílson, que toca para Douglas, mas o meia joga para fora.

19' QUASE GOL! Em rápido contragolpe, o Flamengo assusta o Vasco. Gabriel cruza para Hernane, mas André Rocha afasta. A bola sobra a Elano, que chuta na rede pelo lado de fora.

18' Willian Barbio recebe de Douglas na esquerda, mas se atrapalha com a bola e desperdiça o ataque.

17' Elano cruza procurando Wallace, mas o bandeirinha marca impedimento.

16' CARTÃO AMARELO PARA ARANDA! Por falta em Everton.

15' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Everton Costa; ENTRA: Willian Barbio.

14' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Amaral; ENTRA: Muralha.

13' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Lucas Mugni; ENTRA: Gabriel.

12' Lucas Mugni tenta tocar para Elano, mas Aranda faz falta no jogador do Flamengo.

8' QUASE GOL DO VASCO! Diego Renan bate de fora da área, e Felipe espalma.

7' André Santos derruba Fellipe Bastos. Os vascaínos pedem o segundo amarelo e o consequente vermelho, mas árbitro não pune o jogador do Flamengo.

6' André Santos dá velocidade pela esquerda, mas perde a passada e comete falta.

5' Aranda apara a bola para Fellipe Bastos, que chuta forte de esquerda, mas bola sai pela linha de fundo.

3' Hernane arranca, a bola sobra a Everton, que tropeça e cai sozinho na área.

0' BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

"O gol do Vasco pegou na mão do Edmílson, ele falou para mim. Desviou e entrou. Eu estava na bola", afirmou Felipe.

"Claro que a bola entrou. O auxiliar disse que não viu nada. É impossível uma pessoa que está ali só para ver isso não enxergar que a bola entrou.", disse Douglas.

"Foi gol do Vasco e foi gol do Flamengo. Porque dá pra eles e pra nós não?", fala Fellipe Bastos, indignado.

CARTÃO AMARELO PARA GUIÑAZU! Por reclamação após o término do primeiro tempo.

Os jogadores do Vasco cercam o trio de arbitragem para reclamar do gol invalidado. Há confusão, e o policiamento entra no campo para proteger o juiz.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Lucas Mugni avança pela esquerda e cruza, mas Hernane não alcança. A defesa cede escanteio.

40' CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ SANTOS! Por reclamação.

39' CARTÃO AMARELO PARA FELIPE! Por reclamação.

38' GOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Em cobrança de falta, Elano marca para o Flamengo.

37' GOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Douglas faz linda movimentação e dá para Fellipe Bastos, que marca.

35' Após boa jogada de Everton Costa, que girou e achou Edmílson, mas Aranda chute de fora da área e a bola sai.

33' Fellipe Bastos levanta a bola na área, e Hernane cede escanteio.

30' Douglas faz jogada pela direita, leva para o meio, cruza para Edmílson, que toca de cabeça, mas a bola vai para fora.

27' O Vasco envolve a defesa do Flamengo. Pela direita, Aranda cruza, mas Samir afasta. No rebote, Edmílson chuta por cima do gol.

26' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO RENAN! Por falta em Cáceres.

25' Em cobrança de escanteio, Felipe tira a bola, mas sente o ombro esquerdo.

22' Fellipe Bastos cobra falta para o Vasco, mas Felipe espalma.

21' Diego Renan chuta de longe, mas a bola bate em Wallace e sai pela linha de fundo.

17' IMPEDIDO! Everton Costa é lançado pela direita, mas é dado o impedimento.

13' Cáceres lança Léo Moura, pela direita, e o lateral-direito é interceptado por boa defesa do goleiro Martín Silva.

11' FOI GOL! Em cobrança de falta de Douglas, a bola entra toda dentro do gol, mas árbitro não percebe.

10' CARTÃO AMARELO PARA WALLACE! Por falta em Edmílson.

9' CARTÃO AMARELO PARA FELLIPE BASTOS! Por falta em Hernane.

7' Pela esquerda, Diego Renan quase passa por Léo Moura e consegue o cruzamento. Felipe interceptou o lance.

5' Edmílson faz tabelinha com Douglas, mas Cáceres corta.

3' Douglas, o estreante da tarde, cobra falta ao Vasco. A bola sai por cima do gol de Felipe.

0' BOLA ROLANDO!

O Maracanã recebe uma visite ilustre: o tenista Rafael Nadal. O espanhol está no Brasil para a disputa do Rio Open e dará o pontapé inicial do jogo.

Jayme de Almeida mantém a escalação do Flamengo usada na derrota para o León: Felipe; Leonardo Moura, Wallace, Samir e André Santos; Victor Cáceres, Amaral, Elano, Lucas Mugni e Éverton; Hernane. No banco: Paulo Victor, Chicão, João Paulo, Leo, Muralha, Gabriel e Alecsandro.

Adílson Batista revelou a escalação do Vasco: Martín Silva, André Rocha, Luan, Rodrigo e Diego Renan; Guiñazu, Aranda, Fellipe Bastos e Douglas; Everton Costa e Edmilson. No banco estarão: Jordi, Jomar, Pedro Ken, Montoya, Bernardo, William Barbio e Thalles.

Os ônibus das duas equipes já estão estacionados dentro do Maracanã.

"A semana não foi boa. Perdemos dois jogos importantes. Temos que entrar mais concentrados contra o Vasco. Os gols que sofremos foi por desatenção. É um clássico e tiramos força de onde não temos. Não sei se o Vasco tem vantagem por não ter jogado no meio de semana.", falou o volante.

A escalação do Flamengo dependerá da resposta física dos jogadores, mas ninguém quer ficar fora. O paraguaio Victor Cáceres é um exemplo disso. Destaque Rubro-Negro na partida pela Libertadores, o volante vem de um longo período no banco de reservas e não quer nem ouvir falar em ser poupado. Apesar do desgaste evidente da maratona durante a semana, que começou com um Fla-Flu, Cáceres deixa claro que este é um tipo de confronto no qual os atletas buscam aquele último fôlego para entrar em campo.

"Clássico temos que vencer sempre, independentemente de como for. Perdemos quarta-feira (12), mas temos que levantar a cabeça e olhar para frente. Espero que possamos fazer um bom jogo e fechar a semana bem. Tivemos uma viagem muito cansativa, mas não é nada que atrapalhe a vontade e a determinação do time. Quem entrar, vai buscar um bom resultado.", disse Samir.

De volta ao time titular, Samir jogará seu primeiro "Clássico dos Milhões" entre os profissionais e sabe da importância de um triunfo para recolocar o Rubro-Negro nos trilhos.

Os árbitros da partida deste domingo (16), serão: Eduardo Cordeiro Guimarães; árbitro assistente n°1: Wagner de Almeida Santos; árbitro assistente n°2: Luiz Antonio Muniz de Oliveira; 4° árbitro: Daniel Victor Costa Silva.

Apesar dos pontos em comum, este domingo será a primeira vez que os caminhos de Adílson Batista e Jayme de Almeida vão se cruzar. Apelidado de Capitão América quando carregou a braçadeira na campanha vitoriosa do Grêmio na Libertadores de 1995, Adílson leva o seu estilo mais aguerrido para campo. Do outro lado, um ritmo mais pacato. Jayme tem um estilo mais tranquilo e calado. Mesmo no decorrer dos jogos, adota, inúmeras vezes, a conversa ao pé do ouvido e a observação.

No Flamengo a tendência é que o time vá a campo com força máxima, assim como seu rival. Porém, a decisão não é tratada abertamente pelo técnico Jayme de Almeida. O fato é que o clássico mexe até mesmo com jogadores experientes como Elano, que já declarou que vai jogar. O único desfalque é Paulinho, com dores no púbis.

Um dos maiores clássicos do Brasil, Vasco x Flamengo volta a sua casa neste domingo, às 16h. Após um período de pouco mais de dois anos no Engenhão as equipes terão pela primeira vez a oportunidade de se enfrentar no novo Maracanã, que passou por reformas para receber a Copa do Mundo, a partir de junho. O último duelo disputado no estádio ocorreu em agosto de 2010 em um empate sem gols.

"Realmente conheço a competição, joguei algumas vezes e fui feliz na conquista de título e acessos à Série A. Pode ter sido um fator, mas acho que não foi só isso. A experiência e a bagagem no futebol, estar em grandes clubes e ganhar títulos de importância pode ter sido o que mais interessou ao Vasco.", afirmou Douglas.

Douglas, 32 anos, estreia hoje no clássico contra o Flamengo com a missão de ser o cérebro da equipe de Adílson Batista. Apesar de ter sido eleito o melhor jogador da Série B pelo Corinthians, em 2008, quando o time paulista foi campeão e voltou à elite, o meia acredita que esse não é o único fator que o faz ser útil ao rebaixado Vasco.

"Para mim, é um recomeço. Aos poucos, vou adquirindo melhor forma. Infelizmente, o Henrique e o Marlon estão lesionados, mas torço para que se recuperem logo. Intenção é ganhar a posição nos treinamentos", disse Diego.

Após uma temporada em que conviveu com lesões e poucas oportunidades no Criciúma, Diego Renan vê a chance de ser titular pelo Vasco no clássico com o Flamengo como um recomeço importante em sua carreira. Ele foi beneficiado com a oportunidade pela ausência de Marlon e Henrique, outros dois laterais-esquerdos do elenco.

Na última vitória do Flamengo sobre o Vasco, o Cruzmaltino foi derrotado por 1 a 0, no estádio Mané Garrincha, valendo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2013. O gol da vitória foi marcado por Paulinho.

Neste jogo, o Vasco venceu o Flamengo com placar de 3 a 2, no Engenhão, pela Semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca 2012. Fizeram os gols: Kleberson e Vagner Love, pelo Flamengo, e Felipe (2) e Eder Luis, do Vasco. Essa foi a última vez que o Cruzmaltino venceu o Rubro-Negro.

Vasco e Flamengo se confrontaram 293 vezes. Destas, o Flamengo tem vantagem, com 114 vitórias contra 93 vitórias do Vasco e 86 empates. No ano passado, os dois times se enfrentaram três vezes, sendo que o Rubro-Negro ganhou duas delas e houve um empate. O Vasco não ganha do Flamengo desde 2012, há cinco jogos.

Os Rubro-Negros após três vitórias no Campeonato Carioca, tiveram uma amarga derrota por goleada contra o Fluminense na rodada passada. Neste novo clássico, a expectativa é de vitória sobre o arquirrival Vasco. O Flamengo ocupa a segunda colocação da tabela, com 16 pontos. O time também tenta esquecer a derrota na Taça Libertadores no jogo do meio da semana, contra o León.

O Vasco, após quatro vitórias seguidas, empatou com o Nova Iguaçu, na rodada passada, com do Time da Baixada no último minuto de jogo. Só a vitória de hoje, contra o maior rival, pode apagar esse tropeço. No momento, o Cruzmaltino tem 15 pontos e está no quarto lugar da tabela.

Com a vitória do Fluminense, neste sábado (15), sobre o Boavista, nem Vasco nem Flamengo tem chances de assumir a liderança nesta rodada. Mas trabalham para não deixar o Fluminense se distanciar, estando o mais próximos possível do primeiro lugar.

Sejam muito bem-vindos, torcedores, a mais uma transmissão nesta 8ª rodada do Campeonato Carioca 2014. A partir das 16h estaremos transmitindo, em tempo real , todas as emoções de Vasco X Flamengo, aqui na VAVEL Brasil.