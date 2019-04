Com mais de meio time alterado, Atlético-MG goleia URT em Patos de Minas

Foi uma vitória que o time, a torcida e, principalmente, o técnico Paulo Autuori precisavam. O reencontro com a vitória teve um gosto de alívio e, quem sabe, este gosto poderá durar por um bom tempo. No estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, o treinador atleticano usou de uma formação alternativa para formar a equipe. Deu tão certo que o Atlético Mineiro não apenas venceu, mas convenceu. O Galo venceu a URT por 5 a 0 e deu um salto na tabela de classificação do Campeonato Mineiro.

O técnico do Atlético, Paulo Autuori, escolheu uma formação diferente do último jogo contra o Cruzeiro. Apenas Otamendi, recém-chegado, e Dátolo estiveram presentes. No mais, apenas atletas suplentes nas últimas partidas, aliado a jogadores das categorias de base, foram até Patos de Minas, disputar a partida válida pela quinta rodada do Mineiro.

Com gol do estreante Edcarlos, Galo abre boa vantagem

O Atlético-MG entrou em campo desorganizado, por conta do desentrosamento dos jogadores, e do gramado irregular do estádio Zama Maciel. Com isso, a URT tentou pressionar nos primeiros minutos, mas não conseguia passar pela defesa segura do Galo, composta por Alex, Edcarlos, Otamendi e Lucas Cândido.

O Galo não demorou a ter a partida nas mãos e, sem demora, saiu na frente no marcador. Com bela triangulação, Guilherme lançou Neto Berola em velocidade, o velocista entrou na área e passou a André, que apenas teve o trabalho de cumprimentar para o gol. É o primeiro tento marcado pelo atacante em seu retorno ao Atlético.

O gol animou o Galo, que passou a jogar com tranqulidade e sem grandes dificuldades para entrar na área do URT. O segundo gol aconteceu após cobrança de falta de Dátolo e, com um leve toque, Edcarlos, zagueiro que chegou sob desconfianças extremas do torcedor, e que fez sua estreia pelo clube, cabeceou para as redes de Giuliano. Três minutos depois, Michel, fez um belo gol ao dominar a bola e virar, quase como um voleio, e acertar o canto direito do goleiro.

Atlético administra e amplia marcador

O panorama do segundo tempo não foi diferente do primeiro. Logo aos quatro minutos, Guilherme recebeu de Leandro Donizete, entrou na área, e finalizou para fazer à alegria do torcedor atleticano. Para piorar a situação da URT, o volante Erick foi expulso ao cometer falta no lateral direito Alex, que arrancava em direção ao gol. O meio-campista já tinha cartão amarelo. Levou o segundo e, por consequência, o vermelho.

Com um jogador a menos, Autuori aproveitou para modificar a equipe. Tirou Neto Berola e colocou Marion, e sacou Dátolo para promover a entrada do jovem Carlos. O time não mudou seu ritmo de jogo e chegou ao quinto gol na reta final da partida. Após troca de passes, Marion recebeu livre na ponta esquerda, e deu a bola para André concluir sem dificuldades.