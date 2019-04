Santa Cruz x Náutico, Campeonato Pernambucano

PARTIDA VÁLIDA PELA 3ª RODADA DO HEXAGONAL DO TÍTULO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE 2014. LOCAL: ESTÁDIO DO ARRUDA, EM RECIFE-PERNAMBUCO.

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 3ª RODADA DO HEXAGONAL DO TÍTULO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE 2014. LOCAL: ESTÁDIO DO ARRUDA, EM RECIFE-PERNAMBUCO.

23h:00 Encerramos aqui a nossa transmissão, Santa Cruz e Náutico empataram em 0 a 0 no Arruda, em um jogo bem movimentado. Obrigado a todos que nos acompanharam.

Foto: Goleiro do Santa Cruz após o empate em 0 a 0 com o Náutico.

22:35 Tiago Cardoso foi, sem sobra de dúvidas, o destaque do Santa Cruz no jogo. Foi mais uma partida que o arqueiro salvou o escrete Coral.

22:33 Apesar do placar em branco, a equipe visitante esteve melhor postada no gramado. E teve mais ímpeto ofensivo. A prova disto foram as vaias da torcida do Santa Cruz ao final da partida.

45+2 Fim de jogo no Clássico das Emoções! Tudo em branco no placar.

45' Teremos dois minutos de acréscimos no segundo tempo.

42' Náutico vem massacrando o Santa Cruz no segundo tempo, mesmo sem balançar as redes. Tiago Cardoso vai salvando o time da casa!

40' No Santa Cruz: Sai: Carlos Alberto; Entra: Pingo.

36' Mais uma mudança no Náutico: Sai: Luiz Alberto; Entra: Willan Alves.

31' Mudança no Náutico: Sai: Izaldo; Entra: Zé Mário.

29' Renatinho respondeu para o time da casa e por pouco não marcou.

27' Náutico segue perdendo chances de gol.

21: Substituição no Náutico! Sai: João Ananias; Entra: Marcos Vinícius.

17' Duas mudanças no Santa Cruz! Sai: Jefferson Maranhão; Entram: Caça-Rato; Saem: Raul; Entra: Renatinho.

15' Raul sendo vaiado em uníssono pela torcida tricolor.

12' Carmona aproveitou o cochilo da defesa do Santa Cruz e quase abriu o placar. Tiago Cardoso salvou o time da casa

11' NA TRAAAAVE! Hugo fez bela jogada e chutou no poste Coral. Grande chance para o Timbu!

10' Jefferson Maranhão e Cassiano levam perigo à defesa alvirrubra, que se mantém intacta no jogo.

5' UHHHHH! Cassiano bateu com muito perigo, a bola passou tirando tinta da trave alvirrubra. Foi a melhor chance do jogo até então

4' Cartão amarelo para Cassiano! O atacante foi advertido após fazer falta em João Ananias.

3' O Náutico chegou com Yuri, mas não levou perigo ao Santa

0' COMEÇOU! Bola rolando para o segundo tempo.

21:40 Equipes já no gramado para a segunda etapa.

21:39 Com o empate parcial, o Santa Cruz vai alcançando a liderança do segundo turno com 4 pontos. O Náutico conquista o primeiro ponto no Campeonato Pernambucano 2014.

Foto: Bom público no José do Rego Maciel para o Clássico das Emoções. (Twitter).

21:23 O que está faltando é a finalização. Eu tive uma chance, mas, infelizmente perdi desperdicei. Agora é escutar as palavras do treinador e voltar com tudo para o segundo tempo", destacou Jefferson Maranhão.

21:20 Temos que melhorar ofensivamente e encontrar um contrataque. As equipes estão se respeitando muito, por isso não tivemos muita chances no jogo. Mas estamos bem na defesa", falou o treinador Lisca.

45+1 Fim do primeiro tempo entre Santa Cruz e Náutico.

44' Teremos um minuto de acéscimos na etapa inicial.

43' UHHH! Por pouco o Náutico não faz o primeiro. Após grande jogada de Hugo, Pedro Carmona desperiçou a oportunidade.

40' Timbu equilibrou as ações nos últimos instantes. Boa marcação efetuada pela equipe de Lisca.

37' Perigo para o time da casa! Carmona cobrou falta com categoria e quase colocou o Náutico em vantagem.

35' Perigo na área do Náutico! O árbitro marcou falta no arqueiro Alessandro.

34' Começa uma forte chuva no Estádio do Arruda.

27' Boa chance para o time da casa! Jefferson Maranhão desperdiçou a chance

24' Luciano Sorriso bateu falta perigosa. Alessandro defendeu com tranquilidade

17' Náutico chegou com perigo, o zagueiro Rena Fonseca cortou a bola para salvar o Santa Cruz

14' Santa Cruz com mais posse de bola no momento da partida.

10' Cartão Amarelo Para Hélder Maurílio, do Náutico

8' QUASE! Boa chance para o Santa Cruz. Cassiano não conseguiu alcançar o cruzamento.

5' Torcida Coral começa a pegar no pé de Raul, que já errou dois passes na partida.

2' Timbu começa a partida pressionando bastante a saída de bola do Santa Cruz.

0' Bola rolando para a etapa inicial.

20:35 Bola rolando para o Clássicos das Emoções entre Santa Cruz e Náutico.

20:30 Times já no gramado. Festa de fogos no Estádio do Arruda.

VÍDEO: Relembre os lances deste duelo histórico em 2001

20:20 Há 13 anos, Náutico e Santa Cruz fizeram um dos clássicos mais emocionantes dos últimos anos, no Estádio dos Aflitos, pela Copa do Nordeste de 2001. Em um jogo bastante disputado e com grande atuação de Marcelo Passos, o Timbu venceu a Cobra Coral por 4 a 3. André Turato, Marcelo Passos e Kuki (2x) marcaram para o Náutico. Carlinhos Bala e Joãozinho (2x) descontaram para o Santa Cruz.

20:17 O maior artilheiro do Clássico das Emoções vestia com maestria a camisa do Santa Cruz. Um mito que atendia por Tará. O atacante deixou sua marca 17 vezes e é o maior artilheiro da história do dérbi. Pelo Santa Cruz, Tará conquistou o primeiro título estadual do clube, em 1931. É considerado por muitos, o maior jogador pernambucano de todos os tempos.

LEIA MAIS: Náutico estreia no Estadual cedendo empate ao Central nos minutos finais

LEIA MAIS: Na Copa do Nordeste, Santa Cruz vence Guarany de Sobral e larga na frente nas quartas de final

20:15 Enquanto o Náutico estreou na competição empatando com o Central em 1 a 1 no Lacerdão, vem de um jejum de cinco partidas sem vitória, e encara a partida como tudo ou nada. O Jovem Izaldo será a novidade no escrete alvirrubro.

20:12 O Santa Cruz vem de bons resultados, mesmo com a derrota para o Porto na última rodada. A equipe treinada por Vica venceu o Guarany de Sobral por 3 a 0 no último sábado (15) e está confiante, afinal, vai jogar com o apoio massivo de sua torcida, total maioria no Estádio José do Rego Maciel.

LEIA MAIS: Lisca afasta três membros da comissão técnica do Náutico

LEIA MAIS: Lateral Tiago Costa fora dos gramados por seis meses

20:10 Já o alvirrubro hexacampeão pernambucano, vem mal das pernas e o treinador Lisca já foi obrigado a se desfazer de alguns membros da Comissão Técnica. O Náutico tem apenas uma vitória no ano, conquistada em cima de seu arquirrival Sport, na Ilha do Retiro, quebrando um tabu de quase 10 anos sem vitória na casa do Leão.

20:05 O time da casa, mantém o mesmo time que vem atuando nos últimos jogos. Com a exceção do lateral-esquerdo Tiago Costa, que sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará fora dos gramados pelos próximos seis meses. Em sua vaga, o técnico do Santa Cruz vai optar por Panda.

VÍDEO: Melhores momento no último encontro em 2013

20:00 O último confronto entre Santa Cruz e Náutico aconteceu, também, com mando de campo dos alvirrubros. Em abril de 2013, os donos da casa venceram por 2 a 1, no Estádio Eládio de Barros Carvalho. Naquela oportunidade, Elton anotou os dois gols do Timbu, enquanto Dênis Marques descontou para a Cobra Coral.

19:45 Será o jogo de número 500 do Clássico das Emoções, uma quarta-feira para ficar marcada na história. O primeiro clássico foi disputado em maio de 1918, no Campo da Jaqueira, na zona norte do Recife, terminando empatado em 1 a 1. Para o Náutico, Manoel Lopes deixou o dele; Enquanto Tiano marcou para o Santa Cruz.

19:30 Na edição do ano passado, o Santa Cruz foi a pedra no sapato do Náutico, eliminando o Timbu na fase semifinal. (Foto: Aldo Carneiro / Pernambuco Press)

19:15 Em 2013, a Cobra Coral e o Timbu se enfrentaram duas vezes em jogo válido pela semifinal do estadual. No jogo de ida, no José do Rego Maciel, O Santa Cruz venceu por 1 a 0, com um golaço de Renatinho. Na partida de volta, o Náutico deu o troco, derrotou o adversário por 2 a 1, mas, pelo gol marcado fora de casa, o tricolor do Arruda se classificou à grande final e se sagrou tricampeão dias depois.

19:00 Boa noite, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão do Clássico das Emoções! Hoje é dia de grande jogo. Santa Cruz e Náutico duelarão daqui a pouco, às 20h30, no Estádio do Arruda, em Recife, e você confere todos os detalhes aqui conosco do jogo !