Campeonato Paulista: Oeste x Corinthians

O Oeste volta a campo no sábado (22), contra o Audax, ás 15h, e o Corinthians tem encontro marcado com o Rio Claro no mesmo dia, ás 21h, no Pacaembu.

Com essa vitória, o Corinthians vai a 11 pontos e empata com o XV de Piracicaba, 4º colocado do grupo B.

FIM DE JOGO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO! Depois de 6 jogos sem vencer, o Corinthians derrota o Oeste por 2x1!

47' Marcos Paraná tenta, mas a bola vai para fora. Tiro de meta.

46' O time do Corinthians se fecha no campo de defesa.

44' Substituição no Corinthians: sai Jadson e entra Zé Paulo

43' O juiz da três minutos de acréscimo!

42' Cartão amarelo! Marcos Paraná, do Oeste.

40' Substituição no Corinthians: sai Guerrero e entra Rodriguinho

36' Paulinho manda para o gol e a bola passa raspando com desvio. Escanteio para o Corinthians.

35' Oeste pressiona o Corinthians, que desacelerou.

31' Bola é lançada para Guerrero, mas não alcança e ela fica com Leal

28' QUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASE! Sassá manda para o gol, Cássio sai errado e Felipe salva o Corinthians!

26' Substituição no Corinthians: Romarinho fica caído campo e sai de maca para a entrada de Paulinho.

25' Oeste manda mais uma bola para a área Corinthiana, e Fagner manda para fora.

23' Lelê tenta jogada individual e Felipe corta.

22' Substituição no Oeste: saem Piauí e Jheimy, e entram Denis e Marcos Paraná

21' Romarinho intercepta e manda fraco para Guerrero.

19' Fagner manda direto para o gol e Leal defende sem dificuldades.

18' Em roubada de bola, Oeste parte para o ataque, mas Gil desarma.

14' Fagner invade a área do Oeste e árbitro marca impedimento.

12' Jadson cruza, a bola passa por Guerrero.

10' João Denoni arrisca para o gol e força boa defesa de Cássio. Escanteio para o Oeste.

9' Romarinho manda a bola para a área do Oeste e Guerrero perde.

8' Corinthians segura a bola no campo de ataque.

5' Romarinho vai pra cima e sofre outra falta, desta vez, não marcada. Oeste sai no contra-ataque.

4' Oeste ataca e Bruno Henrique manda para a frente.

3' Em cobrança de falta, Gil tenta cabeceio e manda para fora.

2' Cartão amarelo! Lelê puxa Romarinho e faz falta.

0' Cartão amarelo! Fernandinho derruba Romarinho, toma cartão e fica fora da próxima partida.

0' Começa o segundo tempo!

No Oeste, sai Wagninho e entra Sassá

As equipes voltam a campo para o segundo tempo.

Primeiro tempo de contrastes no Teixeirão. O Corinthians, que teve um começo de jogo tenso após o gol sofrido aos 2 minutos, virou e se soltou, e o Oeste, que tinha uma posição mais 'confortável', com a virada, passa a ter a necessidade de recuperar a postura do início da partida.

47' Fim do primeiro tempo! Com Romarinho e Jadson, o Corinthians vai vencendo o Oeste de virada.

45' Torcida corinthiana vai marcando presença em Rio Preto entoando suas canções mais conhecidas.

43' Fazendo seu primeiro gol em dois jogos, Jadson vai cando nas graças da Fiel.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! JADSON!

39' Ataque do Oeste e Fagner manda a bola para fora.

37' Em cobrança de falta, Jadson manda para o gol e Leal defende.

35' Oeste ataca com Lelê, Bruno Henrique faz falta mas manda para fora.

34' A equipe do Corinthians cresce em campo após o gol.

33' Lançamento de Jadson e a bola fica com Fernando Leal.

30' Goleiro do oeste cai, e o árbitro paralisa o jogo.

28' QUAAAAAAAAAAAAASE! Corinthians chega com perigo a área do Oeste mais uma vez.

27' Com o belo gol marcado hoje, Romarinho soma 3 gols na competição e é o artilheiro da equipe.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! ROMARINHO!

26' O time do Corinthians avança e tenta pressionar o Oeste

24' Fagner vai pra cima, é derrubado e consegue escanteio para o Corinthians.

23' Piauí derruba Bruno Henrique e juiz da vantagem.

21' Cartão amarelo! Uendel, do Corinthians.

21' Jogador do Oeste tropeça, cai e pede falta de Uendel

20' Danilo tem oportunidade, mas Denoni manda para fora.

19' Em novo ataque do Oeste, Bruno Henrique corta, mas a bola desvia no jogador do Oeste.

18' Escanteio para o Oeste e Romarinho faz o corte.

17' Jadson comete falta. O Corinthians segue tenso após ter sofrido o gol.

16' QUAAAAAAAAAAAASE! Oeste chega mais uma vez com perigo a área do Corinthians.

14' Corinthians toca a bola no ataque em busca de espaço

12' Arnaldo comete falta em cima de Danilo. A cobrança resulta em tiro de meta para o Oeste.

9' Oeste ataca, mas Gil corta e manda para fora.

6' Corinthians arrisca e ganha o escanteio.

4' Fernando Leal bate mal o tiro de meta, e Jadson arrisca para fora.

2' GOOOOOOOOOOOOL! Do Oeste!

1' Fernando Leal defende com facilidade.

A bola vai rolar em Rio Preto!

Antes do início da partida, já é possível ouvir em alto e bom som os gritos da torcida do Corinthians.

Times em campo!

CURIOSIDADES: Amanha, 20 de fevereiro, o ídolo corinthiano, Sócrates, completaria 60 anos.

No Corinthians, os grandes desfalques são Emerson e Renato Augusto. O atacante passou por uma cirurgia hoje para a retirada de um abcesso, mas estaram em condições de treino amanha pela manha. Já o camisa 8, segundo Mano Menezes, fica fora por estar sem condições de jogo, mas voltará em dez dias.

“É sempre difícil encarar um time como o Corinthians, mas precisamos acreditar. O time treinou bem nos últimos dias, fizemos reconhecimento do gramado. O torcedor pode ter certeza que vamos lutar até o final”, destacou o diretor de futebol do Oeste, Mauro Guerra.

No treino desta terça do Corinthians, Danilo roubou a vaga de Guilherme, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na parte de final do treinamento, o técnico Mano Menezes testou Zé Paulo na posição.

Do lado do Oeste, o zagueiro Mauro Viana será desfalque. O jogador cumpre suspensão pela expulsão no jogo contra o XV no fim de semana.

O lateral Edenílson, que poderia ser uma das novidades do Corinthians para a partida desta noite não estará presente. Devido a problemas no envio da documentação, o jogador não retornará mais por empréstimo. Assim, o Corinthians seguirá com o elenco atual até o meio do ano, quando recomeça a janela de transferências.

FIQUE DE OLHO: pelo lado do Corinthians, a grande figura é Romarinho, que voltou a ser destaque no último final de semana, no clássico contra o Palmeiras. O jogador fará dupla de ataque com Guerrero na noite de hoje.

FIQUE DE OLHO: no Oeste, o atacante Jheimy, autor de um dos gols da equipe na rodada passada, é a esperança do técnico Sérgio Guedes para alcançar um bom resultado.

Para atraír o público para o Teixeirão hoje a noite, o Oeste, junto a empresa E&L Marketing Esportivo, criou uma promoção na qual os ingressos eram vendidos á R$25 até terça-feira. Para quem quisesse comprar ingressos hoje, o valor era de R$50. Torcedores da região compareceram em massa ás bilheterias.

O Corinthians soma 8 pontos e é o último colocado do grupo B. Mesmo com uma campanha não muito convincente, o meia corintiano Jadson diz acreditar na classificação da equipe para a próxima fase.

Em situação mais crítica, o Oeste só venceu uma das nove partidas já disputadas e, um novo resultado negativo afundará ainda mais a equipe, que tem uma das piores campanhas da competição.

Após o empate contra o Palmeiras no fim de semana, o Corinthians entra em campo precisando da vitória. O Timão não vence há 6 jogos, mas tem se mostrado melhor em campo nas últimas duas partidas disputadas. Esse fato aliviou a pressão da torcida, mas não diminui a responsabilidade da equipe de vencer hoje.

