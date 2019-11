Pressionado, Náutico enfrenta Santa Cruz no Arruda em Clássico das Emoções

Sempre marcado por tabus, o Clássico das Emoções, nome dado ao duelo entre Santa Cruz e Náutico, terá mais um capítulo escrito nesta quarta-feira (19), em partida válida pela terceira rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano de 2014. Nas semifinais do Estadual de 2013, os tricolores quebraram um tabu bastante longo e incômodo: não eliminavam o Timbu de um mata-mata desde 1995, quando conquistou o Pernambucano sobre o rival. Também no ano passado, derrubaram outro: ao vencerem os alvirrubros por 2 a 0 no segundo turno, triunfaram em território inimigo pela primeira vez desde 2005.

Nos tempos atuais, quem precisa acabar com uma escrita desfavorável é o Náutico: a última vez que o CNC bateu o Santa Cruz no Arruda foi em 2009, quando o Alvirrubro triunfou com o placar de 3 a 1. E não é só o tabu que pressiona o clube da Rosa e Silva, mas também os resultados recentes. Em jogos oficiais na temporada de 2014, o Timba coleciona uma vitória, quatro empates e duas derrotas em sete jogos. Tal irregularidade lhe custou a classificação ao mata-mata da Copa do Nordeste e o deixa momentaneamente na última colocação do Hexagonal do Título, ainda com jogos a cumprir.

Se nos Aflitos a turbulência toma conta, nas Repúblicas Independentes do Arruda a situação é bem diferente. O Santa vem de um resultado bastante positivo: goleou o Guarany de Sobral no jogo de ida das quartas-de-final do Nordestão (3 a 0) e está com um pé na fase semifinal, na qual provavelmente defrontará outro rival, o Sport (fez 2 a 0 no CSA).

Os técnicos Vica e Lisca têm adotado a mesma postura para montar as equipes as quais entrarão em campo no clássico: mistério. Cautelosos e adotando a "lei do silêncio", pensam única e exclusivamente na vitória. "Cada um vai ter que usar a sua imaginação, porque vou dar uma segurada até momentos antes do jogo. Não vou divulgar nada. Se lá estão com segredo, aqui também vai ter. Não vou entregar fácil assim para o Lisca", comentou o treinador do Santa Cruz.

Na Cobra Coral desde o segundo semestre de 2013, quando chegou com a missão de levar o SCFC à Série B - e conseguiu -, Vica estará pela primeira vez à frente de um confronto com um rival local. Além do comandante, outros seis nomes debutarão em clássicos: os laterais Panda e Oziel, o meia Carlos Alberto, os atacantes Léo Gamalho, Cassiano e Pingo.

Vica admitiu que tanto ele quanto Lisca terão que "usar a imaginação" para chegar à vitória no Clássico das Emoções (Foto: Portal PE 10)

Com a contusão do lateral-esquerdo Tiago Costa e as recuperações do meia Natan e do atacante Léo Gamalho, os 11 iniciais do Tricolor do Arruda devem ser compostos por: Tiago Cardoso; Panda, Leandro Souza, Éverton Sena (Renan Fonseca), Oziel; Sandro Manoel, Luciano Sorriso, Carlos Alberto (Natan), Renatinho (Jefferson Maranhão); Léo Gamalho e Cassiano.

No Náutico, Lisca diz que o time para o Clássico das Emoções está praticamente definido, mas ainda há uma dúvida para resolver: com o afastamento de Gerley do grupo titular, as opções para a lateral-esquerda são o prata-da-casa Izaldo e Zé Mário, autor do gol da vitória sobre o Sport na Ilha do Retiro. Zé, que também atua como volante e até mesmo como meia, foi liberado pelo Departamento Médico e afirma estar pronto para jogar em qualquer posição.

"Falta a nossa equipe definir uma ou outra posição. Não é questão de mistério, estamos testando algumas situações até lá. Mas, a base da equipe está escalada. A dúvida mesmo que temos gira em torno de Zé Mario ou Izaldo na lateral esquerda", confirmou Lisca.

Além de Gerley, outros jogadores afastados do time titular foram o zagueiro William Alves (o recém-contratado Luiz Alberto fará sua estreia) e o volante Rodrigo Possebon (Yuri herdou sua vaga). O baixo rendimento nas últimas partidas e a insatisfação da torcida alvirrubra pesaram nas decisões de Lisca, que comandou treino fechado na véspera do duelo.

Na justificativa, o gaúcho foi bem claro. "Nós fechamos o treino mais pela privacidade e pela situação de bola parada, que estamos tentando implementar. Faz tempo que o Náutico não faz um gol com essa característica, então precisamos trabalhar essa situação. Também fechamos para não dar muitas armas para o adversário. A imprensa conhece muito do grupo e, querendo ou não, fornece informações preciosas da nossa equipe", argumentou.

Lisca tem apenas uma dúvida para escalar o time do Náutico que entrará em campo no clássico ante o Santa Cruz (Foto: Thiago Augustto)

O "doido" deve escalar seu time da seguinte forma: Alessandro; Hélder Maurílio, Flávio, Luiz Alberto, Izaldo (Zé Mário); Elicarlos, Yuri, Dê (Roberson), João Ananias, Pedro Carmona; Hugo.

Santa Cruz e Náutico se encontrarão no Estádio do Arruda às 20h30.