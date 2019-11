Palmeiras x Ituano, Campeonato Paulista

00h05 Encerramos por aqui a nossa transmissão ! Acesse o portal para ler a crônica do jogo e outras notícias do futebol brasileiro. Também aproveite e siga a @VAVEL_Brasil no Twitter e curta a VAVEL.com - Brasil no Facebook! Uma boa noite, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima!

0h03 Já o Galo e Itu enfrenta o Mogi Mirim no estádio Romildo Ferreira no sábado, às 18h30.

00h02 Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, no domingo, às 18h30.

00h Apesar da derrota, o Ituano permanece na vice-liderança do Grupo B com 15 pontos.

23h58 Com o resultado, o Verdão chega aos 23 pontos e mantém sua invencibilidade no Campeonato Paulista.

23h56 Após a entrada de Bruno César, o Palmeiras teve mais movimentação em campo, conseguindo criar mais jogadas, tanto que abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo.

FIM DE JOGO NO PACAEMBU!

46' Jogadores foram expulsos por terem se estranhado em campo.

45' Cartão vermelho para Caucaia.

45' Cartão vermelho para Alan Kardec.

44' Quatro minutos de acréscimo.

42' Substituição no Ituano: sai Rafael Silva, entra Túlio.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Juninho faz bom lançamento e Alan Kardec recebe, ajeita e chuta para o gol, abrindo o placar no Pacaembu!

40' Rafael Silva sente e cai no gramado. Juiz para o jogo e a torcida reclama.

40' Na cobrança, Anderson Salles mandou a bola para fora.

39' Wendel comete falta em Esquerdinha próximo à área do Palmeiras. Boa chance para o Ituano.

37' Substituição no Ituano: sai Paulinho entra Gercimar.

36' Em chegada perigosa, Jean Carlos tenta dar cavadinha, mas desperdiça boa chance de abrir o placar no Pacaembu.

34' Bruno César cobra falta, mas a bola passa por cima do gol.

33' Dener comete falta em Bruno César e como já tinha cartão amarelo, recebeu cartão vermelho e está fora da partida.

31' França sai de campo por conta de cãibras.

29' IIIIIH... Depois de uma grande jogada, Mendieta cruza pela esquerda e deixa Wendel na cara do gol para chutar, mas o lateral do Verdão tenta bater com o lado de fora do pé e a bola sai com pouca força.

27' Ituano também mexeu: Sai Cristian, entra Jean Carlos.

27' Alteração no Palmeiras: Sai Josimar, entra Bruno César, que entra em campo com a camisa do Verdão pela primeira vez.

26' Ituano avança para o ataque, mas Wendel faz o desarme.

22' Jogada ensaiada! Em cobrança de falta, Mendieta rolou para Lúcio, que mandou uma bomba em direção ao gol. Vagner espalma e a zaga do Ituano afasta o perigo.

21' Cartão amarelo para Dick, por segurar Diogo.

20' OPA! Vagner dá um chutão acaba entregando a bola para o Palmeiras. Juninho avança pela esquerda e chuta cruzado, mas o goleiro faz boa defesa.

19' Na cobrança de Salles, árbitro marca falta de ataque do Galo de Itu.

18' Quem tem escanteio agora é o Ituano.

16' Na cobrança, Caucaia desvia de cabeça e é escanteio para o Verdão, mas foi muito mal batido.

15' Esquerdinha comete falta em Diogo na entrada da área. Boa chance para o Palmeiras.

13' Cartão amarelo para França.

12' Cartão amarelo para Dener, por empurrar Wendel.

11' Marquinhos Gabriel cobra escanteio a favor do Verdão, mas a bola sai pela linha de fundo.

10' Palmeiras troca passes no ataque.

6' Ituano tem série de escanteios, mas nenhum deles aponta perigo de gol.

4' Em cobrança de escanteio, Anderson Salles lança a bola na área e Fernando Prass faz a defesa.

2' Mais uma vez no ataque, a bola sobra para Lúcio, que chuta forte, mas o goleiro do Ituano defende com o pé, salvando o Galo.

1' E o Palmeiras chega com perigo! Rcebendo um belo passe de Alan Kardec, Juninho, cara a cara com o goleiro, arrisca o chute e Valter faz bela defesa!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

23h03 Palmeiras também já está no gramado e volta diferente: Marquinhos Gabriel entra no lugar de Mazinho.

23h01 O técnico Doriva não fez nenhuma alteração no time.

23h Ituano já está de volta no gramado para o segundo tempo.

22h53 Primeiro tempo seguiu bem movimentado, mas com poucas chances de gol de ambas as equipes.

FOTO: Torcedores do Palmeiras marcam presença no estádio do Pacaembu.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' UUUUUUUUUH! Mazinho recebe na intermediária e, de perna esquerda, manda uma bomba em direção ao gol, mas a bola passa raspando no gol de Vagner.

45' Juiz assinalou um minuto de acréscimo.

43' Ituano tem falta pela direita. Na cobrança, Anderson Salles levantou com perigo e Esquerdinha ficou com o rebote, mas Mazinho afastou.

39' Juninho faz bom lançamento pela esquerda, mas goleiro Vagner defende e afasta o perigo.

38' Ituano ganha escanteio e na cobrança, a zaga do Palmeiras afasta sem dificuldade.

37' QUE SUSTO! No vacilo da zaga do Verdão, Cristian entrou livre na área e chutou para o gol, mas Fernando Prass fez boa defesa e evitou o gol do Ituano.

33' Lúcio e Esquerdinha levam bronca do árbitro Wilson. Os jogadores já haviam se desentendido por mais de uma vez na partida.

31' Diogo é derrubado na intermediária e juiz marca falta para o Verdão. Na cobrança, o bandeirinha apontou impedimento do jogador do Palmeiras.

30' Em um tal de rouba bola daqui e rouba bola dali, o jogo fica no meio-campo, sem grandes jogadas.

28' Torcida do Palmeiras canta alto nas arquibancadas do Pacaembu.

26' Em cobrança de escanteio, Anderson Salles lança uma bola perigosa na área, mas a zaga do Verdão afasta o perigo.

25' Do banco de reservas, Gilson Kleina pede para que Diogo se adiante.

24' Ituano tenta se aprofundar na área do Verdão.

20' A equipe de Itu segue trocando passes, mas o Palmeiras pressiona.

19' Ituano arrisca mais uma vez. Em chute de Paulinho, a bola vai muito forte e sai pela linha de fundo.

18' Em boa jogada, Esquerdinha chega na área com perigo, mas cai com a forte marcação de França. Juiz mandou seguir o jogo.

16' Nos escanteios, Palmeiras tenta, mas a zaga do Ituano afasta o perigo.

15' O Palmeiras segue tocando bola, procurando espaços na zaga do Ituano.

12' Mais uma falta no jogo. Dessa vez, Diogo derrubou o jogador do Ituano próximo à lateral esquerda.

10' Em cobrança de falta a favor do Ituano, Anderson Salles bate e a bola vai embora pela linha de fundo.

8' Cartão amarelo Josa por cometer uma falta forte em Josimar.

6' Palmeiras trabalha a bola no meio de campo, tentando avançar para a área, mas o Ituano diminui os espaços, dificultando a interceptação do Verdão.

5' Wendel arrisca um lançamento pra área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Ituano.

4' Alan Kardec tenta se aprofundar pela direita, mas é desarmado.

2' Wendel é derrubado na linha lateral por Esquerdinha, mas o árbitro dá apenas lateral para o Galo de Itu.

1' Ituano começa tocando bola na defesa, mas Palmeiras obtém a posse de bola.

0' O JUIZ APITA E COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

21h58 Tudo pronto para o início da partida entre Palmeiras x Ituano!

21h56 Os jogadores se encontram perfilados para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

21h55 O público é razoável no estádio do Pacaembu.

21h54 Neste momento, as duas equipes já se encontram no gramado.

21h44 Fala, Bruno César: "Estou tranquilo, fomos por etapas. Foram 25 dias de trabalho forte, queria ter jogado o clássico, mas entramos em acordo com a comissão técnica. Posso jogar 20 ou 30 minutos. Sabia que no começo seria difícil, mas estou tranquilo e confiante".

21h42 Uma das novidades do Palmeiras para o jogo de hoje é que Bruno César foi relacionado. O meia irá iniciar a partida no banco de reservas, mas pode fazer sua estreia pelo Verdão ainda hoje.

21h37 Lucas Neres, de 16 anos, precisa arrecadar aproximadamente R$750 mil para realizar uma cirurgia de transplante pulmonar e o Verdão irá ajudar o menino. Assim como o clube, você também pode ajudar, veja como: Palmeiras vai ajudar torcedor a fazer transplante de pulmão

21h34 Nesta segunda-feira (17), o Verdão apresentou sua nova camisa. Confira: Na Praça Charles Muller, Palmeiras apresenta nova camisa branca

21h31 Leia mais: Em boa fase, Palmeiras tem a melhor média de público do país

VÍDEO: Relembre os melhores momentos da partida entre Ituano 2 x 1 Palmeiras pelo Campeonato Paulista. A partida foi realizada no dia 27 de janeiro de 2013, no estádio Novelli Jr, em Itu.

21h18 Wilson Luiz Seneme será o árbitro da partida, auxiliado por Rogerio Pablos Zanardo e Gustavo Rodrigues de Oliveira.

21h15 O único desfalque do Ituano é o atacante Jean Carlos, que está lesionado. Para a partida de hoje, Doriva deve usar a mesma escalação da equipe que derrotou o Bragantino, com apenas uma alteração. No ataque, Marcão dá lugar a Esquerdinha, assim sendo: Vagner; Dick, Alemão, Anderson Salles e Dener; Josa, Paulinho, Jackson Caucaia e Cristian; Rafael Silva e Esquerdinha.

21h13 O Ituano, que é vice-líder do Grupo B, com 15 pontos, está embalado na competição. O Galo de Itu está com três vitórias consecutivas, a última sobre o Bragantino, onde venceu por 2 a 0.

21h09 Com Valdivia, Wesley e Wellington poupados, Gilson Kleina dará a chance para Josimar, que estreará com a camisa alviverde. França também está entre os titulares, além de Diogo, que fará dupla com Alan Kardec. Com isso, o Verdão vai à campo com: Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e Juninho; França, Josimar, Mazinho e Mendieta; Diogo e Alan Kardec.

21h05 Dono da melhor campanha do Paulistão, o Palmeiras é líder isolado do Grupo D com 20 pontos conquistados em oito jogos, com seis vitórias e dois empates, sendo o único time invicto do campeonato.

21h03 Recebendo o Ituano no estádio do Pacaembu, o Palmeiras entra em campo com o intuito de manter sua invencibilidade no Campeonato Paulista.

21h Olá, torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real da partida entre Palmeiras x Ituano, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Fique com a gente!