Linense vence com mais um gol de Rodrigo Tiuí e afunda o Paulista

Jogo válido pela 8º rodada do Campeonato Paulista, partida realizada no Estádio Gilbertão, em Lins-SP.

Linense e Paulista fizeram um jogo com boas oportunidades de gols neste domingo (16), porém, a maioria delas foram desperdiçadas. Quem não perdoou foi Rodrigo Tiuí, que fez o gol da vitória do Elefante, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Agora, o Linense soma 10 pontos e é o terceiro colocado do grupo A. O Elefante vai à Campinas enfrentar a Ponte Preta na próxima rodada. Já o Paulista é o lanterna da competição com apenas 2 pontos e enfrentará o Comercial, fora de casa.

Tiuí abre o placar pelo alto

Linense e Paulista estavam fazendo um jogo chato, sem muita criatividade. O Elefante, que está sendo muito cobrado pela torcida, não aparentava pressa em abrir o placar e tocava a bola. O Paulista mostrava muito nervosismo e desespero.

Aos 18 minutos, Nikão arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e sobrou na ponta direita para Fernandinho, o meia dominou e levantou na área para Rodrigo Tiuí subir de cabeça e abrir o placar.

Apenas aos 26 minutos a primeira oportunidade do Paulista. Diego Rosa recebeu um belo lançamento e saiu cara a cara com o goleiro Anderson. O meia tocou por cima e a bola passou perto. No lance seguinte, aos 27, e em mais um lançamento, David ganhou na velocidade de Tobi e finalizou, mas Anderson estava lá para fazer uma boa defesa.

Aos 32 minutos o Linense quase ampliou o placar. Anselmo recebeu passe pelo alto, dominou e sem deixar a bola cair mandou uma bomba para o gol, Juliano desviou para escanteio.

Anderson segura o Paulista nos minutos finais

A segunda etapa foi sofrível de se assistir, pelo menos até os 15 minutos finais. Aos 28 minutos, Fernandinho entrou forte em Márcio Pit, o árbitro chegou a colocar a mão no bolso de trás, mas deu somente o cartão amarelo.

Aos 30, o Linense resolveu pressionar a saída de bola do Galo. Diniz roubou a bola e passou para Branquinho, o atacante dividiu com o zagueiro e rolou para Rodrigo Tiuí, livre, chutar por cima do gol.

Nos minutos finais, o Paulista foi em busca do empate, mas não contava com uma pedra no caminho, Anderson. Aos 37 minutos, David chutou de fora da área, a bola que tinha endereço certo desviou na defesa e saiu. Pouco depois, quatro minutos depois, David fez o corte em João Paulo e chutou forte para boa defesa de Anderson.

Aos 42, Branquinho teve a oportunidade de matar a partida. Em contra-ataque rápido, o meia ficou cara a cara com Juliano mas chutou para fora. Aos 44 minutos, o Paulista teve a sua última oportunidade. Bruno recebeu na entrada da área, dominou, cortou Tobi e bateu rasteira, forte, com o campo molhado. Anderson se esticou todo e fez uma belíssima defesa, segurando o 1 a 0 no placar.