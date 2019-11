Macaé x Fluminense, Campeonato Carioca

21:47 Encerramos aqui a nossa transmissão. Boa noite, até a próxima rodada.

21:46 Fred fez hoje o seu primeiro gol após o retorno da lesão e o seu primeiro gol na temporada, dando fim a um jejum de seis meses. Domingo, Fred e o Fluminense tem pela frente o Botafogo. O alvinegro é o rival carioca que o Fred mais fez gols com a camisa do Flu.

21:43 O Fluminense volta a entrar em campo no domingo, às 16h (de Brasília), no clássico contra o Botafogo, no Maracanã. O Macaé, ainda com 9 pontos e em décimo lugar, pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda, caso eles vençam o Botafogo, amanhã, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. O próximo compromisso do Macaé é no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Bonsucesso, no Teixeira de Castro.

21:40 Com a vitória de hoje contra o Macaé, o Fluminense chegou a sétima vitória seguida no Campeonato Carioca. Líder, agora o Flu soma 22 pontos. A equipe tem o melhor ataque da competição ao lado do Vasco (19 gols feitos), e a defesa menos vazada (7 gols sofridos). Vice-líder, o Flamengo pode ultrapassar o tricolor. Às 22h, o rubro-negro enfrenta o Madureira, no Maracanã. Para passar o Flu, o Fla terá de tirar vantagem do saldo de gols.

21:35 "Fred é nosso ídolo, nosso líder e graças a Deus saiu o primeiro gol dele nessa volta. Pode ter certeza que vai sair mais gols do Fred", disse Walter

48' FIM DE JOGO!

47' Três minutos de acréscimo

45' Conca finalizou da entrada da área e mandou por cima do gol

44' Macaé troca passes

42' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE - SAI: Fred; ENTRA: Wagner

42' Daniel cruzou e Gum jogou para escanteio

40' Walter tentou cruzar para Fred mas a bola ficou nas mãos do goleiro Fernando

39' Conca fez boa jogada individual, finalizou de longe e assustou o goleiro Fernando

37' João Carlos tentou a finalização mas errou a bola

37' Daniel chutou de longe e a bola passou longe, sem perigo

36' Waldir foi até a linha de fundo e cruzou, mas Gum afastou de peixinho

35' Ernani tentou chute de longe mas isolou

33' Fred tentou passe para Walter mas foi interceptado

32' SUBSTITUIÇÃO NO MACAÉ - SAI: Gedeil; ENTRA: João Carlos

31' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE - SAI: Rafael Sobis; ENTRA: Walter

30' Vai entrar o Walter

29' Chiquinho finalizou mas teve desvio. Escanteio para o Fluminense.

29' Bruno fez jogada pela lateral, entrou na área e foi derrubado, mas o juiz não viu falta no lance

28' SUBSTITUIÇÃO NO MACAÉ - SAI: Leozinho; ENTRA: Jean

27' Conca cruzou para Fred que dominou a bola no peito, mas a bola subiu muito e a defesa afastou.

25' Chiquinho tentou cruzar mas a bola bateu no Daniel

24' NO TRAVESSÃOOOO!!! Após bela troca de passes, Fred tabelou com Conca e soltou uma bomba no travessão. Quase o segundo gol do artilheiro e do Flu.

22' Conca tentou jogada individual mas acabou perdendo a bola. A torcida aplaudiu.

21' A partida recomeça

20' Parada técnica

19' Ernani cobrou escanteio e Fred afastou de cabeça

18' DIEEEEEEEGO CAVALIERI!!! Ernani cobrou falta no ângulo e o goleiro tricolor fez uma linda defesa. Escanteio para o Macaé

17' CARTÃO AMARELO PARA VALENCIA! Por falta em Leozinho

17' Falta perigosa para o Macaé

16' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE - SAI: Carlinhos; ENTRA: Chiquinho

16' Daniel arriscou chute de longe mas a bola explodiu no Elivelton

15' Ernani lança Filipe Machado que cruza muito mal

14' Jean cruza nas mãos do goleiro Fernando

12' Conca enfia bola para Bruno que cruza para área. Fred não alcança e Sobis, na hora de finalizar, foi atrapalhado pela zaga

11' A torcida grita o nome de Walter

11' Waldir faz boa jogada individual, entra na área e finaliza para fora

10' Filipe Machado chuta rasteiro e Valencia afasta

9' Ernani sofre falta de Jean. A falta é perigosa

8' Ernani cruza fechado para área do Flu e Fred afasta o perigo

7' Escanteio para o Macaé

6' Fred erra tabela com Conca

4' Rafael Sobis reclamou pelo árbitro não ter marcado a falta. O juiz deu bola ao chão e o Fluminense tem a posse

3' Conca lançou Rafael Sobis mas o goleiro Fernando se antecipou a jogada e tirou com um chute. No lance, o goleiro acertou o atacante tricolor.

1' Gedeil comete falta em Gum

0' Começou o segundo tempo.

20:41 Fred comemorando o seu primeiro gol após retorno de lesão. Esse foi o primeiro gol do atacante na temporada (Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

20:37 Fred acabou com o jejum após seis meses sem marcar. Confira o gol que vai dando a vitória ao Fluminense:

20:30 "Sei de todas as lutas que eu passei, o tanto que trabalhei. Deus me honrou. Agradeço meu time e minha torcida pelo apoio. Lógico que tem uma pequena parte de quem me critica, não sabem o que eu passei. Esse tempo bom de vitória está chegando, e coisas boas estão por vir. No gol, segurei o corpo, esperei a bola e só escorei o zagueiro", disse Fred

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

44' Conca cruzou tentando repetir a jogada ensaiada do gol, mas o goleiro Fernando afastou. No rebote Bruno chutou, mas ficou na defesa.

43' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRO CARDOSO! Por falta em Diguinho

43' Diguinho fez boa jogada e sofreu falta

42' Contra-ataque do Macaé, Jean fez o desarme, mas o árbitro achou que não houve falta no lance.

40' Bruno é lançado mas Ernani faz a proteção. Tiro de meta para o Macaé.

37' Ernani cruzou e Diguinho afastou. No contra-ataque, Rafael Sobis lançou Conca que cruzou na direção de Fred, mas a bola ficou com o goleiro Fernando.

37' Waldir tentou jogada individual mas Jean cometeu falta

36' Conca cruzou, a zaga afastou, na sequência a bola voltou para Conca que cruzou nas mãos do goleiro Fernando

35' Escanteio para o Fluminense

34' Carlinhos cruzou, Fred caiu na área, mas o árbitro não marcou nada

33' Conca novamente cruza, dessa vez para Fred, mas o centroavante está impedido

33' Conca cruza rasteiro e Digão afasta

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO FLUMINENSE!!! FRED!!! Conca cruzou, Gum desviou para o meio da área, e Fred completou para o fundo das redes.

30' Falta para o Fluminense

29' Na sequência, Bruno achou Conca que tocou para Fred que finalizou de primeira, mas Cleber Carioca interceptou

29' Conca cobrou fechado e o goleiro Fernando afastou de soco

28' O Fluminense tem falta quase na linha de fundo. Conca na bola.

26' Mais um escanteio para o Macaé cobrado para dentro da área do Flu e, dessa vez, a bola passou por todo mundo. Assusta mais uma vez o Macaé na bola parada.

24' NA TRAAAAAVE!!! Ernani cobrou escanteio na segunda trave, Filipe Machado chutou e a bola pegou na trave e andou por cima da linha. Na sequência, Bruno afastou.

24' Outro escanteio para o Macaé

23' Leozinho fez boa jogada pra cima do Elivelton e finalizou, mas a bola foi desviada para escanteio para o Macaé.

22' Sobis cruzou para Fred que não chegou a tempo

21' Recomeça a partida

20' Parada técnica

19' Valencia tentou belo lançamento para Rafael Sobis, mas o assistente Jackson dos Santos viu posição irregular do atacante tricolor. O bandeirinha errou, a posição era legal.

18' O Fluminense passa a ter mais a posse de bola no jogo

17' Bruno cruza e Rafael Sobis cabeceia para fora, sem perigo

13' QUAAAAASE O FLUMINENSE ABRE O PLACAR! Bela troca de passes do tricolor, Jean recebeu passe de calcanhar de Fred, que fez muito bem o pivô, e chutou forte, mas a bola foi em cima do goleiro Fernando que fez boa defesa!

12' Após boa troca de passes, Conca cruzou para Fred mas Leandro Cardoso afastou de cabeça

11' Digão cobrou falta para dentro da área mas Fred afastou

10' CARTÃO AMARELO PARA ELIVELTON! Por falta em Ernani

9' Conca enfia bola para Carlinhos mas ele escorrega e perde a bola

9' A defesa do Macaé está muito bem postada e o Fluminense não consegue atacar

7' A assistente Eliziane Durães erra ao marcar impedimento de Daniel no ataque do Macaé. A posição era legal.

6' Macaé tem mais a posse de bola nesse começo de jogo

5' Após cobrança de escanteio do Ernani, Filipe Machado cabeceou para fora.

4' O Macaé tem um escanteio

2' Diguinho cometeu falta em Waldir após pressionar saída de bola

1' Escanteio para o Fluminense

0' O Fluminense já tem uma falta na lateral. Conca vai jogar a bola na área do Macaé

0' Autorizou Wagner dos Santos Rosa, a bola está rolando no Moarcyzão

19:35 Um minuto de silêncio em homenagem a um ex-jogador do Macaé, o Serginho, que faleceu após um acidente de helicóptero.

19:33 Apesar de ser visitante, a torcida do Fluminense é maior.

19:32 Entra em campo o Fluminense

19:31 O Fluminense está atrasado

19:28 O Macaé já está em campo

19:24 A ultima partida do Fluminense no estádio Moarcyzão foi no dia 13 de julho de 2013, na derrota por 3 a 2 para o Internacional, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

19:19 O Fluminense terá no banco de reservas: Felipe Garcia, Wellington Silva, Leandro Euzébio, Chiquinho, Wagner, Michael e Walter.

19:17 Confirmado o Macaé com: Fernando; Daniel, Filipe Machado, Cleber Carioca e Leandro Cardoso; Gedeil, Digão, Marquinho e Ernani; Leozinho e Waldir. No banco o técnico Josué Teixeira terá as opções: Felipe Sanchez, Wallace, Gabriel, Renan Silva, Bruno Alves, Jean e João Carlos.

19:05 Imagem da torcida tricolor no estádio Moarcyzão.

19:02 FIQUE DE OLHO! Waldir, destaque do Macaé, pode desequilbrar a partida. Pelo lado do Fluminense, Fred vai ter total apoio dos seus companheiros para acabar com o jejum de oito meses sem marcar.

18:49 Renato Gaúcho acaba de confirmar a escalação. Como era previsto, vai à campo a mesma equipe do ultimo jogo: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivelton e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Jean e Conca; Rafael Sobis e Fred.

18:43 Confira os gols da partida de estreia do Fred pelo Fluminense, contra o Macaé. O atacante tenta hoje, contra o mesmo Macaé, acabar com o jejum de gols.

18:37 "Foi uma boa estreia. Após um bom tempo fora do Brasil, voltar e já marcar dois gols foi até mais do que eu esperava. O engraçado foi que meu pai (Seu Juares) falou que eu ia fazer dois gols naquele jogo. Me lembro que saímos atrás e fomos buscar a virada. Foi o início dessa minha linda história aqui no Fluminense", relembrou o atacante em seu site oficial.

18:34 Fred reencontra hoje o time que ele enfrentou na sua estreia pelo Flu, dia 15 de março de 2009. Na ocasião, Fred fez 2 gols e o Flu venceu de virada por 3 a 1.

18:27 Valencia e Diguinho completam hoje 50 jogos juntos pelo Tricolor. A dupla se formou em 2010 e juntos foram campeões brasileiro daquele ano.

18:16 "As vezes, os críticos enxergam de outra maneira. A nossa formação dá muita liberdade aos laterais. O Jean é um cara que chega ao ataque, tenho liberdade também. Renato frisa que ficam dois zagueiros e um volante. Libera um lateral de cada vez. Depende do treinador. Tem uns que preferem três atacantes. Ele prefere esta formação. O time está bem postado, não estamos sofrendo muitos gols. Tudo isso é trabalho, fruto das ideias dele. Está dando resultado", explicou Diguinho.

18:12 O Fluminense é o líder do Campeonato Carioca, tem o melhor ataque (18 gols) e a defesa menos vazada (7 gols sofridos). O volante Diguinho acredita que isso é resultado da mudança imposta pelo técnico Renato Gaucho, que deu mais liberdade a equipe para buscar jogadas ofensivas e ao mesmo tempo da mais segurança a defesa.

18:03 Fluminense e Carlinhos negociam a renovação de contrato. Com compromisso até dezembro, o lateral-esquerdo é frequente alvo de outros clubes, e no meio do ano poderia assinar pré-contrato com um novo clube. O jogador está disposto a renovar. A Inter de Milão está interessada no jogador.

17:57 Na terça-feira, o Fluminense também oficializou o empréstimo de Lucas Patinho para o Nacional-MG. Com 21 anos, Patinho chegou a ser apontado como uma das principais promessas do clube em 2010 e disputou os Jogos Pan-Americanos com a Seleção no ano seguinte, mas não teve muitas chances nos profissionais. Outros dois jogadores foram emprestados pelo Tricolor: o meia Cássio, que foi para o Anápolis-GO, e o atacante Rafael Assis, para a Caldense-MG.

17:50 O Fluminense contratou o volante ex-colorado Guilherme Noé, de 21 anos. Formado na base do Audax-SP, o jovem atleta teve passagem pelo Colorado. Contratado para o time sub-23, ele chega para disputar o Torneio Disney Pro Classic contra times da MLS. O atleta já viajou para os Estados Unidos.

17:43 Há exatos 1 mês e um dia, o Fluminense estreava no Campeonato Carioca deste ano com uma derrota por 3 a 2 para o Madureira, no estádio Moça Bonita. O Tricolor só foi conseguir sua primeira vitória na terceira rodada, contra o Nova Iguaçu por 3 a 1, e desde então venceu todas até aqui.

17:38 "É cedo, não ganhamos nada ainda, mas estamos trabalhando a cada dia. Passa cada jogo e é mais uma vitória. Estamos confiantes, mas vamos continuar trabalhando firme e forte. Acho que o torcedor está feliz com a nossa campanha. Temos que manter o nível para ter um ano melhor", disse Diguinho sobre a sequência de seis vitórias

17:33 No Macaé, desde quando Josué Teixeira assumiu o comando, a equipe conseguiu ficar dois jogos sem sofrer gols, e somar pontos nos dois jogos, coisa inédita esse ano.

17:28 As duas equipes tem um jogador pendurado, cada. Gum está pendurado pelo lado do Fluminense, e Digão, pelo lado do Macaé.

17:24 O Fluminense não tem desfalques para esta partida. O Macaé, por sua vez, não pode contar com Marco Goiano, que se recupera de lesão.

17:18 O Macaé só tem uma alteração em relação ao ultimo jogo: o zagueiro Cleber Carioca retorna a equipe após cumprir suspensão automática. Filipe Machado, por sua vez, retorna ao banco de reservas.

17:10 Quem chama a atenção no atual momento do clube é o Fred. Há oito meses sem marcar, devido a uma lesão que o tirou dos gramados no final do mês de agosto do ano passado, Fred retornou aos gramados esse ano, já atuou em 4 jogos e ainda não balançou as redes. No ultimo jogo perdeu um pênalti. Outro detalhe é que o camisa 9 tricolor desperdiçou suas ultimas 3 cobranças de pênaltis em jogos oficiais. Essa sequência negativa é inédita desde quando ele chegou ao clube em 2009.

17:06 Fred tem boas lembranças do adversário desta noite. Foi contra o Macaé que o camisa 9 estreou pelo Flu e marcando 2 gols. Conca também estava naquele jogo. O camisa 11 deu a assistência para o primeiro gol de Fred com a camisa tricolor.

17:03 Sem mudanças, o Fluminense busca a sétima vitória consecutiva e manter a boa fase. O Macaé busca a vitória para se reaproximar do G-4. O técnico Josué Teixeira vai repetir a base que empatou com o Nova Iguaçu na ultima rodada por 0 a 0. O Tricolor é o líder, com 19 pontos, mesma pontuação do vice-líder Flamengo, mas o Flu leva a melhor no saldo de gols. Já o Macaé, é o 10º colocado com 9 pontos.

17:00 Bem-vindos! Acompanharemos aqui a transmissão de Macaé x Fluminense, jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no estádio Claudio Moacyr, o Moarcyzão.