Botafogo x Volta Redonda, Campeonato Carioca

21h37 Encerramos aqui a nossa transmissão de Botafogo x Volta Redonda , obrigado pela companhia! Você pode conferir a crônica desta e de todas as outras partidas da 9ª rodada do Campeonato Carioca aqui na VAVEL.

21h35 Com o resultado, o Botafogo alcança os 12 pontos e continua na oitava posição, seis pontos atrás do quarto colocado. O Volta Redonda chega aos 10 pontos e ocupa o décimo lugar na tabela.

21h33 Encerrado: Cabofriense 1 x 0 Bonsucesso, gol de Bruno Veiga.

21h32 O resultado é ruim para o Botafogo. Para seguir sonhando com a classificação à próxima fase, o Alvinegro precisa vencer seus seis próximos jogos.

21h30 Jefferson: "Faltou um pouco mais de espírito, de alma. A gente sabe que é difícil, fazia muito tempo que não disputavamos a Libertadores, mas também temos que entender que o Carioca é uma competição importante."

51' TERMINA O JOGO! A postura defensiva do Volta Redonda deu certo, e o empate coloca o Botafogo em posição delicada no Campeonato Carioca.

49' Mais dois minutos! O jogo foi parado para atendimento ao goleiro do Voltaço.

48' Gatti foi tocado ao sair da área em cobrança de escanteio. O goleiro cai na área e fica no chão.

47' O Botafogo se manda para o ataque e pressiona os visitantes.

45' O atacante Tiago Amaral deixa o campo e em seu lugar entra o zagueiro Arthur. O Volta Redonda, que já jogava defensivamente, se fecha ainda mais.

45' Quatro minutos de acréscimo!

44' SUBSTITUIÇÃO NO VOLTA REDONDA! ENTRA:Arthur SAI: Tiago Amaral

43' CARTÃO AMARELO PARA EDILSON!

42' O Botafogo insiste no jogo aéreo.

39' Tiago Amaral se manda para o ataque, mas o árbitro assinala impedimento.

37' OUTRA CHANCE DESPERDIÇADA! Daniel dribla dois adversários, mas na hora de finalizar, chuta fraco nas mãos do goleiro.

35' Botafogo pressiona em busca do gol da virada, e aposta na jogada aérea de El Tanque Ferreyra, que até agora não faz boa partida.

32' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: ENTRA:Daniel SAI: Gabriel

31' CARTÃO AMARELO PARA BOLATTI! Por falta em Tiago Amaral.

28' GOOOOOOOOOOOL DO VOLTA REDONDA! O contra-ataque finalmente Voltaço dá certo. A defesa parou e deixou Sassá cara-a-cara com Jefferson. O atacante dribla o goleiro e finaliza, empatando a partida.

26' BOA DEFESA! Julio Cesar chuta, a bola desvia em Marcelo, que quase faz gol contra. Gatti se estica e consegue evitar o que seria o segundo gol alvinegro.

25' Volta Redonda chega no contra-ataque. João Paulo cruza para a área, mas a zaga fica com a bola.

24' Edilson cruza bola para Ferreyra, mas a zaga intercepta o lance.

22' CARTÃO AMARELO PARA GILBERTO! Por falta em Lodeiro.

20' Recomeça a partida!

20' Parada técnica!

18' GOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Jorge Wagner converte a penalidade e abre o placar!

18' PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Árbitro assinala toque de mão do zagueiro Marcelo.

17' Lodeiro chuta rasteiro e Gatti defende. Na sequência, o Volta Redonda sai em contra-ataque rápido, mas Gabriel corta o lance.

14' SUBSTITUIÇÃO NO VOLTA REDONDA: ENTRA: Sassá SAI: Hugo

13' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: ENTRA: Bolatti SAI: Marcelo Mattos

13' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: ENTRA: Henrique SAI: Wallyson

10' Tiago Amaral chega com velocidade, mas é desarmado por Bolívar na última hora. Escanteio para o Tricolor de Aço. A cobrança não leva perigo.

8' Na sequência do lance, pressão Alvinegra. Entretanto, a zaga afasta sem grandes preocupações e o placar segue 0 x 0.

7' Volta Redonda tenta sair em contra-ataque, mas Bolívar desarma e o Botafogo sai jogando.

6' PERDEU! Após cobrança de escanteio, Wallyson recebe a sobra na pequena área, mas finaliza pra fora e desperdiça excelente oportunidade de abrir o placar.

4' Laionel tenta tabelar com Glauber, mas Dória desarma.

2' Botafogo começa o segundo tempo valorizando a posse de bola, mas os erros de passe voltam a aparecer e impedem a conclusão das jogadas.

1' Jorge Wagner chuta fraco e Gatti segura com facilidade.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

20h33 Equipes de volta ao gramado.

20h27 O Volta Redonda ameaçou quando saiu jogando com velocidade, no contra-ataque. Dória reclamou do espaço deixado pelos volantes do Botafogo no meio de campo.

20h22 Intervalo também no outro jogo da rodada: Cabofriense 1 x 0 Bonsucesso. O gol foi anotado por Bruno Veiga aos 19 minutos do primeiro tempo.

20h20 A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e nenhuma das equipes conseguiu criar boas oportunidades, principalmente pelos diversos erros de passe. Os goleiros pouco trabalharam na primeira etapa.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

44' As duas equipes marcam forte no meio-campo e ninguém consegue finalizar com perigo.

41' A resposta do Volta Redonda foi rápida, mas Jefferson interceptou cruzamento de Tiago Amaral.

40' UUUH! Wallyson arranca e encontra Lodeiro em boa posição. O uruguaio tenta bater de primeira, mas acaba chutando em cima da zaga.

37' Dentro de campo o Volta Redonda se porta como o esperado: se fecha no campo de defesa e sai com velocidade em contra-ataques.

35' Dória arrisca de longe, mas não acerta a meta do goleiro Gatti.

34' O Voltaço trabalha a bola na área do time da casa, mas, por fim, a zaga consegue afastar o perigo.

33' FALTA PARA O VOLTA REDONDA! Gabriel derruba Rodrigo Paulista. Após a cobrança, o Volta Redonda consegue pressionar.

31' Botafogo pressiona e a bola vai parar na cabeça de Jorge Wagner, que cabeceia para fora.

29' FALTA PARA O VOLTA REDONDA! Lodeiro ganha dividida dentro da área, mas o juiz marca falta do uruguaio.

28' O Botafogo tenta chegar por meio de cruzamentos para Ferreyra, mas por enquanto a estratégia não tem sido efetiva.

27' Hugo arrisca o chute, mas a bola sai pela linha de fundo.

26' Desta vez quem aparece é impedimento é Tiago Amaral, do Volta Redonda.

24' Jorge Wagner recebe bola em condição irregular e a arbitragem assinala impedimento.

22' Até o momento, Wallyson não consegue repetir as boas atuações dos jogos anteriores.

21' Botafogo passa a bola em seu campo de defesa, esperando uma brecha.

20' Recomeça o jogo!

20' Parada técnica!

18' Primeira chegada do Volta Redonda: Tiago Amaral chuta forte, de fora da área, mas Jefferson defende com tranquilidade.

18' Jorge Wagner e Wallyson são os mais acionados neste primeiro tempo.

17' Jorge Wagner tenta acionar Wallyson, mas o atacante também estava impedido.

14' Impedimento! Ferreyra recebe bola em situação de gol, mas a arbitragem assinala condição irregular.

11' Botafogo pressionando. Edilson cruza a bola para a área, mas ninguém alcança e ela sai pela linha de fundo.

10' Wallyson recebe bola e desperdiça grande passe. Volta Redonda sai jogando, mas é desarmado pela zaga adversária.

10' Jorge Wagner corre pela linha de fundo e consegue bom cruzamento para Ferreyra, que não consegue finalizar.

9' João Paulo cruza bola na área do Botafogo, mas a defesa do Botafogo recupera a bola e sai no contra-ataque.

8' As duas equipes erram muitos passes e não conseguem concluir as jogadas.

6' Júlio Cesar consegue escanteio para o Botafogo. Na cobrança, o Alvinegro não leva perigo.

5' Laionel tenta acionar João Paulo, mas a bola sai pela linha de fundo.

4' O Botafogo tenta chegar pelo meio, mas Bruno Barra desarma Gabriel e sai jogando pelo Voltaço.

2' Lodeiro tenta passar para Ferreyra, mas o centroavante é desarmado. Laionel sai jogando.

1' Volta Redonda começa indo ao ataque, mas Tiago Amaral faz falta em Dória e o Bota retoma a bola.

0' ROLA A BOLA! Jogo começa no Maracanã com posse para o Botafogo.

19h26 Neste momento, as equipes entram em campo.

19h16 Marcelo Mattos celebra hoje 150 jogos pelo Botafogo. "(...) sou muito feliz aqui. O Botafogo está no meu coração, sim. Vivi muitas coisas e atingir essa marca é motivo de felicidade", comentou.

18h30 Glauber, principal peça do meio-campo do time visitante: “A motivação é muito grande. Jogaremos contra um grande clube, no estádio da final da Copa e sabemos que, com uma vitória, poderemos ganhar boas posições na tabela e aproximar do G4. Nosso time vem crescendo ao longo da competição e temos condições de superar esse desafio”.

18h28 Toninho Andrade não revelou o time que entra em campo contra o Bota, mas é provável que se mantenha a mesma base da última rodada.

Atletas do Glorioso se preparam para o duelo. Zeballos deve estrear apenas no domingo.

18h24 A melhor campanha do Tricolor de Aço no Campeonato Carioca foi o vice-campeonato em 2005. Em âmbito nacional, o maior sucesso foi a segunda colocação na Série C de 1995.

18h20 Na última rodada, o Voltaço encarou o Madureira e saiu com a vitória por 1x0. O gol foi anotado por Gilberto.

18h17 O Volta Redonda ocupa a décima primeira posição da tabela e sua campanha tem sido marcada por altos e baixos: nos últimos cinco jogos, duas vitórias, um empate e duas derrotas.

18h14 Jorge Wagner: “A equipe do Volta Redonda vai impor certo grau de dificuldade. Carioca não tem jogo fácil, mas temos plenas condições de sair com os três pontos”

O destaque da partida foi o atacante Ferreyra.

18h10 O Botafogo entra em campo novamente com os titulares para tentar conquistar a quarta vitória no Cariocão. Na última rodada o alvinegro venceu o Duque de Caxias por 2x1 e manteve a oitava colocação.

Abaixo, veja o gol do último Botafogo x Volta Redonda, que aconteceu em 2013 e terminou com placar de 1 x 0 para o Botafogo.

18h05 O histórico do confronto é de ampla vantagem alvinegra: em 52 jogos, 32 vitórias do Botafogo, 6 do Volta Redonda e 14 empates. A última vez que o Volta venceu o confronto foi em 2009, pelo placar de 2 x 1.

18h02 Bem-vindo, torcedor! Hoje acompanhamos Botafogo x Volta Redonda pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Fique com a gente!