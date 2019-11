Internacional x Juventude, Campeonato Gaúcho

Confira a crônica de Internacional 2 x 1 Juventude.

00:09 Geraldo Delamore, técnico do Juventude, respondendo a indagação sobre o que ele acha da pressão exercida pela torcida, que pede sua saída: "Eu irei pensar". Podemos ter novidades em breve no Jaconi. Delamore deixou no ar que pode colocar seu cargo à disposição. De acordo com a direção, ele fica.

00:06 VÍDEO: Veja os três gols da partida!

23:56 Veja a classificação do grupo A após o jogo de hoje. O Internacional está com classificação para a fase de mata-mata encaminhada, enquanto o Juventude vê a diferença da vaga permanecer em três pontos. Alviverde começa a se preocupar também com o rebaixamento.

os. Equipe PG J V E D GP GC SG 1 Sport Club Internacional 25 9 8 1 0 20 6 14 2 Grêmio Esportivo Brasil 18 8 5 3 0 12 2 10 3 Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural 13 8 3 4 1 10 7 3 4 Clube Esportivo Lajeadense 12 8 3 3 2 9 6 3 5 Esporte Clube São José 11 8 3 2 3 8 9 -1 6 Esporte Clube Juventude 9 8 2 3 3 7 8 -1 7 Clube Esportivo Aimoré 8 8 2 2 4 8 14 -6 8 Clube Esportivo Bento Gonçalves 6 8 1 3 4 6 12 -6

23:52 Raimundo Demore, presidente do Juventude: "Enfrentamos uma grande equipe. Vamos erguer a cabeça e pensar no próximo jogo".

23:49 Abel Braga, em entrevista coletiva: "O primeiro tempo foi bom, criamos várias chances. No segundo, paramos de atacar. Não foi bom. Eu não gostei."

23:47 VÍDEO: O golaço de falta do chileno Charles Aránguiz para ampliar o placar no Estádio do Vale.

23:45 Inter segue invicto - e líder no Grupo A - no Campeonato Gaúcho. Agora são oito vitórias e um empate em nove jogos. Já o Juventude soma a quinta partida sem vencer. O alviverde tem nove pontos e está na sexta colocação do Grupo A. O Lajeadense, primeiro do G-4, tem 12 pontos.

23:40 Internacional, após o segundo gol, relaxou e administrou o jogo. O Juventude achou um gol com o Zulu, e quase surpreendeu no final do jogo.

23:38 Andrés D`Alessandro: "Primeiro tempo foi muito intenso, muito bom. Por conta disso cansamos na segunda etapa".

48` FIM DE JOGO! Internacional 2 X 1 Juventude.

45` AMARELO! D`Alessandro recebe a advertência por reclamação.

44` QUASE ZULU! Centroavante, frente a frente com o goleiro, tenta driblar Muriel, mas fica sem ângulo e perde a grande chance do empate.

43` Internacional toca a bola e faz o tempo rolar, administrando o placar.

38` Muda o Inter. Sai Rafael Moura, entra Wellington Paulista. Saiu ovacionado pela torcida o novo centroavante titular colorado.

36` GOOOOOOOOOOL DO JUVENTUDE! Zulu, após rebote na área oriundo de escanteio, desconta. O artilheiro - e ídolo da papada - coloca o alviverde no jogo.

32` MURIEL! Julinho, de falta, manda no contrapé do goleiro, que faz bela defesa.

Veja o primeiro gol de Inter. De Rafael Moura, após bela jogada de Otávio.

26` Muda o Inter. Entra João Afonso, sai Otávio.

24` Muda o Juventude. Entra Aquiles Ocanto, sai Douglas.

23` D`Alessandro bate forte, e Fernando defende.

22` Otávio é derrubado perto da área. Aránguiz e D`Alessandro na bola.

20` Paulão derruba Douglas e recebe o amarelo. Tá fora do próximo jogo. É o seu terceiro.

17` Juventude tenta descontar, mas chega sem muito perigo.

11` Robinson faz boa jogada pela direita, e cruza na cabeça de Douglas, que manda para fora. Primeira chance clara alviverde no jogo.

7` Diogo Oliveira recebeu cartão amarelo por reclamação após o gol.

6` GOOOOOOOOOOL DO INTER! Charles Aránguiz, de falta, no ângulo superior direito de Fernando. 2 a 0.

5` Rafael Moura tabela com D`Alessandro e é derrubado por Rafael Pereira.

1` Cruzamento de Claudio Winck para Otávio se desequilibrar e cair na área.

0` COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Muda o Juventude. Sai: Leandro Melo, entra Jardel.

Muda o Inter. Sai: Alan Patrick, entra Claudio Winck. Abel recompoe a lateral-esquerda, ausente sem Fabrício.

Reservas do Inter no Estádio do Vale no momento do apagão.

Rafael Moura: "Fico feliz em ajudar a equipe mais uma vez. O jogo está muito difícil. O Juventude está jogando com três zagueiros. O apagão também atrapalhou."

47` FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45` Zulu recebe cartão amarelo por provocar jogador do Inter.

44` Julinho bate falta rasteira para fora. Cobrança horrível. Muriel ainda não foi exigido.

38` Diogo e Fabrício são expulsos. Diogo deu um tapa na cara do lateral, que teve reação desproporcional e tentou agredir o zagueiro.

37` Fernando recebe o cartão amarelo por reclamação.

36` Fabrício sobre falta forte deDiogo. O lateral reage e vai para cima do zagueiro, que é segurado por jogadores do Juventude.

32` GOOOOOOOOOOOL DO INTER! Grande jogada individual de Otávio, passe para Rafael Moura, que cortou o Rafael Pereira e tirou de Fernando.

30` Aránguiz cobra falta, e Diogo manda para escanteio, tirando da cabeça de Paulão.

26` Fabrício tabela pela esquerda e cruza. Mika coloca para escanteio.

23` Jogo ficou lento após substituição. Inter troca passes sem grande movimentação.

20` RECOMEÇA O JOGO! Após 46 minutos sem luz, o jogo volta.

Cada nova lâmpada acessa nos refletores é comemorada como um gol pela torcida do Inter. Já temos condição razoável de jogo, mas Diego Real quer esperar mais um pouco.

Dentro de cinco minutos, jogo deve voltar. Muriel e Fernando voltaram ao aquecimento.

Já temos 25 minutos de paralisação. Delamore disse que, nesse tempo, ajustou marcação pelo lado esquerdo do Juventude.

Estádio do Vale no escuro.

Abel Braga, indignado: "O Beira-Rio tem quatro refletores. Se faltar luz no bairro, temos jogo. E nos fazem jogar aqui. Os torcedores sairão daqui a meia noite. Depois querem torcida no estádio"

Régis Shiba, diretor de administração do Inter: "Foi uma pane de geradores. Foi feito um desligamento. Precisamos de uns 20 ou 30 minutos para esfriar e esperar para ligar".

Todas as luzes das cabines de imprensa e da cidade funcionam. O problema nos refletores do Estádio do Vale.

20` CAI A LUZ NO ESTÁDIO DO VALE! Jogo interrompido.

19` Aránguiz e D`Alessandro tabelam. O chileno tenta o chute cruzado, mas a bola vai nas mãos de Fernando.

15 ` Confusão! Diogo e Alan Patrick discutem após forte entrada de Rafael Moura no zagueiro do Juventude.

13` AMARELO! Leandro Melo deixa o braço em Aránguiz e recebe o cartão amarelo.

10` FERNANDO NOVAMENTE! Grande jogada individual de Gilberto na direita, e rolada para Aránguiz exigir boa defesa de Fernando.

8` Aránguiz bate falta direta e Fernando manda para escanteio.

6` AMARELO! Alexander Robinson derruba Fabrício e recebe o cartão amarelo.

5` FERNANDO! Alan Patrick cruza, Fabrício desvia de cabeça e Fernando defende, fazendo bela ponte.

2` Aránguiz invade a área após bela troca de passes e cai. Jogadores do Inter pedem pênalti. Nada marcado.

1` Escanteio para o Inter.

0` COMEÇA O JOGO EM NOVO HAMBURGO! BOLA ROLANDO PARA INTERNACIONAL E JUVENTUDE!

Abel: "Não é de costume o Juventude estar nessa colocação no campeonato. É uma das melhores equipes. Será um jogo muito complicado"

Tivemos confusão do lado de fora do Estádio do Vale. Torcida do Juventude deveria comprar ingressos na Bilheteria 4, porém não havia mais ingressos no local. Com isso, torcedores alviverdes tiveram que se misturar com a torcida do Inter e houve um tumulto.

Juventude em campo sob uma sonora vaia da torcida colorada.

Jogadores do Inter no aquecimento final no Estádio do Vale.

Gilberto, ausente diante o Caxias por conta de um entorse no tornozelo, está confirmado. Cláudio Winck fica no banco.

O Internacional estreará hoje o seu terceiro uniforme de 2014. A camisa amarela é uma homenagem à seleção brasileira nesse ano de Copa do Mundo.

Geraldo Delamore surpreendeu e colocou o zagueiro Héverton no time titular. Tirou o meia Jardel. Veremos como o alviverde deve se postar. Um 3-5-2 não está descartado, já que o técnico fechou o treinamento ontem.

Abel decidiu ser conservador. Juan, Alex e Jorge Henrique ficam de fora do time titular.

JUVENTUDE CONFIRMADO: Fernando; Robinson, Rafael Pereira, Diogo e Julinho; Héverton, Leandro Melo e Mika; Diogo Oliveira; Douglas e Zulu.

NTERNACIONAL CONFIRMADO: Muriel; Gilberto, Paulão, Ernando e Fabrício; Willians e Aránguiz; Alan Patrick, D’Alessandro e Otávio; Rafael Moura.

Já Geraldo Delamore conta com a volta de dois jogadores que estavam suspensos no Juventude. Rodrigo Heffner, lateral-direito, e Leandro Melo, volante, tomaram o terceiro cartão amarelo e ficaram de fora da partida diante o Novo Hamburgo. Para esse jogo, os dois são dúvidas. Alexander Robinson assumiu a lateral direita. Logo, Heffner poderia ser deslocado para o meio de campo para combater a movimentação dos meias colorados. Leandro Melo, mais lento, deve ficar no banco. Isso Delamore deu a entender em entrevista coletiva na tarde da última segunda (17).

Abel Braga terá um reforço na lateral-direita do Internacional. Gilberto, que não pode atuar contra o Caxias por conta de uma lesão no tornozelo, está disponível para o confroto. Todavia, ainda há desfalques: Alex, com torcicolo, e Juan e Jorge Henrique, com dores musculares, são dúvidas para a partida. Para as possíveis dúvidas, Ernando, Alan Patrick e Otávio são os cotados para assumir as vagas de Juan, Alex e Jorge Henrique, respectivamente.

Já Geraldo Delamore está pressionado no comando do Juventude. A equipe não vence há quatro jogos, e ocupa a sexta colocação do Grupo A. Projetando o jogo diante o Inter, o técnico declarou: "Temos que buscar opções para contra-atacar a qualidade do Inter. Temos que agredir também porque jogar o tempo todo defendendo é suicídio" , disse o treinador.

Sem a liberação do Beira-Rio para esta terça, Abel Braga soltou o verbo ainda no sábado: “Tudo ocorreu às mil maravilhas. O gramado de lá é melhor? O estádio é mais bonito? Por que não jogar aqui? Não entendo. Se vamos para Novo Hamburgo temos que cumprir, mas isso é muito ruim. No fundo, a gente continua sem casa. Se pode hoje, por que não pode terça?”, disse.

No ano passado, Internacional e Juventude se enfrentaram na final da Taça Farroupilha. No Centenário, o jogo terminou em 0 a 0 e o Colorado levou o título nos pênaltis. Como tinha conquistado o primeiro turno (Taça Piratini) também, o Internacional levantou a taça do Campeonato Gaúcho 2013.

Já o Juventude ficou no 0 a 0 com o Novo Hamburgo no Alfredo Jaconi. A equipe alviverde, em quatro jogos em seus domínios, ainda não venceu. Foram três empates e uma derrota.

O Internacional, na última rodada, goleou o Caxias por 4 a 0 na reinauguração do Beira-Rio. Acompanhe os gols.

Boa noite, leitores da VAVEL BRASIL, está começando o tempo real da partida entre Internacional e Juventude, válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho 2014. Acompanhe conosco!