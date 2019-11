Campeonato Gaúcho: Caxias x Grêmio

E chegamos ao fim da transmissão de Caxias 2x3 Grêmio. Você pode acompanhar os resultados dos estaduais em todo o Brasil através do nosso site, Facebook e Twitter. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa noite e até a próxima!

Dudu: "Gostei da minha movimentação. Time está de parabéns pela vitória".

Wendell: " Resultado importante. Agora vamos trabalhar para a próxima partida".

Jogadores do Grêmio cumprimentam a torcida presente em Caxias.

48' FIM DE JOGO NO CENTENÁRIO! Caxias 2x3 Grêmio.

48' Wallacer cobra e Rhodolfo corta.

47' Falta para o Caxias!

47' Falta para o Grêmio, que cobra sem pressa.

46' BUSATTO! Wallacer cobra falta e goleiro dá rebote ao defender. Na sequência, Tiago cabeceia e o goleiro salva o Grêmio!

45' Caxias pressiona em busca do empate. Grêmio se fecha e espera o fim do jogo.

44' Teremos 3 minutos de acréscimo!

43' Dieyson tenta o cruzamento, mas a bola sai pela linha de fundo. Logo após o tiro de meta, Dudu sofre falta de Baiano.

41' Wallacer cobra falta. Ele manda direto e Busatto faz a defesa.

40' CARTÃO AMARELO PARA DUDU! Por falta em Madureira.

39' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Alán Ruiz Sai: Zé Roberto

38' Julio Madureira arrisca de longe de pé esquerdo, mas é apenas tiro de meta.

38' Barcos manda para Zé Roberto, mas a zaga defende.

36' Cruzamento muito longo para Dudu, que não alcança.

35' Zé Roberto cobra direto nas mãos de Douglas.

34' Riveros sofre falta na intermediária. Na sequência, Luan é derrubado.

33' Léo Gago cobra a falta. Ele chuta direto pela linha de fundo.

32' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Léo Gago Sai: Edinho

31' CARTÃO AMARELO PARA RHODOLFO!

31' CONFUSÃO! Lucão e Rhodolfo se desentendem em campo.

30' SUBSTITUIÇÃO NO CAXIAS Entra: Thiago Santana Sai: Léo

29' Lucão cruza para Baiano, mas a bola sai pela linha de fundo.

28' Zé Roberto cobra e a defesa tira.

27' Dudu recebe de Barcos e manda uma bomba. Douglas espalma. Escanteio!

26' CARTÃO AMARELO PARA EDINHO! Por falta em Lucão.

25' Maylson avança e cruza para Lucão. Riveros afasta.

24' Zé Roberto cobra. Rhodolfo pula para cabecear e a zaga tira. Na sequência, Dudu cruza para Barcos que manda na trave. No rebote, Werley cabeceia por cima!

24' Escanteio para o Grêmio!

23' Lançamento para Baiano e Edinho manda pela lateral.

22' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Dudu Sai: Ramiro

21' Ramiro sofre falta.

20' Lançamento para Barcos, mas Douglas faz a defesa!

19' Lançamento para Riveros, mas Douglas se antecipa e coloca a bola pela lateral.

17' Wallacer cobra. Ele levanta na área e Rhodolfo afasta!

17' Falta para o Caxias.

16' Rhodolfo lança Barcos, mas centroavante está em posição de impedimento.

15' Pará cobra diretamente pela linha de fundo. É tiro de meta.

15' Falta para o Grêmio pelo lado esquerdo.

14' SUBSTITUIÇÃO NO CAXIAS Entra: Maylson Sai: Rafael Carioca

12' Grêmio troca passes.

11' BOMBA! Lucão arrisca mais uma bomba e a bola para em Wendell.

8' Lançamento para Luan, mas Tiago fica com a bola.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! BARCOS! Busatto cobra tiro de meta diretamente nos pés do Pirata, que manda por cobertura sobre o gol. Grêmio vira!

1' Wallacer cobra. A zaga tira. O juíz marca falta de ataque do Caxias.

1' Falta para o Caxias.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

As equipes estão de volta para a segunda etapa.

Picoli, técnico do Caxias, vai para cima do árbitro da partida.

Werley: "Bobeamos no gol, mas conseguimos empatar. É conversar no vestiário para virar no segundo tempo".

49' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Caxias 2x2 Grêmio.

48' Julio Madureira toca para Rafael Carioca, que cruza muito mal. Tiro de meta.

47' Lançamento longo para Zé Roberto, que está impedido.

46' Riveros sofre falta.

45' Wendell sofre falta no campo de defesa.

44' Teremos 4 minutos de acréscimo!

43' Após cobrança de falta, goleiro gremista vai ao chão com dores.

43' Falta para o Caxias. Wallacer levanta para a área e Busatto tira.

42' Lançamento dentro da área do Grêmio. Pará afasta.

41' Lançamento para Barcos, mas Douglas sai para ficar com a bola.

40' Lateral para o Grêmio.

39' Ramiro tenta Pará, mas o passe sai muito longo.

36' Jogo recomeça.

34' Confusão! Médico do Caxias é expulso do jogo. A Brigada tenta tirar o profissional de dentro do gramado, que resiste. O jogo está parado.

33' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! BARCOS EMPATA! Luan acha Barcos, que gira, a bola bate na perna do zagueiro e a bola morre no fundo do gol de Douglas. Tudo igual!

30' Wendell cobra. Luan pega de primeiro e chuta. Douglas defende mas dá rebote para Werley, que cabeceia. O goleiro salva!

29' Zé Roberto cobra. A bola passa por todo mundo. Na sequência, Luan pega o rebote, cruza e Léo manda para escanteio.

29' Escanteio para o Grêmio!

28' Grêmio vai pra cima em busca do empate. Caxias está firme na marcação.

26' Rafael Carioca arrisca e manda uma bomba por cima do gol de Busatto. A torcida se anima!

25' Zé Roberto cobra falta e Douglas tira de soco.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CAXIAS! BAIANO VIRA O JOGO! Após cobrança de escanteio, Baiano entra livre na área e cabeceia no gol de Busatto. Caxias vira!

22' Escanteio para o Caxias!

22' Grêmio troca passes e Pará cruza para Riveros. A zaga tira.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CAXIAS! JULIO MADUREIRA! Rafael Carioca avança e cruza para a área. Julio Madureira, entre Rhodolfo e Edinho, cabeceia no canto direito de Busatto. Tudo igual!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! ZÉ ROBERTO! Luan avança e acha Zé Roberto livre, dentro da área, que só tem o trabalho de mandar para o fundo das redes! Aberto o placar no Centenário!

18' Lucão sofre falta de Ramiro.

17' Edinho faz lançamento para Riveros, mas a bola sai pela linha de fundo.

13' Werley perde o domínio para Wallacer, que cruza e Rhodolfo tira.

12' Ramiro cruza para Riveros e Douglas sai para ficar com a bola.

11' Grêmio troca passes. Luan avança, dribla e manda de caneta para Barcos, que deixa para Zé Roberto chutar. A zaga tira.

9' Falta para o Grêmio.

7' Luan entra na área, dribla o marcador e chuta para fora!

6' Wendell carrega pelo lado direito, dribla dois marcadores e toca para Barcos. Centroavante tenta devolver o passe, mas a zaga corta.

5' Zé Roberto cobra e Jean tira de cabeça.

5' Cruzamento para Barcos, mas Tiago desvia para linha de fundo. Escanteio.

2' Riveros arrisca de primeira e manda uma bomba por cima do gol de Douglas.

1' Rafael Carioca lança Madureira, mas Busatto se antecipa e fica com a bola.

0' Madureira recebe lançamento, mas está em posição de impedimento.

0' COMEÇA O JOGO!

Tudo pronto para a bola rolar.

Caxias pisa no gramado do Centenário!

Grêmio entra em campo!

Banco do Grêmio:Tiago, Bressan, Léo Gago, Maxi Rodríguez, Alán Ruiz, Dudu e Everaldo.

Banco do Caxias: Milton Raphael, Alisson Gaúcho, Max, Marcelo Carvalho, Karl, Thiago Santana e Mailson.

Já o Caxias, em posição mais incômoda na tabela, encara o jogo com uma redenção. Após perder para o Colorado na última rodada, a equipe saiu da zona de classificação à próxima fase e espera que os erros de marcação não se repitam no jogo de logo mais.

Disputando duas competições simultâneamente, o Grêmio afirma que dará a mesma atenção para ambas. Na última rodada do campeonato estadual, a equipe entrou em campo com time misto, pois alguns titulares foram poupados devido ao desgaste no jogo diante do Nacional-URU, onde os gaúchos venceram por 1 a 0.

Na terça-feira (18), o último treino da equipe de Enderson Moreira foi no Estádio Olímpico. Em meio a demolição da antiga casa tricolor, a equipe realizou atividades em campo reduzido. Logo depois, alguns jogadores trabalharam bola parada enquanto outros disputaram um rachão.

Jogando fora de casa, o Grêmio tem um tabu a derrubar: não vence o Caxias, fora de seus domínios, desde 2007. Desde então, foram quatro empates e três derrotas na serra.

A arbitragem é de Jean Pierre Gonçalves Lima em jogo Caxias - Grêmio, auxiliado por Julio César dos Santos e Paulo Ricardo Conceição.

A grande novidade da delegação do Grêmio para o jogo é a presença do meia-atacante Dudu, contratado na semana passada junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O jogador deverá ficar no banco de reservas e há grandes chances de estreia nesta noite. O lateral Tinga, do time B, também foi relacionado.

Além do Gaúchão, a equipe gremista também tem compromisso pela Libertadores da América. Na próxima terça-feira (25), entrará em campo diante do Atlético Nacional, na Arena.

O último encontro dessas equipes em campo foi no dia 23 de março de 2013, na Arena, pela Taça Farroupilha. Na ocasião, vitória dos gremistas por 2 a 0, gols de Kleber.

Na última terça-feira (18), o treinamento da equipe de Picoli foi com portões fechados. Ao falar com a imprensa, o técnico não deu indícios da escalação. Mas o certo é que o lateral Bebeto está fora, lesionado. Max e Léo disputam essa vaga.

Após utilizar time misto na última rodada em decorrência da Libertadores, o técnico Enderson Moreira promoveu o retorno dos titulares no jogo de logo mais. O único desfalque é o goleiro Marcelo Grohe, lesionado. Busatto será o substituto.

Na oitava rodada, os gremistas venceram o Esportivo por 3 a 1, enquanto o Caxias perdeu para o Inter de 4 a 0.

O Tricolor é líder do Grupo B, com 15 pontos. Já o time da serra está na quinta colocação do mesmo grupo, com 8 pontos.

A partida será no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Boa noite, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL BRASIL o confronto entre Caxias e Grêmio , válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Siga em tempo real!