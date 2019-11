Flamengo x Madureira, Campeonato Carioca

23:54 E assim encerramos mais uma transmissão do Campeonato Carioca de 2014, com a vitória do Flamengo pelo placar de 2 a 0 sobre o Madureira. A equipe VAVEL Brasil agradece a todos por terem nos acompanhado nesta partida e deseja a todos uma boa noite! E até a próxima transmissão!

45' + 3' FIM DE JOGO! FLAMENGO 2 - 0 MADUREIRA!

45' +3 de acréscimos!

44' No Madureia: saiu Bruno Tiago - entrou Robert

43' No Flamengo: saiu Alecsandro - entrou Nixon

39' Público e Renda no Maracanã: Público presente: 3.376 pessoas, Público Pagante: 2.478 pessoas, para uma renda de R$ 117,620, 00.

37' QUASE MAIS UM DO FLAMENGO! Após jogada trabalhada, a bola fica com Gabriel que bate da entrada da área, mas a bola desvia em Alecsandro e sai para tiro de meta. O goleiro Café jáe stava batido no lance.

33' O Madureira voltou melhor no segundo tempo, aproveitando os erros de passe do Flamengo.

31' QUASE GOL DO MADUREIRA! Na cobrança da falta em direção área, a bola passa por todos e obriga Paulo Victor a dar um tapa para escanteio!

30' CARTÃO AMARELO PARA MURALHA, DO FLAMENGO.

28' QUASE GOL DO MADUREIRA! Romarinho arrisca um chute forte de longe e obriga Paulo Victor a fazer grande defesa!

28' No Flamengo: saiu Negueba - entrou Bruninho

27' GRANDE OPORTUNIDADE PARA O FLAMENGO! Muralha acha Léo livre na direita, o lateral corre até a linha de fundo e cruza forte e rasteiro em direção ao gol, o goleiro da um tapa na bola e tira Alecsandro do lance do gol!

25' A partida cai de rendimento, sem grandes chances para os dois lados. Segue 2 - 0 Flamengo

22' CARTÃO AMARELO PARA MARQUINHOS DO MADUREIRA, FORA DO PROXIMO JOGO!

17' No Flamengo: saiu Rodolfo - entrou Recife

17' Gabriel faz bonita jogada e faz passe sensacional para Alecsandro, o atacante invade a área e bate, o goleir o defende a bola bate na trave e sai em escanteio!

13' Carlinhos recebeu na intermediária, carregou a bola e bateu firme no canto, para Paulo Victor fazer boa defesa para escanteio!

10' O Telão do Maracanã mostra os resultados da Libertadores, com o empate parcial em 1 a 1 entre Bolívar e Leon, a torcida vibra

6' Marquinhos do Madureira recebe na lateral direta e cruza para a área, Carlinhos sobe sozinho nas costas de Erazo e cabeceia para cima, desperdiçando uma grande chance para o time suburbano!

5' O segundo tempo começa em ritmo mais lento, as equipes estão muito presas no meio-campo

0' Começou o Segundo tempo!

Substituições no Madureira: sairam Leozão e Vitor Borges - entraram Rodrigo Lindoso e Romário

23:00 os jogadores vão voltando a campo

22:55 Para quem ainda não viu, o primeiro gol do Flamengo, marcado pelo zagueiro Leozão do Madureira, na própria meta.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Flamengo 2 x 0 Madureira.

44' QUASE O TERCEIRO DO FLAMENGO! Rodolfo recebe na direita, ganha do goleiro, mas fica sem ângulo, vai até a linha de funto e cruza para Alecsandro tentar um lindo voleio, mas a zaga trava o lance na hora da conclusão!

43' Tiro livre indireto para o Madureira, dentro da área do Flamengo.

Muralha faz grande lançamento que acha Negueba livre pelo lado esquerdo, o jogador invadiu a área e bateu para fazer 2 x 0 no Maracanã!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO FLAMENGO! NEGUEBA MARCA O SEGUNDO DO MENGÃO!

38' CARTÃO AMARELO PARA GABRIEL DO FLAMENGO E ESTÁ FORA DO JOGO DE DOMINGO

37' João Paulo cruza pelo lado esquerdo, o goleiro Rodrigo Café dá um soco na bola para o meio da área, na sequência do lance, Rodolfo bate da entrada da área, mas manda por cima do gol.

32' QUASE O GOL DO FLAMENGO! Rodolfo tabela com Gabriel pela esquerda e corre para a linha de fundo, Rodolfo cruza rasteiro e Alecsandro quase marca um golaço de letra! O goleiro defendeu para escanteio.

31' QUASE O EMPATE DO MADUREIRA! Vitor Bolt arrisca um chute forte de longe e obriga Paulo Victor a fazer uma belíssima defesa!!

30' Confusão na área do Madureira, o goleiro Rodrigo Café se enrola com a bola, mas a zaga afasta para longe!

27' Após a zaga afastar mal, a bola sobra para Carlinhos da entrada da área chutar a direita do gol.

26' Chegada com perigo do Madureira, que Chicão corta bem para escanteio.

24' Gabriel cobra escanteio para o Flamengo, Chicão desvia de cabeça e a bola vai para fora!

22' Falta de longa distância para o Madureira, Aislan novamente na bola, que outra vez vai para fora.

21' O Flamengo está melhor na partida, cria algumas jogadas, mas ainda falta acertar o ultimo passe para ter uma chance clara de gol

17' CARTÃO AMARELO PARA LUIZ PAULO DO MADUREIRA!

15' O Madureira tenta tomar a iniciativa da partida após o gol contra, porém esbarra na defesa do Flamengo

Após o cruzamento de João Paulo pela esquerda, o zagueiro Leozão desviou contra o próprio patrimônio e abriu o placar no Maracanã.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!! E foi gol contra do zagueiro Leozão do Madureira!

9' Luis Paulo recebe a bola e Léo do Flamengo puxa ele dentro da área, o juiz não dá nada e depois Chicão corta para escanteio

8' Aislan bate direto para o gol e bola passa por cima do gol do Flamengo.

7' Falta na intermediária perigosa para o Madureira

4' A zaga a afasta e o Fla sai jogando

4' Escanteio para o Madureira

1' Direto nas mãos do goleiro, a cobrança do meia Gabriel

1' Primeira falta para o Flamengo, próximo a área do Madureira, vem perigo aí.

0' Começou o jogo!!

21:56 Os jogadores vão entrando em campo!

21:50 Mais uma foto que mostra como o estádio está praticamente vazio nesta quarta-feira de Campeonato Carioca

21:45 Maracanã não muito cheio para o jogo de hoje

21:42 O Flamengo está confirmado também, entrará no gramado do Maracanã da seguinte forma: Paulo Victor, Leo, Chicão, Erazo, João Paulo, Feijão, Gabriel, Muralha, Rodolfo, Negueba, Alecsandro.

21:40 Saiu a escalação oficial do Madureira para a partida de hoje, que irá a campo assim: Rodrigo Café, Marquinhos, Aylson, André e Luiz Paulo; Leozão, Bruno Tiago, Vitor Bolt e Gilson; Carlinho e Vitor Borges.

21:35 A ultima vez em que Flamengo e Madureira se encontraram, foi pela segunda rodada do Estadual do ano passado. Naquele jogo, a partida acabou com placar de 1 a 1, gol e Ibson para O Mais Querido e gol de Rodrigo Lindoso para o time suburbano, a partida foi jogada no estádio da Rua Conselheiro Galvão

21:19 A expectativa de público para este jogo não é muito alta, provavelmente não deverá passar de 10 mil pagantes

21:14 O Flamengo deverá ir desse jeito a campo: Paulo Victor, Léo, Erazo, Chicão e João Paulo; Feijão, Muralha, Rodolfo e Gabriel; Negueba e Alecsandro.

21: 13 O Madureira provavelmente irá utilizar a mesma escalação que perdeu para o Volta Redonda, excepto por Fernandinho: Rodrigo Café, Aislan, André e Léozão; Marquinhos, Bruno Tiago, Gilson, Carlinhos e Luiz Paulo; Victor Bolt e Jairo.

21:09 Apesar de não estarem confirmadas, já temos prováveis escalações de ambos os times, vamos a elas então:

21:07 Estádio do Maracanã a poucos momentos do jogo:

21:00 Pelo lado do Madureira, o técnico Carlos Roy não poderá contar com o meia Fernandinho por motivos contratuais. O jogador foi emprestado pelo Flamengo ao Tricolor Suburbano no início da temporada e por causa de uma cláusula em seu contrato, o jovem atleta está fora da partida desta quarta

20:57 Jayme de Almeyda terá alguns problemas para escalar o time reserva, já que não poderá contar com alguns jogadores por causa de lesão, a exemplo de Paulinho e Carlos Eduardo, que sentiram dores e estão vetados.

20:55 O Mengão irá utilizar os reservas e poupará os titulares por motivo de desgaste físico, já que os jogadores considerados do time principal, tiveram uma viajem muito cansativa do México, onde enfrentaram o Leon, até aqui ao Brasil, onde no domingo enfrentaram o Vasco da Gama, num classico de muita polêmica.

20:53 Já o Tricolor Suburbano, vem de uma derrota para o Volta Rendonda, pelo placar de 1x0 no estádio Raulino de Oliveira. Porém o Madureira está bem no Estadual e irá com força máxima contra o Flamengo.

20:50 O Rubro-negro, maior campeão carioca, vem de uma vitória importante, porém muito contestada no clássico, contra o Vasco, devido a um gol muitíssimo mal anulado. O Flamengo deverá não usar a equipe titular que jogou no ultimo domingo para este jogo.

20:35 Sejam muito bem vindos a mais uma transmissão do Campeonato Carioca 2014. Acompanha aqui a partir das 22h, todos os lances e emoções da partida entre Flamengo x Madureira.